Athbhreithniú faoi uisce ar an Nikon Z6III

Is hibrideach ildánach é an ceamara seo do ghrianghrafadóirí agus físeagrafaithe faoi uisce – agus filleadh ar fhoirm Nikon, a thuairiscíonn NIRUMPAM NIGAM, príomheagarthóir Grianghrafadóireacht Faoi Uisce Guide and president of Bluewater Photo, who took all the photos here

Comhcheanglaíonn ceamara lánfhráma gan scáthán Z6III Nikon teicneolaíocht chun cinn le gnéithe inrochtana, rud a chuireann eispéireas cumhachtach ach atá furasta le húsáid ar fáil. Tá sé oiriúnach go háirithe d'úsáideoirí DSLR Nikon atá ag smaoineamh ar aistriú go ceamara gan scáthán, mar go dtugann sé nuashonruithe i bhfócas uathoibríoch, i gcobhsú íomhá, agus i dtaifeadadh físe – feabhsuithe tábhachtacha ar fad a fuarthas ó... Z9 Nikon agus Z8 sraith.

Tá an Z6III ag maíomh gurb é “an chéad braiteoir CMOS atá cruachta go páirteach ar domhan”, atá deartha chun luasanna próiseála a fheabhsú agus éifeachtaí comhla rollta a íoslaghdú.

Mar sin féin, léiríonn tástálacha braiteoirí le déanaí laghdú beag ar an raon dinimiciúil ag ISOanna níos ísle i gcomparáid leis an Z6II, rud a d'fhéadfadh a bheith ina ábhar imní do roinnt grianghrafadóirí. D'fhéadfadh lámhachóirí faoi uisce, go háirithe iad siúd a thógann radhairc uillinn leathan le codarsnacht ard (mar shampla "liathróidí gréine"), é seo a thabhairt faoi deara i gcásanna foircneacha.

Rinneamar tástáil críochnúil ar an Z6III i dtithíocht faoi uisce Ikelite Z6III agus muid ag tumadóireacht. láithreacha tumadóireachta áitiúla is fearr leat sa Deisceart California, pushing the limits of dynamic range to demonstrate the camera’s performance in the area in which it has been most critiqued. Thank you to Dave at Diving Catalina for supporting this review – check out his new truck at the Avalon Dive Park!

Radharc foraoise ceilpe le raon dinimiciúil ard a gabhadh leis an Nikon Z6III i dtithíocht Ikelite leis an lionsa súile éisc Canon 8-15mm (f/16, 1/160ú, ISO 100))

Príomhshonraíochtaí Nikon Z6 III

Braiteoir CMOS lánfhráma 24.5MP atá cruachta go páirteach

Cobhsú íomhá cúig-ais sa chorp (suas le hocht stad)

Próiseálaí EXPEED 7 le haghaidh feidhmíochta níos tapúla

Gléas lionsa Z (comhoiriúnach le lionsaí gléasta F agus oiriúntóir FTZ)

Lámhach pléasctha 14fps le comhla meicniúil agus 20fps le comhla leictreonach

Taifeadadh físe róshampláilte 6K/30p, 5.4K/60p, agus 4K/60p

Taifeadadh N-Log, N-RAW, agus ProResRAW

Cónascaire HDMI 2.1 lánmhéide

Luas sioncrónaithe 1/200ú soicind

Uathfhócas feabhsaithe le braiteadh agus rianú ábhair

Íogaireacht AF íseal solais síos go -10 EV

10.46 stad de raon dinimiciúil ag ISO 100

Sliotáin chárta déacha: CFexpress cineál B agus UHS-II

Toisí: 14 x 10 x 7.5cm

Meáchan: 670g

Breathnú níos géire ar an braiteoir nua

With a similar resolution to its predecessors, the Z6III features Nikon’s first “partially stacked” sensor with 3.5 times faster read-out speeds than the Z6II. Rolling shutter is nearly eliminated, an advantage for shooting fast-moving subjects in action, wildlife and grianghrafadóireacht faoi uisce.

Bí ag súil le híomhánna níos géire de dheilfeanna, siorcanna nó iasc seolta nuair a bhíonn a luas ina dhúshlán de ghnáth do fheidhmíocht an cheamara.

Léiríonn ár dtástáil raoin dinimiciúil laghdú beag ar an raon dinimiciúil, ach ní thabharfadh formhór na ngrianghrafadóirí faoi uisce faoi deara é. Ba chóir go mbeadh nochtadh níos ísle ag an ngrianghraf seo, ach d’éirigh linn leibhéal réasúnta mionsonraí a bhaint amach (f/13, 1/30ú, ISO 100)

Míbhuntáiste amháin is ea an Z6III raon dinimiciúil laghdaithe ag ISOanna níos ísle. I bhformhór na gcásanna soilsithe, ní dócha go dtabharfadh grianghrafadóirí faoi deara é seo. Mar sin féin, éilíonn go leor timpeallachtaí faoi uisce an oiread raoin dinimiciúil agus is féidir.

