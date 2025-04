Comórtas Grianghraf Club Scúba Nautilus 2025

Seolann an Nautilus Scuba Club Cairns a Chomórtas Grianghraf agus a Thaispeántas Bliantúil ó 1 Bealtaine

An Cairn Club Scúba Nautilus tacaíonn sé leis an bpobal tumadóireachta áitiúil agus cuireann sé tumadóireacht scúba chun cinn i Far North Queensland. Tá thart ar 400 ball ag an gclub, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na clubanna scúba áineasa is mó san Astráil.

An Comórtas Bliantúil Grianghrafadóireachta Faoi Uisce an mórimeacht ar fhéilire an Chlub. Áiríonn sé catagóirí grianghraf agus físeáin agus déanann grianghrafadóirí gairmiúla neamhspleácha a bhfuil clú agus cáil orthu é a mheas. An comórtas agus a ghabhann leis Taispeántas atá urraithe ag oibreoirí tumadóireachta áitiúla agus réigiúnacha agus lucht tacaíochta, lena n-áirítear cuid de na hainmneacha is mó i dtionscal tumadóireachta scúba na hAstráile. In 2024 thug breis agus 5,000 duine cuairt ar an taispeántas ag na Cairns Ionad Ealaíon Tanks, áit a raibh os cionn 500 grianghraf agus físeán ardchaighdeáin ar taispeáint go poiblí.

Beidh comórtas 2025 oscailte d’iontrálacha ó bhaill an chlub airgeadais ó 1 go 13 Bealtaine, agus beidh an Taispeántas a bheidh ar siúl ag an Ionad Ealaíon Tanks ar feadh tréimhse sínte ó 18 Iúil go 10 Lúnasa. Tá cead isteach go dtí an Tanks Arts Centre saor in aisce agus bíonn an-tóir ag muintir na háite agus cuairteoirí araon ar an Taispeántas.

Fógrófar buaiteoirí chomórtas 2025 ag Oíche Ghradaim sna Tancanna Dé Sathairn 2 Lúnasa.

Tabhair cuairt ar leathanach gréasáin an Chlub le haghaidh tuilleadh eolais agus nuashonruithe ar an gcomórtas:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

Taispeántas 2024

Príomhfhaisnéis Imeachta:

Taispeántas: 18th Iúil go 10th lúnasa 2025

Suíomh: Ionad Ealaíon Cairns Tanks (Umar 4)

Amanna oscailte: Laethanta na seachtaine: 9:00 am go 4:30 pm

Deireadh seachtaine: 10:00 r.n. go 2:00 in

Oíche na nGradam: Dé Sathairn 2nd lúnasa 2025

Suíomh: Ionad Ealaíon Cairns Tanks (Umar 4)

Am: 6:00pm

Cé a bheidh ann: Baill & Iontrálaithe Nautilus

Urraitheoirí agus Ionadaithe an Tionscail Tumadóireachta

Meáin

Tuilleadh eolais: David George

rúnaí@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

Íomhá Clúdaigh le Libby Sterling