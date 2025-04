Canon EOS R5 Mk II athbhreithniú ceamara

Tá uasghráduithe suntasacha déanta ag an aonad seo ar mhúnla suaitheanta Canon, a deir NIRUPAM NIGAM, atá ag cur faoi uisce é agus a thóg na grianghraif go léir anseo. Tá Nigam ina phríomheagarthóir ar an Underwater Photography Guide atá bunaithe sna SA agus ina uachtarán ar Bluewater Photo

Le ceithre bliana anuas, níor tháinig deireadh leis an tóir a bhí ar Canon's R5. Is é comharba an cheamara úrnua seo ná an Canon EOS R5 Mk II. I gcomparáid leis an R1, measaimid gur Canónach an R5 Mk II fíor ceamara príomhthionscadal, mar gheall ar a luasanna léite amach níos tapúla, córas uathfhócas feabhsaithe agus taifeadtaí físe de 8K/60p RAW.

Gan ach córas comhla domhanda an A9 III, is cosúil (beagnach) go bhfuil sé ar fad ag an Canon R5 Mk II. Cinnte le haghaidh grianghrafadóireacht faoi uisce, tá na feabhsuithe seo spreagúil go leor. Tar éis an tsaoil, is é an R5 II an chéad cheamara gan scáthán a d'úsáideamar a rinne iasc, na leoin mhara agus gach rud idir eatarthu a rianú go comhsheasmhach agus go rathúil.

An bhfuil na feabhsuithe seo suntasach go leor chun uasghrádú a éileamh? Is léir go n-aistreofar chuig an Canon R5 Mk II má bhí tú ag coinneáil do chuid DSLR Canon 5D Marc IV. Má tá tú ag lámhach faoi uisce faoi láthair leis an Canon EOS R5, ceann de na ceamaraí faoi uisce is mó tóir ar domhan, beidh ort níos mó a mheas agus tú ag uasghrádú go R5 Mk II.

Breathnaíonn na hathruithe go léir go hiontach ar pháipéar. Mar sin féin, is é an t-aon bhealach chun a chinneadh an bhfuil na huasghráduithe seo chomh suntasach sa réimse seo nó nach bhfuil, tástáil a dhéanamh ar an R5 Mk II le ceann de na tithe faoi uisce atá díreach ag tosú ar an margadh.

Thástáil muid an R5 Mk II i dtithíocht Ikelite i Port Hardy, British Columbia, le linn ceardlann grianghrafadóireachta faoi uisce. Fiú i gcoinníollacha tumadóireachta subpar, thug sé roinnt torthaí iontacha. Thacaigh Bluewater Photo, Bluewater Travel agus UB Diving leis an athbhreithniú seo.

Grianghraf de nudibranch cochaillithe leis an Canon EOS R5 Mk II i dtithíocht Ikelite le lionsa súl iasc Canon 8-15mm (f/22, 1/160ú, ISO 200)

Sonraíochtaí Canon R5 Mark II

Braiteoir CMOS cruachta lánfhráma lán-fhráma 45-megapixel nua

Gléasadh lionsa RF

Próiseálaí DIGIC X le comhphróiseálaí Luasaire DIGIC

Lámhach pléasctha 30fps RAW i mód comhla leictreonach

Luas sioncronaithe meicniúla 1/250, 1/160 luas sioncronaithe splanc leictreonach

Modh lámhach réamh-leanúnach

Modhanna nua Dual Pixel Chliste AF agus AF: Tosaíocht Gníomhaíochta, Rialú Súl Canon feabhsaithe AF

Cobhsú Íomhá In-Choirp feabhsaithe

Taifeadadh físe 8K/60p agus 4K/120p

Cumas Taifeadta RAW agus C-Log2

Sliotáin chárta dé: CFexpress Cineál B agus UHS-II

5.76 milliún ponc aimsitheoir leictreonach OLED

Ceallraí LP-E6P le aschur cumhachta feabhsaithe

Toisí: 138.5 x 101.2 x 93.5mm

Meáchan: 746g

Praghas Miondíola Molta: $4,299 (£3,300)

Radharc sceireacha fuaruisce clasaiceach a tógadh leis an Canon R5 Mark II. Bhí an t-uathfhócas eisceachtúil – fiú i bhfianaise íseal (f/11, 1/50ú, ISO 400)

EOS R5 Mk II v EOS R5

Ar an gcéad amharc, tá an dá ceamara Canon sách cosúil, le toisí agus rialuithe comhchosúla, agus braiteoir 45MP. Mar sin féin, tá na comhlachtaí difriúil go leor go n-éilíonn gach ceamara ar leith tithíocht faoi uisce.

