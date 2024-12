Tumadóireacht Lifou, atoll iontaise

at 8: am 48

Déanann PIERRE CONSTANT gach cineál ceangail gan choinne nuair a thaistealaíonn sé chun tumadóireacht a dhéanamh i gcuid den Nua-Chaladóin nach bhfuil aithne air

Imeacht luath ar maidin a bhí ann ar an Betico 2, ag triall ar Oileán Lifou. Bhí seiceáil isteach ag 6am ag an gcríochfort farantóireachta in Noumea, príomhchalafort na Nua-Chaladóine.

Ba é an t-uasliúntas bagáiste ná 15kg móide 6kg de láimh, agus mar sin bhí orm teacht lá go luath chun mo bhagáiste barrachais 42kg a thabhairt mar lasta – is é sin, mo threalamh tumadóireachta agus grianghrafadóireachta faoi uisce. Maidir le tumadóir, ní raibh aon rogha eile ann!

Cuireann eitilt teorainn leat chomh maith go 15kg. Ag brath ar dhálaí farraige, tógann an trasnú aigéin go Lifou, sna hOileáin Dílseachta, seacht n-uaire an chloig. Seolfaidh an mbád farantóireachta trí na hOileáin Mare roimh dhuga ag Wé, ar chósta thoir Lifou, go gairid roimh 2pm.

Ba é seo an dara huair agam sa Nua-Chaladóin. Ar mo chéad turas, i mí an Mhárta 2022, ní raibh am agam tabhairt faoi na hOileáin Dílseachta.

Bhí Francach ard caol, gruaig fhada as an mBriotáin, Pascal of Wé Plongée, ag fanacht liom, agus d’aistrigh muid go dtí a bhaile dúchais i Dacia Logan seanfhiacla, liath. Sa tír Kanak seo, is cosúil go ndearnadh damáiste de shaghas éigin ar fhormhór na ngluaisteán. Bhí Lifou le bheith i mo theach ar feadh níos mó ná coicís.

Wé marina

An topagrafaíocht

Síneann na hOileáin Dílseachta níos mó ná 500km ón iarthuaisceart go dtí an oirdheisceart. Tá siad scartha ón mórthír ag an Mhuir Choiréil, 100km ar leithead agus 2km ar doimhneacht. Ón oirdheisceart tá na hoileáin na Walpoles, Mare, gach 1,115 km cearnach de Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré agus an Astrolabe Reef báite.

Is stua bolcánach ársa iad na hOileáin Dílseachta a eascraíonn as Pláta na hAstráile a fholú faoi Phláta an Aigéin Chiúin. Cruthaíodh na hatoll idir an Pliocéin agus an Pléistéineach trí thuairteáil athchleachtach.

25 milliún bliain ó shin, ba oileán bolcánach é Lifou le sceir imeallach. Cúig mhilliún bliain ó shin, in ainneoin brúchtaí nua, chreimeadh an bolcán, agus 300,000 bliain ó shin bhí leibhéal na farraige 120m níos airde ná mar atá sé anois, agus bhí murlach istigh san atoll. Ansin chuaigh an aigéan i léig.

Le linn na hOighearaoise Riss-Würm, 15,000 bliain ó shin, bhí leibhéal na farraige 100m faoi bhun mar atá sé anois agus foirmíodh phluais agus aibhneacha faoi thalamh. Tá an chuid is mó de na pluaiseanna tuilte inniu. Déanta as aolchloch dhlúth, tá an sceir bhacainn suite 3km amach ón gcósta.

Buachaill ag léim isteach i gcroílár Lifou, trá Peng

Tá lár an oileáin cothrom, an sean murlach líonta le aolchloch criostalaithe, gaineamh agus ilchuideachtaí. Sa tuaisceart, tá an ardchlár 25m ar airde agus ardaíonn coróin na sceireacha go 90m. Sa deisceart, tá an ardchlár 40m ar airde agus ardaíonn an choróin go 110m.

Bunaíodh na pluaiseanna is mó agus is sine i Lifou – Hnanawei, Wanaham agus Inegoj – 190-130,000 bliain ó shin. Níl aon aibhneacha dromchla; sreabhadh gach rud faoin talamh. Tarlaíonn báisteach throm i séasúr Feabhra/Márta, agus stóráiltear cuid den uisce sin faoin talamh.

