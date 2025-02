Cinneann máthair-ghrá Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana 2025

Tar éis dóibh a mbealach a dhéanamh trí 6,750 íomhá a chuir grianghrafadóirí faoi uisce ó ar fud an domhain isteach tá an triúr breithiúna tar éis comhaontú a dhéanamh ar a bhfíorasc, is é sin gurb é Alvaro Herrero buaiteoir an chomórtais Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana 2025 (UPY).

Ba iad Peter Rowlands, Tobias Friedrich agus Alex Mustard an painéal de ghrianghrafadóirí faoi uisce a bhfuil taithí acu a bhí freagrach as an gcinneadh, agus fógraíodh na buaiteoirí aréir (19 Feabhra) ag searmanas bronnta i lár Londain arna óstáil ag an. Eastát na Corónach, a bhainistíonn grinneall na farraige timpeall Shasana, na Breataine Bige agus Thuaisceart Éireann.

Bhí an grianghrafadóir Spáinneach Herrero tar éis barr an chatagóir Wide Uillinn sa chomórtas bliantúil bunaithe sa RA lena ghrianghraf Banna Radiant, ag léiriú an chaidrimh speisialta idir máthair-mhíol mór droma agus a lao nuabheirthe i bPolainéis na Fraince.

Ainmníodh David Alpert mar Ghrianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana 2025 na Breataine as a íomhá An Séala Aisteach, tógtha as Oileán Lundy.

Is iad na buaicphointí eile is féidir a bheith i measc na mbuaiteoirí agus an dara háit a thaispeántar thíos ná Shunsuke Nakano's Aghaidh Off, a thaispeánann achrann cuimhneacháin ceann le duine idir dhá fhleasc cheann caorach Áiseach, agus portráid Abdulaziz Al Saleh Hydration, radharc ar chamaill ag ól sa bhfásach a tógadh ó thíos an líne uisce.

Bhuaigh Bryant Turffs an chatagóir Compact le Áilleacht an tSuímh, lámhaigh GoPro de ghormiasc réamhstairiúil, agus ainmníodh an grianghrafadóir Cóiréach Ruruka mar PADI Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana 2025 ag Teacht Chun Cinn Aurora faoi Uisce, tumadóir in uiscí ildaite Mheicsiceo cenote.

Tháinig Robert Marc Lehmann ón nGearmáin an Fondúireacht Sábháil ár bhFarraigí Grianghrafadóir Caomhnaithe Mara na Bliana 2025 as a chuid 1 i 200,000,000, íomhá suaite d'iascairí Indinéisis ag tarraingt siorc mór tíogair i dtír.

Reáchtáladh an comórtas UPY den chéad uair i 1965, nuair a ainmníodh Phil Smith mar Ghrianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana. Tá 13 chatagóir ann inniu, lena n-áirítear trí cinn do ghrianghraif a tógadh in uiscí na Breataine. Taispeántar an dá ghrianghraf is fearr i ngach catagóir thíos le tuairimí na moltóirí, agus is féidir sonraí iomlána na dtorthaí agus rialacha an chomórtais a fháil ar láithreán gréasáin UPY.

Buaiteoir Uillinn Leathan & Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana 2025

Banna Radiant © Alvaro Herrero aka Meicníocht (An Spáinn) / UPY 2025

“Gach bliain, le linn an gheimhridh theas, taistealaím go Polainéis na Fraince chun grianghraif a ghlacadh de na hainmhithe maorga seo,” a dúirt Mekan faoina sheit a bhuaigh, a tógadh i Mo’orea agus a thaispeántar thuas. “Is é an t-am den lá is fearr liom ná go luath ar maidin, mar tá an solas bog agus dronuilleach, rud a ligeann dom an uillinn foirfe a aimsiú chun cruth na n-ainmhithe seo a shainiú go soiléir i gorm.

“Dom féin, is é an grianghraf seo ná ceann a thaispeánann grá na máthar dá lao, ag cur in iúl leochaileacht agus áilleacht ár n-aigéan, agus ag nochtadh ceann de na speicis iontacha lena roinnimid ár ndomhan dúchais.”

"Cad lámhaigh!" dúirt an breitheamh Tobias Friedrich. “Is gnách go bhfeicimid go leor íomhánna de mhíolta móra droma le linn na moltóireachta ar na comórtais UPY, ach chuir an íomhá seo stop linn láithreach. Léiríonn sé i ndáiríre feabhas an ghrianghrafadóra ag féachaint ar an láthair agus freisin an íomhá ceart a aithint ina dhiaidh sin agus é ag brabhsáil tríothu ar an ríomhaire.