Ag comparáid idir an dá cheamara, feicimid go n-áiríonn na huasghráduithe is suntasaí aige córas uathfhócas nua, rialú gluaiseachta súl AF, braiteoir cruachta nua le lámhach pléasctha agus luasanna léite amach níos tapúla, rátaí fráma físe 8K níos tapúla agus taifeadadh C-Log2.

Cé go bhfuil uathfhócas den scoth ag an R5 bunaidh, más mian leat lámhach leis an gcóras is fearr ar domhan b'fhéidir gurb é an Mk II an rogha is fearr. Má tá níos mó spéise agat i lámhach físeáin agus mura n-úsáideann tú an Canon EOS R5 cheana féin, smaoinigh ar na sonraíochtaí dochreidte atá ag Mk II.

Beidh orainn fanacht chun a fháil amach an mbeidh tithe nua faoi uisce don Mk II ag luí leis an greim ceallraí fuaraithe, mar sin, go dtí sin, beidh an R5 C fós níos tarraingtí do chuid acu.

Ceann de na buntáistí is mó a bhaineann leis an R5 Mk II thar an R5 ná gur lú an seans go ndéanfaidh cáithníní san uisce praiseach do do rianú servo autofocus leanúnach.

Príomhghnéithe

Le sraith láidir de ghnéithe nua a bhreathnaíonn go maith ar pháipéar, déanfaimid miondealú ar ghnéithe riachtanacha Canon EOS R5 Mk II, lena n-áirítear cad iad, cad atá i gceist leo a bhaint amach, agus cibé an feabhsuithe feidhmiúla iad inár dtástálacha réimse grianghrafadóireachta faoi uisce.

Canon EOS R5 Mk II

Luas léamh amach feabhsaithe

Tá an treocht is déanaí sa ghrianghrafadóireacht faoi uisce ag baint amach luasanna inléite níos tapúla, arna spreagadh ag nuálaíochtaí cosúil le cróluas domhanda Sony leis an Sony a9 III.

Cé nach bhfuil cróluas domhanda ag an R5 Mk II, déanann sé cúiteamh le haistriú sonraí ardluais ón braiteoir go dtí an próiseálaí, a bhuíochas dá chomhphróiseálaí Luasaire DIGIC. Comhpháirt ríthábhachtach den luas seo is ea an braiteoir nua 45-megapixel “cruachta”.

Laghdaíonn an braiteoir ardleibhéil seo éifeacht an cróluas rollta go mór, rud a fhágann go n-eascraíonn íomhánna níos géire d'ábhair a ghluaiseann go tapa agus an cróluas leictreonach á úsáid, agus laghdaítear saobhadh i bpíosaí físeáin. Inár dtástálacha faoi uisce, bhí fiú físeán ríomhaire boise thar a bheith cobhsaí.

Buntáiste eile a bhaineann leis an braiteoir cruachta ná cumas mórthaibhseach lámhaigh pléasctha an cheamara – suas le 30 fráma in aghaidh an tsoicind in RAW. Maidir le ceamara 45-megapixel, tá sé seo iontach.

Cé go mb’fhéidir nach mbeadh luasanna arda den sórt sin de dhíth i gcónaí ar ghrianghrafadóirí faoi uisce a úsáideann strobes, is féidir leis an Mk II sioncronú a dhéanamh le strobes fiú i mód comhla leictreonach (le luas sioncronaithe teoranta do 1/160s). Trí úsáid a bhaint as strobes athchúrsála gasta mar an Sea & Sea YS-D3 Duo nó an Marelux Apollo III is féidir ábhar gasta a ghabháil in uisce dorcha, fiú ag cumhacht stríoc níos ísle.

Mar sin féin, mar atá le ceamaraí braite cruachta eile ar nós an Nikon Z8 nó Z6 III, d’fhéadfadh go mbeadh comhbhabhtáil beag sa raon dinimiciúil don luas breise.