Faoi na crainn cnó cócó, Peng Beach

Maidir le stair an duine, tháinig na hAstráile ó oirdheisceart na hÁise go Melanesia sa bhliain 3000 R.Ch. Téann an chéad imirce daoine ó thuaidh Melanesia (Oileáin an Aimiréalachta) go dtí an Nua-Chaladóin siar go dtí 1700 R.Ch. Tá potaireacht Lapita a fuarthas i Kone ar chósta thiar na Nua-Chaladóin dátaithe go 1400 R.Ch. Idir an 16ú haois agus tús an 19ú haois, aistríodh ó Thunga agus Samó go Lifou, b'fhéidir ó Vanuatú freisin.

Má d’aimsigh an Captaen James Cook go deimhin an Nua-Chaladóin ar 4 Meán Fómhair, 1774, is ag deireadh an 18ú haois a tháinig dhá long Briotanacha i dtír ag Lifou. Ainmníodh na hOileáin Dílseachta i ndiaidh ceann de na longa seo.

Bhí Whalers ar cuairt cheana féin ó 1810 i leith ach i 1829 rinne an loingseoir agus an taiscéalaí Francach Dumont d’Urville “athfhionnachtain” ar na hOileáin Dílseachta agus dhréachtaigh sé cairt mhara dheifnídeach.

Wé Plongée

Bunaithe ag Wé marina, in aice leis an áit a bhfuil an Betico 2 duganna, tá Wé Plongée ag feidhmiú ó 2018. Bhunaigh Pascal an t-ionad tumadóireachta i gcoimeádán a fheidhmíonn mar bhácús príobháideach freisin toisc go gcócairíonn sé arán gach lá!

Tá lárionad tumadóireachta Wé Plongée i gcoimeádán

Pascal de Wé Plongée

Is FFESSM Francach é chomh maith le teagascóir PADI agus SSI, stiúrann Pascal eispéiris Discover Scúba Tumadóireachta ach freisin oiliúint tumadóirí ag leibhéil éagsúla. Déantar turais go Cuan Chateaubriand trí úsáid a bhaint as inséidte, agus níl an chuid is mó de na láithreacha tumadóireachta níos mó ná cúig nóiméad uaidh.

Tumadóirí ar bord

Caithfidh údaráis na treibhe-custaim cead tumadóireachta in aon réimse sonrach a thabhairt. Cuirtear gníomhaíochtaí lasmuigh den chuan in áirithe do chlann thraidisiúnta. Is féidir le tumadóirí cáilithe dul ar dhá thumadh ar maidin, agus bíonn oiliúint DSD agus tumadóireachta ar siúl san iarnóin.

Cúige Good & Canyons

Ar an gcéad lá, ba é an plean tumadóireachta ná cuairt a thabhairt ar an Province Good agus na Canyons a bhí cosúil leis. Tá an sceir ollmhór, gearrtha le go leor canyons, snámh-trí agus tolláin, le paistí bán gainimh timpeall air.

Ba mhó d’eispéireas an atmaisféir é toisc go raibh an saol éisc neamhfheiceálach – gan aon eiseamail mhóra, gan aon scoil, ach gnáth-fhéileacán, iasc parrot, iasc máinlia, iasc geal ó am go chéile agus corr-scoil bran stiallach ór-spot (Gnathodentex aureolineatus).

Stack coiréil duille ag Cúige an Chéasta

Coilíneachtaí na n-iasc eite oráiste (Amphiprion chrysopterus) le heireabaill bhána go coitianta, mar a bhí anemonefish Clark (A clarkii). Muc eireaball dubh (Bodianus loxonotus) ba mhinic a radharc iad. cúcamar farraige anann (Thelenota ananas) le feiceáil ar an ngrinneall gainimh, agus breallaigh ollmhóra (Tridacna squamosa) freisin.

Eascraíonn spúinse bándearg, Cúige Maith

coiréil tábla Acropora agus speicis choiréil eile, Cúige Dea

Féileacán Bluespot (Chaetodon plebeius) agus féileacán dubh (C flavirostris)

Clam ollmhór (Tridacna squamosa) ag Canyons

Coiréal Staghorn agus coiréal boird ag Canyons

Tombant de la Marina

Ar an dara lá, thug Pascal mé go dtí ceann de na suíomhanna is fearr leis, a bhfuil tóir air le haghaidh oiliúna. Is titim bheag é Tombant de la Marina le doimhneacht uasta de 13m le gaineamh bán agus bommies coiréil scaipthe.

