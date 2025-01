Máistrí na grianghrafadóireachta faoi uisce ainmnithe

Fógraíodh inniu (2024 Eanáir) buaiteoirí an Chomórtais Íomhánna Faoi Uisce Máistreachta DPG 80,000, ar féidir leo a bheith ag súil le luach US $31 de dhuaiseanna a roinnt eatarthu.

Tá an comórtas bliantúil le haghaidh íomhánna neamhbheo agus gearrscannáin, agus eagraí bunaithe i SAM Treoir DivePhoto deir “na mílte grianghrafadóirí agus scannánóirí ó na mórán tíortha” aighneachtaí sa chatagóir ocht n-íomhá agus físeán amháin.

Rinne painéal seisear grianghrafadóirí faoi uisce na hiontrálacha a mheas: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad agus Andy Sallmon. Deirtear go mbronntar cúig faoin gcéad déag de na táillí iontrála go díreach ar iarrachtaí caomhnaithe mara

Ba é DPG Grand Master 2024 an físeolaí Ceanadach Eiko Jones, a scannán An Turas deirtear gur “gabh go hiontach” saolré drámatúil na mbradán in aibhneacha Cheanada agus gur bhuaigh sé an chéad áit sa chatagóir Gearrscannán.

As an tiomsú seichimh ó Jones' faide Buille Croí na hAbhann, dúirt an déantóir scannán: “Is é an sprioc atá agam agus an gearrscannán seo á léiriú ná an t-aistear dochreidte a dhéanann bradán Campbell agus Quinsam Rivers ar Oileán Vancouver chun a saolré a chríochnú.

“Is bua é ar naimhde agus constaicí atá imithe ar aghaidh leis na mílte bliain feadh chósta British Columbia agus na Stáit Aontaithe.”

(Tógtha le Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60mm f/2.8Macro, Cásálacha Aquatica & Nauticam, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe agus soilse físe Keldan).

Seo thíos na hiontrálacha óir agus airgid sna catagóirí eile (seachas ór amháin sa Phunann):

Traidisiúnta / Óir:

Rince Mobula le Vanessa Mignon (An Astráil)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Bhí Mignon i Baja California, Meicsiceo, ag súil le finné a chomhiomlánú ghathaithe soghluaiste cáiliúil. “Bhí cúpla grúpa feicthe againn ag dul ar imirce sa chuan, ach ní raibh an infheictheacht iontach sna huiscí éadoimhne. Mar sin bheartaíomar dul amach ar an bhfarraige, ag lorg uiscí níos doimhne agus níos gormaí.

“Go luath go leor, chonaic muid cad a bhí muid ag súil leis: gluaisíní ag léim amach as an uisce. Léim muid isteach agus fuaireamar liathróid daingean de mhóbúl ag dul timpeall agus ag snámh in éineacht, damhsa álainn hypnotic.

“Comhiomláin mhóra mar na cinn in Baja a fheiceáil California ag amanna áirithe den bhliain, b'fhéidir go gceapfá go bhfuil ag éirí go maith le gathanna móibíleacha. Ar an drochuair, tugann Liosta Dearg an IUCN le fios go bhfuil an daonra iomlán ag laghdú agus liostaítear na gathanna iontacha seo mar ghathanna Leochaileacha.”

(Tógtha le Canon EOS 5D Marc IV ≠ EF 8–15mm Fisheye, tithíocht Nauticam. f/4, 1/500th, ISO 500)

Traidisiúnta / Airgid:

An Taobh Dorcha le Renata Romeo (an Iodáil)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Tógadh an urchar i Marsa Alam, an Éigipt. “Ag deireadh seiceála, le linn mo stad sábháilteachta faoin mbád le mo ghrúpa, bhí mé ag breathnú thart ar na tumadóirí, in aice leis an sceir agus ag an ngrinneall gainimh,” a deir Romeo. “Chonaic mé rud éigin ag snámh sa mheánuisce agus níor aithin mé cad a bhí ann ar dtús.

“D’éirigh mé níos gaire dó agus, rud a chuir iontas orm, chonaic mé gur torpedo panther a bhí ann! Ba é an chéad uair le 15 bliana a bhí mé in ann toirpéid a fheiceáil ag snámh chomh fada sin ón ngaineamh agus ní ar an mbun. Go ginearálta, fanann siad ar an mbun agus clúdaíonn siad iad féin le gaineamh le haghaidh duaithníochta i rith an lae.

