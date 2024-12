Is féidir le míolta móra maireachtáil i bhfad níos faide ná mar a cheap na heolaithe

Tá saolréanna féideartha na míolta móra chomh mór le meastacháin dúbailte roimhe seo, abair GREG BREED ó Ollscoil Alasca Fairbanks agus PETER CORKERON ó Ollscoil Uí Ghríofa.

Míolta móra ó dheas tá saolréanna acu a shroicheann go maith le 100 bliain anuas, agus seans go mairfeadh 10% le 130 bliain anuas, de réir ár dtaighde nua a foilsíodh san iris Airleacain Eolaíochta. D’fhéadfadh go mairfeadh cuid de na míolta móra seo go 150. Tá an saolré seo beagnach dhá oiread an 70-80 bliain a chreidtear go mairfeadh siad go hiondúil.

Míolta móra cearta an Atlantaigh Thuaidh measadh freisin go raibh saolré uasta de thart ar 70 bliain. Fuair ​​​​muid amach, áfach, go bhfuil sé seo i mbaol go criticiúil níl ach 22 bliain ag meánré saoil reatha na speiceas, agus is annamh a mhaireann siad thar 50 bliain.

Tá gaol an-dlúth ag an dá speiceas seo – gan ach 25 bliain ó shin measadh gur speiceas amháin iad – agus mar sin bheifí ag súil go mbeadh saolréanna fada comhchosúla acu.

Luaímid an difríocht mhór i fad saoil na míolta móra san Atlantach Thuaidh do mhortlaíocht de bharr an duine, go príomha mar gheall ar dhul i ngleic le trealamh iascaireachta agus stailceanna long.

Léiríonn cuair mharthanachta gur féidir le míolta móra cearta baineanna maireachtáil go dtí aois an-sean, ach go bhfuil daoine ag fáil bháis do mhíolta móra ceart an Atlantaigh Thuaidh i bhfad gann ar a gcumas. Breacadh chun comparáid a dhéanamh tá cuar marthanachta na Stát Aontaithe do mhná mar atá measta ag an Riarachán Slándála Sóisialta (Greg Breed).

Rinneamar na meastacháin aoise nua seo ag baint úsáide as sainaithint grianghraf de mhíolta móra baineanna thar na blianta. Is féidir míolta móra aonair a aithint bliain i ndiaidh bliana ó ghrianghraif.

Nuair a fhaigheann siad bás, stopann siad a bheith “súil” ó thaobh grianghraf de agus imíonn siad. Agus na grianghraif seo á n-úsáid againn, d’fhorbraíomar an rud a dtugann eolaithe “cuair mharthanachta” orthu trí mheastachán a dhéanamh ar an dóchúlacht go n-imeodh míolta móra as an taifead grianghrafadóireachta agus iad ag dul in aois. Ó na cuair mharthanachta seo, d’fhéadfaimis meastachán a dhéanamh ar uastréimhse saoil fhéideartha.

Cúig bliana is fiche ó shin, léirigh eolaithe a bhí ag obair le sealgairí míolta móra dúchasacha san Artach go bhféadfadh míolta móra ceann bogha maireachtáil suas go dtí agus fiú níos mó ná 200 bliain.

Áiríodh ar a gcuid fianaise pointí cruite cloiche a aimsiú nár úsáideadh ó lár na 1800idí i leith leabaithe míolta móra a maraíodh le déanaí ag míolta móra traidisiúnta.

Is gnách go n-atáirgeann ainmhithe a bhfuil saolré fada acu go han-mhall – míolta móra cearta san Atlantach Thuaidh (Tearmann Mara Náisiúnta / GRNMS)

Thug anailís ar phróitéiní ó shúile míolta móra seilg fianaise bhreise ar a saolré fada. Cosúil le míolta móra cearta, roimh an anailís sin, cheap na taighdeoirí go raibh cónaí ar mhíolta móra bogha go dtí thart ar 80 bliain, agus gurb iad daoine na mamaigh is faide a mhair.

