Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin

at 6: am 12

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin le AivyMaes Divers Resort

Más mian leat gairdíní coiréil bheoga, turtair mhara ag imeacht trí uiscí criostail, agus tumadóireacht láibe den scoth, ná breathnaigh níos faide ná Oileán Apo agus Dauin, dhá cheann de na cinn scríbe tumadóireachta is luachmhaire sna hOileáin Fhilipíneacha. Suite feadh chósta Negros Oriental, geallann na háiteanna seo, atá rangaithe go seasta mar na 10 gceann scríbe tumadóireachta is fearr ar domhan, eachtra faoi uisce nach féidir a dhearmad - agus níl aon bhealach níos fearr chun é a fháil ná le Tumadóirí AivyMaes suite go háisiúil i gcroílár Trá Dhauin, díreach, turas báid 5km ó Dhauin go Oileán Apo, agus tá aitheantas domhanda air as a sceireacha coiréil sláintiúla agus a bhithéagsúlacht mhuirí eisceachtúil.

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin 9

I gcroílár Dhauin, tá AivyMaes Divers ag leagan síos tagarmharc nua do chaomhnú mara agus do thurasóireacht fíor-inbhuanaithe.

Tá ár misean fréamhaithe i gcaomhnú éiceachóras mara bríomhar na nOileán Filipíneach trí oideachas, cumhachtú agus comhoibriú. Buíochas le Príomhfheidhmeannach ISC, Barry Coleman, tá cúig scoláireacht iomlána bronnta cheana féin, rud a ligeann do dhaoine óga cumasacha áitiúla a bheith ina gceannairí sa turasóireacht mhuirí. Ag traenáil daoine óga/daoine fásta faoi mhíbhuntáiste áitiúla—ní hamháin le bheith ina Máistrí Tumadóireachta gairmiúla/ina bhfeiceálaithe agus ina dteagascóirí speisialaithe, ach freisin ina n-eolaithe saoránach atá tiomanta dár n-aigéin a chosaint do na glúnta atá le teacht.

Ag obair go dlúth le bardas Dauin, aithnímid fir agus mná óga faoi mhíbhuntáiste agus cuirimid na scileanna agus an t-eolas ar fáil dóibh atá riachtanach chun rath a bhaint amach sa tionscal tumadóireachta. Bíonn na daoine seo ina meantóirí agus ina samhlacha ról, ag spreagadh daoine eile ó chúlraí comhchosúla chun glacadh lena dtimpeallacht mhuirí uathúil agus í a chosaint agus gairm bheatha fiúntach a chruthú dóibh féin.

“Muintir na háite ag traenáil muintir na háite” — is é ár samhail éiceathurasóireachta inbhuanaithe é, agus oibríonn sé.

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin 10

Oileán Apo ainmnithe mar Limistéar Muirí faoi Chosaint (MPA) ó 1982, seasann sé mar mhúnla de chaomhnú rathúil faoi stiúir an phobail—buíochas leis an mbith-eolaí mara ceannródaíoch Dr Angel Alcala, “Athair na limistéar faoi chosaint mara.” Chuir an Dr. Angel Alcala, a tógadh sa réigiún, ina luí ar mhuintir na háite, a bhí beagáinín amhrasach, go mbeadh bunú limistéar faoi chosaint chun leasa na n-iascach máguaird.

Ba é a theoiric go mbeadh sceitheadh ​​​​éisc fásta ón limistéar faoi chosaint isteach sa cheantar máguaird, áit a bhfeidhmeodh an limistéar faoi chosaint mar dhídean d’iasc chun éalú, aibiú agus sceitheadh. Dhéanfadh sceitheadh ​​​​éisc sa limistéar faoi chosaint larbhaí a tháirgeadh a iompraítear leis na sruthanna chuig pobail eile ar an sceir. Fíorscéal ratha caomhnaithe mara sna hOileáin Fhilipíneacha agus is é an Limistéar Mara Cosanta leanúnach is sine sna hOileáin Fhilipíneacha é ag tiontú an oileáin bhig seo ina pharthas Macra-Photapháipéir agus Uillinn Leathan!