“Choigeartaigh mé mo strobes agus socruithe ceamara go tapa mar go raibh an torpedo ag gluaiseacht go tapa, agus ní raibh ach go leor spáis agam chun mé féin a bhrú síos chun cúpla pictiúr a lámhach sula ndeachaigh sé ag snámh go tapa chuig uisce níos doimhne. Ar deireadh fuair mé a taobh 'eile' a fheiceáil!"

(Tógtha le Canon EOS R7 + EF 8-15mm Fisheye, tithíocht Easydive Leo3wi, dhá strobe Inon Z-330. f/11, 1/200ú, ISO 200)

Macra / Óir:

Werefish le Andrea Michelutti (an Iodáil)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“Ba mhór an t-údar imní é an radharc seo a fheiceáil ina raibh scairpéisc ag ithe lizardfish,” a deir Michelutti ón ngrianghraf seo a tógadh in Anilao, Batangas sna hOileáin Fhilipíneacha.

“Ní raibh sé éasca fanacht dírithe chun an lámhaigh a fháil. Léiríonn an seat an chodarsnacht lom idir áilleacht an dúlra agus a réaltacht chrua. Baineadh úsáid as snoot chun solas mo stróige a dhíriú, rud a choinnigh an cúlra dorcha agus neamhfheiceálach.”

(Tógtha le Sony RX100 Mark VII, tithíocht Marelux, strobe Inon Z-330, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500th, ISO 100)

Macra / Airgid:

An Diabhal Beag Ar Béil le Wen Chou Wu (Taiwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

“Creidim go bhfaca an chuid is mó de na tumadóirí an míol mór a itheann an teanga ar na meáin shóisialta,” a deir Wen, a ghlac a urchar in oirthuaisceart na Téaváine. “Téann sé trí na geolbhaigh isteach i mbéal an éisc, ag teacht in áit na teanga sa deireadh agus ina chuid den iasc.

Lá amháin i mí Lúnasa 2024, nuair a bhí stad sábháilteachta 5m á dhéanamh agam, chonaic mé blenny i bhfolach i bpoll, agus ghlac mé cúpla grianghraf chun an t-am a chur ar aghaidh. Ní bhfuair mé aon rud 'neamhghnácha' faoin mbláth agus mé ag lámhach, ach nuair a d'fhéach mé ar na grianghraif ar mo ríomhaire ina dhiaidh sin, thug mé faoi deara go raibh ‘ollphéist beag’ ina bhéal freisin!

“Shíl mé go mbeadh an t-iasc á chéasadh ag an mbeagán itheacháin teanga, ach bhí an chuma ar an scéal go raibh an bheirt ag maireachtáil le chéile go comhchuí, rud a fhágann gur grianghraf idir gleoite agus corraitheach ag an am céanna.”

(Tógtha le Olympus OM-D E-M1 Marc III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macra, tithíocht AOI, AOI +15 macra dé-opter, dhá strobes SUPE D-Pro. f/18, 1/160ú, ISO 100)

Uillinn Leathan / Óir:

Donatello's Larder le Massimo Zannini (an Iodáil)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Soláthraíonn Cava Valsora sna hAlpa Apuan sa Toscáin, ceann de na cairéil marmair Carrara clúiteacha san Iodáil “cúlra atá cosúil le réimse an deiscirt alpach alpach Iodálach (Ichthyosaura alpestrisapuana),” a deir Zannini.

“Cé go dtáirgeann an chairéal an marmar bán agus gorm-liath a bhfuil clú air go fóill, seachnaítear eastóscadh ón linn nádúrtha ina n-póraíonn coilíneacht de na néaróga ildaite seo – sampla croíúil de chosaint speiceas leochaileach.”

(Tógtha le Nikon D850 ≠ EF 8–15mm Fisheye, tithíocht Nauticam, dhá strobe SUPE D-Pro. f/14, 1/200ú, ISO 125)

Uillinn Leathan / Airgid:

Leanbh Mór le Brittany Ilardi (SAM)

(© An Bhriotáin Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

"Is leanbh an-mhór é sin!" a deir Ilardi. “Ní dhéanfaidh aon ní ach miongháire tar éis dó a bheith ag snámh leis an lao cromáin seach-aisteach seo in uiscí criostail-ghlan Pholainéis na Fraince. Sa gheimhreadh, tá na hoileáin Polynesian lán de mhíolta móra imirce, ag teacht chun pórú agus a gcuid leanaí a ardú.

