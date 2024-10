Ádh mór do roinnt: osclaíonn an 13ú comórtas grianghraf Ocean Art

An 13ú Aigéan Ealaín bliantúil faoi uisce grianghraf Tá an comórtas oscailte anois, agus luach duaise iomlán de US$60,000 (c £46,850), eagraí atá lonnaithe i Los Angeles Grianghrafadóireacht Faoi Uisce Deir Guide (UPG) go bhfuil sé fós ar cheann de na himeachtaí sin is mó agus is mó le rá ar domhan.

Is féidir glacadh le hiontrálacha suas go dtí 30 Samhain i mbliana agus san áireamh, agus fógrófar na buaiteoirí go luath i mí Eanáir.

Tá an comórtas dírithe ar aon duine ó ghrianghrafadóirí amaitéaracha go proifisiúnta ar fud na cruinne, le deiseanna iontráil i 14 chatagóir lena chinntiú go n-áirítear gach gné de smacht grianghrafadóireachta agus cineálacha ceamara.

Cutie Guardian, an dara háit i gcatagóir Nudibranchs na bliana seo caite, ag Yen-po Huang

I measc na gcatagóirí coitianta tá Uillinn Leathan, Macra agus Iompar Saoil na Mara, le trí chatagóir dhlúthcheamara comhfhreagracha. Níos speisialaithe tá Dubh & Bán, Portráid Beatha Mara, Uisce Fuar/Teasta, An Abhainn Dubh, Caomhnú Faoi Uisce agus Nudibranchs.

An Faisean Faoi Uisce agus Faoi Uisce Digiteach Soláthraíonn catagóirí ealaíne dhá chatagóir bhreise a thugann saoirse iomlán d’iontrálaithe san iar-phróiseáil.

Faoi Uisce Digiteach Art, an dara háit Uachtar Reoite Nudis le Francisco Sedano Vera

I measc na moltóirí ar an gcomórtas atá ag filleadh tá na grianghrafadóirí faoi uisce Tony Wu, Marty Snyderman agus Mark Strickland, agus ceann eile díobh is ea Ipah Uid Lynn. Cuireann UPG síos uirthi mar “ghrianghrafadóir faoi uisce ón Mhalaeisia atá ag ardú agus a thugann dearcadh nua dár n-iomaíocht, i réimse ar féidir leas a bhaint as ionadaíocht ban méadaithe”.

Soláthraíonn raon de ionaid saoire tumadóireachta, cláir bheo agus grianghraf-gearr monaróirí i bhfoirm laethanta saoire agus trealamh. Tá buaiteoirí i ngach catagóir in ann na duaiseanna ar mhaith leo a fháil a rangú, rud a fhágann gur dóichí go n-oireann na hiomaitheoirí rathúla go díreach.

Faigh tuilleadh eolais faoi dhul isteach sa Aigéan Ealaín 2024 iomaíocht ag láithreán gréasáin UPG.

