Féile Dive Dauin

Féile Léim Dauin & Comórtas Grianghrafadóireachta Faoi Uisce

Ó bunaíodh é in 2021, tá Féile Léim Dauin, ó bunaíodh é in 10,000, tar éis éirí, i gceann cúpla bliain, ar an gceann is saibhre agus go luath le bheith ar an gcomórtas is mó a aithnítear go hidirnáisiúnta “Macra faoi Uisce & Wideangle Grianghrafadóireacht sna hOileáin Fhilipíneacha, Bródúil as os cionn $XNUMX SAM in Airgead Tirim agus duaiseanna le buachan. Reáchtáiltear an comórtas i mí an Mheithimh gach bliain ar oileán na speiceas domhanda Negro-Oriently bródúil as. nudibranchs, ribí róibéis, capaill mhara portáin, iasc píb taibhse agus saibhreas critters beag eile atá le fáil sna sceireacha dotted feadh na fánaí gainimh dubh Plus, megafauna níos mó agus coiréil.

Dive Dauin Festival 7

Tá tearmainn mara curtha ar bun feadh an chósta chun na sceireacha agus na leapacha mara a chaomhnú. Is forais bheathaithe riachtanacha iad seo do thurtair agus do thithe na créatúir uathúla eile a bhfuil cónaí orthu sna huiscí seo, ina bhfuil 29 de 33 speiceas iasc frog ar a dtugtar (BBC Planet Earth 2-eipeasóid dhá Frog Fish Special scannánú ag AivyMaes Divers Resort House Reef, ar a dtugtar Población 1 Dauin North mara Sanctuary, cosanta le breis agus 40 bliain). Cuirtear cleachtais tumadóireachta i bhfeidhm go dian, agus dícháileoidh breithiúna grianghrafadóirí má léiríonn a n-íomhánna comharthaí ionramhála nó strus ainmhithe.

Dive Dauin Festival 8

Dóibh siúd craving Uillinn Leathan nó saol muirí beagán níos mó, oileán beag bídeach Oileán Apo, atá suite díreach 35 nóiméad turas báid (5km) ó chladach Dauin, ainmnithe mar Limistéar faoi Chosaint Mara (MPA) ó 1982. I 1982, eolaí mara, an Dr Angel Alcala, a d'fhás aníos sa réigiún, d'fhás aníos an limistéar áitiúil iascaigh leas a bhaint as an limistéar áitiúil iascaigh. Ba é an teoiric a bhí aige ná go mbeadh iasc fásta ag doirteadh ón limistéar cosanta isteach sa cheantar máguaird, áit a bhfeidhmíonn an limistéar cosanta mar dhídean d’iasc le héalú, le haibiú agus le sceitheadh.

Thairgfeadh sceathraí éisc sa limistéar cosanta larbhaí a iompraíonn na sruthanna chuig pobail eile ar an sceir. Scéal ratha caomhnaithe mara fíor sna hOileáin Fhilipíneacha, is é an Limistéar faoi Chosaint Mara leanúnach is sine sna hOileáin Fhilipíneacha. Chuidigh sé leis an bhféile Dive Daiun a mhúnlú ina ghrianghrafadóir Macra agus ina Paradise Leathan Uillinn!

Dive Dauin Festival 9

Bhí ról ríthábhachtach ag an oileán beag seo i múnlú iarrachtaí caomhnaithe mara na tíre ar fad. Is é an rath a bhí ar an tearmann pobal-bhunaithe a bunaíodh anseo a spreag tionscadail den chineál céanna ar fud na hOileáin Fhilipíneacha agus fiú ar fud na cruinne, mar thoradh díreach, tá breis agus 1,500 Limistéir Chosanta Mhuirí bheaga sna hOileáin Fhilipíneacha, tosaithe ag pobail áitiúla atá ag iarraidh aithris a dhéanamh ar rath Oileán Apo. Mar thoradh díreach ar chur i bhfeidhm rathúil na MPAanna, tháinig borradh faoin turasóireacht tumadóireachta, agus vótáil na hOileáin Fhilipíneacha i gcónaí mar cheann scríbe tumadóireachta Uimhir 1 ar fud an domhain mar thoradh díreach.

Dive Dauin Festival 10

Cuireann Comórtas Fhéile Dive Dauin (Dive 7 ar a dtugtaí ar dtús) teachtaireacht láidir pobalbhunaithe inbhuanaithe comhshaoil ​​in iúl le muintir na háite, siopaí tumadóireachta gnó áitiúla, an roinn turasóireachta, LGU áitiúil agus ionaid tumadóireachta ag obair le chéile chun glantacháin a eagrú ar an gcladach agus faoi uisce araon ag tabhairt peirspictíocht uathúil don imeacht. Déantar fiú na trófaithe as ábhair athchúrsáilte agus uaschúrsáilte.

Glacann na hoibreoirí Tumadóireachta an-dáiríre leis an gcomórtas agus déanann siad a ndícheall cuidiú lena gcliaint “catagóir a bhuachan” agus a bheith mar phríomhrogha an ghrianghrafadóra. Déanann siad gach rud is féidir leo, gan cur isteach ar an éiceachóras, chun cabhrú lena gcliaint an bua! Ní ghlacann aon duine é sin níos dáiríre ná Saoire Silver Reef, a reáchtálann ceardlanna iomadúla arna n-óstáil ag grianghrafadóirí faoi uisce a bhfuil cáil bainte amach acu roimh an imeacht agus a bhfuil áiseanna grianghrafadóireachta den scoth ann faoi uisce, rud a fhágann gurb iad an t-óstach is fearr le haghaidh imeacht an ghrianghrafadóra ghairmiúil.

Dive Dauin Festival 11

Cuireann grianghrafadóirí oiliúint ar threoraithe tumadóireachta freisin a mhúineann dóibh conas an t-ábhar foirfe a aimsiú, ón gcritter is lú go dtí an lámhaigh foirfe uillinn leathan nó iompar ainmhithe. Tagraítear do threoraithe tumadóireachta atá oilte sa speisialtacht seo mar “Spotters” agus glacann siad a ngairm an-dáiríre, ag cosaint láithreacha rúnda na “gréiteoirí is annamha” go dlúth agus gan iad a roinnt ach le cliaint, rud a fhágann go bhfuil sé an-tábhachtach an rogha le cur in áirithe a dhéanamh roimh an imeacht.

Ar ndóigh, tá an chuid is fearr de na breathnóirí is fearr in áirithe i bhfad roimh an gcomórtas. Nó, Saoire Tumadóirí AivyMaes freastalaíonn sé ar an novice agus an gairmiúla araon, ag tairiscint rogha inacmhainne le fanacht Léim don novice agus an gairmiúla araon le Pacáistí nach bhriseann do bhuiséad agus a fhostaíonn "breathnaithe critter" oilte go gairmiúil a dhéanamh gach is féidir leo chun cabhrú lena gcliant bua. Tá an comórtas tar éis dul go dtí na “critter spotters”, le gach ceann acu ag iarraidh a bheith ar an gceann is fearr agus an bua ag a gcliant/saoire!

Dive Dauin Festival 12

Cibé an bhfuil tú i do Ghrianghrafadóir Fo-Uisce gairmiúil, do thosaitheoirí nó idir eatarthu, cuireann Dive Dauin Festival rud éigin ar fáil do gach duine le duaiseanna níos mó agus níos fearr le buachan gach bliain; in éineacht le “World Class Tumadóireacht”, ní mór é a dhéanamh do d’fhéilire tumadóireachta. (Féach eagrán 73 den iris Scuba Diver ANZ le haghaidh tuilleadh eolais)