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin 11

Tá ról tábhachtach imeartha ag an oileán beag bídeach seo i múnlú iarrachtaí caomhnaithe mara na tíre ar fad. Déanta na fírinne, is amhlaidh gur spreag an tearmann pobail atá bunaithe anseo tionscadail chomhchosúla ar fud na nOileán Filipíneach agus fiú ar fud an domhain agus mar thoradh díreach air sin tá breis is 1,500 Limistéar Mara faoi Chosaint sna hOileáin Fhilipíneacha faoi láthair, arna dtosú ag pobail áitiúla ar mian leo rath Oileán Apo a aithris. Mar thoradh díreach ar chur i bhfeidhm rathúil na Limistéar Mara faoi Chosaint, d'éirigh go maith le turasóireacht tumadóireachta, agus na hOileáin Fhilipíneacha á vótáil i gcónaí mar an gceann scríbe tumadóireachta Uimhir 1 ar domhan.

Láithreáin Tumadóireachta Apo is Fearr: Chapel Point –Tumadh balla drámatúil le foirmíochtaí coiréil den scoth agus radharcanna minic ar thurtair mhara, scoileanna seaca, agus barracuda ó am go chéile. Fásann coiréil bhoga agus crua anseo, mar aon le núdibraincigh agus iasc sceire. Pointe Cogon-Aithnítear é mar gheall ar na sruthanna láidre, rud a fhágann gur tumadóireacht drifte spreagúil é. Bí ag súil le scoileanna móra éisc cosúil le trevally, snapper, agus fusiliers a fheiceáil, mar aon le gairdíní coiréil sláintiúla agus uaireanta éisc pheilgeacha ag dul thart. Is fearr é seo do thumadóirí idirmheánacha go hardleibhéal.

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin 12

Pointe na Carraige Thoir & Thiar – Tumadh fána réidh le neart macra-bheatha, lena n-áirítear scairpéisc, frogfish, agus nudibranchs éagsúla. Maisíonn lucht leanúna coiréil bhoga agus bundúin mhara grinneall na farraige. Iontach do ghrianghrafadóirí, na fánaí réidhe oiriúnach chun turtair agus iasc sceireacha ildaite a fheiceáil. Tearmann-Tá sé seo mar chuid den tearmann mara agus tá na coiréil is slachtmhaire ar an oileán le fáil ann. Tá an saol mara flúirseach: turtair mhara, iasc truicear, iasc parrot. Rochtain theoranta chun an sceir a chosaint; uaireanta ní cheadaítear ach snorcláil.

Faigh amach Draíocht Dhauin , Clúiteach ar fud an domhain as Tumadóireacht MucLimistéir Mhuirí faoi Chosaint Dauin

Níl ann ach turas gearr ó Dhumaguete, bardas Dauin— tá a chuid iarrachtaí caomhnaithe mara leathnaithe aige trí shraith Limistéar Mara faoi Chosaint (LMFC) le breis de 40 bliain anuas a bunaíodh feadh a chósta. Ní hamháin gur athbheochan na n-iascach áitiúil na n-iascach seo ach spreag siad éiceathurasóireacht freisin, agus cuidíonn táillí LMFC le bainistíocht cistí agus le rialacháin gan iascaireacht a fhorfheidhmiú. Tacaíonn tumadóirí, ar a seal, le turasóireacht inbhuanaithe tríd an rud is breá leo a dhéanamh — dul ag tumadóireacht.

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin 13

Murab ionann agus go leor limistéar faoi chosaint a dhíríonn go hiomlán ar sceireacha coiréil, cuimsíonn limistéir faoi chosaint Dhauin leapacha féir mhara agus fánaí gainimh/spraillí freisin — gnáthóga den scoth le haghaidh tumadóireacht láibe a chuir Dauin ar léarscáil an domhain tumadóireachta. Tá Dauin cáiliúil as a fhánaí gainimh dhuibh, agus tugann sé an deis teacht ar réimse dochreidte de shaol mara neamhchoitianta agus aisteach: ochtapas bréige, cutiléisc bhreátha, frogfish, capaill mhara, píobéisc taibhse, agus speicis gan áireamh nudibranchs, ribí róibéis, agus portáin. Is tailte beathaithe tábhachtacha iad na héiceachórais éagsúla seo freisin do thurtair agus do mheigafauna mara eile.

