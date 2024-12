Comórtas Grianghraf Seachtainiúil Léim Eachtraíochta Meridian

Ag Meridian Adventure Dive Resort, tugann gach lá eachtra uathúil, radharcra iontach, agus eispéiris do-dhearmadta. Ón nóiméad a bhreathnaíonn an ghrian thar na spéire go dtí an saol muirí bríomhar faoi na tonnta, is canbhás áilleachta nádúrtha é ár n-ionad saoire. Chun é seo a cheiliúradh, tá traidisiún cruthaitheach glactha againn: an Fhoireann Seachtainiúil grianghraf Comórtas.

Cluiche Léim Eachtraíochta Meridian ar líne grianghraf Comórtas 4

Gach seachtain, casann ár mbaill foirne cumasacha a gcuid ceamaraí agus a bhfóin chliste i dtreo an domhain timpeall orthu, ag gabháil do na chuimhneacháin luasúla a fhágann go bhfuil ár n-ionad saoire agus a dtimpeallacht chomh draíochta. Ó éirí gréine go hiontas go dtí pictiúirí macánta de shaol na mara agus naisc chroí le pobail áitiúla, insíonn na grianghraif seo scéalta fionnachtana, áilleachta agus cairdeas.

Cluiche Léim Eachtraíochta Meridian ar líne grianghraf Comórtas 5

Foireann na Seachtaine grianghraf Níl i gceist leis an iomaíocht ach comórtas. Cothaíonn sé cruthaitheacht, neartaíonn sé obair foirne, agus cuireann sé i gcuimhne dúinn go léir sos agus meas a bheith againn ar an domhan dochreidte a bhfuil sé de phribhléid againn a bheith páirteach ann. Is bealach é freisin na chuimhneacháin draíochta seo a roinnt lenár n-aíonna agus ár lucht tacaíochta, ag tabhairt cuireadh dóibh Raja Ampat a fheiceáil trí shúile na ndaoine is fearr a bhfuil aithne acu air.

Cluiche Léim Eachtraíochta Meridian ar líne grianghraf Comórtas 6

Tá an-áthas orainn na grianghraif iontacha seo a thaispeáint ar ár n-ardáin meáin shóisialta ionas gur féidir le haíonna agus le lucht leanúna taitneamh a bhaint as áilleacht Raja Ampat cibé áit a bhfuil siad. Is teist iad gach íomhá ar dhúthracht agus paisean ár bhfoirne, a sheachadann seirbhís eisceachtúil agus a chuimsíonn spiorad na taiscéalaíochta agus an iontais.

Bígí ag súil le haighneachtaí na seachtaine seo chugainn agus faigh amach faoi na scéalta atá ag fanacht le teacht ag Ionad Léime Eachtraíochta Meridian!

Maidir le Meridian Adventure Dive Resort:

Lonnaithe i néal Raja Ampat, an Indinéis, tá Meridian Adventure Dive ar PADI 5-Star Eco Resort. Tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=photocompetition&utm_id=divernet