Tháinig ár dtástáil ar an gconclúid go bhfuil sé deacair caillteanas sa raon dinimiciúil a fheiceáil i ngrianghraf atá nochta i gceart; áfach, i ngrianghraf ró-nochtaithe (thuas), bhí an téarnamh beagán níos deacra ná mar a bheadh ​​sé leis an Nikon Z6 nó Z6II. Dar linne, spreagann sé seo teicnící grianghrafadóireachta cuí seachas a bheith ina mhíbhuntáiste don cheamara.

Gabhadh an Nikon Z6 III na gathanna solais sa radharc seo agus sonraí sna scáthanna faoi cheannbhrat tiubh ceilpe. Tógadh é le tithíocht Ikelite Z6III (f / 13, 1/30ú, ISO 100)

Uathfhócas Feabhsaithe

Ceann de na feabhsuithe is suntasaí atá déanta ag an Z6III ná an uathfhócas. Cé go raibh córais uathfhócas maithe ag an Z6 agus an Z6II, is minic a bhí siad i ndiaidh iomaitheoirí ar nós Sony agus Canon. Leis an gcóras uathfhócas céanna á úsáid ag an Z6III agus atá ag ceamaraí príomhthionscadal Nikon, an Z8 agus an Z9, tá rianú agus braiteadh ábhair i bhfad níos tapúla agus níos cruinne.

During underwater testing, focusing on small or fast-moving subjects such as a pyrosome floating in the uisce oscailte (thíos) was quick and reliable, making it a game-changer for underwater macro and action grianghrafadóireacht.

Ní féidir liom a dhóthain béime a chur ar an bhfeabhsú mór atá ar an gcóras uathfhócais i gcomparáid leis an Nikon Z6 II. Tá an bosca uathfhócais níos lú agus níos cruinne ná mar atá ar an Z6 II.

Tabharfaidh Z6III Nikon íomhánna de chaighdeán níos airde agus iad ag lámhach i ndálaí deacra, amhail tumadóireacht uisce dubhCuireann an leibhéal cruinnis seo Nikon ar ais san iomaíocht le Sony a7 IV agus Canon R6 Mark II sa raon praghsanna $2,500 (£1,911).

Tá uathfhócas an Nikon Z6 III gasta agus beacht – feabhas ollmhór ar an Nikon Z6 agus an Nikon Z 6II bunaidh. Tá an lionsa macra Nikon 105mm Z a úsáideadh sa ghrianghraf seo níos moille ná an leagan F-mount, ach bhí an uathfhócas níos mó ná inghlactha leis an Z6III (f/16, 1/160ú, ISO 100)

Cobhsú Íomhá Inmheánach (IBIS)

Is buaicphointe eile é an IBIS cúig-ais ar an Z6III, a thairgeann suas le hocht stad ceartúcháin. Ligeann sé do ghrianghrafadóirí lámhach ag luasanna comhla níos moille gan doiléire gluaisne a chur i láthair ó chreathadh ceamara.

Tá sé seo thar a bheith úsáideach do ghrianghrafadóirí faoi uisce a bhíonn ag lámhach i solas íseal, áit a bhfuil gá le ISOanna níos airde, nó i ndálaí ina bhféadfadh luasanna comhla níos moille cabhrú le níos mó solais chomhthimpeallach a ghabháil le haghaidh grianghraif uillinn leathan drámatúla.

Le linn ár dtástálacha i bhforaoisí ceilpe Oileán Catalina, bhíomar in ann íomhánna géara, gan doiléire a thógáil ag 1/30ú de shoicind – fianaise ar chumas IBIS an Z6III. I gcás físeagrafaithe faoi uisce, déanann an cobhsú seo lámhach láimhe i bhfad níos rianúla, ag seachadadh píosaí scannáin chineamatacha ardchaighdeáin.

Níl mórán solais chomhthimpeallaigh faoi cheannbhrat foraoise ceilpe. A bhuíochas leis an gcobhsú íomhá feabhsaithe sa chorp sa Z6III, bhí mé in ann luas an chomhla a laghdú go 1/30ú de shoicind gan doiléire gluaisne ó chroitheadh ​​ceamara (f/13, 1/30ú, ISO 100).)

Radharc cúil an cheamara

Gnéithe físe den scoth

Tá an Z6III de chuid Nikon thar barr sa roinn físeáin freisin. Tacaíonn sé le taifeadadh físe róshampláilte 6K/30p agus 4K/60p le roghanna do fhormáidí N-Log, N_RAW, agus ProRes RAW. Tá an tsolúbthacht seo oiriúnach do tháirgeadh físe ardchaighdeáin, agus mar gheall ar an gcumas taifeadadh i 4K/60p gan aon bhearradh, is rogha iomaíoch é do cheamaraí lánfhráma meánraoin.

Cé go raibh deacrachtaí ag Nikon go stairiúil maidir le cothromaíocht bán a shocrú de láimh i ndálaí níos doimhne faoi uisce, bhíomar in ann torthaí maithe a bhaint amach suas le 18m le linn ár dtumadóireachtaí. Cé nach bhfuil na dathanna fós ag teacht go hiomlán le dathanna ceamaraí Sony nó Canon, tá feabhas suntasach tagtha ar Nikon sa réimse seo.

