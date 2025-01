Cén fáth ar chóir do snorkelers taiscéalaí básanna a chur ina gcroí

Bhí dhá thrian na n-íospartach i níos mó ná 300 bás snorcallú agus freediving san Astráil an chéid seo róthrom nó murtallach - agus beagnach leath acu a bhí coinníollacha sláinte bunúsacha a bheadh ​​​​a tuartha dóibh chun teagmhais a bhaineann le arrhythmia cairdiach.

D’eascair na staitisticí seo agus staitisticí imní eile as an tacar sonraí is mó de bhásanna a bhaineann le snorcallú agus saortumadóireacht a ndearnadh anailís orthu riamh, in athbhreithniú nua ar 317 bás a taifeadadh san Astráil idir 2000 agus 2021.

Deartha chun cúiseanna báis agus frithbhearta a shainaithint ar bhealach níos cruinne, rinne an speisialtóir leigheas tumadóireachta an Dr John Lippmann, bunaitheoir DAN Asia-Pacific agus sealbhóir gradam Ord na hAstráile do sheirbhísí do shábháilteacht tumadóireachta scúba, an suirbhé. athbheochan agus garchabhair.

Tá an t-athbhreithniú bunaithe ar shonraí atá i seilbh Fhondúireacht Sábháilteachta Tumadóireachta na hAstráile, a bhfuil Lippmann ina chathaoirleach agus ina POF air, agus ag an gCóras Faisnéise Coróineach Náisiúnta. Bhí roinn sláinte poiblí & leigheas coisctheach Ollscoil Monash agus an Cumann Ríoga Tarrthála Tarrthála páirteach sa staidéar freisin.

Rinne tuarascálacha níos luaithe ón staidéar sonraí ó 2001-2013 agus 2014-2018 a mheas cheana féin chun treochtaí le linn na dtréimhsí sin a chinneadh.

Cé go meastar 88,000 Astrálach atá 15 bliana d’aois agus os a chionn snorkel nó freedive gach bliain, áiteanna ar nós an Mhórsceir Bhacainneach (GBR) agus Ningaloo a mhealladh freisin na céadta mílte cuairteoirí idirnáisiúnta. Tharla 56% de na básanna in Queensland mar, do go leor turasóirí meánaosta nó níos sine ón gcoigríoch, gur beart liosta buicéad é “snorcallú dromchla” ar an GBR.

Clúdaíonn an anailís freisin na saorthumadóirí agus na spearfishers a fuair bás agus iad ag glacadh páirte i spóirt iomaíoch faoi uisce nó ag cleachtadh greim anála.

As na básanna go léir a taifeadadh, ba dhóigh go raibh 198 íospartaigh (62%) ina snorcellers dromchla den chuid is mó agus 113 (36%) ag déanamh cineál éigin tumadóireachta anála.

Go príomha fireann

Fir a bhí i bhformhór na n-íospartach – 88% díobh, le haois airmheánach de 48. Ba ghnách le mná a bheith níos sine agus aois mheánach 60 acu, agus bhí aois mheánach 35 agus mná 58 ag fir saorthumtha.

Fir 50 bliain d'aois nó níos mó a bhí i go leor de na básanna snorcallaithe. Is minic a bhí siad róthrom, snorkelellers gan taithí le riochtaí leighis a bhí ann cheana féin a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le teagmhais de arrhythmia cairdiach (buille croí neamhrialta).

I gcodarsnacht leis sin, bhí na saor-thumadóirí sách óg, sláintiúil agus taithí acu ach d’fhéadfaidís géilleadh do phríomhbhádóireacht, go minic tar éis hypoxia apnoeic (ocsaigin fola íseal).

Ba thurasóirí ón gcoigríoch iad 44% de na híospartaigh ar fad agus aois mheánach de 60 acu; turasóirí Astrálacha a bhí i 8% díobh agus an chuid eile Astrálach ag tumadóireacht go háitiúil. Ní raibh 15% riamh tar éis snorcallú a dhéanamh roimhe seo, bhí 24% gan taithí agus tuairiscíodh go raibh taithí ag 33% (níor sonraíodh saineolas i dteagmhais eile).

Bhí 34% d’íospartaigh ag snorcallú le hoibreoirí tráchtála (go príomha ar an GBR), bhí 63% ag dul ar thurasóireacht, 20% ag spearfishing agus 11% ag tumadóireacht chun sliogéisc agus/nó crústaigh a bhailiú.

