Téigh in aithne ar Krishna: An Fórsa Calma Taobh thiar de Ionad Léim Eachtraíochta Meridian

Tá foireann ag obair taobh thiar de na cásanna chun a chinntiú go bhfuil gach mionsonra foirfe i gcroílár gach turais do-dhearmadta. Ag Meridian Adventure Dive Resort, tá an Bainisteoir Ginearálta Krishna ar an eochair do seoltóireacht rianúil ó 2017. Is iad a thiomantas agus a cheannaireacht a fhágann go mbeidh do fanacht i Raja Ampat ní hamháin i gcuimhne ach freisin gan uaim ó thús go deireadh.

Tagann Krishna as príomhchathair fhairsing Iacárta, agus tugann sé suaimhneas sí do ghairmí éirimiúla. Cuidíonn a n-iompar socair agus a scileanna eagrúcháin beachta le timpeallacht chomhchuí a chruthú san ionad saoire, rud a ligeann do gach aoi a bheith suaimhneach agus dea-chúramach.

An Fórsa Socair Taobh thiar de Ionad Léim Eachtraíochta Meridian 2

Thosaigh turas Krishna le Meridian Adventure Dive Resort le fís shoiléir: eispéireas aoi eisceachtúla a sholáthar a shreabhann gan stró, ón seiceáil isteach go dtí an tumadóireacht deiridh. Cinntíonn an aird a thugann sé ar mhionsonraí go n-oibríonn gach gné den ionad saoire, ó shocruithe go sceidil tumadóireachta, mar chlogobair. Cibé an bhfuil tú i do thumadóir seasoned ag iniúchadh iontais mhara Raja Ampat nó duine éigin ag baint suilt as áilleacht suaimhneach an oileáin, cinntíonn Krishna agus a fhoireann nach bhfuil do thaithí thar a bheith neamhghnách.

Thar na blianta, bhí ról lárnach ag Krishna i múnlú clú barr feabhais an ionaid saoire. Chinntigh a cheannaireacht agus a thiomantas do chaighdeáin arda oibriúchán réidh an ionaid saoire agus chothaigh sé atmaisféar fáilteach a choinníonn aíonna ag teacht ar ais bliain i ndiaidh bliana.

Cuimsíonn Krishna spiorad Meridian Adventure Dive Resort - áit a mbuaileann eachtraíochta le scíth a ligean, agus mothaíonn gach aoi cosúil le teaghlach. Leis an gcur chuige socair atá aige i leith na ndúshlán agus a thiomantas gan staonadh do shástacht na n-aoi, tá Krishna ar cheann de na príomhchúiseanna nach féidir dearmad a dhéanamh ar fanacht san ionad saoire.

An chéad uair eile a bheidh tú isteach Raja Ampat, abair hello le Krishna, a oibríonn go ciúin ar an draíocht atá taobh thiar d'éalú oileánda!

Maidir le Meridian Adventure Dive Resort: Lonnaithe i néal Raja Ampat, an Indinéis, Cluiche Léim Eachtraíochta Meridian Is ionad saoire éiceach 5 réalta PADI é