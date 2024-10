Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, Príomhchathair Antennarius Frogfish na hOileáin Fhilipíneacha!

Comharthaí Speiceas Antennarius!

An Allure a Lure. Téann an critéar mealltach seo, an ceann is ansa leis i measc tumadóirí, níos faide ná a aghaidh pócair agus méanfach sínithe.

Ar eolas go maith ag díograiseoirí grianghrafadóireacht faoi uisce agus tumadóirí seasoned, is iasc é seo go bhfuil an chuma ficseanúil don chuid is mó agus fantaisíochta a aimsiú don chuid eile.

Téann an Frogfish thart ar an sceir ag baint úsáide as tiomáint cosúil le scaird trí oscailtí atá suite faoi bhun a eití pectoral. Mura gcuirtear putt timpeall ar nós balún achrannach, is féidir leis dul ag siúl freisin ag baint úsáide as a eití pectoral agus pelvic.

Antennarius Frogfish Príomhchathair na hOileáin Fhilipíneacha 2

Creidmheas Grianghraf: Analynne Sison (Spotter Trainer & POF Silver Reef Dive Resort).

Tá éagsúlacht leathan speiceas Frogfish ag Dauin & Zamboangita, i Negros Oriental, ina gcónaí ar a gcósta agus ar Oileán Apo in aice láimhe. Tá 12 speiceas Frogfish, a bhfuil tóir mhór ag tumadóirí orthu, doiciméadaithe anseo inár n-uiscí le ar a laghad 13 speiceas scaipthe sna Visayas, limistéar lárnach na hOileáin Fhilipíneacha.

Le déanaí, rinne Príomhfheidhmeannach Silver Reef Dive Resort agus Spotter Trainer, le Daniel Geary, bitheolaí mara ar a dtugtar “Dr. Rinne Frogfish”, a rinne staidéar ar Frogfishes le 10 mbliana, doiciméadú ar Hispid/Shaggy Frogfish i Zamboanguita, baile comharsanachta Dauin ar a dtugtar príomhchathair tumadóireachta Oileán Negros, na hOileáin Fhilipíneacha. Tar éis go leor taighde, creidtear go bhfuil seans maith ann gurb é seo an chéad radharc doiciméadaithe den speiceas seo i gCúige Negros Oriental.

Deimhníonn treoracha tumadóireachta iolracha go bhféadfaí radharc a fháil orthu in 2010, ach níl aon ghrianghraif ann chun é a chur ar ais. Is ón Indinéis iad beagnach gach ceann de na grianghraif ar líne, agus láithreacha san áireamh, agus níor aimsíodh aon cheann (aitheanta i gceart) ó na hOileáin Fhilipíneacha, agus mar sin d'fhéadfadh gurb é seo an chéad radharc doiciméadaithe den speiceas seo sa tír, murab é ceann de na chéad radharcanna doiciméadaithe é. B'fhionnachtain eipiciúil é seo go deimhin le Randall Gunn, tumadóir teicneolaíochta a d'aistrigh go Dauin, a bhfuil a sceir tí ina chónaí ag an mbeirt iasc froig geal buí seo atá cosúil le mango. Beidh ar dhuine dár n-ealaíontóirí áitiúla, Alma Zosan, a póstaer Frogfishes of Visayas a leasú chun an 13ú speiceas seo a chur san áireamh.

Tosaíonn séasúr na n-iasc Frogfishes i Dauin agus Zamboanguita Negros Oriental de ghnáth thart ar mhí Feabhra agus maireann sé go dtí thart ar Lúnasa, ach ceapann an dúlra a chúrsa féin agus mar sin níl anseo ach an meán. Taispeánann cuid acu beagán níos luaithe agus taispeánann cuid eile suas go déanach agus fanann siad níos faide, rud a chiallaíonn go bhfuil roinnt acu le fáil ag daoine a bhfuil a fhios acu cá bhfuil siad i bhfolach nó a fhreastalaíonn ar chúrsaí speisialtachta sceidealaithe an Dr Frogfish.

Thug Daniel Geary cuairt orainn le déanaí, “Dr. Frogfish,” a chuaigh ag tumadóireacht linn chun grianghraif a dhéanamh de na Hispid/Shaggy Frogfish seo agus a bhí in ann comhrá a dhéanamh faoi iasc an bhrogaigh, go sonrach faoi na fionnachtana is fearr leis agus cad iad na hiompraíochtaí is cuimhne leis.

“Tá cúpla rud iontach i gcuimhne agam nuair a bhaineann sé le Frogfish. An t-am ar fad a bhí agam, is fearr an t-aimsiú nach gcuirfear barr air ná in 2016. Thaistil mé go Ambon, an Indinéis ar leid go raibh radharcanna fíoraithe ar Frogiasc Sícideileach. Bhí an t-ádh dearg orm beirt acu a fheiceáil ar mo dhara tumadóireachta.

Bhí fionnachtain dochreidte eile i Malapascua, Na hOileáin Fhilipíneacha in 2022. Thug an treoraí áitiúil is fearr liom ansin mé go dtí ceann dá limistéir rúnda le dhá threoraí breise agus fuaireamar Frogfish Marmar-mouthed…le uibheacha! Bhí na huibheacha atá fós ag forbairt beagnach go hiomlán déanta, macasamhla foirfe dá leaganacha fásta.

Ceann de na fionnachtana ab fhearr liom riamh, le hionraic, ná an péire Hispid/Shaggy Frogfish seo. Bhí cónaí orm i Dauin le beagnach 10 mbliana agus ní fhaca mé ceann. Tharla go bhfuarthas an dá iasc frog seo agus mé ar cuairt ar feadh coicíse, tráthúlacht foirfe.

Tá neart iompar Frogfish feicthe agam, ach seasann cúpla acu amach. Ní fhaca mé cannibalism frogfish, cé go bhfaca mé iarracht é. An t-iompar is fearr liom atá feicthe agam ná dhá chúpláil Clown/Warty Frogfish. Bhí mé in ann féachaint orthu flirt, snámh suas, maité, agus d'fhéach sé ar an rafta ubh ar shiúl. Tháinig an dara Frogfish fireann ag rith thar na carraigeacha cúpla soicind ina dhiaidh sin, ar an drochuair ró-dhéanach don chóisir.

Is breá liom i gcónaí Frogfish fireann a fheiceáil ag iarraidh suirí le bean. Is breá le fireannaigh a gcuid eití go léir a ardú agus a gcorp a chroitheadh ​​​​ar fud na háite, rud achrannach de rince na n-iasc. Níl mé cinnte cén fáth a ndéanann siad é, ach tá sé greannmhar go leor chun féachaint.

Is radharc annamh é creachadóireacht frogfish, ach is cóir freisin é. Chonaic mé go n-itheann Frogfish éagsúlacht creiche, ó Foichí go Dragain go Cairdinéal. An creachóireacht is fearr liom a chonaic mé ná le linn scannán a lámhaigh do Planet Earth de chuid an BBC, a lámhaigh i Dauin, áit a bhfaca muid froigéisc Clóirtheach/Warty ag sileadh suas iasc beag, spíne agus gach rud.”