“Mar gheall ar an bhfianaise a thagann ón gcúinne uachtarach ar chlé chomh maith le gluaiseacht foirfe an mhíol mhóir agus an lao, chomh maith leis an bhfrámaíocht agus an comhdhéanamh den scoth, is buaiteoir iomlán tuillte é seo.”

“Idirghníomhaíocht chroí-théamh idir mamaí agus leanbh, i staidiúir an-ama den dá ainmhí maorga a bhfuil cuma chomh compordach orthu ina dteach faoi uisce,” a dúirt Alex Mustard. “Tugann an grianghraf cuireadh dúinn breathnú, agus spás a thabhairt do na míolta móra, sa fhráma agus ón ngrianghrafadóir. Is drámatúil é an solas spearing, agus is caolchúiseach an scáth a chaitheann an lao ar a mháthair.

“Bhuaigh Mekan an teideal Grianghrafadóir Caomhnaithe Mara na Bliana siar sa bhliain 2022 leis na híomhánna ba bhrónaí de dhroim droma; Is frithphointe foirfe í an phortráid inspioráideach teaghlaigh seo.”

Dúirt Peter Rowlands freisin: “Léiríonn an íomhá bhuaiteach sinn mar chomórtas, agus ár bpobal mar chaitheamh aimsire/spórt/gairm, don domhan i gcoitinne ar feadh bliana ar fad agus uaireanta bíonn sé an-deacair cinneadh a dhéanamh eatarthu, ach i mbliana, dar liomsa, deir an staidéar íogair ach cumhachtach seo ar nasc máthar agus lao gach rud atá iontach agus go maith faoinár saol.

“Tá ár ndúshláin romhainn, fíor, ach léiríonn an méadú ar dhaonra na míolta móra ar fud an domhain cad is féidir a bhaint amach.”

(Tógtha le Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, tithíocht Isotta, solas nádúrtha. f/8, 1/640ú, ISO 1100)

Uillinn Leathan Dara háit

Gealachdhreacha ethereal © Alvaro Herrero nó Meicneach (An Spáinn) / UPY 2025

Léiríonn sé seo ceann de na pluaiseanna is fearr leis an ghrianghrafadóir i Leithinis an Yucatan, ag Tulum, Meicsiceo. “Ceadaíonn úsáid a bhaint as ath-análaithe sna pluaiseanna dúinn i bhfad níos mó ama a chaitheamh ag iniúchadh a ndoimhneacht, agus cuireann sé le mo ghrianghraif mar go dtugann sé an deis dúinn an radharc a shoilsiú go beacht,” a deir Mekan.

“Tráth gan boilgeoga a astú, cuidímid freisin le gnéithe na huaimhe a chosaint agus i bhfad níos lú cáithníní a shuaitheadh, rud atá an-bhuntáisteach agus grianghraif á dtógáil le spotaí nach mbíonn chomh minic sin. Seachadann rebreathers amanna dí-chomhbhrú i bhfad níos éifeachtaí freisin. Chun an seomra seo a shoilsiú, d’úsáideamar 60,000 lúman de sholas te ó dhá shoilse físe BigBlue.”

"Cenotes cruthaigh cuid de na radharcanna is suntasaí sa domhan faoi uisce ach teastaíonn oiliúint fhairsing, saintrealamh tumadóireachta agus fíor-thiomantas fiú sula nglacann tú grianghraf,” a dúirt Mustard.

“Faighimid go leor cenote shots ach seasann sé seo i ndáiríre ó thaobh cháilíocht an tseomra fíorálainn seo agus cáilíocht ghrianghrafadóireachta an tsoilsiú agus na cumadóireachta.”

(Tógtha le Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, tithíocht Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30ú, ISO 2000)

Buaiteoir Macra

Magic Backlit © Paolo Bondaschi (an Iodáil) / UPY 2025

Ag deireadh tumadóireachta ag Secret Bay in Anilao sna hOileáin Fhilipíneacha, chonaic Bondaschi beirt ghrianghrafadóir eile faoi uisce agus chuir sé in iúl dá threoraí seiceáil a raibh á lámhach acu. “Tar éis dom a thuiscint go raibh sé ar cheann de na hábhair is fearr liom, séacla fionna, d’fhan mé go foighneach le mo sheal agus d’úsáid mé an t-am chun an lámhaigh a phleanáil agus a ullmhú.

