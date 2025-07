Treoir taistil chun farraigí agus sceireacha Sabah a chosaint

An bhfuil tú, cosúil le go leor ar fud an domhain, tosaithe ag cnagadh ar do ríomhaire glúine le haghaidh áiteanna le cuairt a thabhairt, ar an bhfaoiseamh go bhfuil mothú normáltachta éigin i leith taisteal idirnáisiúnta tar éis tosú arís agus ag brionglóid faoi dheireadh an turas sin a thosaigh tú ag pleanáil blianta ó shin a ghlacadh? An gcuireann tú eochair i dtéarmaí ar nós bealaí éalaithe oileáin, láithreáin agus saol na mara a tumadh isteach i Google, nó an ndéanann tú cuardach ar Instagram ag baint úsáide as na hashtags #beach, #ocean agus #nature?

Más amhlaidh atá, ná déan dearmad an chlib seo a chur le do liosta: Sabah. Le 4,500 ciliméadar de chósta (lena n-áirítear oileáin agus murlaigh), tá go leor le tairiscint ag Sabah lena thránna áille agus a saol faoi uisce draíochtúil. Ach mar shaoránach domhanda atá buailte ag na hiarmhairtí atá ag athrú aeráide, ní mór duit an cheist a chur ort féin–agus is í seo an cheist dheireanach atá againn, geallaim – cén tionchar a bhíonn ag mo phleananna taistil ar an aigéan? Agus ansin, tá rogha agat le déanamh.

Agus Lá an Aigéin ag druidim linn, molaimid duit tochailt níos doimhne a dhéanamh agus tú ag pleanáil cá háit le dul agus cad atá le déanamh. Bí i do thaistealaí freagrach. Foghlaim faoi na pobail a bhfuil a saol fite fuaite go dlúth le hacmhainní ár bhfarraigí. A thuiscint cén fáth nach ndéanann breithiúnais chrua faoin mbealach a gcuireann siad bia ar a gcuid boird aon rud chun réitigh a thabhairt a chosnaíonn ár saol luachmhar muirí, agus ansin faigh amach cad a dhéanann. Cuidigh linn ár mbithéagsúlacht mhuirí shaibhir agus na gnéithe doláimhsithe de chultúr Sabah a chaomhnú, agus tú ag tic le míreanna ó do liosta de speicis aigéin agus ainmhithe muirí nach mór a fheiceáil.

Seo liosta gearr chun tú a chur ar bun.

Athchóirigh breallaigh ollmhóra, cuir na sceireacha ar ais

Tugann cuairt ar Pháirc Tunku Abdul Rahman deis iontach duit do chosa a fhliuchadh mura bhfuil tú ag pleanáil dul ar aghaidh i bhfad ó phríomhchathair Sabah. Is braisle oileáin é TARP a scaipeann na huiscí amach ó mhórthír Kota Kinabalu agus ar an oileán is mó - Gaya - tá MERC, an Ionad Taighde Éiceolaíocht na Mara. Suíomh oideachas comhshaoil ​​a bhfuil duaiseanna buaite aige, is féidir le cuairteoirí chuig an ionad páirt a ghlacadh i dturas treoraithe uair an chloig, nó lá iomlán a chaitheamh le bitheolaí mara, ag foghlaim go díreach faoi breallaigh ollmhóra a tháirgeadh agus a athchóiriú, agus a dtábhacht éiceolaíoch dár sceireacha a thuiscint.

Tá ról ollmhór ag breallaigh ollmhóra maidir le huisce farraige a scagadh, rud a chabhraíonn le dul i ngleic le blooms algach iomarcacha. grianghraf creidmheas: MERC

Cláraigh mar EcoDiver

Cé go bhfuil sé beagán de thuras go Mantanani (uair an chloig go leith i gcarr ó Kota Kinabalu agus uair an chloig eile i mbád ina dhiaidh), is fiú go mór an turas mar gheall ar a uiscí turquoise pristine agus a áilleacht nádúrtha iontach. Tháinig fás as cuimse ar thurasóireacht ar an oileán agus cé gur oscail sé seo deiseanna breise dá áitritheoirí ioncam a thuilleamh, ba léir go raibh gá le tionscnaimh a chomhtháthódh turasóireacht, caomhnú agus forbairt pobail. Reef Seiceáil Mhalaeisia tionscadail ar Mantanani tá sé mar aidhm acu slí bheatha an phobail a fheabhsú trí fhorbairt acmhainne agus oiliúint scileanna, a bhfolláine a fheabhsú trí bhainistiú dramhaíola, agus feasacht a mhúscailt ar na buntáistí a bhaineann le caomhnú na sceireacha.