Ba ghnách le hiasc a bheith níos feiceálaí, le turtair ghlasa, siorcanna sceireacha barr bán, fleasc Napoleon, seac gorm, grúpóir coiréil (Cephalopolis mionlach) agus grúpóir peacock (C argus), do mhucfheoil agus guine éanlaith.

Turtar glas ag Tombant de la Marina

Tháinig mé trasna ar roinnt iasc anemone dearg agus dubh (Amphiprion melanopus), an diabhal scorpionfish (Scorpaenopsis diabolus( ) lena eití pectoral buí agus dearg, féileacán ubhchruthach (Speiceas Chaetodon), parrotfish barra buí (Scarus scéim) agus colgán craiceann líomóide (Céadtropa flavissimus) i buí le fáinne gorm súl.

“An lá eile, le linn na hoiliúna, chonaiceamar ga manta agus fiú siorc ceann casúir uair amháin,” a dúirt Pascal go díograiseach.

Patates de Hnassé

Féileacán Teardrop (Chaetodon unimaculatus) ag Patates de Hnassé

Bhí Patates de Hnassé sách taitneamhach – bailiúchán de chromáin choiréil mhóra, scaipthe thar árasáin ghainmheacha, le fána seachtrach oscailte don ghorm.

I measc daoine eile chonaic mé féileacán teardrop (Chaetodon unimaculatus), scorpionfish Papuan (scorpaenpsis papuensis), féileacán chevron (C fascialis) agus féileacán fleasc gorm (C plebeius). Eascanna gairdín dhá láthair (Heterconger hassi) ornáidigh an bun ghainmheach in áiteanna.

scairpéisc Papuan (Scorpaenopsis papuensis) ag Patates de Hnassé

I dteaghlach an grouper, bhí cíor mheala (Epinephelus merra), leid dhubh (E imeallach) le dearg le blotches bán agus an gealaí Cluiche Variola Louti.

Paiste leathan de Alveopora b'fhiú féachaint ar choiréil lena pholaipí beaga cosúil le nóiníní, agus gathanna le spotaí gorma agus dubha (Neotrygon kuhlii(Insidiator Epibulus) láithrithe a chur isteach.

Anemonefish Clark (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Grúpaí leann dubh (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Féileacán Fleasc gorm (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Tá Bouée Verte, atá suite idir baoithe dearga agus glasa in aice le bealach isteach an chainéil, comhdhéanta de cheithre bhomaí ailínithe, le fána domhain ar chlé síos go 25m agus níos mó.

Bhí turtair glasa agus seabhac araon le feiceáil, in éineacht leis an moray mouthmouth (Gymnothorax meleagris), donn éadrom le poncanna bána, colgán leathchiorcail (Leathchiorcal Pomacanthus) agus súile móra (Priacanthus hamrur) i corcairdhearg le súil dhubh. an réaltóg Éigipteach (Gomophia Éigipt) freisin ghlac an tsúil.

Whitemouth moray, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Stéaróid na hÉigipte (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Go dtí an phluais

Ar lá saor ón tumadóireacht, moltar dul ar camchuairt ó thuaidh nó fiú Lifou ar fad le carr ar cíos. Thug an bóthar tarra mé go Hnathalo, áit a raibh an bealach go Tingeting ina dhúshlán mór. Is é sin toisc gur caitheamh aimsire óige é na cláir chomharthaí atá ann cheana féin a scriosadh cibé áit a bhfuil siad ann, rud a éilíonn ceisteanna leanúnacha faoin mbealach.

Snoíodóireacht adhmaid feadh an bhóthair

Ar deireadh fuair mé Uaimh an Diabhail, áit ar iarr na húinéirí talún scothaosta táille iontrála comhionann le timpeall £14. Mar thoradh ar rian foraoise 10-nóiméad tháinig bonn aille, coróin aolchloiche seachtrach an atoll.

Uaimh an Diabhail, Tingeting

Laistigh den uaimh cannibal

Ag dreapadh suas agus síos, fuair mé uaimh mór briste le díon oscailte. Bhí braon cnámha daonna ina luí i gcuas ar thaobh na láimhe clé, agus cúpla cloigeann ag gáire go stócach ar an tseilf carraige thuas. “Fuarthas d’amanna cannibal agus deasghnátha macabre,” dúradh liom.

cloigeann cannibal

Tá líon na bpluaiseanna i Lifou go hiontach, cuid acu ag síneadh chomh fada le 8km. Tar éis dom a léamh faoi láithreacht uisce i gcuid acu seo roghnaigh mé uaimh Luengoni a thumadh ar chósta an oirdheiscirt. Caithfidh an t-úinéir talún cead a thabhairt.

