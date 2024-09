'Cosúil le tequila shots': Ionann tumadóireacht dhomhain éileamh árachais tumadóir

Rud amháin is ea éileamh i gcoinne polasaí árachais taistil a chumhdaíonn tumadóireacht scúba síos go 30m i gcás breoiteachta dí-chomhbhrú (DCI) – ach cad a tharlóidh má rinne tú tumadóireacht níos doimhne cheana féin go sábháilte níos luaithe an lá a dtarlaíonn eachtra? Rinneadh tástáil ar an gcás san Astráil le déanaí.

Ghlac lánúin chomhchlúdach árachais taistil amach le haghaidh turas 10 lá chuig ceann scríbe neamhshonraithe thar lear anuraidh (2023). Bhí an polasaí in ainm an pháirtí baineann, agus an tumadóir fireann a raibh DCI aige, ainmnithe mar JC amháin, mar thairbhí. Ceadaíodh tumadóireacht scúba go huasdoimhneacht 30m faoi théarmaí an bheartais.

Ar 17 Deireadh Fómhair, rinne JC tumadóireacht 39m, d'fhág sé eatramh dromchla uair an chloig agus ansin rinne sé an dara tumadh go 29m, agus d'éirigh sé tinn ina dhiaidh sin agus fuair sé bás.

Glaodh dochtúir (Dr EG) isteach, diagnóisíodh DCI agus cuireadh cóireáil ar oideas, rud a thug ar chomhpháirtí JC éileamh a chur isteach níos déanaí ar na costais shuntasacha leighis thar lear agus taistil bhreise dá bharr.

Dhiúltaigh Mitsui Sumitomo Insurance íoc as, ag áitiú mura mbeadh an tumadh níos luaithe déanta ag JC lasmuigh de théarmaí an bheartais nach mbeadh an DCI tar éis tarlú, agus go ndeachaigh an díospóid idir na páirtithe os comhair Údarás Gearán Airgeadais na hAstráile (AFCA) ombudsman.

D’áitigh an sealbhóir polasaí, toisc gur tharla an DCI go dtí tar éis an tumtha níos éadomhaine a bhí ceadaithe, gurbh é sin an t-aon cheann ba cheart a chur san áireamh maidir leis an íocaíocht amach – ach thacaigh AFCA le Mitsui Sumitomo agus é ag glacadh leis. eisiúint leis an léiriú sin.

“Ghlac JC páirt i ngníomhaíocht a cuireadh bac ar théarmaí an bheartais agus a d’éirigh tinn dá bharr,” rialaigh an t-ombudsman. “Bheadh ​​sé éagórach a cheangal ar an árachóir éileamh a íoc i gcásanna nár chomhaontaigh sé an riosca a bhaineann leis an ngníomhaíocht sin a chlúdach.”

3 phríomhfhachtóir riosca

D'aithin tuarascáil an Dr EG don árachóir tar éis dó athbhreithniú leighis a dhéanamh trí phríomhfhachtóir riosca a chuir le DCI an tumadóir: doimhneacht, athrá tumthaí agus cur i bhfeidhm stadanna dí-chomhbhrú.

De réir mar a mhéadaíonn an brú, is amhlaidh atá an baol timpistí, a dúirt an Dr EG, agus é ag rá gur tharla an DCI ní hamháin mar gheall ar an tumadóireacht 29m ach tríd an dá thumadh a chomhcheangal.

Dúirt saineolaí leighis eile, an Dr MN, go raibh comhghaol láidir idir an riosca DCI agus cé chomh héifeachtach is a bhainistigh an corp le strus dí-chomhbhrú tar éis sraith nochtaí tumadóireachta, agus ciallaíonn 'nochtadh' gníomhaíochtaí tumadóireachta lae.

Bhí laethanta aon-tumtha ar siúl ag JC ar 15 agus 16 Deireadh Fómhair ach d’fhéadfaí a nochtadh ar dhá umar ar an 17ú a mheas mar “measartha gríosaitheach” – rud a fhágann go raibh sé deacair tosú na hairíonna a chur i leith na tumadóireachta deiridh amháin.

“Chun analaí a tharraingt, díreach mar a théann roinnt seatanna tequila i bhfeidhm go hincriminteach ar do staid, ní féidir linn an lámhaigh dheireanach a aimsiú mar an t-aon chúis tinnis,” a dúirt an Dr MN.

Bhí argóint an chomhpháirtí nach raibh aon fhianaise dhochloíte ann gurb é an tumadóireacht 39m an t-aon chúis a bhí le DCI JC a shárú ag an mbreithiúnas gur dócha gur tharla sé mar gheall ar thionchar carnach tumadóireachta a rinneadh ar an lá – agus b’fhéidir na laethanta roimhe sin freisin. .

Chuir an tumadóireacht 39m an t-éileamh, agus an AFCA ó bhail seasadh cinneadh an árachóra.