Tugann tástálacha tosaigh Petapixel le fios go léiríonn R5 Mk II torann beagán níos mó i gcomparáid leis an R5 bunaidh, ach le linn ár shoots faoi uisce ar éigean a bhí an difríocht faoi deara. Ní bheidh sé seo ina ábhar imní don chuid is mó de ghrianghrafadóirí, cé go mb’fhéidir gurbh fhearr leis na radharcanna a bhíonn ag lámhach go minic le raon an-dinimiciúil (cosúil le seatanna leathan-uillinn le pléascanna gréine) cloí leis an R5 bunaidh.

É sin ráite, tá a chuid féin ag an Mk II i measc na múnlaí is fearr eile mar an Nikon Z8, Sony a9 III agus Nikon Z6 III, fiú le haghaidh liathróidí gréine.

Cé go bhfuil braiteoir Canon R5 Mk II cruachta, táirgeann sé cáilíocht íomhá ghairmiúil den scoth fós. Taispeánann an íomhá seo an raon dinimiciúil atá in ann leis an braiteoir (f/22, 1/250ú, ISO 200)

An córas uathfhócas is fearr ar domhan

D’fhéadfaí a mhaíomh gur thug an EOS R5 Mk II an córas uathfhócas is fearr isteach ar an margadh. Cé go bhfuil uathfhócas Dé-phicteilíní Canon ard-ráta cheana féin - go minic i gcomparáid le rianú uathfhócas aimsithe ábhair Sony - tugann an atriall nua seo níos mó nuálaíochta fós.

Is é an feabhas is suntasaí do ghrianghrafadóirí faoi uisce ná cumas an Mk II neamhaird a dhéanamh ar rudaí a théann os comhair ábhar rianaithe. Tá sé seo thar a bheith cabhrach agus tú ag tógáil grianghraif iolracha éisc nó ag bogadh ábhair.

Le linn ár tumadóireachta in uiscí murky an Aigéin Chiúin Thiar Thuaidh, áit a raibh cáithníní go leor, d'fhan an ceamara go seasta faoi ghlas ar an ábhar a bhí beartaithe gan cheist. Ina theannta sin, nuair a chuireamar an ceamara in autofocus servo le réimse leathan autofocus, ní raibh aon fadhbanna aige iasc agus leoin mhara a aithint agus a rianú.

Tá uathfhócas rialaithe súl Canon, a tháinig chun cinn den chéad uair san R3, i láthair freisin sa R5 Mk II. Ligeann an ghné seo duit an pointe fócais a bhogadh go simplí trí bhreathnú ar d’ábhar. Ar an drochuair, ní fheidhmíonn an teicneolaíocht seo sách maith nuair a bhíonn masc tumadóireachta nó aimsitheoir radhairc méadaithe in úsáid le bheith úsáideach do ghrianghrafadóirí faoi uisce.

Ní raibh aon fhadhb ag an R5 Mk II fócas a fháil leis na leoin mhara gasta seo (f/13, 1/250th, ISO 320)

Feabhsuithe físe 8K agus cumas taifeadta

Thug Canon isteach fístaifeadadh 8K i gceamara gan scáthán nuair a scaoileadh an R5 bunaidh. Anois tá sé tar éis cur leis an teicneolaíocht trí fhíseán 8K a thairiscint ag suas le 60 fráma in aghaidh an tsoicind ar an Mk II, á chur ar chomhchéim le samhlacha mar an Nikon Z8 agus Z9.

Cuireann an Mk II cobhsú íomhá ionchorp feabhsaithe ar fáil freisin, rud a fhágann go bhfuil físeáin boise faoi uisce i bhfad níos réidhe, mar a léiríodh sna físeáin a gabhadh le linn ár dtástála.

Soláthraíonn lámhach físeán i taifeach 8K solúbthacht bhreise, go háirithe dóibh siúd macra lámhaigh ar féidir leo barr síos go 4K le haghaidh frámaithe níos déine nó b-rolla breise. Is féidir leis an Mk II suas le 120 fráma in aghaidh an tsoicind a thaifeadadh in 4K freisin, foirfe do sheatanna mallghluaiseachta agus do chobhsú breise.

Thairis sin, tacaíonn sé le taifeadadh físe RAW agus próifíl nua C-Log2. Gabhann próifílí logála níos mó sonraí i mbuaicphointí agus scáthanna, ag tairiscint raon dinimiciúil níos fearr agus solúbthacht eagarthóireachta. Cé go bhfuil físeán RAW in áirithe go hiondúil le haghaidh shoots táirgeachta ard-deireadh, beidh próifíl C-Log2 ina uirlis luachmhar do go leor físeagraithe.

