Mná Óga ag Ceannaireacht an Bhealaigh i Spóirt Uisce Fidsí

Tá Fidsí, lena uiscí criostail-soiléir, agus sceireacha coiréil iontacha den scoth, ina tearmann le fada an lá do dhíograiseoirí tumadóireachta scúba atá ag lorg bithéagsúlachta gan sárú. Is é an rud atá spreagúil inniu ná líon na mban óga ó na hoileáin atá ag dul i méid agus atá ag sárú bacainní agus ag stiúradh an mhuirir i bpobal na scúba agus spóirt uisce. Ní hamháin go bhfuil na réaltaí ardaitheacha seo ag brú teorainneacha a spóirt ach freisin spreagann siad na glúnta atá le teacht cailíní agus mná óga chun tumadóireacht a dhéanamh.

An fhoireann ag Saoire Trá Volivoli, Tá an rogha tumadóireachta is mó taithí agus cáilithe ag Fidsí tiomanta do mhná óga Fidsí a chothú agus a thaispeáint nach do na buachaillí amháin an fharraige. Tá lúthchleasaithe ar nós Asivina (Intéirneach), Suliana (Divemaster), Zara (Master Diver), Adi (Intéirneach) agus Kelera (Divemaster) ag déanamh tonnta ar an ardán idirnáisiúnta, rud a chruthaíonn go bhfuil mná Fidsí chomh oilte agus chomh dána san uisce agus atá áit ar bith eile ar domhan.

Tá na mná óga seo ag athrú noirm inscne i bhFidsí agus ag spreagadh níos mó cailíní chun eití agus masc a phiocadh suas agus tús a chur lena dturas isteach sa domhan faoi uisce. Chomh maith le 19 dá gcomhghleacaithe chríochnaigh an cúigear ban óg seo le déanaí a gcuid cúrsaí Captaenacha Máistir Innealtóra Srianta Rang 5 (RME6) mar chuid de chomhfhiontar idir Volivoli Beach Resort, Ra Divers Fidsí, agus Údarás Sábháilteachta Muirí Fidsí (MSAF).

Chomh maith lena gcumas fisiceach, tá na mná seo ag baint úsáide as a n-ardáin chun tacú le caomhnú an chomhshaoil. Mar mhaoir an aigéin, tá siad ar thús cadhnaíochta maidir le cleachtais inbhuanaithe a chur chun cinn agus feasacht a ardú faoin tábhacht a bhaineann le héiceachórais mhuirí íogaire Fidsí a chosaint.



Tá cuma gheal ar thodhchaí Fidsí i spóirt uisce, mar gheall ar an méadú atá tagtha ar thionchar na mban óga seo. De réir mar a fhaigheann níos mó cailíní inspioráid óna n-éachtaí, is féidir linn a bheith ag súil le méadú níos mó fós ar Ghairmithe Tumadóireachta baineanna faoi na tonnta, is leo féin an t-aigéan, agus tá siad ag déanamh é le neart, scil agus stíl.