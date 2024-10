Tá Nigel Marsh, ag obair le New Holland Publishers, díreach tar éis treoirleabhar nua a eisiúint – Treoir ghonta do iasc mara na hAstráile. Is réamhrá iontach é an leabhar ar iasc mara na hAstráile, le 121 teaghlach agus 193 speiceas san áireamh sa treoir.

Is ag an Astráil atá an líon agus an éagsúlacht is mó iasc mara in aon tír ar domhan, le níos mó ná 4000 speiceas taifeadta. Is é is cúis leis seo go príomha ná go bhfuil cósta mór na tíre beannaithe le héagsúlacht mhór gnáthóg d'iasc mara. Sa tuaisceart, tá uiscí te trópaiceacha na hAstráile líonta le héisc sceireacha ildaite. Roinntear an chuid is mó de na héisc thrópaiceacha seo le náisiúin Ind-Aigéan Ciúin eile. Cé gur sa deisceart, tá iasc eidéimeach den chuid is mó in uiscí fionnuara measartha an náisiúin, speicis nach bhfeictear aon áit eile ar an bpláinéad.

Faightear líon mór iasc mara i ngach timpeallacht mhuirí timpeall na hAstráile – mangróibh, sceireacha coiréil, foraoisí ceilpe, bánna gainimh, inbhir agus sna huiscí domhain dorcha ón scairbh ilchríochach. Tá ról tábhachtach ag cuid acu freisin sa tionscal bia mara.

Faightear breis is 4000 iasc mara timpeall na hAstráile, agus aimsítear níos mó gach bliain, Treoir ghonta do iasc mara na hAstráile Is réamhrá iontach é seo ar na créatúir iontacha mara seo. Is iad na teaghlaigh éisc a chuirtear i láthair sa treoir seo na cinn is coitianta agus is suimiúla a bhíonn ag tumadóirí, snorkelers agus slatiascairí.

Tá an leabhar seo mar chuid de shraith treoracha achomair ar fhiadhúlra na hAstráile, lena n-áirítear leabhair eile ar éin agus reiptílí. Iarradh ar Nigel an leabhar a scríobh tar éis daichead bliain a chaitheamh ag tumadóireacht timpeall na hAstráile agus ag tógáil grianghraif dá cuid speiceas éisc.

Nigel Marsh Tá aithne mhaith ag léitheoirí na Scuba Diver agus é ag scríobh don iris ó thosaigh sé ar dtús. Is grianghrafadóir agus fóta-iriseoir Astrálach é Nigel a bhfuil a shaothar foilsithe in go leor irisí, nuachtáin agus leabhair, san Astráil agus thar lear. Tá Nigel tar éis tumadóireacht a dhéanamh go forleathan ar fud na hAstráile agus ar fud na hÁise, an Aigéin Chiúin, an Aigéin Indiaigh agus na Cairibe.

Bhuaigh a ghrianghraif faoi uisce go leor comórtas idirnáisiúnta grianghrafadóireachta. Thar na blianta tá níos mó ná dosaen leabhar scríofa ag Nigel freisin, lena n-áirítear Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks agus Tumadóireacht na Muc, foilsithe ag New Holland freisin.

Treoir ghonta do iasc mara na hAstráile ar fáil anois i siopaí leabhar agus ar líne ar $16.99 agus is é an bronntanas Nollag foirfe é don tumadóir nó don snorcalóir atá ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil faoi na héisc a bhíonn acu.