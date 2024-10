Croílár na dealg Starfish

Dea-Scéala – Croílár na dealgóige

Tá nuacht spreagúil againn ó shuíomh tumadóireachta iontach Mioskon i Raja Ampat. Tar éis míonna de mhonatóireacht a dhéanamh ar dhaonra crosóga na Corónach (COTS), is cosúil go bhfuil tairbhe á baint as ár n-iarrachtaí comhbheartaithe. Bhaineamar 33 Corónach de Thorn as an gceantar le linn tumadóireachta tiomnaithe bainte i mí Aibreáin. Ag deireadh mhí Mheán Fómhair, tar éis cuairt a thabhairt ar an suíomh arís, ní bhfuarthas ach dhá cheann! Tugann an titim shuntasach seo ar an líon le fios go bhfuil an scéal faoi smacht go maith.

Cén fáth gur ábhar imní do Choróin na dealga?

Is cuid nádúrtha d’éiceachórais sceireacha coiréil iad COTS, ach nuair a thagann ardú ar a n-uimhreacha, féadann siad dochar a dhéanamh. Cothaíonn na crosóga seo ar pholaipí coiréil, rud a d'fhéadfadh damáiste mór coiréil a dhéanamh i dtiúchan ard, rud a fhágann díghrádú sceireacha. Is féidir le ráigeanna COTS a bheith spreagtha ag fachtóirí cosúil le truailliú cothaitheach agus ardú teochta aigéin, a chuireann isteach ar shláinte choiréil agus a fhágann go bhfuil sé níos leochailí do na creachadóirí borracha seo.

Bhí Mioscon, a bhfuil cáil air as a choiréil ildaite agus a scoileanna éisc dochreidte, ina phointe fócasach d’iarrachtaí caomhnaithe. I mí Aibreáin, thugamar faoi deara méadú ar COTS ag an suíomh, rud a d'eascair gníomh tapa. Eagraíodh iarrachtaí bainte chun tuilleadh damáiste coiréil a mhaolú agus ráig lán-séidte a chosc. Baineadh 33 crosóg san iomlán le linn na hoibríochta sin.

Ar ár Léim Meán Fómhair, is comhartha gealltanais é an comhaireamh de dhá réalta éisc go bhfuil na bearta a glacadh ag obair. Chuir monatóireacht chomhsheasmhach, cleachtais tumadóireachta fhreagracha, agus cothabháil córas sceireacha sláintiúil go léir leis an gcás a chobhsú. Cé go bhfanaimid ar an airdeall, léiríonn an laghdú géar ar na huimhreacha go bhfuil an ráig faoi smacht faoi láthair.

Cé go bhfuil cuma dóchasach ar an staid reatha, tá a fhios againn go bhfuil éiceachórais leochaileach agus dinimiciúil. Leanfaimid ag déanamh monatóireachta ar an daonra COTS ag Mioscon agus láithreáin tumadóireachta eile timpeall Raja Ampat. Tá ár bhfoireann réidh le gníomhú go tapa, más gá, chun sláinte na sceireacha a chaomhnú.

