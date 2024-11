Chonaic Dugongs ar Rinn Kri

Nuair a smaoiníonn daoine ar Raja Ampat, is minic a smaoiníonn siad ar a sceireacha coiréil bríomhara agus ar a saol mara éagsúil. Mar sin féin, is beag duine a thuigeann go bhfuil foscadh ag an bparthas oileán seo freisin ar cheann de na créatúir is sothuigthe agus is baolach san Indinéis - an dugong. Braitheann na mamaigh mhuirí milis seo ar bhánna suaimhneacha Raja Ampat agus ar mhóinéir fhairsinge fhairsinge, a thairgeann gnáthóg iontach dóibh le haghaidh beathú agus foscadh.

Radharc annamh agus spreagúil inár n-uiscí Raja Ampat ar maidin an 23 Deireadh Fómhair 2024

Bíonn Dugongs, ar a dtugtar “bó mara” go coitianta ag innilt go mall ar an bhféarach agus baineann siad leis an manáité. In ainneoin a nádúr síochánta, tá bagairtí suntasacha roimh na hainmhithe seo. Le fáil ar fud an Ind-Aigéan Ciúin, tá laghdú mór tagtha ar dhaonraí dugong le blianta beaga anuas, go príomha mar gheall ar scrios gnáthóige, gníomhaíochtaí daonna agus iascaireacht mhídhleathach. San Indinéis, áit a raibh rath ar na dugongs tráth, tháinig laghdú ar a líon go meastachán scanrúil de níos lú ná 1,000 duine.

Is é féarach príomhfhoinse bia an dugong, agus tá na héiceachórais seo ríthábhachtach chun timpeallachtaí cósta sláintiúla a chothabháil. Cuidíonn móinéir mhara mara le hurlár an aigéin a chobhsú, laghdaítear creimeadh cósta, agus feidhmíonn siad mar phlandlanna do go leor speiceas muirí. Tá ról ríthábhachtach ag dugong i gcothabháil na ngnáthóg seo trí innilt ar an bhfarraige, rud a chuireann cosc ​​ar rófhás agus a ligeann do chothaithigh rothaíocht go héifeachtach tríd an éiceachóras.

Ar an drochuair, cuireann truailliú, ró-iascaireacht agus forbairt cois cósta isteach go mór ar mhóinéir mhara na hIndinéise. Rinne modhanna iascaireachta neamh-inbhuanaithe ar nós dinimít agus ciainíd na gnáthóga seo a dhíghrádú tuilleadh. De réir mar a imíonn na leapacha féaraigh, is amhlaidh a imíonn príomhfhoinse bia an dugong, ag brú na speiceas níos gaire don éag.

In ainneoin a láithreacht stairiúil san Indinéis, níl faisnéis eolaíoch ar dugongs ar fáil fós. Is beag atá ar eolas faoina n-iompraíocht, a bhflúirse, nó a bpatrúin leithdháilte. Is eol go bhfuil Dugongs an-imirceach, ag bogadh trasna limistéir chósta chun beatha a fháil, ach tá sé deacair a gcuid gluaiseachtaí a rianú agus a dtreochtaí daonra a thuiscint mar gheall ar an easpa staidéir chuimsitheacha. Cuireann an easpa sonraí seo bac ar iarrachtaí caomhnaithe, rud a fhágann go bhfuil sé dúshlánach an speiceas a chosaint go héifeachtach.

San Indinéis, tá tábhacht chultúrtha ag dugongs agus fite fuaite i scéalta traidisiúnta. Insíonn go leor miotais ársa scéalta faoi mhná ag siúl isteach san fharraige agus ag athrú ina dugongs, ag nascadh daoine leis na hainmhithe mara seo sa bhéaloideas. Creidtear freisin gur chuir mairnéalaigh luatha a chonaic dugongs le miotas na maighdeana mara, go bhfaca siad a gcuid scáthchruth san uisce agus go ndearna siad botún faoi dhaoine mistéireacha. Go dtí an lá atá inniu ann, i bpobal áitiúil Papuan Raja Ampat, tagraítear do dhugongs mar “maighdeana mara,” agus déantar ceiliúradh ar a mbreathnuithe gann.

