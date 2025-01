Moltar go láidir do mharthanóirí IPO éirí as an tumadóireacht

Tá comh-ráiteas comhsheasaimh curtha le chéile ag saineolaithe leighis tumadóireachta idirnáisiúnta ar ábhar na héidéime scamhógach tumoideachais (IPO), an riocht ina bhfuil imní ar thumadóirí scúba chomh maith le snorkelers agus snámhóirí dromchla eile.

Agus ceann de na príomhchúiseanna le beir leat is ea go dtugann an sainghrúpa comhairle láidir do thumadóirí a raibh IPO amhrasta nó deimhnithe acu roimhe seo smaoineamh go dian sula dtéann siad ar aghaidh le tuilleadh tumadóireachta gáis chomhbhrúite.

Ba chóir do thumadóirí den sórt sin dul i gcomhairle le dochtúir nó le Cairdeolaí a bhfuil an-eolas aige ar leigheas tumadóireachta sula ndéanann siad machnamh ar a ngníomhaíochtaí uisce a atosú, a deir siad - toisc nach léiríonn teagmhas amháin a mhaireann go mairfidh siad an chéad cheann eile.

Ba cheart tumadóirí a bhfuil taithí acu ar IPO a fhiosrú go hiomlán freisin chun aon ghalar a bhain leis an riocht a aithint, a deir na saineolaithe, mar go bhféadfadh impleachtaí a bheith aige nach mbaineann le tumadóireacht amach anseo. Fuarthas amach go dtarlaíonn IPO i tumadóirí le galar corónach suntasach, galar comhla cairdiach, cardiomyopathy agus stenosis artaire duánach i measc ailments eile.

Saineolaithe leighis a bhaineann le Cumann Leigheas Faoi Uisce an Aigéin Chiúin Theas a bhfuil tionchar acu (SPUMS) Tháirg Neil Banham, David Smart agus Simon J Mitchell an tuarascáil i gcomhairle le Coiste Leighis Tumadóireachta na RA (UKDMC) na baill Peter Wilmshurst, Mark S Turner agus Philip Bryson.

D'fhreastail siad ar fad ar cheardlann a reáchtáladh ag an 52ú cruinniú eolaíoch bliantúil SPUMS i bhFidsí i mí Bealtaine chun an t-ábhar a phlé.

Is é cuspóir an ráitis treoir a thabhairt do liachleachtóirí maidir le IPO agus tumadóireacht, agus go háirithe maidir le bainistíocht éigeandála agus inmholta tumadóirí a fhilleann ar an spórt tar éis eachtra ina ndearnadh diagnóisíodh IPO nó ina bhfuil amhras láidir ann.

Fachtóirí riosca IPO

Is éard atá i gceist le IPO ná méadú sreabhán sna scamhóga, rud a chuireann isteach ar chumas an taisme análú agus a d’fhéadfadh a bheith marfach. Nuair nach dtéann ocsaigin isteach san fhuil agus nach bhfuil an corp in ann dé-ocsaíd charbóin a dhíbirt, tarlaíonn an riocht freisin i snámhóirí dromchla agus i tumadóirí scúba a bheith níos measa mar gheall ar a ngaireas análaithe.

I measc na bhfachtóirí riosca pearsanta don IPO a aithníodh go dtí seo tá taithí acu ar eachtra roimhe seo; bheith baineann; aois ; agus ag fulaingt ó Hipirtheannas agus/nó galar cardashoithíoch a bhí ann cheana, de réir an ráitis.

I measc fachtóirí eistreacha tá uiscí níos fuaire; rialtóirí a chruthaíonn brúnna inspioráide diúltacha iomarcacha; rebreathers ; exertion dian agus hydration iomarcach. Is féidir fadhbanna a bheith ag ascents freisin, go háirithe ar chiorcad oscailte, le hairíonna a bhaineann le hipoxia ag tarlú nó ag dul in olcas ar ascent agus/nó tar éis dromchla a dhéanamh mar bhrú páirteach ocsaigine (PO). 2 ) laghduithe.

