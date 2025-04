Plandlann Móinéar Feamair Oileán Mhuirís

Saoire Four Seasons Oileán Mhuirís ag Anahita Pioneers Caomhnú Mara le Naíolann Móinéar Feoil

Saoire Four Seasons Mauritius ag Anahita ag fógairt go mbeidh sé ar an gcéad rogha san Aigéan Indiach chun plandlann mhara a fhorbairt ina Barachois, comhlacht sáile aon-méadar-domhain (40 orlach) in aice leis na háiseanna itheacháin, ina bhfuil níos mó ná 200 luibhiteoir agus iasc omnivore faoi láthair. Tá an tionscnamh seo mar chuid de Thionscadal Éiceachórais Ghormcharbóin: Athchóiriú ar Éiceachórais Ghormcharbóin, atá á stiúradh faoi láthair ag an Fondúireacht Odysseo, iontaobhas áitiúil a fhorbraíonn tionscadail chaomhnaithe mara i Oileán Mhuirís.

Tá an tionscadal mar chuid de na Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) faoi ​​na Clár Varuna, arna chur i bhfeidhm ag Saineolas na Fraince agus maoinithe ag rialtas na Fraince tríd l'Agence Française du Développement (AFD), agus i gcomhpháirtíocht le Association pour le développement durable, Fondúireacht Dearcadh, agus Fondation Solidarité Eclosia – eagraíochtaí a reáchtálann tionscadail chaomhnaithe san Aigéan Indiach agus ar fud an domhain.

Rick-Ernest Bonnier, a mhíníonn Bainisteoir Timpeallachta Aigéin na Saoire: “Is treoirthionscadal é an Phlandlann Seagrass a bhfuil sé mar aidhm aige na móinéir mhara sa limistéar muirí timpeall ar an ionad saoire a athchóiriú.

Déanfar síolta a phéacadh i saotharlann Odysseo agus déanfar na síológa forbartha a thrasphlandú ansin chuig Barachois an ionaid saoire go dtí go dtiocfaidh siad in aibíocht. Tá súil againn féaraigh mhara sláintiúla a tháirgeadh a d’fhéadfaí a úsáid chun móinéir mhara a athchóiriú, ag cruthú gnáthóg shláintiúil do shaol na mara, amhail iasc, turtair, capaill mara, gathanna agus go leor eile.”

Naíolann Móinéar Féar Mara Oileán Mhuirís 4

Tar éis suirbhéanna fairsinge a dhéanamh ar cháilíocht uisce agus dríodar Barachois an ionaid saoire féin, léirigh sonraí go bhfuil timpeallacht fhabhrach ag an ionad saoire do speicis áirithe féaraigh mar Syringodium isoetifolium agus Halodule uninervis.

Luann Bernardo Nascimento, Bainisteoir Fondúireacht Odysseo, Coimeádaí agus Ceann Oideachais: “Is mór an pléisiúr é Four Seasons a bheith mar chomhpháirtí againn sa tionscadal seo, go háirithe don tionscnamh plandlainne mara. Chomh fada agus is eol dúinn, is é seo an chéad uair a chruthófar plandlann mara san Aigéan Indiach, rud a léiríonn céim shuntasach chun cinn in athchóiriú féaraigh.

Soláthraíonn na héiceachórais sin seirbhísí riachtanacha don chine daonna mar gur linnte carbóin an-éifeachtach iad, atá ríthábhachtach sa chomhrac i gcoinne téamh domhanda; feidhmíonn siad mar phlandlanna éisc thábhachtacha, a mbeadh a gcaillteanas ina bhagairt do go leor speiceas atá ina bhfoinsí ríthábhachtacha bia do shaol na mara agus náisiúin oileánda, amhail Oileán Mhuirís.”

I gcás na plandlainne a cruthaíodh i Four Seasons, beidh foireann taighdeoirí agus bitheolaithe mara ag bailiú síolta ón bhfiántas go dtí saotharlann Odysseo. Tabharfar na paraiméadair fhisiceacha is fearr do na síolta ansin, amhail solas, salandacht, dríodar agus teocht chun péacadh. Chomh luath agus a bhíonn na plandaí féaraigh láidir go leor, déanfar iad a aistriú agus a phlandáil i Barachois an ionaid saoire.

Naíolann Móinéar Féar Mara Oileán Mhuirís 5

“Tá ról ríthábhachtach ag an éiceachóras gormcharbóin, lena n-áirítear gnáthóga cósta cosúil le mangraí agus féarach, chun athrú aeráide a mhaolú,” a deir Shane Sunassee, Bainisteoir Tionscadail. Ní hamháin gur féidir le féarach carbón a ghabháil agus a stóráil, ach cuireann sé seirbhísí riachtanacha ar fáil ar nós cosaint an chladaigh, feabhsú cháilíocht an uisce, tacaíocht bhithéagsúlachta, agus cothú geilleagair áitiúla. Chun na héiceachórais luachmhara seo a chosaint, tá sé riachtanach díriú ar iarrachtaí caomhnaithe, cleachtais bhainistíochta inbhuanaithe, agus athchóiriú gnáthóg díghrádaithe, ag cinntiú go leanann na hacmhainní nádúrtha seo ag maolú athrú aeráide agus ag seachadadh raon leathan buntáistí éiceolaíochta agus eacnamaíocha."

Máirtín DellDeir an Bainisteoir Ginearálta: “Táimid thar a bheith bródúil, ní hamháin a bheith in ann páirt a ghlacadh i dtionscadal mar seo, ach freisin a bheith mar cheannródaithe i réimse caomhantais na mara i Oileán Mhuirís. Táimid ag cuidiú le réiteach fadtéarmach chun bithéagsúlacht mhuirí a ardú timpeall na háite.

Beidh ár n-aíonna in ann na heolaithe a fheiceáil i mbun gníomhaíochta le linn an phróisis trasphlandúcháin, agus beidh siad ina bhfinné freisin ar shaol mara ildaite agus bríomhar an Aigéin Indiaigh agus iad ag snorcallú thar na móinéir. D’fhéadfadh méadú ar an dóchúlacht go bhfeicfí turtair, iasc, gathanna agus ár gcapaill mhara cáiliúla i móinéir mhara mara mar is gnáthóg shláintiúil aitheanta é seo dóibh. Dóibh siúd atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim, beidh Rick ag tairiscint turais threoraithe ar an mBarachois agus míneoidh sé an eolaíocht atá taobh thiar den tionscadal agus na buntáistí a bhaineann le móinéir mhara mara inár n-aigéan.”

Naíolann Móinéar Féar Mara Oileán Mhuirís 6

Tá an tionscadal Naíolann Seagrass ar cheann de go leor bealaí inar féidir le haíonna Four Seasons dul i ngleic leis an timpeallacht áitiúil ag an ionad saoire. Tugann Rick ocht mbliana de thaithí caomhantais ar an láthair agus paisean dá chuid oibre, agus tugtar cuireadh d’aíonna a bheith páirteach ina Resort Nature Walks áit a dtugann sé léargais ar fhána agus flora an ionaid saoire, agus fuaimeanna éan agus speicis bláthanna á n-aithint aige. Is é an Seahorse Snorkel gníomhaíocht aoi is fearr riamh, áit a dtreoraíonn Rick snorkelers isteach sa mhurlach, timpeallaithe ag mangróif ar thóir na n-ainmhithe neamhchoitianta, bídeacha ach álainn seo. Is sampla iad na tionscnaimh chaomhnaithe seo de thiomantas an ionaid saoire chun tionchar dearfach a chruthú ar an gcomhshaol agus ar an bpobal áitiúil.