Murab ionann agus go leor réigiún san Indinéis atá tar éis géilleadh do ró-fhorbairt, tá Raja Ampat fós gan teagmháil, go príomha mar gheall ar a thiomantas do thurasóireacht inbhuanaithe agus caomhnú. Sreabhann uiscí saibhir cothaitheach an réigiúin isteach i mbánna éadoimhne, imeallaithe mangarbh, ag cruthú móinéir mhóra féaraigh inar féidir le dugongs beatha agus maireachtáil. Tá na gnáthóga seo ríthábhachtach chun go mairfidh siad, agus chabhraigh cosaint na gceantar seo le Raja Ampat a bheith ar cheann den bheagán áiteanna inar féidir dugongs a fheiceáil fós san fhiántas.

Tá pobail áitiúla agus ionaid tumadóireachta i Raja Ampat riachtanach chun gnáthóga dugong a chaomhnú. Tá baint mhór ag go leor gnólachtaí éiceathurasóireachta, ar nós Meridian Adventure Dive, leis an timpeallacht mhuirí a chosaint. Oibríonn na heagraíochtaí seo go dlúth le tithe cónaithe áitiúla agus cuireann siad cleachtais inbhuanaithe chun cinn a chuidíonn le cosaint a dhéanamh ar na héiceachórais íogaire a mbíonn dugong ag brath orthu.

Is créatúir mhóra, mhín iad dugongs, ag fás suas le 3 mhéadar ar fad agus ag meáchan 400 cileagram. Bíonn siad cúthail agus dothuigthe in ainneoin a méide, b'fhearr leo féarach a dhéanamh ar mhara in uiscí ciúine éadomhain. Úsáideann Dugongs a n-eireabaill ar chruth an phucháin agus a n-eireabaill cosúil le paddle chun snámh go galánta, agus is minic a shíltear gur míolta móra beaga iad de bharr a gcuma. Is díol spéise é go bhfuil baint níos dlúithe ag dugonganna le heilifintí ná le hainmhithe mara eile, ag roinnt saolréanna fada cosúil leis ar féidir leo suas le 70 bliain a bhaint amach gan cur isteach daonna.

De ghnáth is ainmhithe aonair iad dugongs, uaireanta feictear iad i mbeirteanna máthar lao. Bíonn timthriall atáirgthe mall ag dugongs baineann, ag iompar lao ar feadh toircheas bliana, agus fanann an lao lena mháthair ar feadh suas le 18 mí. De bharr na dtréimhsí fada atáirgthe seo agus spleáchas na speiceas ar ghnáthóga ar leith bíonn na dugonganna i mbaol athruithe comhshaoil.

Is annamh a fheictear Dugong i Raja Ampat, ach fágann siad le tuiscint marthanach nuair a tharlaíonn siad. Is féidir le Dugongs fanacht faoi uisce ar feadh suas le sé nóiméad, ag dromchla don aer go hachomair sula tumtar ar ais síos chun féarach a dhéanamh ar fhéarach. Soláthraíonn an t-iompar seo an deis is fearr chun na mamaigh nach bhfuil i mbaol a fheiceáil agus iad ag snorcallú nó ag tumadóireacht.

De réir mar a laghdaíonn gnáthóga dugong mar gheall ar ghníomhaíocht dhaonna, tá na créatúir seo tar éis éirí níos soghluaiste, ag taisteal idir bánna cosanta ar thóir bia. Mar sin féin, cuireann a ráta atáirgthe mall agus a ngnáthóg laghdaitheach go bhfuil sé ag éirí níos dúshlánaí a chinntiú go mairfidh siad go fadtéarmach.

Le go n-éireoidh le dugongs arís in uiscí na hIndinéise, tá rialacháin níos déine riachtanach maidir le cosaint gnáthóg, cleachtais iascaireachta inbhuanaithe, agus feasacht phoiblí mhéadaithe. Tá Raja Ampat fós ina chomhartha dóchais, ag léiriú conas is féidir le cur chuige atá faoi thiomáint ag an bpobal i leith caomhnú speiceas atá i mbaol a chosaint agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. Trí leanúint ar aghaidh leis na hiarrachtaí seo, táthar ag súil go leanfaidh dugongs ar aghaidh ag grásta uiscí na hIndinéise ar feadh na nglún.

