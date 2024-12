Sceitheadh ​​coiréil ar an Mhórsceir Bhacainneach

Sceite coiréil: Gach lámh ar an deic le haghaidh borradh leanaí an Great Barrier Reef

D'oibrigh oibreoirí turasóireachta agus an tionscal Reef áitiúil i rith na hoíche le linn na hócáide sceite is suntasaí ar domhan, ag foghlaim teicnící athchóirithe coiréil nua-aimseartha chun cabhrú le líon sláintiúil coiréil a mhéadú.

Ag an ócáid ​​​​bhliantúil sceite coiréil, a spreag gealach iomlán na Samhna, feictear coiréil iontacha an Mhórsceir Bhacainneach ag pléascadh ar an saol i 'stoirm sneachta' faoi uisce trí trilliún uibheacha agus speirme a scaoileadh isteach san uisce i bhfeiniméan ollphóraithe, a chuireann Sir David Attenborough síos air. mar 'ceann de na spéaclaí nádúrtha is mó ar fad'.

Is é an imeacht seo freisin an lá is tábhachtaí den bhliain d’eolaithe coiréil agus iad ag iniúchadh modhanna nuálacha chun athchóiriú sceireacha a mhéadú chun an íocón nádúrtha seo a chosaint ó thionchair mhéadaitheacha an athraithe aeráide.

Chun líon na leanaí coiréil a tháirgtear ó shíolrú na bliana seo a mhéadú, tá foireann ó Institiúid Eolaíochta Mara na hAstráile (AIMS) ag traenáil don chéad uair do thionscail mhuirí Cairns agus Port Douglas - lena n-áirítear turasóireacht - maidir le conas síolú larbhaí coiréil nuálacha a úsáid. teicníc ar a dtugtar Coral IVF. Tá sé mar aidhm ag an misean thar oíche seo na milliúin uibheacha coiréil agus speirm a ghabháil i linnte larbhaí ar snámh atá deartha go speisialta a bunaíodh in dhá áit dhifriúla sa réigiún, tacú le próiseas athghiniúna nádúrtha an Reef.

Fanfaidh na babhtaí íogair sceite sna linnte naíolann ar feadh suas le seachtain de réir mar a fhorbraíonn siad ina leanaí coiréil. Nuair a bheidh siad réidh, cuirfear ar sceireacha iad lena n-áirítear láithreacha a ndeachaigh imeachtaí tuaradh i bhfeidhm orthu le déanaí, áit ar féidir leo fás ina coiréil óga sláintiúla agus cuidiú le saol nua a thabhairt don Mhórsceir Bhacainneach.

Measann eolaithe go méadaíonn Coral IVF rátaí rathúla toirchithe coiréil faoi 100-huaire - ag méadú na seansanna ó aon mhilliún amháin ar shuímh nádúrtha go dtí ceann as gach 10,000 tríd an teicníc nuálaíoch seo.

Dúirt Anna Marsden, Stiúrthóir Bainistíochta an Great Barrier Reef Foundation: “An samhradh seo caite bhí imeacht tubaisteach tuartha eile ag ár Great Barrier Reef, rud a léirigh arís go bhfuil sceireacha coiréil ar thús cadhnaíochta an athraithe aeráide. Tá sé ríthábhachtach sraith uirlisí réitigh a fhorbairt chun cabhrú linn an méid atá caillte a athchóiriú agus an méid atá fágtha a chosaint ó thionchair an athraithe aeráide.

“Rinneadh an comhoibriú seo idir eolaithe agus oibreoirí turasóireachta, ar a dtugtar Boats4Corals, a phíolótú go rathúil le linn na Cincíse trínár dTionscnamh Oileáin Reef agus tá sé ag dul i ngleic le ceann de na baic is mó in athchóiriú sceireacha – scála. Ar chúl an ratha seo, le tacaíocht ó Qantas, tá an cur chuige céanna á ghlacadh againn i réimsí eile den Reef. Trí chumhacht a thabhairt d’oibreoirí turasóireachta díograiseacha agus do mhuintir na háite an teicníocht seo a chur lena n-uirlisí caomhnaithe reatha, táimid ag súil le gluaiseacht áitiúil athchóirithe sceireacha a leathnú atá bunaithe ar an eolaíocht agus atá inscálaithe.

