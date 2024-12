Barr 5 Láithreán Tumadóireachta ar Oileán Uepi

Na 5 Shuíomh Léim is Fearr ar Oileán Uepi agus Conas Grianghraf a Dhéanamh díobh

Tá Oileán Uepi suite ar sceir bhacainn thuaidh Murlach iontach Marovo, agus tá sé suite go foirfe chun rochtain a fháil ar na suíomhanna tumadóireachta is fearr atá le tairiscint sa cheantar clúiteach seo. Leis na sruthanna saibhir cothaitheach de New Georgia Sound ó thuaidh agus uiscí bithéagsúlachta an mhurlaigh ó dheas, níl i gcuid de na suíomhanna dochreidte seo ach turas báid cúig nóiméad ón ionad saoire!

Tá saineolas áitiúil riachtanach chun na suíomhanna sin a tumadh ar a ndícheall, agus le breis is 30 bliain de thaithí, tá aithne ag úinéirí Uepi, Jill agus Grant Kelly, in éineacht lena bhfoireann tiomnaithe tumadóireachta, ar na láithreacha seo cosúil le ndroim a lámha.

Bhí an t-ádh orm a bheith faoi threoir phearsanta ag Jill agus Grant araon ar beagnach gach ceann de na suíomhanna, agus ba mhaith liom na cúig cinn is fearr liom a roinnt – chomh maith le roinnt leideanna maidir le conas grianghraif a dhéanamh díobh!

#1 Pointe Uepi

Suite ag rinn thiar thuaidh de Phasáiste Charapoana, idir Oileán Uepi agus Oileán Charapoana in aice láimhe, breathnaítear go forleathan ar Uepi Point mar shuíomh tumadóireachta sínithe na coda seo de Mharlach Marovo – agus ar chúis mhaith.

Tá an “pointe” ar cheann de go leor láithreacha ar an sceir bhacainn thuaidh mar a d’ardaigh línte fabhtanna geolaíochta ársa na hoileáin agus pasáistí snoite isteach sa mhurlach. Cruthaíonn leithead uathúil, doimhneacht agus topagrafaíocht faoi uisce Sliocht Charapoana suíomh iontach d'uiscí saibhir cothaitheach ó imchuacha doimhne New Georgia Sound chun sreabhadh tríd an sceir agus é a chothú.

Arna scuabadh ag na sruthanna cothaitheach-ualaithe seo, tugann Uepi Point spléachadh ar an domhan faoi uisce mar a bhí beartaithe ag Mother Nature. Casfaidh tú ar choiréil bhoga iontacha, lucht leanúna ollmhóra farraige ag scagadh na n-uiscí saibhre, agus raon iontach de shaol na mara, lena n-áirítear líon suntasach siorcanna sceireacha liatha ag patról ar an ngorm.

Tá an oiread sin le feiceáil anseo gur féidir go mbeadh sé dúshlánach cinneadh a dhéanamh ar cad is cóir díriú air, ach domsa, is tumadóireacht eisceachtúil leathan-uillinn é Uepi Point. Shines sé go fírinneach le linn taoide ag teacht isteach go luath ar maidin nó tráthnóna déanach. Ag na hamanna seo, tugann an meascán uisce níos soiléire ó New Georgia Sound agus an solas bog, dronuilleach an suíomh beo.

Agus mé ag tumadh i Uepi Point, bím ag brath ar mo cheamara Nikon Z8 atá péireáilte leis an lionsa Z14-30mm versatile. Ag 14mm, tá sé foirfe chun an lucht leanúna farraige mór agus gairdíní coiréil bríomhar a ghabháil. Ligeann sár-réimse súmáil an lionsa agus cumas fócasaithe sách gar do éagsúlacht cumadóireachta, rud a fhágann gur féidir grianghraif a dhéanamh ar raon ábhar - iad seo ar fad in aon tumadóireacht amháin!

#2 Elbow Uepi

Is é Uepi Elbow an pointe is faide ó thuaidh den oileán, a shíneann is faide isteach i New Georgia Sound agus mar sin an seans is fearr chun peiligeach a fheiceáil ag cúrsáil ag, á iompar ar na sruthanna aigéin.

Tá balla claonta ar an “elbow” féin a théann isteach i doimhneacht an Chaoil. Tá an balla seo maisithe le raon iontach de lucht leanúna farraige, fuipeanna farraige bríomhar, agus coiréil bhoga iontach.

Ó thaobh grianghrafadóireachta de, is tumadóireacht eisceachtúil leathan-uillinn é Uepi Elbow. Teastaíonn lionsa leathan ó raidhse na n-ábhar buailte ar an mballa chun ceartas a dhéanamh dóibh, agus is cinnte nach mian leat a bheith gafa le macra-lionsa má thagann speiceas peiligeach chun solais!

É sin ráite, dóibh siúd a bhaineann taitneamh as macra-ghrianghrafadóireacht, cuireann éiceachóras saibhir an bhalla go leor deiseanna ar fáil chun ábhair níos lú, suimiúla atá i bhfolach i measc na coiréil a fháil amach.

Maidir liom féin, áfach, is fearr Uepi Elbow a iniúchadh le socrú uillinne leathan. Casaim arís ar mo lionsa Nikon Z14-30mm, a thaispeánann splendour iomlán shaol bríomhar an bhalla agus mé á choinneáil réidh le haghaidh aon teagmháil iontas le peiligeach a bhí ag dul thart.

