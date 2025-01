Cuireann Saoire Léim Premier Fidsí tús le 2025 i Stíl

Cuireann Saoire Dive Premier Fidsí tús le 2025 i Stíl: Tiomantas don Sármhaitheas i Sábháilteacht agus Oiliúint Mhuirí



Agus 2025 ann, tá príomhcheann scríbe tumadóireachta Fidsí, Volivoli Beach Resort, ag cur tús leis an mbliain le bang. Mar léiriú spreagúil agus bríoch ar thiomantas d’fhorbairt foirne agus do shábháilteacht mhuirí araon, d’éirigh le ceithre cinn is fiche (24) d’fhoireann agus d’intéirnigh an ionaid saoire, lena n-áirítear comhaltaí ó na foirne slándála agus meicniúla, Údarás Sábháilteachta Muirí Fidsí (MSAF) a chur i gcrích go rathúil. ) Máistir Bád agus Máistir Innealtóir Srianta Rang 6 (RME6) cúrsa Captaen. Ba chloch mhíle ríthábhachtach é an clár dian oiliúna praiticiúil seo ina n-aistear gairmiúil agus leagann sé béim ar thiomantas Volivoli Beach Resort d’oideachas leanúnach agus d’fheabhas san earnáil tumadóireachta agus spóirt uisce.

Eispéireas Láimhe, Láimh



Chinntigh an oiliúint, meascán de theoiric an tseomra ranga agus de cheardlanna praiticiúla, gur coinníodh na rannpháirtithe gafa agus go dtabharfaí dúshlán dóibh gach uair. Bhí na hábhair a clúdaíodh le linn an chúrsa cuimsitheach agus ríthábhachtach d’aon ghairmí muirí. Áiríodh orthu seo príomhréimsí ar nós dualgas an mháistir, úsáid trealaimh sábháilteachta, pleanáil turas, réamhaisnéis na haimsire, agus nósanna imeachta éigeandála. D'fhoghlaim na mic léinn na scileanna praiticiúla a bhaineann le láimhseáil bád - calcadh, dí-chocháil, nósanna imeachta ancaire, agus go leor eile.



B’fhéidir gurbh é ceann de na gnéithe ba luachmhaire den chúrsa an taithí phraiticiúil a cuireadh ar fáil trí scrúduithe praiticiúla iolracha a rinneadh ar tír agus ar muir. Chinntigh sé seo go bhféadfadh gach rannpháirtí eolas teoiriciúil a chur i bhfeidhm i ndálaí an fhíorshaol, rud a dhaingnigh níos mó an tábhacht a bhaineann le sábháilteacht, gairmiúlacht agus obair foirne sa timpeallacht mhuirí.

Éacht Bródúil



Labhair Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta Volivoli Beach Resort, Simon Doughty, le bród faoi iarracht leanúnach an ionaid infheistiú ina mhuintir agus sa phobal áitiúil. “I ndiaidh éiteas an fheabhsúcháin leanúnaigh, an oideachais leanúnaigh, agus na hinfheistíochta sa phobal áitiúil, táimid bródúil as a bheith aitheanta ní hamháin mar an t-oibreoir tumadóireachta agus spóirt uisce is cáilithe agus is mó taithí i Fidsí, ach freisin mar cheann de phríomhoibríochtaí tumadóireachta an domhain,” Simon. roinnte.



Léiríonn an tionscnamh oiliúna tiomantas an ionaid saoire do shármhaitheas gairmiúil. Trí chumhacht a thabhairt dá fhoireann leis na scileanna agus na deimhnithe is gá chun oibriú go sábháilte agus go héifeachtach, cinntíonn Volivoli Beach Resort go bhfuil taithí den scoth ag gach aoi ar na huiscí bríomhara sláintiúla timpeall Fidsí.

Seó Tacaíochta Áitiúil



Marcáladh críochnú an chúrsa le searmanas bronnta agus bronnta oifigiúil, áit ar tugadh ómós dóibh siúd a bhí i láthair ag Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Chuir a fhreastal ar an tábhacht a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh i bpobail áitiúla agus an tionchar suntasach a bhíonn ag tionscnaimh dá leithéid ar ionad saoire agus ar náisiún Fidsí i gcoitinne.



Gabhadh “Vinaka vakalevu” (buíochas ó chroí) chuig Údarás Sábháilteachta Muirí Fidsí as a dtreoir agus a saineolas le linn an chúrsa. Ní hamháin gur chuir an comhoibriú seo le heolas na rannpháirtithe ach chothaigh sé caidreamh níos doimhne idir an ionad saoire agus údaráis sábháilteachta muirí Fidsí.



Mar cheann de na príomhionaid tumadóireachta i bhFidsí, leanann Volivoli Beach Resort ar aghaidh ag cur an barra ard maidir le sábháilteacht, seirbhís agus forbairt pobail. Tá críochnú an chúrsa MSAF Máistir Bád agus RME6 ar cheann de go leor céimeanna atá glactha ag Volivoli Beach Resort lena chinntiú go bhfanann a fhoireann ar thús cadhnaíochta sa tionscal tumadóireachta agus spóirt uisce, ag cur eispéireas sábháilte agus do-dhearmadta ar fáil d’aíonna.



I dtionscal ina bhfuil saineolas ríthábhachtach, tá Volivoli Beach Resort ag cruthú arís agus arís eile nach bhfuil sé i gceist leis eispéiris tumadóireachta den chéad scoth a thairiscint ach infheistíocht leanúnach a dhéanamh i ndaoine, in oiliúint agus i sábháilteacht lena chinntiú go bhfanann na huiscí chomh pristine agus sábháilte. tá siad go hálainn.

Ag Breathnú Chun Cinn



Agus an rogha ag breathnú ar an todhchaí, tá sé tiomanta i gcónaí seasamh lena cháil mar cheann de na hoibríochtaí tumadóireachta is cáilithe ar fud an domhain. Le fócas láidir ar fhorbairt áitiúil, caomhnú muirí, agus caighdeáin atá chun tosaigh sa tionscal, tá 2025 ar tí a bheith ina bliain eile ratha, fáis, agus éachtaí suntasacha do Volivoli Beach Resort agus a fhoireann dochreidte.



Dóibh siúd atá ag iarraidh dul i ngleic le heachtra nach féidir dearmad a dhéanamh orthu agus iad ar an eolas go bhfuil sábháilteacht, gairmiúlacht agus maoirseacht comhshaoil ​​ina dtosaíochtaí, geallann Volivoli Beach Resort eispéireas nach bhfuil cosúil le haon duine eile atá bunaithe ar scil, oideachas agus spiorad an phobail.

Maidir le Volivoli Beach Resort:



Is é Volivoli Beach Resort an Premier Dive Resort i Fidsí, atá suite i réigiún iontach Suncoast díreach ar an Bligh Water, Réigiún Léim #1 Fidsí. Tá clú agus cáil ar a threoracha tumadóireachta saineolacha, ar thírdhreacha iontacha faoi uisce, agus ar a thiomantas don inbhuanaitheacht, tugann Volivoli Beach Resort rochtain thar na bearta ar chuid de na héiceachórais mhuirí is bríomhaire ar domhan.



Buail a bhfoireann líne am ar bith ag res@volivoli.com – nó seiceáil iad ag www.volivoli.com – b’fhéidir gurb é an cinneadh is fearr a bheidh agat in 2025