“Ar an lá áirithe seo, bhí an t-ádh dearg orainn mamaí agus lao a aimsiú cúig nóiméad tar éis an bád a sheoladh. Shleamhnamar isteach san uisce agus chuir an baineannach óg aisteach seo fáilte romhainn, nach raibh a fhios aici cén bhrí a bhí le spás pearsanta. Choinnigh sí ciorcail snámha timpeall orm, ag teacht isteach gar chun ‘Haigh Dia’ a rá anois is arís, go dtí gur shocraigh mamaí go raibh sé in am dul.”

(Tógtha le Canon EOS R5 + 28–70mm f/3.5–4.5, tithíocht Nauticam, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400th, ISO 800)

Thar Faoin / Ór:

Frog le Luc Rooman (An Bheilg)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

“Tá mealltacht na n-amfaibiach fós an-láidir dom, cé go dteastaíonn go leor foighne chun grianghraif a ghlacadh díobh, mar ní bhíonn siad sásta go ginearálta mar ábhair,” a deir Rooman sa ghrianghraf seo a tógadh in Antwerp. “Mar sin féin, tar éis uaireanta fada a chaitheamh san uisce, bhí frog ann ar deireadh a d'fhan fós ar eochaircheap lile.

“Go deimhin, ba léir gur theastaigh ón gceann seo go dtógfaí a phictiúr: gach uair a bhog mé chun grianghraif a ghlacadh den frog ó uillinn eile, chas sé liom.”

(Tógtha le Nikon Z7 II + 16-35mm f/4, tithíocht Isotta, strobes subtronic. f/13, 1/200ú, ISO 100)

Thar Faoi / Airgid:

Pink On Yellow le Martin Stevens (An Ríocht Aontaithe)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

“Ní bhíonn smugairle róin bhána le feiceáil go coitianta ar fud na RA, ach ba bhliain í 2024 nuair a tháinig go leor daoine ar fud an iardheisceart i rith an tsamhraidh agus go luath san fhómhar,” a deir Stevens. Mar sin féin, ní raibh aon cheann le feiceáil aige go dtí lá amháin nuair a bhí sé chun grianghraif agus scannán a dhéanamh i linnte taoide i Falmouth i gCorn na Breataine.

“Sroicheamar an trá chun na céadta smugairle róin a aimsiú agus iad ag níochán suas agus ag snámh sna linnte, mar gheall ar ghaoth láidir ar an gcladach. Chuaigh mé abhaile, d'athraigh mé isteach i mo culaith fliuch, agus ansin snorkeled sna linnte ag imeall an uisce, áit a raibh go leor de na smugairle róin geal bándearg ag bailiú. Rinne siad codarsnacht álainn leis an bhfeamainn bhuí, na dathanna bríomhara in aghaidh na spéartha liatha stoirmeacha thuas.”

(Tógtha le Córas OM OM-5 + Olympus 7–14mm Pro, tithíocht Isotta, dhá strobe Sea & Sea YS-D3 II. f/13, 1/200ú, ISO 400)

Caomhnú / Óir:

Suffocating le Matthew Mak (Ceanada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Bhí Mak sa tóir ar bhaoite i gCuan Magdalena, Baja, Meicsiceo agus mheall sé frigéid, seaicéid agus leoin farraige California. “I measc an ghrúpa leon farraige bhí an fear seo. I bhfostú thart ar a mhuineál bhí an chuma air mar bhruscar líonta iascaireachta. In ainneoin na n-aisiúlachtaí, chonacthas é ag seilg go rathúil, le feiceáil i riocht réasúnta agus gan a bheith maolaithe.

“Chasamar leis ag dhá liathróid bhaoite éagsúla, áit ar ghlac sé go díograiseach leis an aicsean. Bhí sé thar a bheith briseadh croí a fheiceáil conas a chuaigh sé i bhfostú, ach is suntasaí freisin an chaoi ar éirigh leis.

