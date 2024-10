16 u/w garchabhrach: cé acu a roghnófá?

Ní lú ná 25 moltóir atá ar an bpainéal a bhí ag caitheamh anuas ar na hiontrálacha sa chomórtas bliantúil d’Fhiadhúlra Gar-Ghrianghrafadóir na Bliana (CUPOTY), agus is féidir na 16 íomhá atá ag maíomh do dhuaiseanna sa chatagóir Faoi Uisce a nochtadh anois.

The judges include professional photographers, iris editors, conservationists and authors. It took some 20 hours of Zoom calls to agree on which of the 11,681 close-up, macro and micro photographs entered in 11 categories should advance to the shortlist stage of the 2024 competition.

Roghnófar na 100 pictiúr is fearr agus an chatagóir agus na buaiteoirí foriomlána i mí Eanáir amháin. Taispeántar na 16 íomhá faoi uisce anseo in ord aibítre an ghrianghrafadóra.

An Nautilus (Luis Arpa)

Manatee Babaí Aisteach (Remuna Beca)

Ribín Gorm (Pietro Cremone)

Cairdinéal Éisc (Laszlo Foldi)

Déan grá ní cogadh Yuri Ivanov.

Tá gach rud ceart go leor (Gabriel Jensen)

Am Sosa (Kyungshin Kim)

Ag Coinneáil (Ofek Liepaz)

An Chleamhnas (Frenc Lorincz)

Uibheacha Goby (Saeed Rashid)

Octopus Bottle (Saeed Rashid)

An Béile (Domenico Roscigno)

Nudis cochallacha (Brian Skjerven)

Symbiosis i Spúinse Farraige (Jenny Slack)

Capall Mara Potbellied (Daniel Sly)

The 10 categories besides Underwater are Animals, Arachnids, Butterflies & Dragonflies, Fungi, Insects, Intimate Landscape, Invertebrate Portrait, Plants, Studio Art and, for under-18s, Young. Some of these categories could also include grianghrafadóireacht faoi uisce.

Is í an phríomhdhuais ná £2,500 in airgead tirim agus trófaí, agus bailíonn buaiteoir gach catagóir £250 (bailíonn Grianghrafadóir Óg na Bliana Garbh-Ghrianghrafadóir na Bliana lionsa Sigma £700 agus trófaí) mar aon le duaiseanna eile.

Bunaithe sa Ríocht Aontaithe in 2018 ag Tracy agus Dan Calder “chun iontas folaithe an domhain a nochtadh”, is féidir le CUPOTY a éileamh gurb é an comórtas is mó ina réimse. Tacaíonn nuachtlitir leis agus reáchtálann sé dúshlán téamach i rith na Samhna. Faigh amach níos mó faoi ​​CUPOTY 6 ar an suíomh Gréasáin.