Imní róthéamh

Léiríodh imní faoi chlaonadh bunaidh Canon R5 róthéamh agus iad ag taifeadadh ar ard-rúin agus ar rátaí fráma. Inár dtástálacha tosaigh, ní fhéadfadh an R5 ach thart ar 20 nóiméad a mhairfidh nuair a taifeadadh físeán 8K nó 4K / 120p. D'fheabhsaigh nuashonrú firmware é seo níos déanaí, agus dearadh an Canon R5C le fuarú feabhsaithe chun deireadh a chur leis na saincheisteanna seo.

Tá greim cúlpháirtí fuaraithe roghnach ag an Mk II, cé nach bhfuil sé soiléir an dtacóidh cásanna faoi uisce leis. Cé nach ndearnamar tástáil róthéamh iomlán le linn an athbhreithnithe seo, ní raibh an Mk II róthéamh agus é ag scannánú físeán 4K/60p ar aon cheann dár tumthaí.

Cásálacha faoi uisce

De réir mar a bheifí ag súil leis le scaoileadh ceamara den sórt sin a bhfuil an-tóir air, tá na monaróirí is fearr ag tairiscint cásanna faoi uisce. Aonad alúmanaim anóidithe Nauticam, chomh maith le Marelux agus Tithíocht polacarbónáit R5 Mk II Ikelite, ar fáil ag Bluewater Photo, le níos mó Cásálacha cinnte le teacht go luath.

Tithíocht faoi uisce Ikelite Canon R5 Mk II

Lionsaí faoi uisce

Tá ábhair ghrianghrafadóireachta faoi uisce chomh héagsúil leis na grianghrafadóirí a scaoileann iad, rud a éilíonn rogha lionsaí. Cibé an bhfuil tú i macra agus sár-macra, is fearr leat ainmhithe agus tírdhreacha níos mó a ghabháil, nó ar mhaith leat níos mó bua ealaíonta a thabhairt do d’íomhánna, gheobhaidh tú an lionsa foirfe chun péireáil le do EOS R5 Mk II.

Macra

Teastaíonn macra-lionsa chun íomhánna de chréatúir bheaga – nó fiú micreascópacha – a ghabháil faoi uisce. Díograiseoirí Canon ag dul go ceann de na cinn scríbe grianghraf macra barr beidh siad ag iarraidh ceann de mhacr-lionsaí comhoiriúnacha Canon a phacáil lena R5 Mk II:

Canon RF 100mm f/2.8L IS USM Macra: Is fearr chun critters cúthail a lámhach trí achar oibre níos faide a cheadú. Is féidir leat macra diopter a chur leis freisin chun íomhánna sár-macra a lámhach. Tá an formhéadú níos airde leis an RF i gcomparáid leis an EF, rud a chuireann ar do chumas grianghraif a ghabháil ag cóimheas mórthaibhseach 1.4:1. Tabhair faoi deara nach moltar fáinne rialaithe aberration sféarúil Canon RF 100mm le haghaidh grianghrafadóireacht faoi uisce.

Canon EF 100mm f/2.8L Macra IS (le EF-EOS R Adapter): Rogha iontach eile chun ábhair bheaga cúthail a ghabháil ag baint úsáide as achar oibre níos mó. Nuair a dhéantar é a chomhcheangal le macra-dhé-óipéir, is uirlis riachtanach é freisin do ghrianghrafadóireacht shár-macra.

Canon RF 85mm f/2.8 Macra Lionsa: Cé go bhféadfadh sé seo a bheith cosúil le rogha maith ag pointe praghais iontach, tá a uathfhócas beagnach neamh-inúsáidte faoi uisce mar gheall ar a bairille fócasach ionadh mall.

Craiceann Seastar a gabhadh leis an Canon R5 Mk II le lionsa macra 100mm EOS

Diopters fliucha molta

Nauticam Super Macro Converter: Ceann de na diopters is géire agus is láidre ar an margadh, cabhróidh sé seo leat grianghraif macra agus sár-macra géara a ghabháil. Le haghaidh sár-macra, bain úsáid as é leis an macr-lionsa Canon 100 mm f/2.8.

