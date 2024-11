Treoir Áitiúil do Shuímh Tumadóireachta Raja Ampat # Yenkoranu Reef

Cuireann Yenkoranu Reef, atá suite in aice le sráidbhaile Yenkoranu ar Oileán Kri i Raja Ampat, suíomh tumadóireachta iontach ar fáil a fhreastalaíonn ar gach duine ó snorkelers agus tumadóirí bunleibhéal go gairmithe le taithí. Tá cáil ar an tumadóireacht sceire chlaonta seo as speicis mhóra peiligeacha agus an saol muirí níos lú a chomhcheangal, rud a fhágann gur áit mhealltach é le haghaidh taiscéalaíochta faoi uisce.

Cineál: Reef fána

Doimhneacht: 3m go 30m

Teocht an Uisce: 29/30°C

Leibhéal Tumadóir: Oiriúnach do snorkelers, tosaitheoirí, agus tumadóirí taithí

Treoir Áitiúil maidir le Láithreáin Tumadóireachta Raja Ampat 3

Tosaíonn fána Yenkoranu Jetty ag doimhneacht éadomhain de 3 mhéadar, ag tabhairt tús foirfe do thosaitheoirí nó dóibh siúd ar mian leo snorkel a dhéanamh. De réir mar a thagann tú síos, fánaíonn an sceir de réir a chéile go dtí doimhneacht uasta de thart ar 25 go 30 méadar, ag tairiscint próifíl tumadóireachta inrochtana do leibhéil scileanna éagsúla. Agus uiscí te go seasta ar an meán ag 29-30 ° C, cinntíonn Yenkoranu tumadóireacht compordach ar feadh na bliana.

Ceann de bhuaicphointí Yenkoranu Reef ná a ghaireacht do lamairne an tsráidbhaile, a mheallann saol mara éagsúla. Is féidir le tumadóirí a bheith ag súil le neart siorcanna sceireacha barr dubh agus barr geala a fheiceáil ag turasóireacht, go háirithe sna codanna is doimhne den fhána. Is radharcanna eolacha iad na creachadóirí galánta seo, a chuireann sceitimíní ar thosaitheoirí agus ar thumadóirí a bhfuil taithí acu.

Cuairteoir rialta eile ar an suíomh seo ná an turtar glas mara. Is minic a chonacthas na turtair seo ag sciobadh ar na coiréil chrua ar an líneáil leis an sceir, cuireann na turtair seo codarsnacht shíochánta leis na siorcanna atá ar patról in aice láimhe. Mar gheall ar a ngluaiseachtaí malla d'aon ghnó is fearr leo iad i measc grianghrafadóirí faoi uisce.

Treoir Áitiúil maidir le Láithreáin Tumadóireachta Raja Ampat 4

Dóibh siúd a bhfuil an t-ádh leo, cuireann Yenkoranu seans ar theagmháil annamh le ga iolair ag fánaíocht faoin ngorm, go háirithe ar laethanta le hinfheictheacht níos soiléire. Níl na créatúir maorga seo chomh coitianta ach cruthaíonn siad radharc do-dhearmadta nuair a bhíonn siad le feiceáil.

Cad a dhéanann Yenkoranu Reef is tarraingtí go háirithe an éagsúlacht saoil is féidir leat a fheiceáil in aon tumadóireacht amháin. Cé go gcuireann na siorcanna blacktip agus an tóin bháin sceitimíní ar chréatúir mhuirí níos mó, beidh tumadóirí agus snorkelers freisin ag caitheamh le critters níos lú suite i measc na sceireacha. Dallann scoileanna d’éisc sceireacha ildaite timpeall na bhfoirmíochtaí coiréil, agus d’fhéadfadh go bhfeicfeadh breathnóirí cúramacha nudibranchs agus macra-saoil suimiúil eile i bhfolach i measc na coiréil.

Mar gheall ar fhána uathúil Yenkoranu agus ar éagsúlacht shaol na mara tá sé ina láthair foirfe do thumadóirí ag gach leibhéal taithí. Is féidir le tosaitheoirí taitneamh a bhaint as sábháilteacht na limistéar éadomhain agus iad fós ag teacht ar raon suntasach de shaol na mara. Ag an am céanna, is féidir le tumadóirí níos mó taithí dul síos níos doimhne chun speicis éisc níos mó agus an ga iolair ó am go chéile a iniúchadh. Is féidir le snorkelers áilleacht na sceireacha a thaitneamh a bhaint as, ag snámh os cionn na gairdíní coiréil éadomhain atá lán den saol.

