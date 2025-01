Téann Mona go mór i gcomórtas grianghraf Ocean Art

Fógraíodh buaiteoirí bliantúil an 13ú Comórtas Grianghrafadóireachta Faoi Uisce Ealaín Aigéin, le heagrán 2024 den chomórtas ag tabhairt iontrálacha ó níos mó ná 90 tír, rud a deir an t-eagraí a léiríonn raon níos leithne ná riamh.

Bronnadh an duais Best in Show ar Eduardo Labat le haghaidh Dancing Whitetips, seat dubh agus bán a tógadh ar oileánra iargúlta Revillagigedo amach ó Mheicsiceo.

D'aibhsigh eagraí an imeachta, atá lonnaithe sna SA, an chatagóir Dubh agus Bán Treoir maidir le Grianghrafadóireacht Faoi Uisce (PMU) mar cheann an-iomaíoch i mbliana. Luadh an chatagóir Caomhnaithe freisin as aird a tharraingt ar an tionchar millteach a bhíonn ag taibhse-iascaireacht.

“Ní raibh comórtas Aigéin-Ealaíne na bliana seo ach rud neamhghnách,” a dúirt eagraí an chomórtais Nirupam Nigam, atá PMU's príomheagarthóir agus uachtarán Bluewater Photo.

“Déanann na híomhánna seo níos mó ná duaiseanna a bhuachan; tarraingíonn siad croí agus intinn, sroicheann siad na milliúin ar fud an domhain agus cuireann siad i gcuimhne dúinn ár bhfreagracht chomhroinnte chun áilleacht an aigéin a chosaint. Is mór an onóir é an comórtas a fheiceáil ag fás ó thaobh raon feidhme agus tionchair gach bliain.” Tá teacht na n-íomhánna buaiteacha bunaithe ar iad a bheith á dtaispeáint ag thart ar 250+ asraon meán domhanda – mar shampla Divernet.

Ar an bpainéal moltóireachta mar is gnách bhí na grianghrafadóirí Tony Wu, Marty Snyderman agus Mark Strickland, cé go raibh painéalóir nua, Ipah Uid Lynn, páirteach leo chun na catagóirí Ealaín Digiteach Faoi Uisce agus Faisin Faoi Uisce a mheas.

Thug Ocean Art breis agus US$60,000 amach i nduaiseanna fearas ceamara faoi uisce agus turais tumadóireachta a bhronn ionaid tumadóireachta agus oibritheoirí beo ar bord. Anseo thíos tá na híomhánna buaiteacha i ngach ceann de na 14 chatagóir:

Buaiteoir uillinn leathan:

Hwanhee Kim / Solas

(Hwanhee Kim / Ocean Art)

“An tseachtain sular ghlac mé an urchar seo, thit báisteach throm i Cancun [Meicsiceo],” a deir Kim. “Niteadh dríodar agus cothaithigh ón Carwash in aice láimhe isteach sa cenote, ag cruthú dathanna iontacha mar gheall ar an difríocht i dtiúchan. Is gnách go mbíonn báisteach ina dhúshlán do ghrianghrafadóireacht faoi uisce ach, sa chás seo, chruthaigh sé dathanna bríomhara is annamh a fheictear faoin uisce.

“Tháinig solas na gréine, lena bheogacht láidir, tríd na huiscí dearga, ag nochtadh nóiméad draíochta. D'fheidhmigh an solas mar nasc idir an talamh agus an domhan faoi uisce, chomh maith le idir nádúr agus daoine. Bhí sé de phribhléid agam an áilleacht seo a fheiceáil agus bhí an t-ádh orm go raibh mé in ann í a dhoiciméadú.”

Duais: Turas tumadóireachta ceithre oíche do bheirt ag Atmosphere Resorts & Spa sna hOileáin Fhilipíneacha.

Tógtha le Nikon D850 + Nikon 8-15mm i dtithíocht Nauticam, solas nádúrtha. 1/125ú, f/7.1, ISO 1100

Buaiteoir Macra:

Adam Martin / Ialtóg Óg

(Adam Martin / Ocean Art)

Fuarthas an t-ialtóg óg seo 26m ar doimhneacht i dTulamben, Bali san Indinéis. Baineadh úsáid as snoot chun iarracht a dhéanamh an strobe a leithlisiú don ábhar, gan an iomarca den chúlra a lasadh. Leagann an soilsiú béim ar uigeacht agus ar struchtúr chorp an éisc, ag cur béime ar a línte galánta agus a dhathú beoga.