Gan amhras, tar éis dóibh RED a fháil, tá sé beartaithe ag Nikon díriú ar nuálaíocht físe go luath amach anseo.

Cásálacha faoi uisce

A bhuíochas le tóir cheamaraí sraith Z Nikon, tá tithíocht eisithe ag roinnt brandaí móra don Z6III cheana féin, lena n-áirítear an tithíocht alúmanaim anóidithe. Tithíocht faoi uisce Nauticam Nikon Z6III agus polacharbónáit Tithíocht faoi uisce Ikelite Nikon Z6III.

Tá an tithíocht Ikelite, a d'úsáideamar dár dtástálacha, suntasach go háirithe as a rialuithe atá furasta le húsáid, dearadh dhiailiú nuashonraithe le haghaidh oibriú níos éasca le lámhainní, agus balla luchtaithe agus aistrithe sonraí ionsuite. Táimid ag súil le heisiúintí atá le teacht ó mhonaróirí móra eile, amhail Marelux, Isotta agus Aquatica.

Tithíocht faoi uisce Ikelite Nikon Z6III sa réimse ag Oileán Catalina

Lionsaí faoi uisce molta

Síneann solúbthacht an Z6III go comhoiriúnacht lionsaí, le lionsaí Z-mount agus F-mount araon (tríd an Cuibheoir Nikon FTZ) ag feidhmiú go han-mhaith faoin uisce. Seo roinnt de na roghanna is fearr:

Lionsaí Macra:

Nikon Z 105mm f/2.8 macra: One of the sharpest macro lenses available, although slightly slower than the F-mount version. Its enhanced autofocus makes it my top pick for macro grianghrafadóireacht.

Macra Nikon F 105mm f/2.8 (le hoiriúnóir FTZ): Níos tapúla ná an Z-mount, ach ní chomh géar leis, tá an F 105mm foirfe chun ábhair macra cúthail a fheiceáil mar gheall ar an achar oibre méadaithe.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (with FTZ adapter): Closer focus makes it my favourite choice for blackwater grianghrafadóireacht. You can also get a 154° field of view when paired with the Lionsa tiontaithe uillinn leathan Kraken KRL-09s.

Uigeachtaí béil anamóin a gabhadh leis an lionsa macra Nikon Z 105mm agus an Nikon Z6III (f/16, 1/160ú, ISO 100))

Lionsaí Uillinn Leathan:

Lionsa súile éisc Nikon F 8-15mm (le hoiriúnóir FTZ): Is é mo lionsa súile éisc is fearr liom, cuireann sé réimse radharcanna ar fáil le haghaidh grianghraif ghar-shuímh sceireacha agus radhairc uillinn leathan. Foirfe chun sonraí ildaite d'ábhair sceireacha a ghabháil.

Lionsa leathan dronuilleogach Nikon Z 14-30mmOiriúnach d’ábhair atá níos faide uathu, amhail deilfeanna agus siorcanna, rud a chruthaíonn coirnéil ghéara. Athraíonn sé ina lionsa súile éisc nuair a úsáidtear é leis an Nauticam FCP-1.

Radharc uillinn leathan a gabhadh leis an lionsa súile éisc Nikon 8-15mm agus an oiriúntóir FTZ leis an Nikon Z6III (f/14, 1/100ú, ISO 100))

Conclúid: Filleadh Nikon ar a fhoirm

Is céim shuntasach chun tosaigh é an Nikon Z6III i dturas gan scáthán Nikon, ag tairiscint cothromaíocht den scoth idir ghnéithe neamhghluaiste agus físe. A bhuíochas dá uathfhócas feabhsaithe, a chobhsú íomhá intí agus a chumais físe, is iomaitheoir láidir é i gcoinne samhlacha Sony agus Canon sa raon praghsanna céanna.

Do ghrianghrafadóirí agus físeagrafaithe faoi uisce, soláthraíonn sé na huirlisí is gá chun íomhánna agus píosaí scannáin ghairmiúla ardchaighdeáin a ghabháil, fiú i ndálaí dúshlánacha.

While the reduction in dynamic range has raised some concerns líne, our tests show that it’s not a deal-breaker for most underwater scenarios. As long as you expose your images properly, the Z6 delivers impressive results, making it one of the best mid-range full-frame cameras on the market today.

Gtírdhreach sceireacha coiréil bhog orgánacha a gabhadh leis an Nikon Z6III (f/14, 1/100ú, ISO 100))

An t-athbhreithneoir Athbhreithniú faoi uisce ar Nikon Z6III 12 Underwater photographer and fisheries scientist Nirupam Nigam grew up in Los Angeles and pursued grianghrafadóireacht faoi uisce in the local Channel Islands. He received degrees in aquatic & fisheries science and general biology and a minor in Arctic Studies at the University of Washington. After working as a fisheries observer on Bering Sea and North Pacific boats, he became editor-in-chief of the Treoir maidir le Grianghrafadóireacht Faoi Uisce agus uachtarán miondíoltóir grianghraf agus físeán faoi uisce Grianghraf Bluewater. See his grianghrafadóireacht at www.photosfromthesea.com

