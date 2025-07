Cén fáth ar chóir fiú do ghairmithe tumadóireachta a bheith cúramach faoi CESAanna

Léirigh taighde nua ar an tionchar fiseolaíoch a bhíonn ag CESAanna (Dreapacháin Snámha Éigeandála Rialaithe) ar thumadóirí scúba i gcásanna oiliúna gur féidir leis na cleachtaí seo strus scamhógach a chur faoi deara cé nach mbeadh aon chomharthaí seachtracha de le feiceáil.

Is nós imeachta caighdeánach sábháilteachta tumadóireachta iad CESAanna chun gortuithe ró-leathnaithe scamhógach a chosc le linn staid as gás. Mar sin féin, níor doiciméadaíodh go maith na rioscaí scamhógacha a bhaineann leis an gcleachtadh san am atá thart, de réir na foirne taighde atá lonnaithe sa Fhrainc.

Deir sé gur i gcás eachtraí a bhaineann le CESAanna, bhí deacrachtaí ann ó chomharthaí éadroma amhail casacht agus hemoptysis (casacht fola) go hiarmhairtí tromchúiseacha amhail niúmothorax, pneumomediastinum (aer nó gás idir na scamhóga) agus embólacht gáis artaireach cheirbreach.

Áitíonn díograiseoirí oiliúna CESA gur eascair gortuithe den chuid is mó as teicníc mhíchuí, go háirithe easanálú neamhleor, agus leagann siad béim ar an ngá atá le monatóireacht leanúnach ag teagascóirí le linn dreaptha.

Faoi mhaoirseacht

Maíonn údair an staidéir, na speisialtóirí leighis tumadóireachta Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid agus Arnaud Druelle, gur tharla teagmhais fiú faoi mhaoirseacht dhian, rud a thugann le fios go bhféadfadh tosca meicniúla seachas an teicníc easanálaithe cur le strus scamhógach.

Rinneadh a staidéar i ndá chéim, ina raibh grúpaí ar leithligh de thumadóirí míleata a raibh taithí acu i Scoil Tumadóireachta Míleata na Fraince i Saint-Mandrier i ndeisceart na Fraince páirteach. Ag baint úsáide as scúba ciorcad oscailte in uisce farraige 18°C agus iad ag caitheamh culaith fhliuch, bhí siad ag análú nitrox 40.

I gcéim a haon, iarradh ar sheachtar tumadóirí dhá thumadh uisce oscailte a dhéanamh go doimhneacht 10m. Ba thumadh rialaithe ceann amháin acu, ag análú go gnáth trí rialtóir, agus an ceann eile tumadóireacht CESA lena mbaineann easanálú leanúnach gan béalchlár ar an ardú.

Roimh agus i ndiaidh gach tumtha, fuair na taighdeoirí “cóiméid scamhógacha ultrafhuaime” nó ULCanna, ar íomhánna iad a thaispeánann méadú ar uisce scamhógach seach-soithíoch, mar a tharlaíonn i gcásanna éidéime scamhógach nó galar scamhógach idirmheánach.

I gcéim a dó, rinne ceathrar tumadóirí CESAanna ó 5m agus 10m chun a “gcinéitic aerála” a thaifeadadh – an luas agus an éifeachtúlacht lena gcoigeartaíonn an corp a ráta agus a dhoimhneacht análaithe chun freastal ar na héilimh ocsaigine athraitheacha a bhaineann le gníomhaíocht choirp.

Strus ar na scamhóga

Cé nár léirigh aon cheann de na tumadóirí aon chomharthaí, mhéadaigh a n-ULCanna go suntasach tar éis tumadóireachtaí CESA – cé nach raibh tar éis na tumadóireachtaí rialaithe. Thug sé seo le fios go raibh na CESAanna ag cruthú strus scamhógach fochliniciúil, agus léirigh anailís éagsúlacht shuntasach idir tumadóirí aonair.

Is dócha gur bhain na carnadh measartha d’uisce scamhógach seach-soithíoch a nochtadh sna ULCanna le hathruithe ar an mbrú agus ar an toirt le linn dreaptha.

“Léiríonn na torthaí seo nach mbíonn fiú tumadóirí oilte ag meaitseáil iarrachtaí easanála le leathnú gáis go seasta, rud a d’fhéadfadh strus meicniúil ar na scamhóga a mhéadú,” a deir an fhoireann. “Dá bhrí sin, d’fhéadfadh oiliúint CESA daoine sláintiúla a nochtadh do strus ailbheolach ciúin, rud a aibhsíonn an gá atá le huirlisí monatóireachta feabhsaithe agus measúnú aerála aonair le linn oiliúna dreapadóireachta.”

Ba mhaith leis na taighdeoirí anois a fháil amach an bhféadfadh nochtadh arís agus arís eile do strusóirí gearra den sórt sin, mar a d’fhéadfadh tarlú i gcás gairmithe tumadóireachta, gortú fadtéarmach alvéalach a bheith mar thoradh air nó an bhféadfadh sé daoine a chur i mbaol fadhbanna scamhógacha níos déanaí.

“Cuireann na torthaí seo dúshlán na toimhde go gciallaíonn easpa comharthaí easpa díobhála,” a deir siad. “Tacaíonn siad leis an gcoincheap atá ag teacht chun cinn maidir le ‘damáiste ailbheolach ciúin’, a d’fhéadfadh dul thar fhiseolaíocht tumadóireachta go suíomhanna cliniciúla níos leithne.”

Is féidir an staidéar a léamh sa Journal of Fiseolaíochta Fheidhmeach