Staid na sláinte

iarbháis bhí tuairiscí scrúdaithe ar fáil i 92% de na cásanna, agus taifeadadh innéacs mais choirp (BMI) do 248 íospartach. Ba é an meán BMI ná 27.5, le 41% d’íospartaigh rangaithe mar róthrom (BMI 25-29.9) agus 26% murtallach (BMI os cionn 30).

I measc na riochtaí sláinte a bhí ann roimhe seo a fuarthas i mbeagnach leath de na básanna bhí galar croí ischemic (IHD) agus hipertróf na fentrigine clé (LVH), agus bheadh ​​an dá cheann acu réamhshuite an t-íospartach ar theagmhais snorcallaithe a bhain le hairgthimia.

Is dócha go raibh trian de na híospartaigh faoi mhíchumas ag arrhythmias cairdiach agus ar a laghad básanna 137 de bharr báthadh príomhúil, 34 díobh seo tar éis hypoxia apnooic.

Cuireann IHD agus LVH go leor daoine scothaosta chun báis agus iad ag snorcallú, agus go ríthábhachtach tugann Lippmann faoi deara go bhféadfaí an riosca seo a “mhaolú beagán” trí scagthástáil spriocdhírithe sláinte.

Báthadh suas le 11% de na híospartaigh go léir tar éis hypoxia apnooic ó shealbhú anála sínte, ochtar i linnte agus seisear le daoine eile in aice láimhe ach gan monatóireacht ghéar a dhéanamh orthu. Bhí 32% ag saorthumadóireacht aonair agus ní bhfuair ach 25% bás i láthair duine eile.

Deir an tuarascáil gur gá do shaorthoilitheoirí cleachtadh i dtimpeallacht rialaithe chun riosca a mhaolú agus díriú níos mó ar chairdeas éifeachtach agus ar mhaoirseacht fheabhsaithe, go háirithe mura bhfuil taithí acu.

I measc na bhfachtóirí réamh-mheastacháin i saorthoilitheoirí tá droch-fholláine, riochtaí leighis a bhí ann cheana féin, easpa taithí, droch-choinníollacha farraige, maoirseacht neamhleor agus sealgaireacht nó baint bia mara i limistéir ina mbíonn creachadóirí móra i láthair.

Ó ghalar go crogaill

Ba iad na coinníollacha sláinte a bhí ann roimhe seo a measadh a chuir le 48% de na básanna go léir ná cairdiach (112), go háirithe IHD measartha-go-trom, LVH agus/nó croí méadaithe (cardiomegaly) (73). Bhí IHD agus LVH/cardiomegaly suntasach ag 56 íospartach.

Bhí cúram leighis faighte cheana féin ag 101 duine ar a laghad de na básanna dá riocht sainaitheanta nó riocht gaolmhar. Bhí 33 ag fáil cóireála le haghaidh Hipirtheannas (24 acu seo a bhí LVH agus/nó cardiomegaly), ocht le haghaidh asma, ocht le haghaidh diaibéiteas agus sé le haghaidh taomanna. Alcól nó drugaí a chuir le nó ba chúis le cúig cinn de na básanna.

Is dócha gur chuir drochphleanáil – cinneadh ar snorkeláil ina n-aonar go príomha, ar shiúl ó chara nó ar dhul amach faoi dhálaí farraige díobhálacha – le 43% de na básanna. Is dócha gur chuir drochscileanna agus easpa taithí le 26% ar a laghad, agus tháinig 15% ar ghníomhaíochtaí riosca níos airde mar apnea sínte gan maoirseacht imleor.

D'fhulaing freediver amháin heambólacht gáis artaireach cheirbreach tar éis tumadóireacht agus análaithe ó aonad scúba cara sula ndeachaigh sé suas (gan easanálú leordhóthanach).

Básanna tráma mar thoradh ar theagmhálacha siorcanna (9), tionchar bád (5), teagmhálacha crogall (3), gortú gatháin (1) agus, i gcás amháin, bualadh carraigeacha i bhfarraigí garbha.

Bá agus arrhythmia

Go traidisiúnta taifeadadh bá mar an chúis bháis réamhshocraithe nuair a fhaightear duine ó uisce le héifeachtaí neamhshonracha ar na scamhóga agus gan aon chúis shoiléir eile.

