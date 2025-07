Caomhnú i Raja Ampat

at 12: am 07

I mbeagán os cionn dhá scór bliain, tá Raja Ampat – “Ceithre Rí” réigiún iargúlta Iarthar Phapua na hIndinéise – tar éis athrú ó áit chónaithe doiléir go ceann de na cinn scríbe tumadóireachta is mó tóir ar domhan.

Nuair a thug mé cuairt air den chéad uair in 2005, ní raibh ach cúpla bord cónaithe agus ionaid saoire éicea sealadacha ar fáil do thumadóirí. Sa lá atá inniu ann, bíonn beagnach 100 bád ag taisteal sna huiscí sin le linn an tséasúir bhuaic, agus tá réimse leathan lóistín ar fáil, ó lóistín simplí i sráidbhailte go hionaid saoire sómasacha. Ach níl aon athrú tagtha ar an tírdhreach iontach agus ar an mbithéagsúlacht faoi uisce, atá chomh beoga agus a bhí riamh.

Ag an am sin, ba annamh a fheicfí siorcanna. Anois, tá téarnamh tagtha ar na creachadóirí is fearr, agus tá teagmhálacha le roic manta sceireacha agus aigéanacha ag éirí níos coitianta agus tá Raja Ampat ar cheann den bheagán áiteanna ar Domhan ina bhfuil daonraí manta ag fás.

Os cionn uisce, tá feabhas chomh drámatúil céanna tagtha ar an mbonneagar. Tá aerfort nua-aimseartha agus áiseanna cathrach i Sorong anois, lena n-áirítear ionaid siopadóireachta agus óstáin. Is í an cheist ná: conas a d’fhás Raja Ampat chomh mór sin, agus a thimpeallacht á cosaint ag an am céanna?

Tá an freagra le fáil i n-iarracht uathúil chaomhnaithe atá dírithe ar an bpobal agus atá faoi stiúir daoine paiseanta. Díríonn an t-alt seo - an chéad cheann i sraith - ar dhuine de na ceannairí sin: Mark Erdmann, a bhfuil a chumasc de shaineolas eolaíoch agus léargas domhain cultúrtha tar éis cabhrú le rath Raja Ampat a mhúnlú.

Caomhnú i Raja Ampat 8

Cé hé Mark Erdmann?

Éiceolaí sceireacha coiréil Meiriceánach é Erdmann a bhfuil PhD aige ó UC Berkeley, agus bhí cónaí air san Indinéis ar feadh 23 bliain sular bhog sé go dtí an Nua-Shéalainn in 2014 lena bhean chéile agus a chlann. Is é Leas-Uachtarán Chláir Mhuirí Áise-Aigéan Ciúin ag Conservation International (CI) anois é, áit a bhfuil sé i gceannas ar thionscnaimh mhuirí ar fud an réigiúin.

Tá breis is 14,000 tumadóireacht taifeadta ag Erdmann agus chuir sé le fionnachtain 215 speiceas nua éisc, coiréil, agus ribí róibéis mantis. Tá breis is 260 páipéar eolaíochta scríofa aige agus chomhscríobh sé an leabhar trí imleabhar Reef Fishes of the East Indies leis an icteasólaí Dr. Gerald Allen.

Caomhnú i Raja Ampat 9

Ag Fionnachtain Raja Ampat

Tháinig Erdmann ar Raja Ampat den chéad uair sa bhliain 2002 mar chuid d’eachtra Caomhnaithe an Dúlra a dhearbhaigh éileamh CI gurbh í an ceantar lárionad domhanda na bithéagsúlachta mara. Faoi threoir an cheannródaí tumadóireachta áitiúil Max Ammer, dheimhnigh Erdmann go gasta uathúlacht an réigiúin trína thaighde ar stomatopod (ribí róibéis mantis).

Ach fuair sé comharthaí soiléire scriosta freisin – buamáil éisc, iascaireacht ciainíde, eití siorc a bhaint, agus póitseáil turtar. Bhí sé soiléir dó go raibh gá práinneach le caomhnú agus gurbh í seo a ghairm.

Caomhnú i Raja Ampat 10

Dúshláin Dána

Ag an am, bhí Raja Ampat thar a bheith iargúlta, le beagán bonneagair agus cultúr áitiúil gan doiciméid ach sofaisticiúil. Bhí an réigiún faoi bhrú ó dhaoine ón taobh amuigh a bhí ag saothrú a acmhainní, agus ní raibh mórán forfheidhmithe dlí ann.

Mar sin féin, chonaic Erdmann bealach chun cinn, dá bhféadfaí maoiniú cuí agus tacaíocht áitiúil a fháil. Sa bhliain 2004, earcaigh CI é chun cabhrú le clár caomhnaithe mara a thógáil do Raja Ampat.

