Cluiche Meridian Eachtraíochta Léim Máistir Cócaireachta

Máistreacht Cócaireachta ag Ionad Léime Eachtraíochta Meridian: Scéal an Chef Ronny

Suite i gcroílár Raja Ampat, cuireann an Saoire Léim Eachtraíochta Meridian níos mó ná tumadóireacht den scoth agus áilleacht nádúrtha iontach - soláthraíonn sé eispéireas cócaireachta a fhágann aíonna ag filleadh ar ais le haghaidh níos mó. I gcroílár chistin an ionaid saoire tá an Chef Ronny, ealaíontóir cócaireachta le breis is deich mbliana de thaithí agus a bhí ag baint suilt as aíonna le 4.5 bliain.

Rugadh é i Sulawesi Thuaidh, réigiún a bhfuil ceiliúradh air as a bhlasanna bríomhara agus a oidhreacht chócaireachta éagsúil, d'fhás paisean an Chef Ronny sa chócaireacht go luath. Thar na blianta, tá sé tar éis feabhas a chur ar a chuid scileanna, ag cumasc teicnící traidisiúnta Indinéisis le tionchair dhomhanda chun miasa a chruthú a bhréagnaíonn an carball scoilte.

Máistir Cócaireachta Léim Eachtraíochta Meridian 3

Déanann biachlár an Chef Ronny ceiliúradh ar ealaín áitiúil na hIndinéise, ag taispeáint blasanna saibhir agus coimhthíocha an oileánra. Ullmhaítear gach mias, ó sambals spicy go rendang cumhra, le cúram agus barántúlacht. Dóibh siúd atá ag lorg blaiseadh den bhaile nó rud beag difriúil, tá an Chef Ronny ar fheabhas freisin ag ceardaíocht idirnáisiúnta speisialta, ag tairiscint éagsúlacht a fhreastalaíonn ar bhlastáin gach aoi.

Ní bhaineann bia ag Meridian Adventure Dive Resort leis an ocras a shásamh agus cuimhní cinn a chruthú. Cinntíonn tiomantas an Chef Ronny dá cheird gur sárshaothar é gach béile, cibé acu bricfeasta mór é roimh lá tumadóireachta nó dinnéar suáilceach faoi spéir réaltach Raja Ampat.

Máistir Cócaireachta Léim Eachtraíochta Meridian 4

Is minic a fhágann aíonna an rogha le scéalta faoi ghhathanna manta, sceireacha coiréil bríomhara, agus teagmháil le saol mara neamhchoitianta, ach rud amháin a mheabhraíonn siad i gcónaí ná an ealaín fíorálainn. A bhuí le saineolas cócaireachta an Chef Ronny, is féasta do na céadfaí é gach fanacht ag Meridian Adventure Dive Resort agus eachtra i bparthas.

Maidir le Meridian Adventure Dive Resort: Lonnaithe i néal Raja Ampat, an Indinéis, Cluiche Léim Eachtraíochta Meridian Is ionad saoire éiceach 5 réalta PADI é.