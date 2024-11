Saol Dauin Ní Chomh Macra

Tá an baile beag Dauin, ar Oileán Negros i réigiún Visayas na hOileáin Fhilipíneacha ar a dtugtar le fada mar mecca le haghaidh faire critters agus tumadóireacht láibe, ach is é an rud a chuireann iontas go leor tumadóirí cuairt Dauin líon na créatúir i bhfad níos mó ag déanamh an tearmann macra. a dteach.

Cé go bhfuil grianghrafadóirí díograiseacha ag sciúradh na sceireacha agus na limistéir ghainmheacha le haghaidh speiceas bídeach neamhchoitianta, tá an Turtar Glas (Chelonia mydas) ag innilt go sona sásta ar an bhfarraige flúirseach ach achar gairid uaidh. Agus daoine fásta ag meáchan idir 240 agus 420 punt (110 - 190 kg), is cinnte gur deacair iad a chailleann!

Is gníomhaíocht éiceathurasóireachta a bhfuil an-tóir air i measc snorclóirí agus tumadóirí araon é turtar a fheiceáil in Oileán Apo in aice láimhe, tearmann mara atá faoi chosaint náisiúnta. Tá roinnt turtair tar éis dul i dtaithí ar shnámhóirí agus tumadóirí go bhfuil an chuma orthu nach bhfuil aon imní orthu faoina láithreacht. Léirigh suirbhéanna a rinne Institiúid Mór-Veirteabraigh Mara na hOileáin Fhilipíneacha (LAMAVE) in 2016 go raibh daonra sláintiúil turtair ghlasa ann, agus treibh mhór de na turtair seabhac (Eretmochelys imbricata) atá i mbaol mór.

Saol Ní Chomh Macra Dauin 4

Arna spreagadh ag obair LAMAVE, agus le tacaíocht ó bhaill Negros Oriental Dive Association (NOrDA) ar nós AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts agus Sea Explorers Dauin, seoladh tionscadal i mbliana chun suirbhé a dhéanamh ar an 13km de chósta Dauin. chun tuilleadh eolais a fháil faoin daonra áitiúil turtair.

Maoinithe ag Deontas Pobail ó PADI Aware, agus faoi cheannas PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort, tá Project Pawikan (Filipíneach do “turtar farraige”) ag tiomsú catalóg turtair, cosúil le bliainiris scoile ard, a dhéanann sainaithint. daoine aonair is féidir. Le pictiúir curtha isteach ag tumadóirí cuairte agus treoraithe áitiúla, chomh maith le suirbhéanna tiomnaithe iomadúla, tá saol neamhthuairiscithe turtair Dauin ag tosú ag teacht chun solais.

Clúdaítear “aghaidheanna” turtar le scálaí, ar a dtugtar scútaí, agus ní hamháin go bhfuil na patrúin a fhoirmíonn siad uathúil do gach turtar, ach fanann siad mar a chéile le blianta fada, díreach mar ár méarloirg féin. Tá ag éirí leis an modh sainaitheanta neamh-ionrach seo maidir le go leor speiceas muirí eile a rianú, amhail Siorcanna Míolta Móra agus Ghathanna Manta, gan gá le nósanna imeachta clibeála um ghabháil agus scaoileadh ná teicneolaíochtaí costasacha rianaithe satailíte. Cuidíonn úsáid bogearraí meaitseála patrún freisin le haithint mura bhfuil an turtar soiléir láithreach ó phictiúir na catalóige. Cuirfear na sonraí go léir a bhailítear san áireamh sa Chatalóg Náisiúnta Turtar arna coimeád ag LAMAVE, a cheadóidh sonraí radhairc a chomhthiomsú le tíortha eile, ag cuidiú le pictiúir de phatrúin imirce a thógáil thar achair mhóra.

Saol Ní Chomh Macra Dauin 5

Trí mheán leathanach meáin shóisialta an tionscadail, is féidir le duine ar bith íomhánna nó físeáin de thurtair ar casadh orthu i Dauin a chur isteach, agus freagra tapa a fháil ón bhfoireann maidir le cé leis ar chaith siad am san aigéan. Más rud é, mar a tharla go minic cheana féin, nach bhfuil an turtar sa chartlann, ansin faigheann an tumadóir mí-ádh ainm ar a bhfionnachtain nua (fáilte roimh Otis agus Alice!)

Bheith eolach ar an turtar a chuidíonn lena ndaonra a mhapáil, coinnigh súil ar a sláinte, agus breathnaigh ar a n-iompraíocht. B’fhéidir gur ábhar iontais é a fhoghlaim, mar shampla, maidir le hainmhí a bhfuil baint aige leis na céadta, nó na mílte ciliméadar a aistriú chuig a thránna cúplála agus neadaithe, gur maith le Turtar Glas fanacht in aon láthair an-shainithe ar feadh míonna, más rud é nach bhfuil na blianta ina dhiaidh sin. deireadh, beagnach riamh le feiceáil ag meascadh lena gcomharsana ach cúpla céad méadar ar shiúl.

Fágann sin gur fusa iad a shainaithint mar go bhfuil líon na dturtar atá catalógaithe go dtí seo i bhfad isteach sna céadta cheana féin. Léiríonn sé freisin cá bhfuil comhchruinnithe cobhsaí turtair, rud a chuidíonn le heolas a chur ar fáil do phleanáil chomhshaoil ​​áitiúil, chomh maith le bheith in ann snorkelers, tumadóirí saora agus tumadóirí a threorú chuig na háiteanna is fearr le haghaidh scíthe leis na fathaigh mhín.

Saol Ní Chomh Macra Dauin 6

Tagann a bpearsantacht chun solais freisin dá mhéad a thugann tú cuairt orthu. Tá cuid de na daoine fásta is mó fuaraithe go leor, rud a ligeann cur chuige dlúth, agus i gcás amháin an deis a bhaint as duán beag iascaireachta leabaithe ina smeach. Déanann daoine eile é a reáchtáil chomh luath agus a fheiceann siad tú, agus bíonn siad tapa go leor, fiú nuair a bhíonn mion-DPV agat chun iarracht a dhéanamh coinneáil suas!

Tá spéis ag Project Pawikan cheana féin tuilleadh a fháil amach faoi dhaonraí turtar in áiteanna eile sna hOileáin Fhilipíneacha. Chonaic Zamboangita, an baile in aice le Dauin, turtar ag neadú ag Oileán Turtle ar a dtugtar an t-ainm cuí, rud atá neamhchoitianta ar an gcósta seo, agus áit tumadóireachta in aice láimhe Tá Moalboal ag tabhairt faoi a dtionscadal turtar féin Eolaíochta Saoránach. Dá mhéad a fhaighimid amach faoin áit a mbíonn na speicis chlog-aimsire seo ina luí, ag cothú agus ag neadú, is amhlaidh is mó a bheidh muid in ann a ngnáthóga a chosaint agus leanúint ar aghaidh ag baint sult as teagmhálacha draíochta leis na créatúir a bhfuil grá acu orthu.

An dea-scéal d’aon duine atá ag tumadh i Dauin is é sin go bhfuil na turtair ann 365 lá sa bhliain, agus ní cosúil go bhfuil siad séasúrach. Mar sin, ar an ócáid ​​​​annamh sin nuair nach bhfuil tú in ann an critter speisialta sin a raibh tú ag súil a fheiceáil a fháil, is féidir leat brath ar dhuine amháin nó níos mó de na daoine áitiúla seo a chur i láthair - cé go mb'fhéidir nach mbeifeá in ann iad a chur san fhráma le do chuid. lionsa macra!