Kraken +13 Diopter agus Weefine +13 Diopter: Roghanna iontacha le formhéadú iontach, tairgeann an dá diopter seo an caighdeán céanna leis an Nauticam ar phraghas níos inacmhainne.

Diopter Bluewater +7: Moltar do thosaitheoirí, d'fhéadfadh sé go mbeadh níos lú formhéadaithe ag an Bluewater +7 ach tá sé oiriúnach le húsáid le lionsaí lár-raoin agus soláthraíonn sé formhéadú breise don mhacra-lionsa Canon 100mm. Léigh ár dtreoir iomlán maidir le lionsaí fliucha macra faoi uisce.

Lionsaí fisheye leathan-uillinn

Gabh réimsí radhairc ultra-leathan ag baint úsáide as lionsa leathan-uillinn éisc, atá foirfe chun grianghraif a dhéanamh de na sceireacha coiréil is iontach ar domhan. Is minic a bhaineann íomhánna a ghlactar le lionsa fisheye le saobhadh timpeall coirnéil na ngrianghraf; áfach, laghdaítear an saobhadh seo go nádúrtha faoi uisce trí athraonadh solais.

Súil éisc chiorclach Canon EF 8-15mm f/4L (le EF-EOS R Adapter): An rogha is fearr le haghaidh lionsa súl éisc lán-fhráma le vignettes roghnach. Bí ag súil le vignettes fionnuara ealaíonta ag 8mm agus íomhánna saor ó vignettes nuair a zúmáil go 15mm.

Tógadh na hanemóin chomhiomlánaithe seo le lionsa súl iasc Canon EOS R5 Mk II agus Canon 8-15mm

Lionsaí dronuillinn leathana

Roghnaigh lionsa dronuilleach leathan-uillinn chun topagrafaíocht suimiúil nó ainmhithe móra a ghabháil gan an saobhadh a chruthaítear le súil éisc. Tá lionsaí dronlíneacha leathan-uillinn foirfe chun tumadóireacht a dhéanamh le siorcanna, snámh le míolta móra nó chun ábhair a ghabháil i bhfad i gcéin.

Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM: Is é seo ár rogha barr le haghaidh péireáil lionsa uillinn leathan leis an EOS R5, a bhuíochas sin a géire cúinne dochreidte. Táirgeann sé vignettes ag 14mm, mar sin ba chóir duit é a úsáid mar a dhéanfá 16-35mm.

Canon EF 16-35 f/2.8 III Lionsa Súmála Ultra-Wide (le Cuibheoir EF-EOS R): Mura bhfuil tú ar bhuiséad, is rogha iontach é seo.

Canon EF 16-35mm f/2.8L II Lionsa Leathan Uillinn (le EF-EOS R Adapter): Díoltóir barr le haghaidh frámaí iomlána Canon ar feadh na mblianta, cuireann an lionsa seo géire cúinne, luas agus praghas réasúnta ar fáil.

Canon EF 11-24mm f/4L Lionsa Ultra-Uillinne Leathan (le Cuibheoir EF-EOS R): An lionsa is leithne ar an margadh, agus é níos troime agus níos práinne soláthraíonn sé an dearcadh chun raiceanna ollmhóra agus sceireacha fairsinge a lámhach.

An bhfuil an Canon R5 Mk II ceart duitse?

Dá mbainfeadh do ghrianghrafadóireacht leas as córas rianaithe uathfhócas barr-an-líne, is é an Canon R5 Mk II an ceann is fearr ar an margadh, rud a chuirfidh ar do chumas do ábhar a shoot agus neamhaird a dhéanamh ar aon chur isteach ar do thuairim.

Grianghraf de thiarna dearg na hÉireann leis an Canon EOS R5 Mk II i dtithíocht Ikelite (f/11, 1/50ú, ISO 400)

Gheobhaidh físeagraithe atá ag lorg réiteach iontach le físeán 8k agus 60fps an EOS R5 Mk II oiriúnach go foirfe (ag glacadh leis go seasann sé le tástálacha róthéamh).

An líne bun? Má tá tú ag lorg an ceamara Canon is fearr is féidir leat a cheannach le haghaidh grianghrafadóireacht faoi uisce, seo é. Faigh an athbhreithniú bunaidh ag Underwater Photography Guide.

