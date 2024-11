Léim Raja Ampat le Léim Eachtraíochta Meridian

Léim RAJA AMPAT - SÁBHÁIL INA LEITH SPEISIALTA EISIACH!

Tabhair faoi thuras chuig ceann de na ríochtaí faoi uisce is urghnách ar domhan lenár bpacáistí solúbtha tumadóireachta, atá deartha chun ailíniú go foirfe le do sceideal. Cibé an bhfuil tú ag pleanáil imeacht sciobtha nó eachtra leathnaithe, ligeann ár dtairiscintí duit tú féin a thumadh go hiomlán in iontais Raja Ampat gan aon dátaí socraithe teachta nó imeachta. Samhlaigh go bhfuil tú ag sileadh trí kaleidoscope de choiréil bhríomhara agus de shaol spraíúil na mara, agus is é an t-aon ábhar imní atá agat ná an chéad cheann eile a fhéachann tú.

Pacáistí Tumadóireachta:

6 Oíche / 7 Lá + 10 Léim = $2098 in aghaidh an duine ag roinnt Áirítear 1 oíche saor in aisce

7 Oíche / 8 Lá + 12 Léim = $2273 in aghaidh an duine ag roinnt Áirítear 1 oíche & 2 tumadóireacht saor in aisce

8 Oíche / 9 Lá + 14 Léim = $2449 in aghaidh an duine ag roinnt Áirítear 1 oíche & 4 tumadóireacht saor in aisce

9 Oíche / 10 Lá + 16 Léim = $2693 in aghaidh an duine ag roinnt Áirítear 2 oíche & 2 tumadóireacht saor in aisce

10 Oíche / 11 Lá + 18 Léim = $3112 in aghaidh an duine ag roinnt Áirítear 2 oíche & 4 tumadóireacht saor in aisce

Cad atá san áireamh:

Agus tú ag céim ar ár gcladach faoi phóg na gréine, tá deoch fhionnuar, athnuachana ag fanacht leat, a shocróidh an ton don eispéireas suaimhneach agus sócúil atá amach romhainn. Beidh do fanacht i a seomra aerchóirithe 15 méadar cearnach i stíl siopa, ag tairiscint chompord agus príobháideachta le cúpla leaba dhúbailte nó singil agus seomra folctha ensuite ina bhfuil earraí maisíochta agus tuáillí. Tar éis lá fada ag iniúchadh na farraige, téigh ar ais chuig do spás cluthar, comhlánaigh le Wi-Fi saor in aisce, ionas gur féidir leat do chuid eachtraí a roinnt le muintir.

Ar gach Léim, beidh tú a bheith feistithe le barr-an-líne Fearas Aqualung, agus beidh ár dtreoracha taithí in éineacht leat chuig spotaí tumadóireachta legendary Raja Ampat. Idir tumthaí, bain sult as torthaí úra agus tuáillí trá ar bord ár mbád tumadóireachta, agus lig dár bhfoireann gach nóiméad iontach a ghabháil le Scannáin GoPro de do escapades faoi uisce.

eisiaimh:

Aistrithe (Sorong & Waisai): Thart. $ 55 in aghaidh an duine

Cead Páirc Mara Raja Ampat: IDR 1,000,000 in aghaidh an duine (íocaíocht airgid ag an ionad saoire)

(íocaíocht airgid ag an ionad saoire) Béilí (Lón & Dinnéar) – Leathchlár/Bord iomlán ar fáil do ghrúpaí de 8 nó níos mó

Deochanna alcólacha agus neamh-mheisciúla

Ríomhairí tumadóireachta agus tóirsí

Árachas eitilte, taistil agus tumadóireachta

TÉIGH I DTEAGMHÁIL

Teil: + 62 951 317 6120

Cad atá i bhFeidhm: +62 822 4854 0774

r-phost: áirithintí@meridianadventuresdive.com

Téarmaí ⁊ Coinníollacha:

Déan tagairt le do thoil MADSPEISIALTA2024 agus tú ag áirithint chun leas a bhaint as na tairiscintí eisiacha seo.

Tréimhse Áirithinte: 01 Deireadh Fómhair 2024 go 31 Nollaig 2024

Tréimhse Taistil: 01 Deireadh Fómhair 2024 go 31 Eanáir 2025

Tá na praghsanna liostaithe i USD agus áirítear na cánacha is infheidhme.

Maidir Cluiche Léim Eachtraíochta Meridian:

Lonnaithe sa néal Raja Ampat, An Indinéis, Cluiche Léim Eachtraíochta Meridian Is ionad saoire éiceolaíoch 5-réalta PADI é agus buaiteoir bródúil as gradam mór le rá PADI Green Star. Ár tumadóireacht scúba tá seirbhísí, a bhfuil cáil orthu as a ngairmiúlacht agus a gcáilíocht, comhchiallach anois le PADI agus Eachtraíochta Meridian ainmneacha, ag cinntiú eispéireas tumadóireachta muiníneach agus taitneamhach do chách.