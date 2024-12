Léim Raja Ampat le Léim Eachtraíochta Meridian

Léim Raja Ampat agus Sábháil le Speisialta Léim Eachtraíochta Meridian Eisiach.

Faigh amach iontais faoi uisce Raja Ampat lenár bpacáistí solúbtha tumadóireachta atá curtha in oiriúint do do sceideal. Cibé an bhfuil tú ag lorg éalaithe gearr nó eachtra níos faide, is féidir leat taitneamh a bhaint as tumadóireacht gan dátaí socraithe teachta nó imeachta. Siúil trí sceireacha coiréil bríomhara agus déan iniúchadh ar an saol mara éagsúil ar do luas féin.

Pacáistí Tumadóireachta:

6 Oíche / 7 Lá + 10 Léim = $2098 in aghaidh an duine ag roinnt *Áirítear 1 oíche saor in aisce

7 Oíche / 8 Lá + 12 Léim = $2273 in aghaidh an duine ag roinnt *Áirítear 1 oíche & 2 tumadóireacht saor in aisce

8 Oíche / 9 Lá + 14 Léim = $2449 in aghaidh an duine ag roinnt *Áirítear 1 oíche & 4 tumadóireacht saor in aisce

9 Oíche / 10 Lá + 16 Léim = $2693 in aghaidh an duine ag roinnt *Áirítear 2 oíche & 2 tumadóireacht saor in aisce

10 Oíche / 11 Lá + 18 Léim = $3112 in aghaidh an duine ag roinnt *Áirítear 2 oíche & 4 tumadóireacht saor in aisce

Cad atá san áireamh:

Tá na rátaí bunaithe ar Leaba agus Bricfeasta (L&B) amháin

I measc Áiseanna an tseomra tá teilifís, Sábháilte, Triomadóir Gruaige, Seampú, oiriúntóir, Níochán Coirp & Tuáillí & Róbaí Folctha

24-uair an chloig Aerchóirithe, uisce te agus seirbhísí tís laethúil

Uisce óil i do sheomra agus in áiteanna éagsúla ar fud an ionad saoire

Trealamh Tumadóireachta Aqualung (Masc, Eití, Snorcail, Wetsuit, BCD, Rialtóir, meáchain, Umair)

Aistrithe chuig agus ó gach suíomh tumadóireachta

Tuáillí Trá, Tae, Caife, Torthaí Úra agus Uisce Óil ar gach Tumadóireacht

eisiaimh:

Aistrithe (Sorong & Waisai): Thart. $ 55 in aghaidh an duine

Cead Páirc Mara Raja Ampat: IDR 1,000,000 in aghaidh an duine

Béilí (Lón & Dinnéar) – Leathchlár/Bord iomlán ar fáil do ghrúpaí de 8 nó níos mó

Deochanna alcólacha agus neamh-mheisciúla

Ríomhairí tumadóireachta agus tóirsí

Árachas eitilte, taistil agus tumadóireachta

TÉIGH I DTEAGMHÁIL

Teil: + 62 951 317 6120

Cad atá i bhFeidhm: +62 822 4854 0774

r-phost: áirithintí@meridianadventuresdive.com

láithreán gréasáin:

Téarmaí ⁊ Coinníollacha:

Déan tagairt le do thoil MADSPEISIALTA2025 agus tú ag áirithint chun leas a bhaint as na tairiscintí eisiacha seo.

Tréimhse Áirithinte: 01 Nollaig 2024 go 31 Eanáir 2025

Tréimhse Taistil: 01 Nollaig 2024 go 31 Lúnasa 2025

Tá na praghsanna liostaithe i USD agus áirítear na cánacha is infheidhme.