Reáchtáil Pascal Qazing, a raibh cuma lúthchleas air,, curadh féinfhógartha de neamhspleáchas Kanak, turais chuig an uaimh agus d’aontaigh sé mé a thabhairt ar maidin amháin. Las sé coinnle beaga laistigh den uaimh agus go páirteach thart ar an loch istigh, áit a raibh cuairteoirí ag taitneamh i folcadh fionnuar.

Bealach isteach go Uaimh Luengoni

In Uaimh Luengoni

Umar ar mo dhroim, chuaigh mé faoi uisce sa linn soiléir. Bhí an teocht 21°C. Lean mé tollán caol le roinnt stalactites agus stalagmites suas agus síos, rud ar bith mhaisiúil, go dtí gur shroich mé an halacain ag doimhneacht 10m.

D'fhás mo lionsa cruinneachán ceo go tobann. Ní raibh ann ach comhdhlúthú ón sáile níos teo ach d'iompaigh mé, gan fearg, eagla go raibh an ceamara tuilte agam.

Pascal ag fágáil dul tríd ag Trone De Fer

Téann Pascal trí lintéar sa sceir ag Trone De Fer

Uaimh Luengoni

Agus mé sa tóir ar Inegoj Cave, fuair mé an t-úinéir talún 78 bliain d'aois ina shuí ag a bhord ag éisteacht leis an raidió. Rinne sé tagairt dom d'fhear baile a bhí i gceannas ar an gceantar, ach níor tháinig mo chead chun cuairt a thabhairt i gceann cúpla lá i gcrích mar go raibh an t-aon treoir amháin a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leis na réimsí Yam ar shlí eile. B'éigean dom dearmad a dhéanamh den tollán sin 500m ar fhad a théann chuig loch faoi thalamh.

Reef Gorgones

Gorgonians ag Gorgones Reef

Filefish súile buí (Canntherhies dumerilii) ag Gorgones Reef

Mhol Pascal dom dul i dteagmháil le hionad tumadóireachta in Easo, ar chósta thiar thuaidh Lifou, atá á reáchtáil ag Bastien, duine maol cairdiúil atá cuma dhian air. Bhí Lagoon Safaris ag feidhmiú ó 2013 i leith, le bád snáithín gloine 7.5m le bord lasmuigh de 175hp a d’fhéadfadh ochtar tumadóirí a iompar chuig 25 láthair tumadóireachta lastuaidh de Baie de Jinek.

Bastien, stiúrthóir tumadóireachta ar Lagoon Safaris, Easo

Bhí an tumadóireacht i gcodarsnacht le huiscí teoranta Baie de Chateaubriand, le huiscí cóbalt, infheictheacht shoiléir gin agus neart iasc ag fáiltiú romham ag Gorgones Reef. Ar oscailt don aigéan agus é ag snámh i sruth rialta a bhí ag sileadh ó thuaidh, thairg an suíomh bonanza de gorgonians agus coiréil bhoga agus chruthaigh sé a bheith ina sceireacha sláintiúil, bríomhar.

D’ardaigh dhá phingin ó 30m+ ar ghaineamh bán, agus bhí teocht an uisce 27°C. Seac gorm péireáilte le seac barcheek (plagiotaenia Carangoïdes), suntasach do sheabhráin ar thaobhanna airgid agus dord dubh ar an gclúdach geolbhaigh. Léim dearg (Lutjanus bohar) measctha le scoil mhór de snapper dubh (Macolor an Nígir) gar don dromchla idir pinníní.

Siorcanna barr bán

Roinnt tuinnín madra mór (Gymnosarda unicolor) cúrsáil thar an domhain, agus uaireanta chonacthas siorcanna bána ag luí ar ghrinneall na farraige gainimh. Ar bharr an phingin, tá sling-jaw wrasse (Insidiator Epibulus) lena céimeanna buí agus donn a tharraing m'aird.