“Tá méid scanrúil de dhramhaíl phlaisteach á bhailiú inár n-aigéin, agus cuireann an íomhá seo i gcuimhne dúinn conas atá sé ag dul i bhfeidhm ar fhiadhúlra agus ar an gcomhshaol. In ainneoin mar a d’fhéadfadh ainmhithe a bheith ag oiriúnú, ní mór dúinn ár n-iarmhairt ar an bpláinéad a íoslaghdú má táimid le bheith ann go comhchuí lena áitritheoirí.”

(Tógtha le Sony a1, Sigma 14–24mm f/2.8 DN DG Art, tithíocht Ikelite. f/7.1, 1/1250th, ISO 2000)

Caomhnú / Airgid:

An Splash Deiridh Dúigh le Pasquale Vassallo (an Iodáil)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

“Is é ceann de na tionscadail ghrianghrafadóireachta a rinne mé le déanaí ná an tionchar a bhíonn ag líonta iascaireachta ar mo thimpeallacht mhara áitiúil a dhoiciméadú,” a deir Vassallo, a bhí ar Oileán Ischia nuair a tháinig an deis seo chun cinn. “Sa lámhaigh seo, tá sceanall gafa ag iarraidh, lena lán éirim, é féin a shaoradh ó líontán, ag scaoileadh scaird dúigh amhail is go bhfuil sé ag iarraidh an gaiste uafásach a bhfuil sé gafa leis a scrios.

“Go háirithe i rith an tsamhraidh, tagann sceanra gar don chósta chun a gcuid uibheacha a bhreith, ach gabhtar líon mór acu, rud a thógann ar a laghad a ndeis le sceitheadh.

“Tá cead ag iascairí áirithe iascaireacht cladaigh agus cloí leis na rialacha. Bíonn daoine eile i mbun ró-iascaireachta agus is cosúil nach léiríonn siad mórán meas ar an gcomhshaol.”

(Tógtha le Canon EOS R5 + RF 15–35mm f/2.8, tithíocht Seacam, dhá strobe Seacam 160D. f/22, 1/160ú, ISO 250)

An Abhainn Dubh / Gold:

Ascent Of The Argonaut le André Moyo (An Fhrainc)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

“Ó na doimhneachtaí dothuigthe, áit a bhfuil solas imithe i léig agus ciúnas i réim, cuireann argónán tús lena thuras i dtreo an dromchla,” a deir Moyo. “Iata ina bhlaosc íogair, sárshaothar na hailtireachta nádúrtha, ardaíonn sé, á iompar ag sruth mistéireach.

“Cosúil le brionglóid a bheith ag imeacht ón duibheagán, tagann sé trasna ar dhuilleog ar snámh, compánach nach dócha go bhfuil sé ag fánaíocht. Dealraíonn sé go bhfuil an duilleog, scoite ó chrann anaithnid, ag damhsa, faoi threoir whims an uisce. Bíonn siad ag sileadh le chéile – an sliogán corrach agus cliabhán milis an dúlra – aontaithe i ndamhsa ciúin. Tá an nautilus, taistealaí an domhain, ar aon dul le héadrom na duille, amhail is dá mbeadh an t-aigéan féin ag tairiscint nóiméad loingis filíochta.” Tharla sé go léir in Anilao sna hOileáin Fhilipíneacha.

(Tógtha le Macra Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8, tithíocht Seacam, strobe Fotocore GTX. f/25, 1sec, ISO 100)

An Abhainn Dubh / Silver:

Octopus Ocrach le Dennis Corpuz (Na hOileáin Fhilipíneacha)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Ba é seo urchar buaiteach eile a tógadh in Anilao. “Tá mo fhoireann agus mé féin i dtaithí ar imirce ingearach iontach créatúir domhainfharraige a fheiceáil le linn ár tumthaí uisce dubha,” a deir Corpuz. “Ar tumadóireacht ar leith amháin, chonaic mé giota beag ochtapas ag snámh i bpatrún randamach agus corrach. Aisteach go leor, shnámh mé níos gaire dom a fhiosrú agus thug mé faoi deara portán beag bídeach ag iarraidh éalú ó na tentacles. ochtapas.