Duais: Turas tumadóireachta naoi n-oíche go Komodo nó Raja Ampat le Mermaid Liveaboards

Tógtha le Macra Sony A7RV + Canon 100mm i dtithíocht Nauticam, Inon strobe le snoot. 1/250ú, f/13, ISO 320

Buaiteoir Iompar Saoil na Mara:

Yoichi Sato / Rugadh Ó Béil

(Yoichi Sato / Aigéan Ealaín)

“Oíche lár an tsamhraidh, cé go raibh an chuid is mó de na créatúir ina gcodladh go tapa, fireannach Ostorhinchus properuptus, tar éis tréimhse goir seachtaine a chríochnú, a chuid fuinnimh go léir a ghairm agus, le gluaiseacht crith, scaoil sé swarm de larbhaí as a bhéal,” a deir Sato, a ghlac an urchar i Minamisatsuma, Kagoshima, an tSeapáin. “Chun an strus ar an iasc a laghdú, thug mé faoi deara an próiseas faoi sholas caol dearg.

“Le linn na huaire goir, d'úsáid mé soilsiú dearg le socrú speisialta a mhúch an solas dearg a luaithe a aimsíodh réamh-splanc an tsróba. Chuir an socrú seo deireadh go héifeachtach le trasnaíocht an tsolais dhearg sa ghrianghraf, ag cinntiú gur ghlac an íomhá an nóiméad chomh nádúrtha agus ab fhéidir."

Duais: Seacht n-oíche le 12 tumadóireacht do bheirt ag Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, an Indinéis.

Tógtha le Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macra USM i dtithíocht Nauticam, dhá INON Z330, ceann amháin RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125ú, ISO 400

Buaiteoir portráide:

Stefano Cerbai / Loingseoireacht Eisceachtúil

(Stefano Cerbai / Aigéan Art)

“Bhí mé ar mo mhí na meala san Astráil, agus i measc na n-áiteanna dochreidte ar thugamar cuairt orthu bhí Deisceart na hAstráile, áit a raibh deis agam tumadóireacht a dhéanamh agus cuardach a dhéanamh ar an seadragon nach raibh aon bhaint aige leis – ainmhí a raibh brionglóid agam air a fheiceáil le blianta fada.

“Bhí an t-ádh dearg orm, ní hamháin ceann a aimsiú agus a fheiceáil ach freisin grianghraf a ghlacadh de ag iompar a chuid uibheacha, a bhí á chosaint aige ar a dhroim in aice lena eireaball.”

Duais: Strób faoi uisce Ikelite DS230 le solas samhaltaithe.

Tógtha le Nikon D7200 + Tokina 10/17 i dtithíocht Isotta, strobe Ikelite. f/16, 1/160ú, ISO 250

Buaiteoir Fuar Uisce:

James Emery / Broigheall Aisteach

(James Emery / Ocean Art)

“Le linn tumadóireachta i Monterey [California], bhí mé ag tógáil grianghraif de pháirceanna an Metridium nuair a thug mé faoi deara broigheall ag snámh inár dtreo. Is mór an t-iontas a bhí orm, thosaigh sé ag piocadh ar cheann mo mhná céile, ach bhí sí go hiomlán unfazed.

“Shnámh mé anonn go tapa chun cúpla seat a fháil, agus ansin d'aistrigh aird an bhroigheall chuig an machnamh i gcalafort cruinneachán mo cheamara. D'fhan sé linn ar feadh thart ar 20 nóiméad, ag snámh suas don aer sular fhill sé chun sinn a sheiceáil amach arís. Nóiméad uathúil spraíúil a bhí ann a thug léargas dom ar fhiosracht na broighne”.

Duais: $300 deimhniú bronntanais Ultralight

Tógtha le Sony A7III + Canon 8-15mm le adapter Metabones i dtithíocht Nauticam, Kraken KS160 strobes. 1/80ú, f/13, ISO 500

Buaiteoir Nudibranch:

Borut Furlan / Cochaillíní Nudibranchs

(Borut Furlan / Aigéan Ealaín)

“Ba é seo mo chéad chuairt ar Oileán Vancouver i mí Dheireadh Fómhair 2024 agus mo chéad chuairt ar Cheanada ar chor ar bith,” a deir Furlan. “Ní raibh mórán eolais agam faoin gceantar agus mar sin shocraigh mé lionsa súmáil leathan-uillinn a úsáid ar an gcuid is mó de mo thumadóirí mar gheall ar a éagsúlacht.