Seac gorm, sceir Gorgones

Frásaí slingjaw óg (insidiator Epibulus), Gorgones Reef

Scamall de snapper dubh (Macolor an Nígir)

Le caith cloiche bhí an Áirse, bealach áirse ollmhór maisithe le gorgonians dearg agus órga. Ar bharr an dumha, tá trí phompanos snubnose (Trachinotus blochii), airgead le heití buí, i gcomhar le scoil seac bigeye sách cúthail.

Grúpóir duaithníochta (Epinephelus polyphekadion) ag an Áirse

Gorgonians sa áirse

Iasc aoncorn snubnose (Naso vlamingii) ag an Áirse

Comhad súil bhuí (Cantherhines dumerilii) léirigh suas go fiosrach. Bhí péacóg agus grúpóir coiréil ag fánaíocht i ngach áit agus grúpóir duaithníochta (Epinephelus polyphekadion) hid under an overhang, gazing at me placidly.

Shnámh siorcanna sceireacha liath 2m ar fad ar bhealach suaimhneach go domhain. Aonbheannaigh snubnose (Naso vlamingii) ba mhór an t-aoibhneas amhairc iad, filiméid ghorma ag sileadh ag an deireadh eireaball.

Cap Martin

Thairg Cap Martin, níos faide ó thuaidh, radharc bommie mór coiréil amach ón mballa. Bhí an láthair lán gorgonians agus coiréil bog. Agus mé ag iniúchadh bommie níos lú a bhí cosanta ón sruth láidir, dhírigh Bastien go frantically ar rud éigin i mo dhiaidh.

Chas mé díreach in am chun iontas a dhéanamh ar shiorc ceann casúir beige ag tarraingt cuar galánta thar mo dhroim. Ba mhór an t-iontas é nach raibh am agam grianghraf a ghlacadh fiú!

Gorgonians agus tumadóirí ag Cap Martin

Coiréil bhoga (Dendronephthya sp) ag Cap Martin

Tomoko

Bád Lagoon Safaris ag Cé Easo

Ag Tomoko tá an cósta snoite le phluais farraige, ceann acu ina bhrat don ghliomach spíonach pronghorn (Panilurus penicillatus). Chuir Bastien ina luí orm a bheith páirteach leis le haghaidh tumadóireachta oíche. “Seans maith bualadh leis an nautilus,” a dúirt sé. Bhí an tairiscint ró-thrócaireach le diúltú.

Gliomaigh spíonacha pronghorn (Panulirus penicillatus) ag Tomoko

Tollán le gorgonians agus tumadóirí ag Tomoko

Ag tosú ón trá in Easo tar éis an dorchadais, shnámh muid ar snorkel ar feadh thart ar 10 nóiméad roimh an báite. Go gairid, chonaic mé féile de réaltaí ciseán (Astroboa nuda), a imscaradh go hiomlán i riocht beathaithe. Fuair ​​Bastien péist leathóg Hancock dubh (Pseudobiceros hancockanus), le crios oráiste agus bán.

Péist leathóg Hancock (Pseudobiceros hancockanus) ar tumadóireacht oíche Easo

Bhí ionadh orm ag velutinid bándearg Coriocella sp le línte dubha, rud nach bhfaca mé riamh cheana agus, tá amhras orm, speiceas nua. Portán bosca spota oráiste (Calappa lophos) suite ar charraig, agus moray corrlach buí (Gymnothorax flavimarginatus) é féin ar taispeáint faoi choiréal staghorn.

Velutinid bándearg (Coriocella sp) ag Easo

Portán bosca spota oráiste (Calappa lophos) ag Easo

Chun spíosra beag a chur leis, beidh cruit farraige mór bandáilte (Laticauda saintgironsi) sealgaireachta faoi oscailt na n-árasán gainimh, gan a bheith i mo láthair.

Creath mara bandáilte (Laticauda saintgironsi) ar tumadóireacht oíche Easo

Moray corrlach buí (Gymnothorax flavimarginatus) ag Easo

Cowrie Tíogair (Cypraea tigris), Easo

Labyrinth

Féileacán dé-diallait san Aigéan Ciúin (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Féileacán dubh (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Sular imigh mé, d’áitigh Pascal dom dul chuig an Labyrinthe, ceann dá shuíomhanna roghnaithe. Bhí sé ina lúbra fíor de canyons, snámh-throughs agus tolláin, trína squeezes ceann cosúil le francach. Bhí seans agam bualadh leis an tuskfish harlequin ildaite do-fheicthe (Éadaí Choerodon), dearg le bannaí bán agus liath, i bhfolach sa dorchadas.