“Roghnaigh mé é a shoot i bpróifíl, backlit le snoot. Bhí ról bunúsach ag mo threoraí agus mo chara i mbainistíocht shaineolach a dhéanamh ar sholas na snoóide. Tar éis cúpla seat tástála chun an suíomh ceart a aimsiú, fuair mé an grianghraf a bhí á lorg agam faoi dheireadh.”

“Forghníomhú agus íomhá foirfe!” arsa Friedrich. “Is breá liom an cur chuige íostach maidir le hábhar atá beag bídeach agus nach bhfuil sé éasca pictiúr briosc a fháil de.

“Tá suíomh foirfe na ribí róibéis beagnach ró-mhaith le bheith fíor, ach tá na hainmhithe seo an-sciotach agus tháinig muid ar an gconclúid gur foirfeacht nádúrtha é seo, rud a leagtar béim chomh maith ar an uasmhéid ag soilsiú an-roghnach an ghrianghrafadóra.”

(Tógtha le Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macra USM + lionsa fliuch AOI UCL-90 PRO, tithíocht Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200th, ISO 100)

Macra dara háit

Dazzling Donut Doto © Bryan H Blauvelt (SAM) / UPY 2025

Bhí Blauvelt i Bali san Indinéis agus theastaigh uaidh imeacht le híomhá uathúil de Doto greenamyeri, “ceann de na hábhair is suntasaí i Tulamben. Chruthaigh mé éifeacht drámatúil glowing ar an nudibranch le mo strobe agus snoot, agus chríochnaigh mé an fráma ag backlighting an hidreaide óstach le solas gorm subtle chun an comhdhéanamh a chothromú.

“Go raibh maith agat le mo threoraí dochreidte Rudolfi Sikome ag Alam Batu as tóirse a choinneáil in ionad an éifeacht backlighting ar an íomhá seo, agus as seachtain tháirgiúil agus spraíúil de grianghrafadóireacht! "

“Ní dhéantar patrúin mhionsonraithe an nudibranch seo a mheaitseáil ach le rialú beacht an tsolais agus comhdhéanamh sa phictiúr seo,” a dúirt Mustard. “Tá an seilide farraige ina suí ar hidrigine íogair a ghluaiseann sa sruth. Caithfidh gur ghlac sé dúthracht iontach le fráma chomh foirfe a chruthú.”

(Tógtha le Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macra G OSS, tithíocht Nauticam NA-A1, Backscatter MF-2 w/ OS-1 Snoot, Tóirse w/ Glóthach Gorm. f/22, 1/200ú, ISO 160)

Buaiteoir Raic

Raic domhain © Alex Dawson (An tSualainn) / UPY 2025

An Cabhlach na Murascaille Uimh 31 raic ag Shaabruhr Suíonn Umm Qammar san Éigipt ar an sceir timpeall 104m ar doimhneacht. Nuair a chuaigh an soitheach go tóin poill chuaigh sé wedged idir balla na sceireacha agus sceir bheag, mar sin tá bealach snámha faoina bhun. “Rinneamar bun-am 25 nóiméad agus thart ar dhá uair go leith deco chun an íomhá seo a tháirgeadh,” a dúirt Dawson.

“Gan amhras, ceann de na grianghraif is fearr liom sa chomórtas ar fad,” a dúirt Mustard, “agus freisin, mar a fhoghlaimím anois, ceann de na grianghraif is doimhne atá againn. Tá an íomhá seo lán le mothú na heachtraíochta, i gcomhdhéanamh mín ceardaíochta a tharraingíonn isteach tú le ciseal ar shraith spéise, ó choiréil tulra go dtí na scamaill éisc os cionn na loinge.

“Cáilíocht intuigthe, nuair a bhíonn a fhios agat gur Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana anuraidh a thóg é!”

(Tógtha le súil éisc NikonZ9 + 8-15, tithíocht Nauticam Z9, solas comhthimpeallach. f/4.5, 1/80ú, ISO 800)

Raistí sa dara háit

Éin Fharraige Dhomhain © Wojciech Dopierala (An Pholainn) / UPY 2025

“Tá aithne mhaith ar Aqaba i measc an chuid is mó de na tumadóirí agus bhí sé go hard ar mo liosta mianta le blianta,” a dúirt Dopierala as an lámhaigh seo de longbhriseadh Lockheed L-1011-500 TriStar san Iordáin. “Ar deireadh, chruthaigh Carlos Diesel (an saortumadóir lúfar a fheiceann tú sa ghrianghraf seo) deis iontach i gcomhar le hIonad Tumadóireachta na nÉamanna Éagsúla.

