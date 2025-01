Tumadóir Scúba ANZ Eagrán 77 Amach Anois

Nuacht-chothromú

Nocht an plandlann féir farraige is mó ar domhan, bád nua Aggressor Adventures Red Sea ag dul go dtí an Domhain Theas, maraítear snorcóir déagóra ag prop báid sna hOileáin Mhaildíve, dóitear dhá chlár beo go brónach, agus téann an tríú cuid go tragóideach.

san Éigipt.

Astráil

Timpeall chósta ollmhór na hAstráile, gheobhaidh tú roinnt de na heispéiris tumadóireachta is spreagúla, sceireacha coiréil iontacha agus teagmháil uathúil mara. Soláthraíonn Deborah Dickson-Smith treoir 360 céim, ag tosú ar thaobh thoir thuaidh an GBR agus ag oibriú a bealach timpeall go Rowley Shoals 4.000km uaidh, amach ó chósta thiar thuaidh Iarthar na hAstráile.

Polainéis

Tugann ‘The Rock of Polynesia’ meascán d’uisce glan gin, phluais, d’fhuaimeanna agus do bheatha mhara flúirseach.

Líonra Foláirimh Divers

Agus muid ag druidim leis an Athbhliain, measann foireann DAN gur deis iontach é pleanáil agus ullmhacht a athshocrú agus a chur in ord tosaíochta, chun bliain shábháilte tumadóireachta a chinntiú.

Ceisteanna agus Freagraí DAN Europe Medical

Freagraíonn saineolaithe Divers Alert Network ceisteanna ar chluas an tsnámhóra agus conas é a sheachaint, agus an féidir tumadóireacht a dhéanamh le deir.

Ag Tumadóireacht Le… Todd Thimios

Déanann PT Hirschfield comhrá le píolótach intumtha, le grianghrafadóir faoi uisce agus leis an údar tumadóireachta Todd Thimios faoin gcaoi ar athraigh grianghraf orca amháin a shaol go deo.

TECH: Oileáin Sholamón

Tar éis breis is 40 bliain ag tumadóireacht mar chaitheamh aimsire, tá Don Silcock tar éis dul ar 'an taobh dorcha' agus thosaigh sé ar a thuras isteach i saol na tumadóireachta teicniúla, agus anseo chuir sé cuid dá scileanna nua i bhfeidhm agus é in Oileáin Sholamón.

Indonesia

Déanann Byron Conroy an dara hoilithreacht go Páirc Mara Bhun Abhann agus go Saoire agus Spá Siladen, agus tá saol na mara, na coiréil, an tseirbhís agus an láthair faoi shuaimhneas arís aige.

Dámhachtainí Faoi Uisce na hAstráile

I gcás go leor grianghrafadóirí faoi uisce, is muse agus canbhás é an t-aigéan, rud a thugann inspioráid gan teorainn. Do Gabriel Guzman, arbh as an tSile ó dhúchas é agus a fuair sé a ghlaoch mar ghrianghrafadóir faoi uisce, tá an turas seo múnlaithe ag blianta taistil, grá méadaitheach do shaol na mara, agus tóir leanúnach ar an íomhá foirfe.

Cad atá nua

Féachann an fhoireann Scúba Tumadóir ar tháirgí nua atá ag teacht ar an margadh, lena n-áirítear an scútar Sublue Vapor, sraith RS de oireann tirim DynamicNord, T-léine 'Japanese Wave' ó XDEEP, agus córas ciseal bonn Bergen 2.0 Santi Diving.

Tástáil Breise

Déanann Stiúrthóir Eagarthóireachta an Tumadóir Scúba Mark Evans rátáil agus léirmheas ar an Seac Smart BCD traidisiúnta i stíl seaicéid.