“Trí cheannaireacht thionscal na turasóireachta agus na mara, soithí, saineolas áitiúil agus cumhacht daoine a chomhcheangal, tá sé mar aidhm againn athchóiriú sceireacha a bhaint amach ar scála i bhfad níos mó ná mar a d'fhéadfadh taighdeoirí amháin a bhaint amach. Is comhpháirtíocht chumhachtach í seo i ndáiríre.”

Léiríonn sonraí nua an tseachtain seo ó shuirbhéanna AIMS Great Barrier Reef sa tuaisceart gur tharla an t-oll-imeacht tuaradh coiréil in 2024 an laghdú bliantúil aonair is mó i gclúdach crua coiréil i gceantar Oileán Éisc ó cuireadh tús le suirbhéanna 39 bliain ó shin. Léiríonn torthaí monatóireachta tosaigh ó shuirbhéanna san uisce idir Lizard Island agus Cairns gur cailleadh níos mó ná trian de choiréil chrua mar gheall ar thuaradh. Tá eolaithe ag leanúint le suirbhé a dhéanamh ar limistéir ar fud an Mhórsceir Bhacainneach agus foilseofar measúnú iomlán in 2025.

Dúirt Príomh-Innealtóir Córais AIMS agus Stiúrthóir Cláir an Dr Mark Gibbs: “Tá sé iontach a bheith ag traenáil le tionscail nua áitiúla ar an uisce aréir agus ag roinnt eolais faoi sceireacha i réigiún Cairns agus Port Douglas.

“Tá an-rath ar ghníomhaíochtaí sceathraí againn, agus tá na linnte anois lán de larbhaí coiréil atá ag forbairt. In ainneoin na gcaillteanas atá tagtha ar na sceireacha sa réigiún seo ón samhradh, is cúis áthais dúinn an leibhéal sceite atá feicthe againn sa cheantar seo.

“Forbraíodh na cuir chuige atá á n-úsáid againn tríd an gClár Comhoibríoch Athchóirithe agus Oiriúnaithe sceireacha. Cé go bhfuil siad á n-athchóiriú i gcónaí, tá ár bhfoireann ag baint úsáide as cumhacht na ndaoine áitiúla, árthach agus scileanna, iad a chur chun cinn lena chinntiú gur féidir iad a aistriú ó thaighde go réaltacht.

“Táimid ag obair leis na foirne áitiúla seo le seachtainí beaga anuas, agus tugann gach ceann de na tionscail éagsúla a gcuid láidreachtaí agus cumais uathúla féin atá á mbaint againn le chéile.

“Cé go bhféadfadh an bailiú sceathraí a bheith thart, táimid ag leanúint ar aghaidh ag traenáil oibreoirí áitiúla chun monatóireacht a dhéanamh ar na coiréil atá ag forbairt agus iad a dháileadh ar sceireacha áitiúla nuair a bhíonn siad réidh. Mar sin tá neart oiliúna agus comhoibrithe le teacht sna seachtainí atá romhainn.”

Is é an Great Barrier Reef an deilbhín nádúrtha is mó agus is luachmhaire san Astráil le Taighde Deloitterud a léiríonn go gcuireann an Great Barrier Reef $6.4 billiún le geilleagar na hAstráile, ag cothú níos mó ná 64,000 post agus an chuid is mó díobh sin ó ghníomhaíochtaí turasóireachta.

Dúirt Phil Coulthard, Bainisteoir Comhshaoil ​​& Comhlíonta Quicksilver Group: “Ba chroífhócas don Ghrúpa Quicksilver go stairiúil cláir mhaoirseachta láithreán chun breathnú ar ár láithreáin sceireacha áitiúla, ach chun athléimneacht a threisiú i gcoinne strusanna comhshaoil ​​amach anseo, ní mór gníomhaíochtaí comhoibríocha a bheith ann laistigh de. tionscal na turasóireachta mara agus trí chomhpháirtíochtaí le tionscail eile, an rialtas, úinéirí traidisiúnta agus ar ndóigh ár bpobal eolaíochta.

