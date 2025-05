Ghnóthaigh Rork Media Scuba Show agus California Diving News

at 11: am 25

Neartaíonn an éadáil láithreacht dhomhanda Rork Media agus bunaíonn sé bonn daingean i margadh tumadóireachta na Stát Aontaithe.

An foilsitheoir neamhspleách Rork Media, an chumhacht atá taobh thiar de bhrandaí meán tumadóireachta scúba ceannródaíocha lena n-áirítear Scuba Diver Magazine, divernet.com, agus an Seó Tumadóireachta GO, d’fhógair sé go bhfuil cearta agus sócmhainní California Diving News, an comhlacht seanbhunaithe, faighte aige. Seó Scúba i Long Beach, California.

Le 38 bliain anuas, mar an seó tumadóireachta tomhaltóirí is mó sa náisiún, tá an Scuba Show ina stáplacha i bhféilire thionscal tumadóireachta na Stát Aontaithe. Beidh sé anois mar chuid de phunann imeachtaí domhanda Rork Media, lena n-áirítear an GO Diving Show UK a bhfuil an-rath air agus an GO Diving Show ANZ a seoladh le déanaí san Astráil. Le chéile, cuireann na trí imeacht seo fáilte roimh níos mó ná 25,000 tumadóir agus beidh breis is 500 taispeántóir ó gach cearn den domhan ann, ag nascadh pobail tumadóireachta ar fud na mór-roinne.

Is é an Scuba Show an príomhimeacht tumadóireachta do thomhaltóirí i Meiriceá Thuaidh.

Mar chuid den éadáil, Nuacht Tumadóireachta California Déanfar athstruchtúrú air chun a fhormáid a ailíniú le foilseacháin eile Rork Media, ach leanfaidh sé de bheith ag freastal ar phobal tumadóireachta California – agus ar mhargadh níos leithne na Stát Aontaithe – le hiriseán tiomnaithe, atá sainiúil don réigiún. Ina theannta sin, Tumadóir Scúba Meiriceá Thuaidh Bainfidh siad leas as líonra dáileacháin agus bonn síntiúsóirí seanbhunaithe CDN, rud a ligfidh do Rork Media samhail fógraíochta dhá shraith a thabhairt isteach. Osclaíonn an cur chuige seo an doras do ghnólachtaí nárbh fhéidir leo fógraíocht a dhéanamh i bhfoilseachán ceannródaíoch roimhe seo.

Is foinse leanúnach inspioráide agus oideachais do thumadóirí sa réigiún le blianta fada é California Diving News

Dúirt Ross Arnold, Stiúrthóir Foilsitheoireachta Rork Media: “Mar chuid den éadáil, tá ríméad orainn fáilte a chur roimh Mark Young chuig foireann Rork Media. Chaith Mark an deich mbliana seo caite ag forbairt an Scuba Show ina imeacht is mó tóir do thumadóirí sna Stáit Aontaithe, agus táimid ar bís go leanfaidh sé leis an oidhreacht sin linn.”

“Beidh a thaithí thar a bheith luachmhar agus muid ag leathnú ár láithreachta i Meiriceá Thuaidh agus ag leanúint ar aghaidh ag fás ghnó Rork Media ar fud an domhain.”

Dúirt Mark Evans, Stiúrthóir Eagarthóireachta Rork Media: “Nuair a tháinig Mark Young chugainn den chéad uair chun todhchaí an Scuba Show a phlé, ba mhór an onóir dúinn gur cheap sé gurbh sinn an fhoireann cheart chun dul i ngleic leis an seó tomhaltóirí seo, atá ag ceiliúradh a 38ú bliain.”th comóradh in 2025. Táimid ag tnúth le bheith ag obair le chéile chun an ócáid ​​a thabhairt chun cinn níos mó fós.”

Dúirt Mark Young: “Ó thosaigh mé ag scríobh irisí Dive Training agus Dive Centre Business 34 bliain ó shin, táim i mbun oibre go domhain sa tionscal tumadóireachta, agus le déanaí thosaigh mé ag smaoineamh ar cé a mbeadh muinín agam astu chun leanúint ar aghaidh le Scuba Show agus California Diving News. Bhí Ross Arnold agus Mark Evans le Rork Media oiriúnach go nádúrtha dom, lena réimse domhanda irisí, imeachtaí tumadóireachta, suíomhanna gréasáin agus Cainéal YouTube.

“Nuair a chonaic mé an fhís atá taobh thiar de gach rud atá ar siúl acu, agus nuair a labhair siad faoina bpleananna chun a luach don tionscal a mhéadú, bhí mé iallach an comhrá a thosú a bhfuil mar thoradh air go bhfuair siad Scuba Show agus California Diving News.”

“Beidh mé bródúil as féachaint orthu ag leathnú Scuba Show agus California Diving News thar a rath reatha, agus táim ag tnúth le leanúint leis an turas leo.”

Leagann an éadáil straitéiseach seo béim ar thiomantas Rork Media freastal ar phobal tumadóireachta domhanda le hábhar, imeachtaí agus eispéiris den scoth ar fud ardáin chlóite, dhigiteacha agus duine le duine.