Ullmhú allamuigh/gléasadh eiseamal le Dr. Allen

Bunús Eolaíochta a Thógáil

Thuig Erdmann go mbeadh sonraí crua riachtanach chun tacaíocht a fháil. Ach conas suirbhé a dhéanamh ar chóras sceireacha dinimiciúil agus speicis nua a fhionnadh?

Tháinig cor chun cinn go luath in 2005, nuair a chuaigh Erdmann i gcomhar leis an Dr. Gerry Allen le linn measúnú ar an damáiste a rinneadh le tsunami. Bhí Allen, iicteolaí a raibh taithí aige, tar éis an modh Measúnaithe Éiceolaíochta Tapa a fheabhsú chun éagsúlacht éisc a mheas go tapa.

Bhunaigh siad comhpháirtíocht a leanann ar aghaidh inniu. Ag obair mar fhoireann beirte, déanann Allen suirbhé ar sceireacha níos éadoimhne (go dtí 40m) agus déanann Erdmann tumadh níos doimhne (40–70m), ag baint úsáide as stadanna dí-chomhbhrú chun speicis chripteacha sna huiscí éadoimhne a logáil.

Dheimhnigh a gcuid oibre bithéagsúlacht Raja Ampat: breis is 1,660 speiceas d’iasc sceireacha agus 574 speiceas coiréil, agus 70 speiceas ar a laghad dúchasach don réigiún. Dhaingnigh sé clú Raja Ampat mar “mhonarcha speiceas”.

Grianghrafadóireacht á déanamh ag an Dr. Allen d’eiseamal a bhailigh Mark sular tháinig sé chun an dromchla chun fíordhathanna an éisc a dhoiciméadú.

Straitéis Caomhnaithe Iomlánaíoch

Agus sonraí láidre acu, sheol Erdmann agus foireann dhíograiseach caomhnóirí Indinéiseacha straitéis chaomhnaithe iomlánaíoch. Líofa sa Bháis agus eolas domhain aige ar thimpeallacht pholaitiúil na hIndinéise, chuidigh Erdmann leasanna áitiúla Phapua a nascadh le spriocanna caomhnaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Go ríthábhachtach, d'aithin an fhoireann go gcaithfeadh pobail áitiúla Mheiléinseacha, a choinníonn seilbh mhuirí traidisiúnta ar a gcuid sceireacha, a bheith i gcroílár aon réitigh. Maidir leo, ní hamháin go raibh caomhnú faoi bhithéagsúlacht - bhí sé faoi bhia agus slí bheatha a fháil.

Níor tugadh isteach Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (LMCh) mar shrianta, ach mar uirlisí dlíthiúla chun cearta pobail a threisiú. Chuidigh pobail le teorainneacha LMCh a shainiú, na rialacha a shocrú, agus rochtain ag iascairí seachtracha a theorannú.

Caomhnú i Raja Ampat 11

Cumhachtú Páirtithe Leasmhara Áitiúla

In ionad saineolaithe seachtracha a thabhairt isteach chun na Limistéir Mara Mara a rith, thacaigh CI le hoiliúint agus le fostaíocht mhuintir Phapua áitiúil mar mhaoir agus mar fhoireann. Cé nach raibh oideachas foirmiúil ag mórán acu, thug siad leo eolas domhain ar na sceireacha agus tiomantas fadtéarmach dá bpobail.

Chruthaigh an tsamhail seo, atá á tiomáint ag an bpobal, go raibh sí éifeachtach agus inbhuanaithe araon. Chinntigh sí go raibh an pobal sásta glacadh leis an ngnó, choinnigh sí traidisiúin chultúrtha, agus chosain sí an éiceachóras muirí.

Caomhnú i Raja Ampat 12

Oidhreacht sa Ghluaiseacht

Is oidhreacht físiúil í oidhreacht Mark Erdmann i Raja Ampat, eolaíocht atá bunaithe ar mheas áitiúil. Trí shonraí bithéagsúlachta, cumhachtú pobail, agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha a fhí le chéile, chuidigh sé leis an mbunsraith a leagan do cheann de na hiarrachtaí caomhnaithe mara is rathúla ar domhan anois.

Níl sa scéal seo ach tús an scéil. I n-ailt amach anseo, buailfimid le laochra eile Raja Ampat—daoine a leanann, cosúil le Erdmann, de chroílár Thriantán an Choiréil a chosaint.

Scríofa ag Don Silcock

Is é Don Eagarthóir Sinsearach Taistil Scuba Tumer, atá lonnaithe i mBali agus a shuíomh gréasáin www.indopacificimages.com tá treoracha fairsinge suímh, altanna agus íomhánna ar chuid de na láithreacha tumadóireachta is fearr sa réigiún Ind-Aigéan Ciúin agus eispéiris “ainmhithe móra” ar fud an domhain.