“Is sampla iontach iad tionscadail mar seo. Ba dheis iontach iad na seachtainí beaga anuas dár bhfoireann oibriú in éineacht le hoibreoirí tionscail eile agus le hInstitiúid Eolaíochta Mara na hAstráile chun níos mó a fhoghlaim faoi theicnící idirghabhála coiréil a bhfuil súil againn ní hamháin go mbainfidh siad leas as sceireacha go háitiúil, ach go mbeidh siad ina ardán do thionscadail leathnaithe freisin. anseo ar an GBR agus le haghaidh sceireacha ar fud an domhain.”

“Ach ba é an buaicphointe ar ndóigh ná an deis an imeacht sceathraí sioncronaithe is mó ar domhan a fheiceáil arís ag Agincourt Reef amach ó Phort Douglas. Ba ábhar iontais é scála mór na hócáide agus is teist é ar athléimneacht agus áilleacht ár Mhórsceir Bhacainneach. Ní hamháin gur míorúilt an dúlra é na billiúin d’ainmhithe aonair a fheiceáil ag iarraidh uibheacha boladh agus speirm a scaoileadh ag an am céanna, ach neartaíonn sé cothromaíocht íogair ár n-éiceachórais mhuirí agus a spleáchas ar intuarthacht comhshaoil.”

Dúirt Bainisteoir Bitheolaíochta GBR, an Dr. Eric Fisher: “Tá sé ríthábhachtach comhpháirtíochtaí a thógáil idir tionscal príobháideach, taighdeoirí agus Úinéirí Traidisiúnta chun cabhrú le hathléimneacht nádúrtha sceireacha coiréil agus chun an Mhórsceir Bhacainneach a chosaint don todhchaí. Tá GBR Biology tiomanta do thacú leis an gclár Coral IVF. Luíonn sé go réidh taobh leis na cláir athshlánaithe sceireacha atá againn faoi láthair a fhaigheann cúnamh ón suíomh ar nós rialú creachadóir coiréil, meascadh uisce agus cobhsú spallaí coiréil.”

Tá an triail seo maoinithe ag Iontaobhas Reef Rialtas na hAstráile agus Institiúid Eolaíochta Mara na hAstráile, le tacaíocht ó Qantas trína chomhpháirtíocht 10 mbliana $10 milliún leis an Great Barrier Reef Foundation.

Dúirt Fiona Messent, Príomhoifigeach Inbhuanaitheachta Gníomhach Qantas: “Tá nascadh custaiméirí, ó chian is ó chian, lenár dtírdhreacha nádúrtha dochreidte ag croílár a ndéanaimid. Táimid bródúil as tacú le leathnú an chomhoibrithe Boats4Coral trínár gcomhpháirtíocht leis an Great Barrier Reef Foundation ionas gur féidir le hoibreoirí turasóireachta agus eolaithe oibriú le chéile leis an aidhm athchóiriú sceireacha a scála agus cabhrú le íocón nádúrtha na hAstráile a chosaint.”

Úsáideann an tionscadal nuálaíochtaí a forbraíodh tríd an gClár Athchóirithe agus Oiriúnaithe sceireacha atá maoinithe ag an gcomhpháirtíocht idir Iontaobhas Reef Rialtas na hAstráile agus an Great Barrier Reef Foundation agus a fhaigheann tacaíocht ó Qantas freisin.

Dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Chláir Athchóirithe agus Oiriúnaithe Sceireacha, an Dr. Cedric Robillot: “Is scanrúil an luas a bhfuil tionchar an athraithe aeráide ag titim amach ar sceireacha coiréil ar fud an domhain. Is céim ríthábhachtach é an comhroinnt eolais agus an comhoibriú seo i réigiún Cairns agus Port Douglas chun na nuálaíochtaí eolaíocha atá chun tosaigh ag an gClár Athchóirithe agus Oiriúnaithe Sceireacha a aistriú go sraith uirlisí de réitigh ar an talamh.

