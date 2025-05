SeaLife SportDiver S ag soláthar fóin suas le 30m

at 11: am 18

Is tithíocht nua faoi uisce í an SeaLife SportDiver S atá deartha chun fóin chliste a chosaint síos go dtí an teorainn chaighdeánach tumadóireachta áineasa de 30m. Bunaithe ar an tsamhail SportDiver roimhe seo, deirtear go bhfuil sé comhoiriúnach le gach iPhone (lena n-áirítear méideanna Max) agus formhór na bhfón Android.

Chomh maith leis sin, tá dhá sholas tumadóireachta nua ó SeaLife (thíos).

Déanta as polacharbónáite, cruach dhosmálta, alúmanam crua-anóidithe agus gloine ghrád optúil, tá meáchan 641g ag tithíocht an SportDiver S agus cuireann sé snámhacht beagnach neodrach ar fáil nuair a bhíonn sé faoi uisce, ag brath ar an bhfón atá istigh ann.

Tá sprionga agus cluaisíní greime rubair ag an SportDiver S chun fóin chliste de mhéideanna difriúla a choinneáil go daingean ina n-áit agus cosaint bhreise turraing a sholáthar. Ceanglaíonn an tithíocht go huathoibríoch leis an bhfón ag baint úsáide as teicneolaíocht gan sreang Bluetooth Low Energy (LE) 5.

Ba chóir go mbeadh an oibríocht éasca fiú agus lámhainní á gcaitheamh agat, a deir an monaróir

Dearadh luamhán comhla mór agus cnaipí rialaithe cúil chun oibriú a dhéanamh éasca fiú agus lámhainní tumadóireachta á gcaitheamh, a deir scubapro, a dháileann táirgí SeaLife sa Ríocht Aontaithe agus san Eoraip. Cuireann sé seo ar chumas rialú a dhéanamh ar shocruithe ceamara amhail grianghraf/físeán, súmáil, coigeartú nochta, fócas uathoibríoch/láimhe, cothromaíocht bán, roghnú lionsa agus mód RAW/JPEG.

Deirtear go gcosnaíonn an taobh istigh comhpháirteanna íogaire agus leictreonaic ó dhamáiste má théann aon bhraoiníní uisce isteach agus an doras á oscailt tar éis tumadóireachta. Is féidir capsúl SL911 Moisture Muncher a úsáid chun ceo a chosc.

Tá braiteoirí uisce agus aláraim feistithe

Tá dé-aláraim sceite sa tithíocht, a léiríonn taise inmheánach agus a dhéanann monatóireacht ar bhrú folúis inmheánach. Soláthraíonn tástáil brú réamh-tumtha rabhadh ar an scáileán má bhíonn an séala uiscedhíonach lagaithe.

Is féidir scagaire ceartúcháin datha roghnach a chur leis nó a bhaint le linn tumadóireachta más gá, agus tá lionsaí roghnacha agus gléas lionsa 52mm/67mm ar fáil freisin. Tagann tithíocht an SportDiver S le haip ceamara SeaLife SportDiver do iOS agus Android.

Is féidir an socrú a leathnú ag baint úsáide as Sea Dragon faoi uisce grianghraf-soilse físe agus lionsaí uillinn leathan/macra. Tá barra gléasta gabhálais ag an SportDiver S le trí ghléas tríphois chaighdeánacha 1⁄4-20.

Barra gléasta gabhálais

Deirtear go n-oirfidh an tithíocht nua do fhormhór na bhfón cliste (Tobias Friedrich)

Tagann cumhacht don SportDiver S ó dhá chadhnra AAA a deirtear a bheith in ann níos mó ná 50 uair an chloig d'úsáid leanúnach a sholáthar. Tomhaiseann an tithíocht 21.3 x 12.57 x 5.48cm ar an taobh amuigh agus 16.5 x 8 x 0.97cm ar an taobh istigh ach is féidir comhoiriúnacht mhúnla fóin a sheiceáil ag baint úsáide as treoir oiriúnachta ar shuíomh gréasáin SeaLife.

I gcomparáid leis an SeaLife SportDiver Ultra atá ann cheana féin, atá níos mó agus níos troime, tá rátáil doimhneachta 130m ag an tsamhail sin, tá scagaire dearg ann agus tá seacht ngléas gléasta aige. Tá praghas £249 ar an Sealife SportDiverS.

Soilse SeaLife Sea Dragon Mini

Solas tumadóireachta SeaLife Sea Dragon Mini 1600

Chomh maith leis sin, tá dhá sholas tumadóireachta nua ó SeaLife, an Sea Dragon Mini i bhfoirmeacha Power Kit 1600 agus 1200 lumens.

Tá an Sea Dragon Mini 1600 dlúth rátáilte do dhoimhneacht suas le 100m agus úsáideann sé Luminus SFT-40 LED. Deartha chun gile a chomhcheangal le léas spota caol fadraoin (4.5° faoi uisce), rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh féachana fadraoin agus chun beatha na farraige a thaispeáint do thumadóirí eile.

Tá corp alúmanaim anóidithe ag an solas agus tá sé deartha le haghaidh oibriú aonláimhe agus tú ag rothlú trí na cúig mhodh – lánchumhacht, leathchumhacht, ceathrú cumhachta, splancadh 1 soicind agus SOS.

Tá ceallraí litiam-ian 18650 3500mAh agus luchtaire ceallraí USB san áireamh. Deirtear go mairfidh an ceallraí sin uair an chloig ag lánchumhacht. Tá táscaire muirir agus comhla sábháilteachta scaoilte brú ann chun brú a mhaolú má dhéantar damáiste do cheallraí. Cosnaíonn an Mini 1 £1600.

Tá praghas £1200 ar an Sea Dragon Mini 160 Power Kit. Úsáideann sé LED Luminus SFT-40 freisin, agus cuireann sé léas spota caol, fócasaithe ar fáil, le huillinn bhíoma faoi uisce 6°. Is aonad 18650 2600mAh an ceallraí ach is féidir am rith 108 nóiméad a bhaint amach ag lánchumhacht má úsáidtear an ceallraí 3500mAh.