D'fhéadfadh an difríocht idir an 61% de snorkelers ar tugadh báthadh mar chúis báis dóibh agus an 43% inar luadh asphyxia líon na gcásanna ina raibh báth tánaisteach d'áirrhythmia cairdiach, de réir na tuarascála.

Bhí sé níos dóchúla go mbeadh snorclóirí dromchla faoi mhíchumas mar gheall ar imeacht cairdiach ná mar a bhí ag saorthoilitheoirí (50/15%) agus is lú an seans go mbeidh siad faoi mhíchumas de bharr bá príomhúil (41/61%).

B’fhéidir gur ábhar iontais é nár aithníodh é seo mar chúis an bháis ach i gceithre theagmhas mar gheall ar an bplé ar fad faoi éidéime scamhógach tumoideachais (IPO) nó “bá ón taobh istigh” le blianta beaga anuas. Mar sin féin, féadann an riocht a bheith chomh deacair idirdhealú a dhéanamh idir bá agus gur dócha nach n-aithneofar é i go leor cásanna, mar a admhaíonn Lippmann.

Is féidir arrhythmias cairdiach a deascadh go simplí trí thumoideachas nó báite, a mhíníonn an t-athbhreithniú. De réir mar a chuireann buacacht in aghaidh éifeachtaí an domhantarraingthe, spreagann sé athdháileadh fola venous ó na géaga go dtí an thorax, rud a chuireann méadú suntasach ar an ualach oibre cairdiach.

Is féidir an lódáil seo a threisiú tuilleadh ansin trí fhachtóirí lena n-áirítear aclaíocht, imní, vasoconstriction fuar-spreagtha (cúngú soithigh fola), friotaíocht riospráide agus ráta croí ardaithe.

Is féidir le coinneáil anála arrhythmias deascadh freisin, go háirithe in uiscí níos fuaire, is cuma cé chomh óg agus sláintiúil atá an duine, ach níl aon rud críochnaitheach ann. iarbháis tástáil le fáil amach ar tharla sé seo, a deir Lippman.

Tugann a staidéar le fios gur “bhí arrhythmias cairdiach an deascán dóchúil i go leor de na básanna ciúine seo” agus is é sin an fáth, a deir sé, go moltar do thumadóirí scúba atá 45 bliana d’aois nó níos sine dul faoi scrúdú leighis tumadóireachta le fócas ar mheasúnú cardashoithíoch.

“Ós rud é go bhfuil go leor de na truicearaitheoirí cairdiacha ionchasacha a bhfuil cur síos orthu thuas coitianta ag tumadóirí scúba agus snorcallóirí, tá an chuma ar an scéal gur chóir do dhaoine scothaosta gníomhacha nó snorkellers ionchasacha a sláinte cairdiach a phlé lena ndochtúirí freisin,” a chríochnaíonn an tuarascáil.

Maoirseacht fheabhsaithe

Molann Lippmann freisin, má tá a fhios ag snorclóirí a bhfuil a fhios acu go bhfuil plean riochta míochaine ábhartha acu dul isteach ar thuras snorcallaithe tráchtála, gur cheart dóibh a riocht a dhearbhú ionas gur féidir leis an oibreoir bearta sábháilteachta a thairiscint amhail maoirseacht fheabhsaithe, clib daite ar an snorkel nó áis snámhachta. .

Agus go leor snorcellers ina snámhóirí laga, deir sé go gcabhródh sé dá bhfoghlaimeoidís cloí leis an gcóras cairdeach, go háirithe ag cur san áireamh go mbítear ag súil uaireanta go mbeidh níos mó snorcellers ag maoirsiú ag an am céanna ná mar is praiticiúil.

Ba cheart go mbeadh ceangal ar oibreoirí snorkel tráchtála trealamh garchabhrach cuí a iompar, lena n-áirítear ocsaigine, dífhibrileoirí agus foireann a bheith oilte ina n-úsáid.

“D’ainneoin na ndeiseanna iontacha atá ann, ní gníomhaíocht neamhurchóideach í an snorcallú agus ba cheart go mbeadh daoine ar an eolas faoi na dúshláin a d’fhéadfadh a bheith ann agus na claontachtaí díobhálacha agus iad a bhainistiú dá réir,” a dúirt Lippmann Divernet. A chuid athbhreithniú foilsithe sa Iris Idirnáisiúnta Taighde Comhshaoil ​​& Sláinte Poiblí.