“Gan leisce, d’éirigh liom cúpla seat den idirghníomhú dian seo a ghabháil roimh an ochtapas retreated ar ais isteach sa doimhneacht. Ba mhór an t-ádh é iompar ainmhithe chomh spéisiúil a fheiceáil.”

(Tógtha le Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, tithíocht Sea & Sea, strobe Fotocore GTX. f/25, 1/250ú, ISO 250)

Dlúth / Óir:

Taobh istigh le Andrea Michelutti (an Iodáil)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“An trevally gorm seo (Carangoides ferdau) neadaithe laistigh a Thysanosoma thysanura Léiríonn smugairle róin a ngaol siombóiseach, foirm de chumannachas,” a deir Michelutti faoi seo, lámhaigh eile de chuid Anilao.

“Baineann an t-iasc leas as an smugairle róin trí chosaint agus foscadh a fháil, agus é a úsáid mar sciath in aghaidh creachadóirí. Mar chúiteamh, bíonn buntáistí indíreacha ag an smugairle róin, mar shampla deireadh a chur le paraisítí nó smionagar a bhuíochas do láithreacht na n-iasc.

(Tógtha le Sony RX100 Mark VII, tithíocht Marelux, dé-óid uillinn leathan Inon ZM80, dhá strob Inon Z-330. f/10, 1/250ú, ISO 250)

Dlúth / Airgid:

Ghostpipes le Enrico Somogyi (An Ghearmáin)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

“Agus mé ag tumadóireacht in uiscí Dauin [Na hOileáin Fhilipíneacha] chonaic mé péire de phíbiasc taibhsí harlequin ag bogadh go galánta anonn is anall sa sruth,” a deir Somogyi. “Ghluais a gcorp i dathanna boga agus mheaitseálann siad an timpeallacht go foirfe.

“Chonaic mé an-suimiúil, agus iad ag snámh go spraíúil timpeall a chéile, amhail is dá mba rud é go raibh siad ag déanamh damhsa rúnda. Scairt an ghrian tríd an uisce agus chruthaigh dráma draíochtúil an tsolais. Shuigh mé mé féin chun an tumadóir a ghabháil sa chúlra agus an phíbiasc taibhse sa tulra.

“Bhí an chodarsnacht idir an solas glioscarnach agus an t-iasc mín iontach. Nuair a bhrúigh mé an comhla, bhí a fhios agam go raibh nóiméad ar leith gafa agam – áilleacht an domhain faoi uisce in aon íomhá amháin.”

(Tógtha le tithíocht Sony RX100 Mark VII, Fantasea, Nauticam EMWL le Lionsa Cuspóra 160°, dhá strób Backscatter Mini Flash (MF-2), dhá snoots DIY, monatóir Weefine WED-5. f/8, 1/800th, ISO 125)

Punann / Ór:

Timpeall an Domhain le Filippo Borghi (an Iodáil)

Ag cur béime ar réimsí éagsúla den domhan, bhí sé mar aidhm ag punann Borghi iompraíochtaí éagsúla créatúir mara éagsúla a thaispeáint ina dtimpeallacht nádúrtha.

“Ó mhamaigh mhóra go créatúir micreascópacha a shnámhann i sruthanna an aigéin, raon na n-ábhar ó dhoimhneacht na Meánmhara go dromchla na hAstráile Theas go huiscí fuar Antartaice agus uiscí te an Aigéin Indiaigh," a deir sé:

‘Glacann manach ga torpedo, ag taispeáint a scileanna seilge iontacha’, Oileán Giannutri, an Iodáil (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

‘Snámhiasc mór daite bríomhar, ag bailiú le sceitheadh, a scileanna suntasacha duaithníochta agus cumarsáide a thaispeáint’, Wyalla, An Astráil Theas (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

‘Rón liopard aisteach, in idirghníomhaíocht a bhí corraitheach agus osréalaíoch, a ghlanann a fhiacla go spraíúil’, Leithinis an Antartach (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

‘A mháthair humpback whale altraí agus naisc lena lao óg’, Oileán Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

‘Iguana mara, suite ar an tsubstráit charraigeach, a chothaíonn algaí’, Oileáin Galapagos, Eacuadór (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'A trédhearcach ochtapas Síneann larbhaí, ar bheagán a mhéara, a chuid tentacles bídeacha, agus é ag cuardach bia’, Caolas Lembeh, an Indinéis (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