#3 Pointe Charapoana

Suite ag barr Oileán Charapoana, díreach trasna an phasáiste ó Phointe Uepi, tá Pointe Charapoana cosúil le comhghleacaí beagán níos lú dinimiciúil dá chomharsa cáiliúil.

Tá go leor le hiniúchadh ar an taobh thuaidh de Rinn Charapoana, agus saol na mara comhchruinnithe go dlúth timpeall an áit a scuabann na sruthanna timpeall an chúinne. Mar sin féin, tá mo thaithí is suntasaí tar éis dul thar an bpointe agus níos faide isteach sa chainéal, áit a bhfuil níos mó foscadh ag na huiscí.

Is ionadh é, is minic a nochtann an limistéar níos ciúine seo saibhreas ábhar suimiúil, idir bheag agus mhór.

Ó thaobh grianghraf de, tá Charapoana Point ildánach, ag tairiscint deiseanna do ghrianghrafadóireacht leathan-uillinn agus macra. Go pearsanta, is fearr liom tumadóireacht a dhéanamh anseo atá feistithe le haghaidh macra uillinn leathan agus is é an socrú atá agam ná lionsa súmáil fisheye Nikon 8-15mm péireáilte le port cruinneachán beag.

Oibríonn an lionsa seo, a dearadh ar dtús do Nikon DSLRs, gan uaim ar mo cheamara gan scáthán Nikon Z8 nuair a úsáidtear é leis an cuibheoir FTZ. Ag 8mm, táirgeann an lionsa éifeacht súil iasc ciorclach, agus ag 15mm, feidhmíonn sé mar shúil iasc caighdeánach - nach bhfuil ceachtar acu oiriúnach do mhacra uillinn leathan.

Chun oiriúnú, úsáidim an teleconverter Kenko 1.4, a aistríonn an raon fócasach go héifeachtach súmáil 14-22mm, nuair a péireáilte leis an gcalafort cruinneachán beag agus a thairgeann solúbthacht den scoth le haghaidh grianghrafadóireacht leathan-uillinn.

In ann díriú thar a bheith dlúth, cuireann an lionsa ar do chumas dul i ngleic le hábhair chomhoibríocha, iad a ghabháil taobh le taobh lena dtimpeallacht chun íomhánna uathúla, tarraingteacha a chruthú. Is áit thar a bheith sásúil é an limistéar fothain ag tús an chainéil chun na hábhair seo a aimsiú, rud a fhágann gurb é an limistéar is fearr liomsa le taiscéaladh agus lámhach.

#4 Jetty Fáilte Uepi

Ní bheadh ​​aon chuairt ar Uepi críochnaithe gan teagmháil le scoil chónaitheach siorcanna sceireacha liatha Marovo Lagoon ag an Welcome Jetty.

Suite ar imeall an phríomhchainéal, is fearr an lamairne a thumadh ar thaoide ag teacht isteach. Is í an eochair do thaithí nach féidir dearmad a dhéanamh air ná tú féin a shuíomh díreach os comhair an lamairne ag thart ar 5 méadar agus ag fanacht go foighneach. Is minic a rachaidh na siorcanna, a bhfuil taithí acu ar thumadóirí agus atá aisteach go nádúrtha, chun imscrúdú a dhéanamh.

Tá Jill agus Grant Kelly ag tumadóireacht agus ag snorkeláil le siorcanna an Marovo le breis agus 30 bliain agus deir siad nár mhothaigh siad riamh faoi bhagairt acu. Déanta na fírinne, mar a rinne Jill cur síos air, tá na siorcanna compordach agus fiosrach thart ar thumadóirí mar ní raibh siad riamh faoi bhagairt acu!

Go fótagrafach, déanann na siorcanna ábhair den scoth. Is minic a thugann a bhfiosracht iad gar go leor le haghaidh seatanna iontacha leathan-uillinne. Molaim lionsa Nikon Z14-30mm a úsáid le haghaidh cumadóireachta leathan-uillinn clasaiceacha nó an tsúil iasc Nikon 8-15mm péireáilte le socrú macra leathan-uillinn chun íomhánna dlúthfhócais a ghabháil a thaispeánann na siorcanna agus a dtimpeallacht.

#5 Dekuru Dekuru

Ar deireadh, ach is cinnte nach lú, ná an Deku Dekuru iontach fótagenach, sraith iontach de phluais agus de shnámhóirí atá suite timpeall 25 nóiméad ó Uepi Resort.

Is fearr na pluaiseanna seo a iniúchadh go déanach ar maidin nó go luath san iarnóin nuair a bhíonn an ghrian go hard sa spéir agus solas na gréine ag sruthanna trí na hoscailtí thuas, ag caitheamh seaftaí solais a shoilsíonn an tírdhreach faoi uisce ar bhealach beagnach ethereal.

Tá an phluais slán sábháilte le dul isteach ann, ach teastaíonn treoir eolach chun a chinntiú go bhfaighidh tú taithí ar na bealaí agus na radharcanna is fearr.

Léim leathan-uillinn fíor-riachtanach é Deku Dekuru, mar sin bí cinnte go dtabharfaidh tú do lionsa is leithne leat chun na pluaiseanna agus idirghníomhú an tsolais agus an scátha a ghabháil.

Don Silcock

Is é Don Eagarthóir Sinsearach Taistil an Tumadóir Scúba agus tá sé bunaithe ar Bali san Indinéis. A láithreán gréasáin www.indopacificimages.com tá treoracha fairsinge suímh, altanna agus íomhánna ar chuid de na láithreacha tumadóireachta is fearr sa réigiún Ind-Aigéan Ciúin agus eispéiris “ainmhithe móra” ar fud an domhain.