Cuirtear oiliúint ar Éicea-Divers Deimhnithe chun suirbhéanna Seiceáil Reef a dhéanamh, a dhéantar go bliantúil chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte na sceireacha, lena n-áirítear ag Mantanani. grianghraf creidmheas: Reef Check Mhalaeisia

Tacú le hiarrachtaí na mban maidir le héagsúlú táirgí

In go leor áiteanna ar fud an domhain, tá ról ríthábhachtach ag mná i mbainistiú acmhainní nádúrtha agus is fíor an scéal maidir le pobail oileán Sabah. Breathnaigh ó thuaidh ar shuíomh cosanta mara ilúsáide Pháirc Tun Mustapha, áit ar tháinig grúpa ban le chéile chun oibriú tríd. LA'NU, eintiteas cláraithe a tháirgeann gallúnach ó ola chócaireachta úsáidte. Ní hamháin go bhfuil siad ag cur lena bpríomhfhoinse ioncaim, rud a laghdóidh a spleáchas ar ioncam ó iasc, tá na mná seo ag cur céatadán dá mbrabús chuig gníomhaíochtaí caomhantais a reáchtálann a bpobail.

Ar an gcaoi chéanna, amach ó Semporna, an baile beag ar chósta thoir theas Sabah ar a dtugtar an geata chun tearmann tumadóireachta i Sabah, déanann baill de Mhná Omadal (WAPO) a ndícheall a gcuid slándála ioncaim a fheabhsú, agus feasacht agus cosaint comhshaoil ​​á gcur chun cinn acu. Cláraíodh an cumann in 2012 le tacaíocht ó WWF-Mhalaeisia agus go dtí an lá atá inniu ann, leanann na baill ar aghaidh go gníomhach lámhcheardaíocht a tháirgeadh agus a chur chun cinn, tar éis traidisiúin fíodóireachta a athbheochan ag baint úsáide as duilleoga as pailme an pandanus, agus ag iniúchadh dearaí agus táirgí nua chun a gcuid tairiscintí lámhcheardaíochta a leathnú. Tá aonad tiomnaithe ag WAPO freisin a dhéanann patról ar thránna Omadal chun gníomhaíochtaí póitseála turtar a dhíspreagadh.

Gearrann an fiontraí LA'NU, Juliana, líomóidír, comhábhar a úsáidtear chun gallúnach a dhéanamh. grianghraf creidmheas: Norcy BeautyLab

Mat fite fuaite leis an dearadh Pinamak (cloicheáin), ag Mná Omadal. grianghraf creidiúint: Roziah Jalalid/WAPO

Déan teagmháil le tionscnaimh atá faoi stiúir an phobail agus tacaigh leo

Lonnaithe díreach 20 nóiméad ó Oileán Sipadan ar a dtugtar go hidirnáisiúnta tá Mabul, ceann scríbe tumadóireachta a mheallann tumadóirí idirnáisiúnta agus áitiúla araon a bhfuil spéis ag critters macra uathúla uathúla. Ar an drochuair, chuir an líon ard turasóirí a tharraingítear chuig a chladach agus a uiscí brú éiceolaíochta ar an oileán, rud a fhágann go bhfuil sé ríthábhachtach athléimneacht an oileáin a mhéadú i leith an éilimh atá ag síormhéadú ar a chuid acmhainní agus athrú aeráide. Á aithint seo, Searmanas Glas cruthaíodh mar ardán chun cumhacht a thabhairt don óige agus don phobal áitiúil páirt a ghlacadh i réimse tionscnamh caomhnaithe comhshaoil. Déanann oibrithe deonacha coiréil a athshlánú go gníomhach, feabhsaíonn siad a gcuid scileanna ceannaireachta trí oiliúint, foghlaimíonn siad ealaín na scannánaíochta chun a gcuid scéalta pobail a roinnt, lorgaíonn siad réitigh ar fhadhbanna ganntanas uisce Mabul, agus tuilleadh!

