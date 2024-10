Leathnaíonn Wakatobi Cosaint sceireacha Coiréil

Saoire Tumadóireachta Wakatobi tá méadú tagtha ar a dtiomantas seanbhunaithe do chosaint agus athchóiriú sceireacha coiréil le clár nua Measúnaithe Sláinte Reef agus cuireadh an bhitheolaí muirí intí Julia Mellers leis.

Chuaigh Julia isteach i dteaghlach Wakatobi chun tionscadal leanúnach a sheoladh chun sláinte sceireacha coiréil a thomhas, a mhonatóiriú agus a mheasúnú laistigh de chaomhnú mara príobháideach an ionaid saoire.

Julia Mellers, bitheolaí mara intí nua Wakatobi Dive Resort, ag tógáil grianghraif de choiréil bhog don chlár measúnaithe sláinte sceireacha. grianghraf le Adrienne Gittus

Úsáideann an clár Measúnaithe Sláinte Reef sraith shaincheaptha de theicnící íomháithe agus anailíse sonraí nua-aimseartha a thugann léiriú cuimsitheach ar staid éiceachóras sceireacha. “Bainimid úsáid as an teoiric éiceolaíoch, an teicneolaíocht agus an hintleachta saorga is déanaí chun pacáiste nua a fhorbairt chun sláinte sceireacha a thomhas go héifeachtach agus go láidir,” a deir Julia. “Cuirfidh sé seo ar ár gcumas monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil ag éirí le sceireacha Wakatobi ar fud an limistéir chosanta gan acmhainní a atreorú go suntasach ó na sceireacha a chosaint."

Comhcheanglaíonn an próiseas doiciméadú san uisce le hanailís sonraí ag baint úsáide as samhlacha meaisínfhoghlama chun sláinte sceireacha a thomhas. Nuair nach mbeidh sí ar an oileán, déanfaidh sí taighde ar chur chuige agus smaointe nua maidir le measúnú sceireacha coiréil agus cuideoidh sí leis an scéal a scaipeadh faoi thionscnamh eolaíoch Wakatobi.

Chuir Julia agus an fhoireann tumadóireachta tús le suirbhé eDNA ar na sceireacha freisin. ”Is éard atá i gceist leis seo ná samplaí uisce farraige a thógáil gar don sceir ag doimhneachtaí éagsúla agus iad a scagadh chun DNA comhshaoil ​​(eDNA) a dhéanann orgánaigh isteach san uisce a ghabháil.,” a mhíníonn Julia. “Tá na samplaí i saotharlann anois, áit a ndéantar an DNA a lipéadú le tóireadóirí agus a chur in ord chun a aithint cé na speicis atá thart. Ag baint úsáide as an teicníc seo, ba cheart dúinn a bheith in ann na céadta speiceas a bhrath ó aon lítear amháin d'uisce farraige. Is próiseas an-fhionnuar é! "

Rinne Julia majored sa bhitheolaíocht in Ollscoil Oxford agus rinne sí obair Mháistreachta i gcomhar le hInstitiúid Eolaíochta Mara na hAstráile. Is mairnéalach ar feadh an tsaoil agus tumadóir díograiseach í. “Chuaigh mé isteach sa bhitheolaíocht mhuirí mar feicim an taighde seo mar uirlis chumhachtach chun daoine a nascadh leis an bpláinéad,” a deir sí. “Mar gheall ar obair laistigh d'fhoireann chomh dinimiciúil seo tá dul chun cinn déanta againn go tapa. Tá an fhoireann Wakatobi cruthaithe freisin a bheith ina foinse luachmhar eolais ar an éiceachóras áitiúil.

deir Julia freisin, “Is é an t-oideas foirfe chun smaointe nua a ghiniúint agus triail a bhaint astu a bheith in ann dul ón leabharlann go ríomhaire glúine go dtí an sceir, go léir laistigh de céad méadar. Tá sé chomh spreagúil sin oibriú le nuálaithe a bhfuil aigne oscailte acu a bhfuil fonn orthu cineálacha cur chuige nua a thriail agus féachaint ar rudaí ó uillinneacha éagsúla."

Nuair is féidir, cabhraíonn treoraithe Wakatobi le Julia freisin le bailiú samplaí uisce eDNA ar sceireacha Wakatob áit a bhfuil coiréil chrua an-láidir. grianghraf le Adrienne Gittus

Aithnítear go forleathan Clár Comhoibritheach Caomhnaithe sceireacha Wakatobi mar thionscnamh ceannródaíoch i gcosaint acmhainní féinchothabhála, pobalbhunaithe. D'fhorbair bunaitheoirí Wakatobi Resort an tionscnamh seo chun bealach réamhghníomhach a sholáthar chun na sceireacha agus na hacmhainní mara a chosaint. Roinntear cuid den ioncam a ghintear ó aíonna saoire leis an bpobal áitiúil chun stíl mhaireachtála inbhuanaithe a chothabháil agus a thacú a chothaíonn maoirseacht agus meas ar éiceachóras na sceireacha coiréil.

Bitheolaí mara intí nua Wakatobi Dive Resort, Julia Mellers. grianghraf le Adrienne Gittus

Tá Julia ag teacht ar bhealaí le tuilleadh eolaíochta a ionchorprú in eispéireas tumadóireachta Wakatobi. “An níos mó a fhios agat, is mó a thugann tú faoi deara,” a deir sí, “agus cén áit is fearr le foghlaim faoi bhithéagsúlacht agus faoi choimeád sceireacha ná in Wakatobi.” Le linn a céad mhí ag an ionad saoire, chuir Julia clár i láthair ar úsáid na hintleachta saorga i monatóireacht mhara; tá Cúrsa Saincheaptha Bitheolaíochta agus Caomhnaithe Mara Wakatobi cruthaithe aici freisin d’ógánaigh agus d’ógánaigh ar mian leo a bheith rannpháirteach le linn a dtréimhse.

Tá Wakatobi Resort suite ar oileán beag in oirdheisceart Sulawesi, an Indinéis. Baineann aíonna taitneamh as seirbhísí tumadóireachta agus snorcaile concierge le rochtain eisiach ar níos mó ná 40 láithreán atá suite laistigh de chaomhnú muirí cosanta, mar aon le seirbhís cúig réalta, bia mín, seirbhísí spá agus aoi-eitiltí cairtfhostaithe díreach ó Bali.

Foghlaim tuilleadh trí chuairt a thabhairt ar leathanach Saol na Mara Wakatobi chomh maith lena suíomh blag Wakatobi Flow/

