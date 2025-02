Cluiche Wakatobi Flash Mob

Tá tuairiscí ag teacht isteach go bhfuil tumadóirí ag Wakatobi ag fáil splancadh – is é sin le splancfhleasc.

Cuardaigh timpeall imill sceireacha ag Wakatobi agus b'fhéidir go rithfeá trasna harem de fhreascaithe gealánacha. Deirimid harem mar go mbeidh an grúpa comhdhéanta de baineannaigh aibí agus patriarch fireann amháin. I rith an lae, téann na héisc bheaga ildaite seo go socair faoin ngnó a bhaineann le nibbling ar smután beag algaí. Chun a fháil amach cén fáth a dtugtar “flashers” orthu, beidh tú ag iarraidh teacht ar ais díreach roimh luí na gréine. Sin nuair a casadh an fear rómánsúil.

Frásaí gealánacha Fireann Buí (Paracheilinus flavianalis) ag déanamh a chuid rudaí do na mná tí. grianghraf le Wayne Osborn

Chun a airdí gránna a chur in iúl, cuirfidh sé an bua ar a mhéadaithe eití agus cruthaíonn sé a dhath geal cheana féin ina dhathanna leictreacha-geala agus é ag cur tús le damhsa suirghe chun aird comhpháirtí a mhealladh. Is féidir le grianghrafadóirí a bhfuil an t-ádh orthu an taispeántas seo a ghabháil ar scannán, íomhá luachmhar a chur lena bpunann.

“Oibríonn ár gceamaraí ragobair ag Wakatobi agus ní bhíonn díomá ar an iliomad ábhar éagsúil sceireacha ar sceireacha Wakatobi, a deir an t-aoi Wayne Osborn. Bhí lúcháir orainn fleasc gealánacha a aimsiú ar dhá cheann de na suíomhanna is fearr linn, Dunia Baru agus Teluk Maya.”

Faoi láthair tá 20 speiceas aitheanta de fhleasc splanc a bhaineann leis an ngéineas Parachellinus ó dhúchas don Ind-Aigéan Ciúin. Tá líon níos lú nuair a mheasann tú go mbaineann an grúpa seo d’iasc mara trópaiceach leis an teaghlach Labridae, a bhfuil níos mó ná 600 speiceas acu ar féidir iad a mhiondealú go 81 géine.

Sroicheann fleasc gealánach Kaleidios (Pseudojuloides kaleidios) uasmhéid de 10 cm / 4 in.

Bíonn na bearrtha mar ghrúpa chomh héagsúil agus atá siad mór.

Cé go bhfuil an chuid is mó den teaghlach seo beag go hiondúil (an chuid is mó acu níos lú ná 20 cm / 7.9 ar fhad) agus ar dhathanna geala fásann cúpla ceann acu le bheith sách mór cosúil leis an bhfrithcheann cromáin, an ceann is mó den ghrúpa a bhfuil doiciméadaithe suas le 2.5 m / acu. 8.2 troigh ar fad. Is feoiliteoirí éifeachtacha iad, a chothaíonn raon leathan inveirteabraigh bheaga.

