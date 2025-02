Critters Leor ag Hotspot Tumadóireachta na Muc Dauin

Is tionscal mór é Muc Tumadóireacht i Dauin, a thaispeánann roinnt cúlchistí mara agus a bhfuil go leor suíomhanna tumadóireachta iontacha líonta critters ann.

Bhunaigh Chris Hiem (POF Sea Explorer na hOileáin Fhilipíneacha) an chéad ionad tumadóireachta i Dauin i 1986 agus chuir sé tús le háitritheoirí mara éagsúla an chósta a chur chun cinn.

Very soon after macro grianghrafadóireacht enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Critters Leor ag Hotspot Tumadóireachta na Muc Dauin 5

Tá níos mó ná 20 láithreán Léim feadh chladaigh bholcánacha dubha Dauin. Go léir an-ghar do AivyMaes Divers Resort.

Ag tosú ó thuaidh agus ó dheas, d’fhéadfainn cur síos a dhéanamh ar na spotaí iontacha tumadóireachta ar nós Mainit, San Miguel – thuaidh agus theas, Talisay, Pointe an tSahára, Cúinne Bonets, Tearmann Dauin – thuaidh agus theas, Rinn Ginama, Bahura, agus Pirimidí, ach is é Masaplod – thuaidh agus theas an ceann a bhfuil tagairt speisialta tuillte aige.

Tá an iliomad speiceas le feiceáil ar an suíomh tumadóireachta seo. i mbeagán focal is áit neamhghnách é.

Ceann eile de na suíomhanna tumadóireachta is suntasaí sa cheantar ná sceireacha Theach Saoire AviyMaes Divers atá díreach os comhair an ionaid saoire agus is féidir a dhéanamh mar tumadóireacht chladaigh an-áisiúil. Is é Dauin Nth Reef / Car Raic a Léim an áit ar scannánaíodh pláinéad an domhain 2, eipeasóid 2, Frog Fish Special leis an dá mhórsceir Commerson Frogfish gar dá chéile.

Critters Leor ag Hotspot Tumadóireachta na Muc Dauin 6

Oileán Apo

Ní bhaineann Dauin amháin leis an Tumadóireacht bréige, áfach. Níl Oileán Apo ach 30 nóiméad ar turas báid ó chósta Dauin. Tá an t-oileán ina limistéar cosanta muirí (MPA) ainmnithe ó 1982 i leith. Tá sé seo mar thoradh ar iarrachtaí an eolaí mara an Dr Angel Alcala.

D’fhás sé aníos sa réigiún agus chuir sé ina luí ar mhuintir na háite a bheadh ​​amhrasach go rachadh bunú limistéar cosanta chun leasa na n-iascach máguaird, go bunúsach ag bunú an chéad limistéar cosanta Mara sna hOileáin Fhilipíneacha. Lean Dauin go luath ina dhiaidh sin mar a rinne go leor cinn scríbe eile sna Visayas ag cruthú a bhfuil sa lá atá inniu ann mar cheann scríbe tumadóireachta macra den chéad scoth agus Leathan Uillinn.

Critters Leor ag Hotspot Tumadóireachta na Muc Dauin 7

Dóibh siúd a bhfuil grá acu ar sceireacha maorga agus ildaite, atá lán de choiréil bhog ina gcónaíonn turtair mhara agus peiligeacha de speicis éagsúla, ansin is é oileán Apo, timpeall 12km ó Dauin an áit le bheith. Is láthair tumadóireachta íocónach é seo agus ceann de na cinn is cáiliúla sna hOileáin Fhilipíneacha a rátáiltear go minic sna tumadóirí is fearr ar domhan.

Bródúil as na sceireacha sláintiúla timpeall Oileán Apo níos mó ná 400 speiceas coiréil doiciméadaithe - sin 65% de choiréil an domhain le fáil in aon áit amháin! Tá roinnt spotaí tumadóireachta ar an oileán seo a dhéantar de réir sruthanna an lae, mar an Rock Point cáiliúil - soir agus siar, Rubha Mamsa, Cogon Baluarte, Pointe an tSéipéil, Pointe Cnó cócó, Carranna agus Pointe Boinn i measc cinn eile.

Reáchtálann Saoire Divers AivyMaes turas lae a bhíonn ar siúl ar bhád traidisiúnta áitiúil le suíocháin chompordacha agus seomra folctha ar bord. Bainfidh tú taitneamh as 3 tumadóireacht ar an oileán. Áiríonn sé bricfeasta, lón agus deochanna, agus fillfidh tú ar an ionad saoire ag thart ar 4pm, agus mar sin críochnóidh sé lá foirfe le cuimhne atá lán d’íomhánna faoi uisce.

Chomh maith le hOileán Apo, eagraíonn an t-ionad tumadóireachta oíche agus tumadóireacht na hAbhann Duibhe ar éileamh.

Critters Leor ag Hotspot Tumadóireachta na Muc Dauin 8

Eachtraí Taobh Barr

Ach ní faoin tumadóireacht atá i gceist anseo. Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar an Sean Eaglais, ar an margadh, ar easanna Casaroro, dul fálróid sléibhe, cuairt a thabhairt ar a thránna gainimh dubh agus a thránna gainimh bán i ndeisceart Dauin ag Zamboanguita agus Siaton, chomh maith le cinn Apo áit ar féidir leat snorkel a dhéanamh ar na spotaí éagsúla.

Tá sé an-suimiúil siúl timpeall Dauin agus is féidir leat taitneamh a bhaint as na cuisíní den scoth ag na bialanna agus beáir mar Lokal Resto, Anahaw, Soga agus Frontemare, chomh maith leis an pizzeria Iodálach fíorálainn atá suite díreach ar thrá Dauin. Má tá am agat, molaim freisin cuairt a thabhairt ar Dumaguete chun a chladach agus margadh a fheiceáil inar féidir bia mara sobhlasta a ghabhtar sa cheantar a bhlaiseadh.

I mbeagán focal, molaim go mór an ceann scríbe tumadóireachta seo a shroicheadh ​​go héasca. Más mian leat an stíl 'le do thoil duit féin' atmaisféar ócáideach , molaim go láidir fanacht ag Saoire Tumadóirí AivyMaes an le lóistín ag réimsiú ó seomra folctha príobháideach Deluxe Ac, Botháin Trá Stíl Dúchais nó bothán dúchais Dorm Style tá rud éigin don teaghlach ar fad, don lánúin taistil nó don taistealaí aonair nach bhriseann do bhuiséad. Le haghaidh eispéireas pearsanta saincheaptha, ón bhfáilte, chuig an slán a fhágáil cuir ríomhphost chugainn ag aivymaesdivers@gmail.com .