Má roghnaíonn tumadóirí a tháinig slán ó eachtra IPO tumadóireacht a dhéanamh arís in ainneoin comhairle leighis, níor cheart dóibh é sin a dhéanamh ach amháin tar éis cóireáil shásúil nó réiteach sásúil ar aon ghalar gaolmhar nó fachtóirí riosca aitheanta, a deir na saineolaithe.

Ba cheart go mbeadh siad feasach freisin ar straitéisí maolaithe riosca a d’fhéadfadh a bheith ann, amhail cosaint theirmeach d’ardchaighdeán atá dea-fheistithe a úsáid, agus an gá atá le hobair throm, timpeallachtaí lasnairde nó tumadóireacht dhí-chomhbhrú a sheachaint agus iad faoi uisce.

Níor cheart dóibh tumadóireacht a dhéanamh ach amháin má tá siad cinnte go mbeidh ocsaigin éigeandála ar fáil go héasca, agus ba cheart dóibh ró-hiodráitiú réamh-tumtha a sheachaint, agus ba cheart do thumadóirí CCR a bheith réidh ó úsáid a bhaint as cuntaráin atá suite ar an gcúl.

Ní straitéis mhaolaithe riosca inghlactha an IPO é doimhneacht tumadóireachta a theorannú, aontaíonn na saineolaithe, a chuireann in iúl dóibh nach bhfuil aon bhaint eolach idir IPO agus tinneas dí-chomhbhrú (DCI).

Má fhorbraíonn tumadóir IPO ar thumadh domhain, tógfaidh sé níos faide an t-uisce a dhromchla agus a fhágáil. Tugann sé rioscaí breise isteach freisin, go háirithe ar chiorcad oscailte, mar PO 2 laghduithe agus mar thoradh ar dearcadh ceann suas san uisce análaithe brú diúltach.

Le nasc bunaithe idir taithí IPO agus Hipirtheannas a fhorbairt ina dhiaidh sin, ba cheart brú fola tumadóirí a tháinig slán ó IPO a sheiceáil go rialta ar feadh a saoil.

Comharthaí agus comharthaí

I measc na comharthaí a bhaineann le IPO tá casacht; easpa anála; sputum bándearg frothy uaireanta; fuaimeanna anála tais nó creathadh agus wheezing; tightness cófra; cianóis agus hypoxaemia (leibhéil íseal ocsaigine san fhuil); mearbhall ; corraíl ; gan aithne agus gabháil chardariospráideach.

Ba chóir go mbeadh tumadóirí ar an eolas faoi chomharthaí le bheith ag faire amach dóibh iontu féin nó i gcairde: iad siúd atá liostaithe thuas chomh maith le análú gasta a fheictear ó bholgáin easanálaithe ar chuaird oscailte nó brúmhéadair atá ag titim go tapa; tuairim dhearmad go bhfuil sé as análaithe gáis nó go bhfuil trealamh análaithe mífheidhmithe; scaoll agus éigeantas dul suas.

I gcás amhras faoi eachtra IPO, moltar do thumadóirí deireadh a chur leis an tumadóireacht láithreach agus an t-uisce a fhágáil chomh luath agus is féidir.

Cé gur gá an ascent a dhéanamh go sábháilte, is féidir stadanna sábháilteachta a fhágáil ar lár más gá, agus stopann dí-chomhbhrú éigeantach i gcásanna tromchúiseacha, agus sa chás sin ní mór ocsaigin a thabhairt a luaithe is féidir. Níor cheart BCanna a theannadh an iomarca ar an dromchla agus ba cheart na seirbhísí éigeandála a chur ar an eolas láithreach.

Ba chóir go mbeadh cófra an taismeach ina seasamh díreach le haghaidh éifeachtúlacht anála agus baintear fearas daingean tumadóireachta agus culaith fhliuch, cé gur gá an tumadóir a choinneáil te.

Cuirtear treoir chliniciúil bhreise ar chóireáil éigeandála agus ar mheasúnú le haghaidh tumadóireachta amach anseo ar fáil d’fhoireann leighis sa ráiteas comhsheasaimh, a d’fhoilsigh SPUMS le déanaí i Tumadóireacht agus Leigheas Hyperbaric Imleabhar 54.