Sna blianta i ndiaidh na tuarascála sin, rinne na heolaithe iarracht a dhéanamh amach cad a bhí uathúil faoi mhíolta móra ceann bogha a lig dóibh maireachtáil chomh fada sin. Ach léiríonn ár n-anailís nua ar fhad saoil dhá gharghaolta de chinn an bhogha go bhféadfadh saolta thar a bheith fada a bheith ag speicis eile de mhíolta móra.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach

Tá impleachtaí móra ag baint le tuiscint a fháil ar cé chomh fada is a mhaireann ainmhithe fiáine maidir leis an mbealach is fearr chun iad a chosaint. Ainmhithe a bhfuil saolréanna an-fhada acu de ghnáth atáirgeadh thar a bheith mall agus is féidir dul go leor blianta idir breithe.

Bíonn tionchar láidir ag a saolré féideartha ar stair saoil na míolta móra Baleen – go háirithe an aois a dtosaíonn baineannaigh ag pórú agus an t-eatramh idir laonna. Beidh seans níos airde go dteipfidh ar straitéisí caomhnaithe agus bainistíochta nach ndéanann pleanáil dá réir.

Tá sé seo thar a bheith tábhachtach i bhfianaise na tionchair a bhfuiltear ag súil leis ó chur isteach aeráide.

Máthair agus lao míol mór ar dheis ó dheas (Martin Etsebeth)

Cad nach bhfuil ar eolas go fóill

Tá go leor míolta móra móra eile ann, lena n-áirítear míolta móra gorma, eite, sei, droma droma, liath agus speirme. Cosúil le ceann bogha agus míolta móra deise, bhí siad seo freisin beagnach wiped amach ag míol mór.

Glacann eolaithe leis faoi láthair go bhfuil siad ina gcónaí ar feadh thart ar 80 nó 90 bliain, ach sin an méid a chreid muid faoi bowhead agus míolta móra ceart go dtí go gcruthófar sonraí gur féidir leo maireachtáil i bhfad níos faide.

Cá fhad is féidir leis na speicis míolta móra seo maireachtáil? Bhain míolta móra tionsclaíocha, nár chríochnaigh ach sna 1960idí, sean-mhíolta móra as daonraí míolta móra an domhain. Cé go bhfuil go leor daonraí míolta móra ag teacht chucu féin ó thaobh an líon de, ní raibh go leor ama ann do mhíolta móra a rugadh tar éis dheireadh na míolta móra tionsclaíochta dul in aois.

Is féidir, fiú dóchúil, go gcruthóidh go leor speiceas eile de mhíolta móra saolré fada.

Cén taighde eile atá á dhéanamh

Léiríonn taighde eile go bhfuil an caillteanas daoine scothaosta Is feiniméan é ó dhaonraí a tharlaíonn ar fud fhormhór na speiceas ainmhithe móra.

Laghdaíonn sé acmhainn atáirgthe go leor speiceas. Áitíonn taighdeoirí freisin go léiríonn sé seo fíorchaillteanas cultúir agus eagna in ainmhithe a dhíghrádaíonn a n-acmhainneacht marthanais i bhfianaise coinníollacha athraitheacha.

Cad atá le teacht

Teastaíonn uainn tuiscint níos fearr a fháil ar an tionchar a bhí ag na míolta móra ar líon na ndaoine aosta i ndaonraí reatha na míolta móra agus a thuar cathain a shlánóidh líon na seandaoine go dtí na leibhéil réamh-mhíolta móra.

Tugann na réamhthorthaí le tuiscint go bhféadfadh sé a bheith 100 bliain eile sula dtiocfaidh téarnamh iomlán ar phobail na míolta móra, fiú do speicis a bhfuil a ndaonraí anois chomh mór agus a bhí roimh an míol mór.

Maidir le míolta móra ceart an Atlantaigh Thuaidh, léiríonn ár dtaighde, fiú nuair a bhí an daonra ag méadú, nár leor na bearta bainistíochta a rinneadh chun na míolta móra seo a chosc ó bhás i bhfad ró-óg.