“Déanfar é seo a bhaint amach trí imscaradh píolótach ilbhliantúil agus ar scála níos mó chun tionscal athchóirithe agus oiriúnaithe sceireacha a bhunú amach anseo a d’fhéadfadh pobail sceireacha, tionscail, Úinéirí Traidisiúnta agus bainisteoirí a imscaradh na milliúin coiréil le caoinfhulaingt teasa níos airde ar an Reef gach ceann acu. bhliain.”

Maidir leis an Great Barrier Reef Foundation

An Fhondúireacht Mhórsceir Bhacainneach ag cruthú todhchaí do sceireacha coiréil an domhain trí sceireacha agus gnáthóga cósta a athchóiriú agus cabhrú leo dul in oiriúint do thionchair an athraithe aeráide. Tá eagraíocht chomhoibríoch tógtha againn chun airgead a thiomsú, infheistíocht a dhéanamh i smaointe nuálacha agus chun cláir chaomhantais inscálaithe fíor-dhomhanda a dhearadh a bhfuil dul chun cinn á dhéanamh acu in athchóiriú mara agus talún. Ag siúl i gcomhréim le daoine den Chéad Náisiúin agus le pobail tosaigh, tá an Foras ag cur réitigh ar aghaidh go tapa agus á n-imscaradh ar fud an domhain.

Cén fáth a bhfuil ábhar sceite coiréil?

Ní mhíníonn aon duine é níos fearr ná Sir David Attenborough:

Ní bheadh ​​aon duine de chónaitheoirí an Reef anseo gan imeacht fíor-urghnách amháin. Tarlaíonn sé uair amháin sa bhliain agus tá sé ar cheann de na spéaclaí nádúrtha is mó ar fad. Ní raibh sé go dtí na 1980í a fuair eolaithe é, anseo ar an Mhórsceir Bhacainneach. Ar feadh cúpla oíche den bhliain nuair a bhíonn na coinníollacha díreach i gceart, ar feadh an fad an Reef, coiréil de go leor speiceas éagsúla brúchtadh go tobann. Ócáid iontach sceite atá ann agus tá sé ar cheann d’iontais an dúlra. Is é seo an t-aon uair sa bhliain nuair a fhásann na coiréil féin ní hamháin trí bhrainsí, ach a atáirgeann gnéasach, agus tá sé ríthábhachtach chun go mairfidh an Reef.

Cad is sceathraí coiréil ann?

Is éard is sceathraí coiréil ann nuair a thosaíonn saol nua ar an Reef. Tarlaíonn sé uair sa bhliain i bhfeiniméan nádúrtha mesmerizing a bhfuil cur síos air mar stoirm sneachta faoi uisce. Go déanach san earrach, scaoileann coiréil ar an Great Barrier Reef uibheacha agus sperm a thagann amach mar liathróidí beaga a shnámhann go dromchla an aigéin agus iad ag gluaiseacht go mall. Ní tharlaíonn sceite ach san oíche nuair a bhíonn an t-iasc sceireacha a itheann planctóin ina gcodladh, rud a laghdaíonn an baol go n-itheann na huibheacha.

Cruthaíonn sé slick bándearg-donn ar an dromchla áit a mbuaileann an sceith ubh comhoiriúnach agus a tháirgeann larbhaí a thógann thart ar dheich lá chun aibíocht iomlán a dhéanamh ina pholaip choiréil. Beidh go leor de na babhtaí bídeacha seo ina coiréil óga, ag tabhairt dóchas do thodhchaí ár Mhórsceir Bhacainneach.

Níor thángthas ar sceitheadh ​​coiréil go dtí 1982 ar Oileán Maighnéadach. Is gnách go mbíonn sceireacha cladaigh ag sceitheadh ​​mí chun tosaigh ar an sceir sheachtrach áit a mbíonn an sceite níos iontach. Tarlaíonn sé de ghnáth ar na sceireacha seachtracha amach ó Cairns agus Port Douglas dhá nó sé oíche tar éis ghealach lán na Samhna nuair a bhíonn teocht an uisce 27-28C.