“Nuair a shroich mé foraois na ceilpe agus na nudibranchs cochaill orthu, bhí ionadh orm. Ní fhaca mé an oiread sin de na nudibranchs in aon láthair amháin. Bhí na mílte acu ann agus bhí siad i ngach áit, ar an mbun, ar an gceilp agus fiú ag snámh. Lámhaigh mé na céadta íomhánna éagsúla díobh agus seo ceann ón tsraith seo."

Duais: Suas le 10 n-oíche ar an Aigéine ó Walindi Plantation Resort, PNG

Tógtha le Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (tiontaithe go Seacam), dhá strobe Seacam 150D. 1/40ú, f/14, ISO 400

Buaiteoir Blackwater:

Kyungshin Kim / Fiach

(Kyungshin Kim / Ocean Art)

“Ghabh mé an t-urchar seo le linn tumadóireachta san uisce dubh in Anilao [Na hOileáin Fhilipíneacha] i mí na Samhna seo caite,” a deir Kim, a thug faoi deara ar dtús dhá squid greamaithe dá chéile agus a ghlac leis go raibh siad ag cúpláil. “Ar iniúchadh níos dlúithe thug mé faoi deara nach raibh siad ag cúpláil - bhí squid amháin ag ithe an ceann eile, squid níos lú.

“Is eol go mbíonn an channabalachas ar siúl ag squid, ach is annamh a fheiceann an scuid beag ag ithe a chéile le linn tumadóireachta san uisce dubh. Lean mé go cúramach iad agus bhreathnaigh mé orthu, agus d'éirigh liom cúpla grianghraf a ghabháil.

“Tar éis thart ar 10 nóiméad, thosaigh dath an scuid bhig ag dul in olcas. Ar deireadh, scaoil sé spurt de dúch dubh. Go gairid ina dhiaidh sin, chuaigh an scuid a bhí críochnaithe ag ithe go mall i gcéin, agus chuaigh an scuid a bhí ina chreiche isteach i ndoimhneacht dorcha na farraige.”

Duais: Pacáiste tumadóireachta seacht n-oíche ag Dive Resort i Puerto Galera ionad tumadóireachta sna hOileáin Fhilipíneacha ó El Galleon / Asia Divers

Tógtha le macra Nikon Z8 + 60mm i dtithíocht Nauticam, dhá Kraken S160 agus ceann amháin Weefine 5000 solas. 1/200ú, f/20, ISO 200

Buaiteoir Caomhnaithe Faoi Uisce:

Kimber Greenwood / Bá i Plaisteach

(Kimber Greenwood / Aigéan Art)

Cruthaíodh an íomhá seo a tógadh ag High Springs mar chuid de thionscadal feasachta do Chomhairle Florida Springs faoin tionchar a bhíonn ag buidéalú uisce ar na Florida Springs áitiúla. Táirgtear níos mó ná 300 buidéal uisce gach nóiméad ag gléasraí buidéalú uisce mar iad siúd atá suite nóiméad ón earrach inar lámhachadh an íomhá seo.

“Ní hamháin go bhfuil na buidéil seo ag críochnú i láithreáin líonta talún agus ag tabhairt micreaphlaisteach isteach inár dtimpeallacht, ach tá an buidéalú ar “uisce an earraigh” ina chúis le cailliúint uisce ó Uiscíoch Floridian, rud atá ag laghdú leibhéil uisce agus sreabhadh uisce, rud a fhágann meathlú ar uisce. na fuaráin agus na haibhneacha,” a deir Greenwood.

“Bronnadh na buidéil a úsáideadh don íomhá seo ó ghníomhaí caomhantais áitiúil a tharraing as crios táirgthe gléasra buidéalú áitiúil iad.” Úsáidtear na híomhánna sna meáin shóisialta agus i bhfeachtais fógraíochta priontála chun daoine a spreagadh chun aistriú chuig buidéil uisce in-athúsáidte.