Téann lúb-bhóthar timpeall ó thuaidh an oileáin go Hnathalo, aerfort Wanaham, Jokin agus Xepenehe. Eile sciortaí ar fud an taobh thiar (Drehu), theas (Mu) agus chósta thoir (Traput).

An trá agus an Nua-Chaladóin pines ag Mú

Tairgeann Lifou neart turais fhéideartha agus fánaí treoraithe chuig phluais nó radharcphointí sárscéimhe, mar aillte Jokin nó Marmites du Cap des Pins, áit a bhfaightear linnte taoide ollmhóra ar ardáin sceireacha ardaithe. Is cuireadh é chun folcadh a ghlacadh le radharc.

Más mian leat tránna idyllic, is é an rogha idir Chateaubriand, Luengoni agus Peng. Agus taobh amuigh de phaiste glas d’fhoraois dhúchasach, is seod é Trá uaigneach Kiki do dhaoine a bhfuil grá acu don dúlra, ag bun aille ó dheas de Xepenehe. Ó thuaidh ó Easo, cuireann an Baie de Jinek rian spreagúil faoi uisce ar fáil do snorkelers, ar féidir leo snámh go neamhspleách ann, baoithe beaga le bratacha ag marcáil an bhealaigh.

Chun an taithí tumadóireachta is fearr a fháil, molaim seachtain ar Lifou, arna roinnt idir Wé Plongée ar an gcósta thoir agus Lagoon Safaris ar an gcósta thiar thuaidh ina dhiaidh sin. Má cheadaíonn an t-am, d’fhéadfá iniúchadh a dhéanamh ar Oileáin Dílseachta eile ar nós Mare nó Ouvea.

Sliogáin Nautilus a bhí nite suas ar an trá ag Mú

Ar an lá deiridh, thug coinne 6am le Haman mé go dtí áit i bhfolach taobh thiar d'Aerfort Wanaham. Bhí sé ar intinn agam cuairt a thabhairt ar Uaimh Fetra He nach raibh aithne mhór air. “Ní bhíonn mé ag obair ar pháirceanna yam ar an Domhnach, is é lá an Tiarna é,” a dúirt Haman.

De réir mar is gá, shuíomar agus rinneamar comhrá ar feadh tamaill ina ghairdín ionas go dtuigfeadh sé mo chuspóir. I bhfolach san fhoraois taobh thiar dá theach, bhí póirse beag uaimh le feiceáil. Bhí orainn squat chun dul isteach, sciobóil uaimh ag eitilt thart, bumping randamach isteach i mo aghaidh. “Seo é caomhnóir na huaimhe,” a dúirt sé, ag tagairt ar dheis.

Thit mo shúile ar cloigeann i nideoige. Ag crawling ar gach ceithre cinn le mo cheannlampa, threáitear muid pasáistí dorcha, daingean salach le guanó ialtóg. Bhí roinnt cnámha daonna brúite ina luí thart. Tar éis 100m de dhul chun cinn salach, bhí mo lámha agus mo ghlúine dubh-dubh.

Osclaíodh seomra mór, le stalagmites dorcha agus stalactites. Chuir mé an-spraoi orm, clúdaíodh na ballaí le stionsail láimhe i ndubh, uaireanta dearg. “Tháinig seandálaithe anseo breis agus 30 bliain ó shin agus chuir siad dáta orthu. Tá siad 3,000 bliain d’aois agus is le muintir Lapita iad,” a dúradh liom.

Isteach sa dorchla dorcha de uaimh Fetra He

Haman os comhair bhalla na lámha stionsal ag Fetra He

Lámhloirg ó na mílte bliain ó shin

D’fhág na loingseoirí luatha seo ó oirdheisceart na hÁise rian ar a n-imirce le potairí cáiliúla ar fud an Aigéin Chiúin. Tháinig sinsear Lifou ó thuaidh Melanesia, ó na hOileáin Aimiréalachta i Nua-Ghuine Phapua, áit a raibh cónaí orm tráth.

Thit gach rud ina áit. Ba é mo intuition go raibh mé ar rianta na ndaoine Lapita ar feadh roinnt blianta. Amhail is dá mba, i saol roimhe seo, bhí mé ar cheann acu.

Taobh amuigh de scáileán na ndeimhnithe, oibríonn an intinn ar bhealaí mistéireacha…