Bhí an chéad scannán den ghearrscannán 'Climate Stories' a rinne óg Mabul ar taispeáint ag an mosc áitiúil agus d'fhreastail breis agus 100 oileánach air. grianghraf creidmheas: Green Semporna

Athchóirigh sceireacha coiréil amach ó Semporna

Timpeall 30 ciliméadar soir ó thuaidh ó Semporna tá Oileán Pom Pom, bunáit an Ionad Taighde agus Caomhnaithe Tropical, nó TRACC, eagraíocht atá tiomanta do thurtair mhara a chosaint agus sceireacha coiréil damáiste a athchóiriú. Réimsíonn na cláir a reáchtálann TRACC ó dhá sheachtain go dtí níos mó ná ceithre mhí agus féadann siad gníomhaíochtaí a chuimsiú mar sceireacha saorga a chruthú chun feidhmiúlacht éiceolaíochta a athbhunú, taighde eolaíoch agus suirbhéanna a dhéanamh chun léargas iomlánaíoch a fháil ar an timpeallacht mhuirí, deireadh a chur leis an gcoróin deilgneach crosóga a cheadú. sceireacha damáiste chun maireachtáil agus fás, agus i bhfad níos mó. Clár iontach má tá fonn ort sceireacha a athchóiriú go gníomhach, agus mura bhfuil tú fós i do thumadóir deimhnithe, cuireann TRACC cúrsaí PADI ar fáil chun tú a chur chun cinn.

Tá sceireacha saorga atá deartha chun foirmíochtaí coiréil a athbhunú ag fás go mór sna huiscí amach ó Oileán Pom Pom. grianghraf creidmheas: Robin Philippo/TRACC Borneo

Tabhair cuairt ar Limistéar faoi Chosaint Mara

Ar deireadh, ach ní ar a laghad, tá Limistéar Caomhantais Mara Oileáin Sugud, suíomh ar chósta thoir Sabah ina bhfuil oileáin Lankayan, Billean agus Tegapil. Tá SIMCA á bhainistiú go príobháideach ag Caomhnóir Reef, a bhfuil sé mar aidhm deiridh aige cothromaíocht a bhaint amach idir riachtanais na turasóireachta agus an chaomhnaithe. Déanann foirne tiomnaithe monatóireacht ar ghníomhaíochtaí neadaithe turtar, cuireann siad feasacht ar chaomhnú turtar chun cinn i measc a gcuairteoirí agus déanann siad suirbhéanna sceireacha chun monatóireacht a dhéanamh ar shláinte na sceireacha. Ina theannta sin, cuireann forfheidhmiú srianta iascaireachta ar chumas daonraí éisc a bheith rathúil, laistigh agus lasmuigh de theorainneacha an limistéir chaomhantais.

Is féidir le cuairteoirí chuig SIMCA tacú le hiarrachtaí caomhnaithe Reef Guardian trí nead a ghlacadh.

grianghraf creidiúint: Achier Chung/Reef Guardian

B'fhéidir go mbeadh suim agat freisin go mbeadh a fhios agat go bhfuil Páirc Oileáin Turtle gar do SIMCA, páirc mhara a cuireadh i láthair i 1977. Bíonn an t-ádh ar chuairteoirí ar Oileán Selingan, ceann de na trí oileán atá mar chuid den pháirc, turtair a fheiceáil ag neadú ar bhonn laethúil agus tá sé d'ádh orthu. an deis a bheith rannpháirteach ina gClár Uchtála Turtle.

Tá sé i do lámha. Níl aon ghníomh ró-bheag. Ní théann aon iarracht unappreciated. Agus an seanfhocal á oiriúnú, seachas do lorg coise, tugaimid cuireadh duit tionchar dearfach a fhágáil ar ár sceireacha. Agus ní hea, nílimid ag moladh duit céim a chur ar ár gcuid coiréil!

Feicfidh mé thú i Sabah.

Scríofa ag Robin Philippo