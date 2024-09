Mar a bhailigh Mike £20,000 do Sea-Changers

Chláraigh Mike's Dive Store, an t-ionad miondíola scúba-tumadóireachta is mó i Londain, mar cheann de na chéad chomhpháirtithe don charthanacht mhuirí sa RA Sea-Changers in 2015 - agus tá a ranníocaíochtaí seasta airgeadais thar na naoi mbliana sin díreach tar éis an marc £20,000 a bhaint amach.

Ní hamháin go n-uaslódálann an siopa sciar dá bhrabúis chuig Sea-Changers ar bhonn rialta, ach spreagann sé a gcustaiméirí go gníomhach a gcuid síntiúis aonair a dhéanamh freisin.

“Roghnaíomar Sea-Changers mar ár gcarthanacht roghnaithe bunaithe ar dhíograis Helen agus Rachel amháin,” a deir stiúrthóir Mike, Steve Brown, agus é ag tagairt do chomhbhunaitheoirí fuinniúla Sea-Changers, Helen Webb agus Rachel Lopata.

Tháinig an dá tumadóir scúba suas le smaoineamh carthanachta chun síntiúis tumadóirí agus úsáideoirí farraige eile a threorú chuig cúiseanna fiúntacha caomhnaithe mara in 2010. Tháinig Mike's, atá lonnaithe i Chiswick in iarthar Londain, ar dhuine de Sea-Changers' na chéad chomhpháirtithe tionscail – agus d’fhan an cúrsa.

Helen Webb (ar chlé) agus Rachel Lopata le scairdeán uisce cois cósta, ceann de go leor a chuir a gcuid oibre ar chumas.

“Go rómhinic le carthanachtaí sa lá atá inniu ann, déantar cuid mhór den airgead a chur amú agus ní shroicheann sé an cuspóir nó na daoine atá beartaithe,” a deir Brown. “Bhí Mike's ag iarraidh ceann a roghnú inar bhraith muid go raibh baint ag daoine i ndáiríre, go raibh suim acu ann agus a chinntigh go raibh an t-airgead ag teacht leis an gcuspóir a bhí beartaithe.

“I gcomhar le Helen agus Rachel bhraitheamar go raibh sé sin fíor. Ba chóir go mbeadh siad bródúil as a bhfuil déanta acu, go háirithe agus poist eile á gcoinneáil acu.

Tiomantas iomlán

“Thosaigh sé mar 1% den bhrabús ach, ar eagla nach mbeadh go leor brabúis ann, d’athraigh muid go brabús bliantúil é síntiús, agus anois is féidir le daoine a bhronnadh i ndáiríre ar an láithreán gréasáin. Mar sin, ó bhailiúcháin áirithe tugaimid céatadán, agus is féidir le daoine cinneadh a dhéanamh an dteastaíonn uathu síntiús a chur isteach freisin.”

Choinnigh Mike's tiomantas iomlán don chomhshaol a léirítear ina rogha pacáistithe nuair a bhíonn trealamh tumadóireachta á sheoladh aige chuig custaiméirí.

“Bhí muid ar cheann de na chéad chuideachtaí sa tionscal a bhain úsáid as pacáistiú atá neamhdhíobhálach don chomhshaol,” a deir Brown. “Téann ár n-orduithe go léir amach i bpáipéar málaí, cé go gcosnaíonn sé dúinn dhá uair nó trí huaire an oiread agus is plaisteach málaí dhéanfadh. Rinneamar an t-athrú sin blianta ó shin.”

Bhí Mike's go luath le páipéar a chur in ionad pacáistiú plaisteach

Bhí sé ar cheann de phríomhaidhmeanna Sea-Changers “gnóthaí a bhfuil cúram orthu faoin timpeallacht mhuirí a chumasú chun difríocht a dhéanamh”, agus bhí sé mar aidhm aige é a dhéanamh éasca d’ábhair imní ar nós Mike’s maoiniú a dhíriú ar na cúiseanna a mheastar a raibh an chuid is mó tuillte acu cúnamh a thabhairt.

Ó 2011 i leith, deir Sea-Changers go bhfuil breis agus 320 tionscadal caomhnaithe mara ar an talamh sa RA maoinithe acu, a chlúdaíonn taighde, gníomhaíocht dhíreach agus oideachas de bheagnach £400,000.

Is féidir leis na faighteoirí raon ó ghrúpaí beaga go carthanais náisiúnta a bhfuil clú agus cáil orthu, cé go bhfuil sé mar thosaíocht ag Sea-Changers grúpaí pobail agus pobail a chumhachtú le gníomhaíocht áitiúil a dhéanamh a thugann “spreagadh dá bhfás”.

Mar a bhailigh Mike £20,000 do Sea-Changers 7 Mar a bhailigh Mike £20,000 do Sea-Changers 8

Éilítear ar na tionscadail aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna bagairtí agus dúshláin caomhnaithe mhuirí na RA, tionchair dhiúltacha ar imshaoil ​​agus/nó speicis chósta agus mhuirí a chosc nó a laghdú agus cur le heolas ar na dúshláin.

Sampla amháin is ea Tionscadal Seamair, a thosaigh in 2013. An bhliain dár gcionn ba í Sea-Changers an chéad eagraíocht a bhronn deontas uirthi. An £500 sin le maoiniú a oiliúintChuir -pack ar a chumas a chuid ábhar oideachais a éagsúlú - agus faoi 2022 bhí ioncam de £800,000+ aige agus bhí sé ag méadú ar fud an domhain.

Tapa ómós a thabhairt

I gCéad Liosta Onóracha Breithlá Rí Séarlas III anuraidh ceapadh Webb agus Lopata MBE as a gcuid seirbhísí do chaomhnú muirí. Bhí siad go tapa chun ómós a thabhairt dá n-oibrithe deonacha tiomanta, comhpháirtithe mar Mike's, a bhfuil 11 acu anois, agus a ndeontóirí eile go léir.

“Ní fhéadfaimis aon cheann de na torthaí caomhnaithe mara atá againn a bhaint amach gan gnólachtaí cosúil le Mike ag cabhrú linn,” a deir Lopata.

Taobh istigh de Mike

Siopa tumadóireachta Mike a bhunaigh Mike Calder, nach maireann, sna 1990idí. Cheannaigh Steve Brown, a chuir tús lena shaol tumadóireachta sa Mhuir Rua agus a d’oibrigh leis, an gnó ón teaghlach tar éis bhás Calder in 2009 agus leanann sé ar aghaidh ag díol trealamh scúba, saortumadóireachta agus snorcallaithe ó na brandaí móra ar fad. Áirítear leis an oibríocht freisin Ceamaraí Tumadóireachta Mike.

Siopa tumadóireachta Mike

Is é teachtaireacht Mike do chustaiméirí faoi Sea-Changers ná “tumadh isteach, tacú le tionscadal nó an scéal a scaipeadh - cuidíonn gach gníomh beag leis na haigéin a thaisceann muid go léir a chosaint”.

Tá eolas faoin mbabhta is déanaí de thionscadail atá maoinithe ag Sea-Changers le fáil ar shuíomh na carthanachta láithreán gréasáin. Deonacháin dhíreacha do Sea-Changers is féidir a dhéanamh anseo.

