Léim Thar an nGnáth Le 3 Thuras Epic

2025: Do Bhliain le Léim Thar an nGnáth le Dancing Wind Liveaboard

Léim junkies, fiontaróirí, taiscéalaithe faoi uisce! An bhfuil tú réidh chun na cosáin dea-thruaillithe a dhíg agus dul isteach i gcroílár stór folaithe na hIndinéise? Ag Dancing Wind Liveaboard, tá clár taistil 2025 á chur le chéile againn nach mbaineann chomh mór céanna le boscaí a thiceáil agus níos mó faoi do phaisean don domhain a adhaint. Táimid ag dul thar an eolas, níos faide ná Raja Ampat (cé go bhfuil grá againn fós!), agus isteach i ríochtaí Halmahera, Cendrawasih Bay, agus Triton Bay.

Iúil: Siorcanna Míolta Móra & Rúin Pristine Cuan Cendrawasih

Samhlaigh ag fánaíocht taobh le fathaigh mhín, siorcanna míolta móra, ina gclós súgartha nádúrtha. Sin go díreach a gheobhaidh tú taithí i gCuan Cendrawasih i mí Iúil seo chugainn. Tá dhá thuras ar leith á dtairiscint againn:

Manokwari go Biak: Léim isteach i gcroílár iontais mhara Cendrawasih, ag cur deireadh le d'eachtra i mbaile bríomhar Biak. (8 18 Iúil 2025)

Aerfort: Manokwari (MKW) agus Biak (BIK)

Is Paradise iontach é Cendrawasih dóibh siúd atá ag iarraidh fíor-idirghníomhaíochtaí le saol mara éagsúla. Tá sceireacha coiréil bríomhara sa réigiún iontach seo a thugann foscadh do raon speiceas ildaite éisc, rud a chruthaíonn cailideascóp faoi uisce. I measc na n-iontais nádúrtha seo, téann láithreacht maorga na siorcanna míolta móra go galánta trí na huiscí soiléire turquoise, ag mealladh tumadóirí agus snorkelers ó ar fud an domhain. Áiríonn an t-éiceachóras uathúil freisin fiadhúlra éagsúla eile, cosúil le gathanna manta agus turtair farraige, rud a fhágann gurb é Cendrawasih ceann scríbe nach mór cuairt a thabhairt air do dhíograiseoirí dúlra agus lucht eachtraíochta araon.

Lúnasa: An Halmahera Choróin: A Crossing of Wonders

Cuireann Lúnasa turas spreagúil ar fáil, turas a threoróidh tú trí chuid de na láithreacha tumadóireachta is éagsúla san Indinéis. Táimid ag tabhairt faoi thuras ó Sorong go Bitung, aistear a chuimsíonn:

Sceireacha cailídeascópacha Misool.

Áilleacht Halmahera gan teagmháil.

Tumadóireacht bréige a bhfuil cáil dhomhanda air ar Chaolas Lembeh.

Aerfort Sorong (SOQ) agus nó Manado Bitung (BTJ)

Agus dóibh siúd ar mian leo taithí a fháil ar a mhalairt, táimid ag tairiscint an turas fillte ó Bitung go Sorong. Is fíor-aisling taiscéalaí é an trasnú seo, deis chun éagsúlacht mhór domhan faoi uisce na hIndinéise a fheiceáil.

Nollaig: Jewels Hidden Triton Bay: Don Fhíor-Dhuimneach Léim

Anois, dóibh siúd agaibh a chonaic go léir é agus ar mian leo an chéad leibhéal eile eachtraíochta tumadóireachta, tugann mí na Nollag Triton Bay. Is é seo an áit a bhfiontar muid go fírinneach i réimse an neamhghnách. Tá dhá thuras cúl le cúl á reáchtáil againn:

Iontach a Kaimana: Faigh amach na réimsí theas de Misool agus Léim go domhain isteach i áilleacht neamhluaite Triton Bay.

Kaimana go Sorong: Déan taithí ar na suíomhanna dochreidte seo arís, ach ó uillinn nua.

Is réimse seoda faoi uisce é Triton Bay:

Gairdíní coiréil bog, pléasctha le dath.

Teagmhálacha go minic le siorcanna míolta móra.

“Siorcanna Siúil” Epaulette Siorcanna.

Speicis endemic le fáil áit ar bith eile.

Sceireacha pristine gan baint ag ollthurasóireacht.

Is é seo an tumadóireacht don connoisseur, don tumadóir a lorgaíonn an neamhchoitianta, uathúil, dodhearmadta.

Gaoth Rince: Do Theach le haghaidh Eachtraí Do Dhearmad

At Beochlár na Gaoithe Damhsa, ní hamháin go bhfuilimid chun tú a thabhairt chuig suíomhanna tumadóireachta dochreidte; táimid ar tí eispéireas a chruthú. Tá ár soitheach deartha le haghaidh chompord agus eachtraíochta:

Cábáin mhóra agus compordach.

Deic tiomnaithe tumadóireachta, atá feistithe le haghaidh tumadóireacht gan uaim.

Criú paiseanta le taithí.

Bia gourmet, chun do chuid eachtraí a chothú.

Nitrox ar fáil le haghaidh amanna bun leathnaithe.

Áiseanna ceamara tiomnaithe, chun na chuimhneacháin draíochta sin a ghabháil.

Gréine mór scáthaithe.

"Luaigh isteach i eachtra unforgettable áit a bhfuil gach nóiméad turas fionnachtana agus deis a chruthú nasc fiúntach leis an domhan iontach faoi uisce. Freastalaíonn ár socruithe solúbtha cábáin dóibh siúd ar mian leo eispéireas inacmhainne ach luxurious. Roghnaigh ónár roghanna cábáin spreagúla trí-scair, atá deartha chun luach dochreidte a thairiscint agus ag tabhairt cuireadh duit cuimhní buana a iniúchadh agus a chruthú faoi na tonnta!"

Réidh le Léim Thar an nGnáth?

Is é 2025 an bhliain atá agat chun iontais cheilte na hIndinéise a iniúchadh le Dancing Wind Liveaboard. Tá spásanna teoranta, agus tá na bealaí taistil uathúla seo ag líonadh go tapa. Ná caill do sheans a bheith mar chuid de rud éigin fíor-neamhghnách.

PS Má tá tú tuirseach de na sean-spriocanna tumadóireachta céanna, má tá tú ag iarraidh eachtraíochta agus fionnachtain, is é Dancing Wind do thicéad chuig na seoda is ceilte ar domhan faoi uisce.”