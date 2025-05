Doubilet i gceannas ar fhoireann Wildphotos 2025

Dáithí Doubilet, an National Geographic grianghraf-iriseoir a mheasann gur chaith sé níos mó ná 26,000 uair an chloig ag grianghrafadóireacht faoi na tonnta, beidh sé ar dhuine de 14 grianghrafadóir dúlra tionchair a bheidh ag labhairt ag comhdháil dúlra aon lae WildPhotos na bliana seo. grianghrafadóireacht siompóisiam i Londain.

Cruthaithe ag Wildscreen i gcomhpháirtíocht le Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana ag Músaem Stair an Dúlra, beidh imeacht na bliana seo ar siúl i Leabharlann na Breataine Dé hAoine, 17 Deireadh Fómhair.

Tá Doubilet i gceannas ar an scannán in éineacht le Karine Aigner, a bhfuil a cuid oibre ag tabhairt dúshlán don lucht féachana, dar leis na heagraithe, “caomhnú a fheiceáil trí lionsa níos daonna”. Bhuaigh Aigner an Grand Award, Photographer Wildlife of the Year (WPotY) in 2022, agus ba í an cúigiú bean amháin a rinne amhlaidh i níos mó ná 40 bliain.

Tionóladh siompóisiam WildPhotos na bliana seo caite in Uisceadán Bristol. Fógrófar liosta iomlán na gcainteoirí do Londain i mí an Mheithimh agus roinnte ar shuíomh Wildscreen.

WildPhotos 2024 (Christian Tuckwell-Smith)

Is í Kathy Moran, cathaoirleach giúiré reatha WPotY agus iar- National Geographic irisleas-stiúrthóir ar grianghrafadóireachtTá tacaíocht á fáil ag an ócáid ​​ó Dírithe ar an Dúlra, a oibríonn chun fiadhúlra agus áiteanna fiáine atá faoi bhagairt agus i mbaol a chosaint agus a chaomhnú.

“Is bailiúchán uathúil den chaomhnóireacht é WildPhotos grianghrafadóireacht “pobal, agus deis gan sárú na scéalta taobh thiar de na híomhánna agus an tionchar a leanann a chloisteáil,” a deir Príomhfheidhmeannach Wildscreen, Lucie Muir.

Beidh an ócáid ​​ar siúl cúpla lá i ndiaidh fógra buaiteoirí an 61ú comórtas WPotY ar an 14 Deireadh Fómhair, agus oscailt an taispeántais shuaitheanta ag an Mhúsaem Stair an Dúlra ar 17 Deireadh Fómhair.

Cosnaíonn pas iomlán chuig WildPhotos 2025 £150, agus ticéid lamháltais £70 agus líne Cead isteach ar £24. Tá ticéid ar díol anseo, le 50 pas eagrán teoranta lena n-áirítear ticéad saor in aisce chuig taispeántas WPotY.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Buaileann Draíocht Bhog Ag Dul Anuas an Spota le Breithiúna Tumadóirí, TOSAÍOCHT NA TURASÓIREACHTA TUMADAÍOCHTA SA MHUIR RUA, Fuair ​​​​an ceannródaí grianghrafadóireachta ón Ríocht Aontaithe, Colin Doeg, bás ag 96 bliain d'aois