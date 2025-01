Sceir Dhraíochtúil Ningaloo

Todd Thimios Taiscéalaithe Magical Ningaloo Reef

Cúpla bliain ó shin, bhí an t-ádh orm eitilt isteach in Exmouth agus tamall a chaitheamh ann agus mé ag déanamh taighde ar leabhar atá scríofa agam faoi na tumadóirí is fearr ar domhan. Bhí roinnt mhaith blianta ann ó mo thuras go Ningaloo roimhe seo agus, go hionraic, bhí mé ag súil go mbeadh daonra i bhfad níos mó ag Exmouth faoin am seo.

Cé gur cosúil anois gur sruth grianghraf ó ghrianghrafadóirí óga atá ag obair ar bháid míolta móra atá i m’fhotha ar na meáin shóisialta, tá baile fearainn Exmouth agus a chomharsa bheag theas, Coral Bay, fós beagán ró-iargúlta don chuid is mó daoine chun smaoineamh ar athlonnú ann. Eascraíonn an bac breise ar chóiríocht shéasúrach theoranta freisin ar shreabhadh na ndaoine a d’fhéadfadh a bheith ina gcónaí iontu.

Sceir dhraíochtúil ningaloo 4

Sliocht Leabhar

Seo a leanas sliocht arna chur in eagar ó Ultimate Dive Sites le Todd Thimios arna fhoilsiú ag Hardie Grant Explore – amach ar 1 Feabhra 2025. Faigh do chóip of Suíomh tumadóireachta deiridh anois!

Cén fáth go bhfuil sé speisialta

Tiomáin 13 uair ó thuaidh ó Pheairt agus tiocfaidh tú ar cheann de na bailte is iargúlta san Astráil, Exmouth, geata go Ningaloo Reef, nó Nyinggulu i dteanga na nÚinéirí Traidisiúnta, na Baiyungu, Thalanyji agus Yinigurdira People. Anseo ar Chósta Choiréil na hAstráile, áit a mbuaileann an fásach le sceireacha, tarlaíonn an ghníomhaíocht ar fad san fharraige. Tá bád i ngach dara cabhsa (nuair a bhíonn an ghaoth in airde) agus is beag siopaí atá sa bhaile.

Sceir dhraíochtúil ningaloo 5

Ó Mhárta go Deireadh Fómhair, dúbailt daonra an bhaile seo de 3000 agus an lucht siúil ag teacht ar Ningaloo chun snámh lena chuairteoir bliantúil is cáiliúla. Seo nuair a tharlaíonn an comhiomlánú doiciméadaithe is mó ar domhan de shiorcanna míolta móra gach bliain.

Chonaic mé mo chéad siorc whale ag Ningaloo agus tá sé ar intinn agam mo iníonacha a thabhairt ar ais anseo, lá amháin, chun a gcéad shiorc a fheiceáil freisin. Tá sé chomh maith ar an gcosán imirce de níos mó ná 40,000 cromáin in aghaidh na bliana agus, amuigh anseo, tá an talamh chomh ciúin gur féidir leat iad a chloisteáil ag análú ón trá san oíche.

Sceir dhraíochtúil ningaloo 6

Grianghraif le Todd Thimios