Draíocht Manatee i teaser Grianghrafadóir Fiadhúlra

Chomh soiléir le Criostail Is é an grianghrafadóir SAM Jason Gulley an t-aon ghrianghraf faoi uisce i measc na 15 íomhá atá roghnaithe ag Músaem Stair an Dúlra Londain (NHM) chun réamhamharc a dhéanamh ar Chomórtas mór le rá Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana, an 60ú ceann de na himeachtaí bliantúla.

Tá sé de nós anois ag an NHM, a eagraíonn an comórtas, rogha íomhánna Ardmholadh a eisiúint sula bhfógraítear buaiteoirí WPotY i mí Dheireadh Fómhair.

I bpictiúr Gulley don Faoi Uisce sa chatagóir seo, a tógadh ag Hunter Springs i Crystal River i Florida, féachann an grianghrafadóir trí uisce glan ag manatee agus lao ag sruthlú i measc an eascann. Deir sé gur chuir an slonn ar aghaidh an lao agus na boilgeoga a bhí ag sileadh óna smeacháin, mar aon le cúlscéal dóchasach, é mar an gcéanna leis na híomhánna iomadúla a bhí aige de phéirí máthair-agus-lao.

Mar gheall ar bhláth algach de bharr rith chun srutha talmhaíochta tháinig laghdú ar leapacha feannóg na habhann, ar a mbíonn na manáití ag brath le haghaidh bia. Sa chás seo, áfach, bhí an pobal áitiúil tar éis gníomhú chun an ghnáthóg a athchóiriú agus cáilíocht an uisce a fheabhsú – rud a chiallaigh gur taifeadadh níos mó manáití ná riamh i ngeimhreadh 2022/23.

(Tógtha le lionsa Nikon Z6 + 14-30mm f/4; tithíocht Nauticam + calafort tiontaithe uillinn leathan WACP-2, 1/50ú ag f/4, ISO 1000).

Is dócha go mbainfidh trí ghrianghraf eile de shaol na mara le tumadóirí, cé go dtógtar iad ar an mbarr. Ag Dul Leis an Sreabhadh ag grianghrafadóir RA Tamara Stubbs agus iontráil sa Ainmhithe ina dTimpeallacht Léiríonn an chatagóir rónta a itheann portán san oighear farraige i Muir Weddell.

Ag Dul Leis an Sreabhadh (© Tamara Stubbs and Atlantic Productions / Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana)

Agus iad ar thuras naoi seachtaine Atlantic Productions thug Stubbs faoi deara go raibh na rónta tar éis titim ina gcodladh taobh leis an long agus a gcuinne os cionn an dromchla tar éis dóibh a bheith ag sníomh suas chun anáil a ghlacadh.

Tá thart ar 4 mhilliún rónta crabeater san Antartach agus, cé nach meastar iad a bheith i mbaol nó faoi bhagairt, tá siad cosanta ag comhaontuithe caomhnaithe idirnáisiúnta ar feitheamh taighde breise ar thionchar an athraithe aeráide agus na turasóireachta ar a ndaonraí.

(Tógtha le lionsa Sony α7R II + Canon 24-70mm f/2.8 ag 70mm le scagaire polaraithe; 1/320ú ag f/7.1, ISO 100)

Chomh maith leis sin sa Ainmhithe ina dTimpeallacht chatagóir, An Ísiltír grianghrafadóir Theo Bosboom ar íomhá Neart in Uimhreacha léiríonn sé conas a cheanglaíonn diúilicíní le chéile ionas nach n-ídítear ón gcladach iad. Tarraingíodh aird ar speicis nach bhfuil meas orthu, ghlac Bosboom an íomhá seo thuas i Praia da Ursa, Sintra, an Phortaingéil, ag baint úsáide as lionsa fada, tanaí, macra leathan-uillinn “lorgaire” uillinne.

Neart in Uimhreacha (© Theo Bosboom / Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana)

Tá ról tábhachtach ag diúilicíní in éiceachórais dhinimiciúla a chruthú d’inveirteabraigh mhuirí eile ar nós crústaigh, péisteanna agus éisc bheaga, ag cur feabhas ar cháilíocht an uisce trí scagadh a dhéanamh chun planctón a bhaint chomh maith le baictéir agus tocsainí, rud a chuireann cosc ​​orthu ardú go leibhéil chontúirteacha.

(Tógtha le lionsa Periprobe Canon EOS R5 + Laowa 24mm; 0.6sec ag ​​f/32, ISO 200; stack fócais de naoi n-íomhá)

Hooked le grianghrafadóir na hAfraice Theas Tommy Trenchard a bhí Ardmholadh ag an Aigéin: An Pictiúr Níos Mó chatagóir, a dhoiciméadaíonn foghabháil siorcanna requiem “lena chorp droimneach i ngníomh deiridh friotaíochta”.

An Pictiúr Bigger (© Tommy Trenchard / Grianghrafadóir Fiadhúlra na Bliana)

Bhí Trenchard ag taisteal ar thuras taighde ar an long Greenpeace Éirí na Gréine Artach, a bheartaítear a dhoiciméadú maidir le gabháil thaisme siorcanna ag báid iascaireachta atá dírithe ar thuinnín agus colgán san Aigéan Atlantach Theas, agus lena leagtar béim ar an easpa rialaithe éifeachtach ar iascaireacht ar scála tionsclaíoch in uiscí idirnáisiúnta, agus 75 % de na speicis siorcanna ar fad i mbaol anois. éag.

(Tógtha le lionsa Fujifilm X-T2 + 50-230mm f/4.5–6.7; 1/550ú ag f/5.2, ISO 500)

Gach iontráil Ardmholadh WPotY le fáil ar shuíomh Gréasáin NHM, ina bhfuil sonraí iomlána an chomórtais agus an taispeántais freisin. Fógrófar buaiteoirí saol na mara ar Divernet i mí Dheireadh Fómhair.