Tá Dauin bródúil as 29 de na 33 speiceas frogfish atá ar eolas — idirdhealú atá le feiceáil i BBC Planet Earth III, Eipeasóid 2, a dhírigh aird ar bhithéagsúlacht shaibhir na ceantair. Feadh an chósta, bíonn oibreoirí tumadóireachta i gceannas ar “fhiaigh chréatúir” speisialaithe, faoi threoir breathnóirí saineolaithe a bhfuil súil ghéar acu fiú na créatúir faoi uisce is lú agus is deacra a aimsiú, rud a fhágann gur ceann scríbe riachtanach é Dauin do ghrianghrafadóirí faoi uisce agus do dhíograiseoirí macra-thumadóireachta araon.

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin 14

Na suíomhanna tumadóireachta is mó tóir i nDauin: is iad uile sceireacha AivyMaes Divers Resort, siúlóid áisiúil isteach sa chladaigh

Lonnaithe i gcroílár Dauin's Ar an trá, cuireann AivyMaes Divers rochtain dhíreach áisiúil (siúl isteach) ar fáil chuig láithreacha tumadóireachta láibe cáiliúla Dauin, lena n-áirítear a sceir tí cáiliúil, Sceir Tí AivyMaes ar a dtugtar Población 1 Tearmann Mara Thuaidh Dauin atá faoi chosaint le breis agus 40 bliain. Tá an suíomh seo lán le créatúir mhacra neamhghnácha, rud a fhágann gur tearmann é do ghrianghrafadóirí faoi uisce, neamh macra agus parthas uillinn leathan do dhíograiseoirí beatha mara.

Dauin Thuaidh & Theas – Tumadh cladaigh / Láib Doimhneacht: 5–25mt Gaineamh dubh fána le smionagar scaipthe agus struchtúir shaorga a mheallann créatúir, iasc frog, iasc píopa, núdibraincigh, capaill mhara, ochtapas (lena n-áirítear mimic agus wonderpus) Sármhaith le haghaidh macra grianghrafadóireacht agus tumadóireacht oíche.

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin 15

Tearmann Masaplod – sceir bheoga le radharcanna turtar ó am go chéile Sceir Choiréil / Tearmann Mara Doimhneacht: 5–30m – Sceir bheoga le clúdach maith coiréil agus iasc scoile. Fiúsailéirí, snapairí, turtair, eascanna móra. Radharc iontach, maith le haghaidh macra-ghrianghrafadóireachta agus uillinn leathan araon.

Gluaisteáin & Ginama-an - Raon Doimhneachta: 24–28 méadar Tá láithreán na longbhriste lán le macra-chréatúir agus iasc sceireacha, lena n-áirítear Lionfish Moray ells Blue-spotted stingrays Frogfish Ghostpipefish Seamoth Portáin poircealláin Harlequin Ghostpipefish Iasc crogaill Angelfish Emperor Nudibranchs Cloicheáin dornálaí. Is minic a bhíonn na longbhriste féin clúdaithe le coiréil ildaite, spúinsí agus lucht leanúna farraige, rud a sholáthraíonn deiseanna den scoth do grianghrafadóireacht faoi uisce.

Oileán Apo & Tumadóireacht Dauin 16

Cibé acu tumadóir taithí thú nó duine nua atá fonnmhar an domhan faoi uisce a iniúchadh, cuireann Dauin deiseanna tumadóireachta gan sárú ar fáil. Tumadóirí AivyMaes seirbhísí eisceachtúla, treoir shaineolach, agus tiomantas comhroinnte do chaomhnú mara a sholáthar. Trí roghnú tumadóireacht a dhéanamh lenár n-ionaid saoire, ní hamháin go bhfuil tú ag dul ar eachtra dhochreidte ach tacaíonn tú freisin le hiarrachtaí chun ár n-aigéin a chosaint agus a chaomhnú do na glúnta atá le teacht. Is breathnóirí créatúir oilte iad a máistrí tumadóireachta agus a dteagascóirí a bhfuil taithí acu, rud a chinntíonn go mbíonn tumadóireacht shaibhir agus chomhfhiosach ag aíonna.