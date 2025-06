Tacaíonn íomhánna Canon le saotharlann pórúcháin coiréil na Séiséil

at 7: am 13

Le tamall anuas, is é garraíodóireacht coiréil an cur chuige caighdeánach maidir le hathchóiriú sceireacha. Is é sin le rá, córas ina dtógtar blúirí coiréil ó sceireacha atá ann cheana féin, ina bhfástar i naíolanna agus ina ndéantar iad a thrasphlandú ar ais i limistéir dhíghrádaithe.

Mar sin féin, bíonn sceireacha lán de choiréil atá comhionann go géiniteach, agus creideann go leor saineolaithe nach mbeidh siad seo seasmhach go leor chun seasamh in aghaidh imeachtaí bánúcháin coiréil san fhadtéarma.

Macra-cheoltóir Canon 5DMKIII 100mm, f/4.5, 1/30ú, ISO 400 (Canon / Saotharlann Sceite Corail)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/80ú, ISO 640 (Canon / Saotharlann Sceite Coiréil)

Rogha eile is ea atáirgeadh coiréil ghnéis ar tír, rud a sheachnaíonn an rud a mheastar a bheith ina “laige ríthábhachtach” trí choiréil shláintiúla, éagsúla a shaothrú ó larbhaí a bhailítear le linn imeachtaí sceite coiréil.

Monaróir ceamara anois Canon EMEA tá tacaíocht tugtha aige don choincheap agus tá sé ag urrú saotharlann pórúcháin coiréil ar tír a mhaítear gurb í an chéad cheann dá leithéid in iarthar an Aigéin Indiaigh í.

Seoladh i gcomhar le foireann taighde atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe Saotharlann Sceite Coiréil (CSL) agus carthanas áitiúil Dúlra na Séiséil, úsáidfear an teicneolaíocht íomháithe is déanaí sa fhorbairt mar chuid d’iarracht chun athléimneacht na sceireacha i gcoinne an athraithe aeráide a threisiú.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5 6 chruach íomhá @ f/8.0, 1/100ú, ISO 2500 (Canon / Saotharlann Sceite Coral)

Macra-cheoltóir Canon 5DMKIII 100mm, f/11, 1/60ú, ISO 800 (Canon / Saotharlann Sceite Corail)

Tá Canon ag maoiniú Nature Seychelles chun an tsaoráid a thógáil agus a rith, chomh maith leis an trealamh íomháithe is gá a sholáthar chun breathnóireacht ar imeachtaí sceite coiréil agus a ndoiciméadú a fheabhsú, lena n-úsáid san eolaíocht shaoránach agus san oideachas. Is féidir samplaí dá íomhánna coiréil a fheiceáil anseo.

Táthar ag súil go gcuirfidh saoráid Aisghabhála Coiréil nó ARC de chuid Nature Seychelles tuiscint níos doimhne ar uainiú atáirgthe coiréil, fás agus marthanacht iar-lonnaíochta ar chumas daoine, agus go n-éascófar fótaimicreagrafaíocht, fótagraiméadracht agus táirgeadh íomhánna ardchaighdeáin ag an am céanna. físeáin do na taighdeoirí.

Cruthóidh ARC banc géiniteach de choiréil athléimneach arna thógáil ag CSL, a chuirfidh an oiliúint ar fáil d’oibreoirí na saoráide freisin.

Cruach íomhá Canon 5DMKIII MPE65mm @x1, f/8, 1/160ú, ISO 640 (Canon / Saotharlann Sceite Coral)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/7.1, 1/30ú, ISO 1000 (Canon / Saotharlann Sceite Coiréil)

Cruach íomhá Canon 5DMKIII MPE65mm @x4, f/6.3, 1/100ú, ISO 1600 (Canon / Saotharlann Sceite Corail)



“Faoi láthair, táimid ag clónáil coiréil go bunúsach, ag cruthú sceireacha de speicis atá comhionann go géiniteach,” a mhíníonn an Dr Nirmal Shah, POF Nature Seychelles. “Braitheann an éabhlóid ar éagsúlacht – an láidir, an lag, an sláintiúil agus gach rud idir eatarthu.”

“Chun sceireacha athléimneacha a thógáil i ndáiríre, ní mór dúinn glacadh le fíor-éagsúlacht. Ligeann comhpháirtíocht Canon, mar aon le saineolas Coral Spawning Lab, dúinn é sin a dhéanamh, trína chumasú dúinn coiréil a phórú agus banc géiniteach de speicis athléimneacha a chruthú.”

“Le teicneolaíocht Canon, beidh muid in ann rúin atáirgthe coiréil a nochtadh freisin, rud a fhágfaidh go mbeidh straitéisí caomhnaithe níos éifeachtaí againn agus, ar deireadh thiar, go spreagfaidh sé fíorathrú ar an gcaoi a gcosnaímid agus a athghinimid na héiceachórais ríthábhachtacha seo.”

Cruach íomhá Canon 5DMKIII MPE65mm @x3, f/3.5, 1/80ú, ISO 800 (Canon / Saotharlann Sceite Coral)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/160ú, ISO 640 (Canon / Saotharlann Sceite Coiréil)

“Is iad sceireacha coiréil bunús ár ngeilleagair, ár dtimpeallachta, agus ár slí mhaireachtála,” a deir Shah. “Ní hamháin go bhfuil an chomhpháirtíocht seo le Canon faoi sceireacha a athbhunú; baineann sé le todhchaí na Séiséil a chosaint.”

Déantar cur síos ar Coral Spawning Lab mar cheannródaí in atáirgeadh coiréil ghnéis ar tír. “Mar iar-cheamaraí faoi uisce, tá a fhios agam cumhacht na híomhánna chun coincheapa eolaíocha casta a chur in iúl agus gníomh a spreagadh,” a deir a chomhbhunaitheoir, an bitheolaí mara an Dr. Jamie Craggs.

“Trí chomhpháirtíocht a dhéanamh le Canon, is féidir linn áilleacht agus leochaileacht sceireacha coiréil a roinnt leis an domhan.”

Chomh maith leis sin ar Divernet: Borradh Larbhaí do Sceireacha Coiréil atá ag Tinneas i mBonaire, FÁILTE ROIMH THIONSCADAL CORÁIL SÍOLTA SCEIRE I MHAILDIVÍ, Sceithireacht coiréil ar an sceir bhacainn mhór, MÓR FREASTAL TEASA A THUR SÍ Ó SIÚCÓIRÍ SECORE