Duais: Dhá Strobe Marelux Apollo S móide Lumilink

Tógtha le Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500ú f/3.5, ISO 400

Buaiteoir Ealaín Digiteach Faoi Uisce:

Unkoo Kim / Dúil

(Unkoo Kim / Ocean Art)

Tá an fharraige ag Seogwipo ar Oileán Jeju, An Chóiré Theas gar do chroí Kim ach i bhfad ó thimpeallacht iontach le haghaidh grianghrafadóireacht faoi uisce, go minic murcach agus le sruthanna láidre. “Bhí tionchar breise ag teocht na farraige ar ardú, easpa ábhar agus fachtóirí eile ar uiscí Seogwipo,” a deir Kim, nach raibh cinnte conas áilleacht na créatúir farraige ann a ghabháil sular chinn sé solas a úsáid mar chúlra chun iad a aibhsiú.

“Thóg mé an íomhá seo le linn an tséasúir is fearr den bhliain. Chun íomhá tosaigh a ghabháil den hana goby gorm, chaith mé uaireanta gan áireamh ag breathnú orthu agus ag dul in aice leo. Ag samhlú idirghníomhú dinimiciúil an gorm hana goby le soilse bokeh, d'úsáid mé uirlisí a bhí ullmhaithe agam roimh ré agus lionsa seanré leasaithe chun nochtadh iolrach a chomhcheangal le híomhánna bokeh tine ealaíne.

“Cé nach bhfuil sé thar a bheith deacair íomhánna tine ealaíne a ghabháil, teastaíonn ullmhúchán, iarracht, cleachtadh agus, níos tábhachtaí, am chun nasc a thógáil leis na hábhair.”

Duais: Marelux SOFt Lite Snoot plus duga.

Tógtha le lionsa macra Nikon D850 + 60mm / athrú Bell & Howell Filmovara i dtithíocht Nauticam, dhá strobe Ikelite DS230, laindéir faoi uisce Sofirn. 1/160ú, f/11, ISO 100

Buaiteoir Dubh & Bán + An Seó is Fearr:

Eduardo Labat / Dancing Whitetips

(Eduardo Labat / Aigéan Art)

“Ba é an tumadóireacht dheireanach a bhí againn den lá, tráthnóna agus solas na gréine ag dul i laghad,” a deir Labat. Ag Roca Partida [Revillagigedos, Meicsiceo] tagann an chuid is mó de shiorcanna barr geal le chéile i ngrúpaí beaga ag laftáin éagsúla ar fud fhoirmiú na carraige.”

Thosaigh comhiomlán mór de leideanna bána ag teacht le chéile achar fada ón gcarraig, agus na dosaenacha ag cruthú grúpa daingean timpeall 8m ar doimhneacht ach ní raibh siad ag seilg ná ag taispeáint iompar ionsaitheach.

“Tar éis dom an teagmhas neamhchoitianta seo a fheiceáil ó imeall an fhoirmithe, chuaigh mé suas go mall chun ainliú díreach os a chionn. Sin an áit a thóg mé an pictiúr seo. Ón thuas, ba chosúil go raibh na siorcanna ag snámh go sioncrónach i tairiscint ciorclach. Bhí sé go hálainn finné.

“Shocraigh mé dubh agus bán a úsáid don phictiúr seo mar gheall ar conas a d’fhéach céimseata an fhoirmithe sa stíl seo agus freisin mar gheall ar an gcodarsnacht nádúrtha is féidir le duine a thuiscint i dubh agus bán maidir leis na leideanna siorcanna i ndáil leis an gcuid eile dá gcorp. .

Duais: Ceithre oíche do bheirt le 7 tumadóireacht ag All 4 Diving / Akaya Bali

Tógtha le súil éisc Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 i dtithíocht Nauticam, strobes Sea & Sea YS-D3 DUO. 1/160ú, f4.0, ISO 640

Buaiteoir Faisean Faoi Uisce:

Lucie Drlikova / Go maire tú an Bhanríon!

(Lucie Drlikova / Aigéan Art)

An Bhanríon olc ó na Sneachta bán Tá síscéal tógtha ag na deamhain sa ghrianghraf seo, mar chuid de thionscadal pearsanta Drlikova “Once Upon a Dream in Waterland”, a bhfuil sí ag obair air le seacht mbliana.

“Is ionann an tionscadal seo agus filleadh ar bhrionglóidí m’óige – is feisteas, radharc agus frapaí go léir a dhéanaim féin de láimh,” a deir sí. Tógadh an lámhaigh i linn 8m-doimhneacht ag Aquapalace Praha i bPoblacht na Seice.

