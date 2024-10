Treoir Áitiúil maidir le Láithreáin Léim Raja Ampat sceireacha sicín

Cineál Suímh: Fána Reef Sárscéimhe

Doimhneacht: 5m go 20m

Suíomh: Caolas Dampier, Raja Ampat, an Indinéis

Tá Chicken Reef ar cheann de na suíomhanna tumadóireachta iontacha atá ag Raja Ampat, a chuireann eispéireas iontach ar fáil do thumadóirí ar gach leibhéal scile. Lonnaithe laistigh d'uiscí bithéagsúlachta an oileánra Indinéisis seo, glacann Chicken Reef tumadóirí lena radharcra iontach faoi uisce, saol na mara bríomhar, agus atmaisféar suaimhneach. Is suíomh fána sceireacha é a thosaíonn ag éadomhain 5 mhéadar agus a thagann de réir a chéile go dtí doimhneacht 20 méadar, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do thosaitheoirí agus do thumadóirí ardleibhéil.

Bródúil as an suíomh urlár ghainmheach breac le héagsúlacht iontach de choiréil bog agus crua. De réir mar a thagann tú síos, cuireann fána na sceireacha meascán bríomhar de speicis choiréil ar fáil, ag soláthar foscadh do chineálacha iomadúla de shaol na mara. Cuireann an titim anuas beagán níos faide ón bhfána doimhneacht agus toise leis an gcuan faoi uisce seo, rud a fhágann go mbraitheann tú mar go bhfuil tú ag taiscéaladh foraoise uisceach.

Local Guide to Raja Ampat Dive Sites Sceir Sicín 3

Síneann fás coiréil sláintiúil go 20 méadar ar feadh na sceireacha, rud a chruthaíonn tírdhreach ildaite ina bhfuil go leor iasc agus inveirteabraigh atá ina gcónaí i sceireacha. Cibé an bhfuil áilleacht coiréil bhog íogair á gcur san áireamh nó struchtúir láidre na bhfoirmíochtaí coiréil chrua a mheas, is féasta amhairc é Chicken Reef.

Tá cáil ar leith ar Sicín Reef mar gheall ar a scoileanna móra éisc, a fheictear go coitianta ag fíodóireacht tríd na coiréil. Bíonn eascanna gairdín i ngrinneall na farraige gainimh, a gcorp caol ag luascadh leis an sruth. Is minic a chuirtear fáilte roimh thumadóirí ó scoileanna móra snappers dubha, fusiliers, agus féileacán ag snámh go galánta thar an sceir. Meallann na héisc bheaga seo, ina dhiaidh sin, creachadóirí, rud a fhágann gur áit aoibhinn an suíomh chun speicis mhuirí níos mó a fheiceáil.

Is buaicphointe iad barracudas go minic ag Sicín Reef, iad ag dul tríd an uisce ar thóir creiche. Is féidir siorcanna sceireacha barr bána agus barr dubh a fheiceáil ag patról ar an sceir freisin, rud a chuireann sceitimíní ar gach tumadóireacht. Ina theannta sin, is minic a fheictear trevallies ag fiach sa cheantar, a gcorp caol ag gearradh tríd an uisce go beacht.

Local Guide to Raja Ampat Dive Sites Sceir Sicín 4

Buaicphointí na Bithéagsúlachta Mara

Is tearmann do chréatúir mhuirí atá níos dothuigthe agus níos uathúla seachas iasc scoile agus creachadóirí. Féadfaidh tumadóirí teacht ar na rudaí seo a leanas:

Siorcanna Wobbegong: Déanann na siorcanna neamhghnácha seo a chumasc isteach sa sceir gan uaim lena bpatrúin duaithníochta casta, rud a fhágann go bhfuil an radharc an-spreagúil.

Píbéisc: Agus a gcorp caol, fadaithe, is minic a bhíonn píbéisc i bhfolach i measc na gcraobhacha coiréil, rud a chuireann iontas aoibhinn ar thumadóirí a bhfuil súil ghéar orthu.

Eascanna agus Milseáin: Speicis éagsúla eascann, lena n-áirítear morays agus eascanna gairdín, a spleálann amach ó scáintí sa choiréil. Is radharc coitianta freisin iad na milseáin, mar atá a gcuid liopaí sainiúla agus patrúin dána.

Seahorse Pigmy: Is rud annamh a aimsítear na capaill mhara bídeacha seo a bhfuil duaithníocht mhaith orthu, ach féadann tumadóirí mí-ádhacha a bhfuil foighne agus aird ar mhionsonraí iad a fheiceáil.

Flatworms agus Nudibranchs: Is áit te do dhíograiseoirí macra é Sicín Sicín, le raon iontach de phéisteanna leacracha ildaite, nudibranchs, agus critters beaga eile i bhfolach i measc an choiréil.

Mantis ribí róibéis agus portáin: Is minic a fhaightear ribí róibéis mantis, a bhfuil cáil orthu mar gheall ar a ndathanna bríomhara agus a gcrúba cumhachtacha, sa cheantar, chomh maith le speicis éagsúla portán a scuttle trasna an ghrinnill ghainmheach.

Iasc Scairp: Bíonn na máistrí seo faoi cheilt ag fanacht ar an sceir, agus iad camoufladed in aghaidh an choiréil agus gainimh, rud a fhágann go bhfuil siad dúshlánach ach fiúntach.

Leis an doimhneacht éadomhain, an bhithéagsúlacht iontach, agus sruthanna milis, is suíomh tumadóireachta foirfe é Sicín Reef do thumadóirí de gach leibhéal taithí. Tuigfidh tosaitheoirí na coinníollacha ciúine agus an saol mara ildaite gar don dromchla, agus is féidir le tumadóirí ardleibhéil iniúchadh a dhéanamh ar limistéir níos doimhne agus taitneamh a bhaint as an sult a bhaineann le teacht ar chreachadóirí móra.

Is cuma má tá féileacán galánta ag radharc na féileacán ionat nó má tá tú faoi iontas ag gluaiseacht stealth siorcanna barr geal, cuireann Chicken Reef eachtra dho-dhearmadta faoi uisce ar fáil. Mar gheall ar a bhithéagsúlacht shaibhir agus a tírdhreacha coiréil bríomhara is láithreán tumadóireachta é i gcroílár na cathrach Raja Ampat, réigiún a bhfuil cáil air as an mbithéagsúlacht mhuirí is airde ar domhan.

Léim isteach i n-iontais Chicken Reef, áit a dtugann gach sliocht fionnachtain, agus cuirfidh éagsúlacht dochreidte na beatha faoi na tonnta iontas ort.

Maidir le Meridian Adventure Dive Resort:

Lonnaithe i néal Raja Ampat, an Indinéis, tá Meridian Adventure Dive ar PADI 5-Star Eco Resort. Tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=diveallyeararound&utm_id=scubadivermag