Duais: Teastas bronntanais $400 Bluewater Photo

Tógtha le Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 i dtithíocht Nauticam, strobes Subtronic. 1/160ú, f/8, ISO 500

Buaiteoir Dlúth Uillinn Leathan:

Marco Lausdei / Fiach san Oíche

(Marco Lausdei / Aigéan Ealaín)

Agus é ag tumadóireacht ar shuíomh cáiliúil Maya Thila sna hOileáin Mhaildíve, thug Lasdei faoi deara siorc sceire bán ag gluaiseacht i bpatrúin thimthriallacha, agus é meallta go feiceálach chuig scamall iasc airgid suite feadh an titim thila.

“Agus úsáid á baint agam as bolláin in aice láimhe mar chlúdach, chuir mé mo chuid boilge i bhfolach agus íoslaghdaigh mé go cúramach, ag iarraidh a bheith chomh gar agus is féidir gan cur isteach ar iompar an chreachadóir,” a deir sé. “Nuair a chuaigh an siorc i dtaithí ar mo láithreacht, d’fhan mé le ceann dá ghluaiseachtaí timthriallacha chun é a thabhairt laistigh de raon splanc.

“Chuir mé an t-uainiú ar an lámhaigh ní hamháin chun an siorc a ghabháil ach freisin gluaiseacht seachanta scamall na creiche féideartha. Tógadh an lámhaigh ó uillinn bun go barr, lena n-áirítear dromchla na farraige d'aon ghnó chun doimhneacht agus toise a chur leis an íomhá. Bhí tuiscint ar nósanna agus iompar an ábhair riachtanach chun go n-éireodh leis an seat seo.”

Duais: Turas beochlár seacht n-oíche ar aghaidh Bilikiki in Oileáin Sholamón

Tógtha le cruinneachán Seafrog Sony RX100m5 + i dtithíocht Seafrog. 1/160ú, f/10, ISO 200

Buaiteoir Macra Dlúth:

Naomi Springett / Seabhac Longnose

(Naomi Springett / Ocean Art)

“Le haghaidh ár mí na meala, chuamar ar thuras tumadóireachta beo ar an gclár go dtí an Great Barrier Reef. Tógadh an grianghraf seo ar cheann de na tumthaí is deise den turas: bommie coiréil rathúil le saol macra go leor. Ina shuí go bródúil ar choiréal dubh na gréine, ní raibh an t-iasc fada srónach seo ró-bhuartha le mo láithreacht agus, rud a chuir áthas orm, shuigh mé fós fada go leor chun cúpla grianghraf a fháil sula ndeachaigh sé ag snámh.

“Leis an oiread sin iasc trópaiceach a bheith cúthail ón gceamara, ba rud annamh a bhí anseo. Tá coiréil ghrian dubh i measc na coiréil is fearr liom; chuir na dathanna saibhir glasa cúlra codarsnachta ar fáil don iasc buailte seo.”

Duais: Turas tumadóireachta ocht lá go Galapagos ar aghaidh Aqua liveaboard ó Andean Travel Company.

Tógtha le Olympus TG-4 i dtithíocht PT-056, dhá strobe Mara agus Muir. 1/40ú, f/8, ISO 200

Buaiteoir Iompraíochta Dlúth:

Naomi Springett / Frithpháirteach

(Naomi Springett / Ocean Art)

Chonacthas an gligín glan stríoca seo agus an t-iasc ilchineálach seo ar Mhórsceir Bhacainneach na hAstráile, sampla de shiombóis fhrithpháirteach. “Go hiondúil bíonn an t-iasc lizardish an-sciotach, ní ghlacann siad le grianghrafadóirí a bheith ró-ghar, ach bhí an duine seo sách sásta a bheith ag tógáil grianghraif le linn dó a bheith glan,” a deir Springett ón dara seat a bhuaigh sí.

“Bhí ionadh orm a bheith ag faire ar an saighead éisc níos lú ar fud an lizardfish, fiú isteach ina bhéal, ag léiriú muinín dochreidte ar thaobh na n-iasc níos lú, ag socrú ar deireadh thiar díreach ar bharr cloigeann an lizardfish!"

Duais: mar atá thuas

Tógtha le Olympus TG-7 i dtithíocht PT-059, dhá strobe Mara agus Muir. 1/80ú, f/13, ISO 200

Is féidir na híomhánna seo mar aon leis na grianghraif go léir a tháinig sa dara háit agus a luaitear go honórach a fheiceáil le scéalta cúlra ar shuíomh an eagraí Treoir maidir le Grianghrafadóireacht Faoi Uisce.