“Bhí an t-ádh linn saoirse a fháil ar fud na raiceanna Aqaba ar feadh na seachtaine. Rinneadh an grianghraf seo ar ár ndara cuairt ar an láthair tumadóireachta áirithe seo.

“Tháinig an smaoineamh go tobann ag deireadh ár gcuid ama. Ní dhearnamar ach iarracht amháin ar an lámhaigh seo. Ar ámharaí an tsaoil, rinne Carlos jab iontach. Ag féachaint ar an ardán, sular bhrúigh mé an comhla fiú, bhí an tuairim agam cheana féin gurb é an radharc is fearr den turas é.”

“Is breá liom na híomhánna úra a thugann saoirse grianghrafadóireacht ag tabhairt go grianghrafadóireacht faoi uisce ina iomláine,” a dúirt Mustard. “Tá scileanna an-arda ag teastáil chun comhdhéanamh agus móimint chomh foirfe a chruthú nuair a bhíonn an grianghrafadóir agus an tsamhail araon ag tumadóireacht anála.”

(Tógtha le tithíocht Sony A1 + 12-24 f4, SeaFrogs A1, solas comhthimpeallach. f/6.3, 1/125ú, ISO 250)

Buaiteoir Iompraíochta

Aghaidh Off © Shunsuke Nakano (An tSeapáin) / UPY 2025

Tógadh an dá fhaireog ceann caorach Áiseach seo ag Sado, Niigata sa tSeapáin. “Tá foirm uathúil an speicis seo sainiúil d’fhir, a fhoirmíonn harems agus a éilíonn críocha le linn an tséasúir goir,” a dúirt Nakano.

“Is é an rí harem an ceann ar chlé, a chosain a chríoch le níos mó ná 10 mbliana agus a mheastar a bheith os cionn 30 bliain d'aois, agus is iomaitheoir óg é an ceann ar dheis.

“Cé go raibh sé beartaithe agam na híomhánna a ghabháil go cúramach, bhí séasúr 2024 níos deacra a thuar ná mar is gnách, agus in ainneoin fanacht ann ar feadh seachtaine le linn an tséasúir póraithe, ní raibh mé in ann an radharc seo a fheiceáil ach uair amháin, ar feadh 10 soicind.

“Agus ba é seo an t-aon ghrianghraf a bhí mé in ann a thógáil. Bhí an radharc a bhí orthu ag troid ina gcuid éadaí geala geala chomh hiontach sin, is cuimhin liom go beoga é.”

“Tá an t-am foirfe chun nóiméad an iomaitheoir ag tabhairt aghaidh ar an rí a ghabháil,” a dúirt Rowlands. “Is é an troid ar son ordlathais an cineál iompair is láidre. Le soilsiú maith gan aon chúlra a tharraing aird, léim an íomhá seo amach láithreach agus lean sí ar aghaidh leis an gceann a bhuaigh na hiomaitheoirí.”

(Tógtha le Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, tithíocht Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250th, ISO 200)

Iompar an dara háit

An Nóiméad © Éadan Acevedo (An Spáinn) / UPY 2025

Samhain-Nollaig ag Cuan Magdalena i Baja California, Is iad Meicsiceo na míonna is fearr chun iarracht a dhéanamh teagmhálacha maithe a fháil le marlin gorm, de réir Acevedo. “Mar sin féin, tá sé an-deacair íomhánna láidre de na héisc seo a fháil sa saol fiáin mar ionsaíonn siad na sairdíní agus an ronnach ar luas an-ard.”

“Is mór an t-am atá sa ghrianghraf seo, agus an mairlín gorm ag preabadh agus an scoil scanraithe,” a dúirt Mustard. “Ba bhreá linn go raibh an grianghrafadóir aireach machnamh chomh hálainn a chur san áireamh sa chumadóireacht, in ainneoin chomh hachomair a bhí an deis grianghrafadóireachta.”

(Tógtha le Canon 5D MK IV + 15mm, tithíocht Seacam. f/9, 1/500th, ISO 400)

Buaiteoir Portráide

Hydration © Abdulaziz Al Saleh (Cuáit) / UPY 2025

Tógadh an íomhá bhuaiteach seo i bhfásach Al Wafra i Cuáit. “Bhí sé de rún agam grianghraif a ghlacadh de na camaill ag ól uisce le tuairim is bliain go leith,” a dúirt Al Saleh, nach bhfaca a leithéid de sheit déanta roimhe seo.

“Bhí an aimsir ríthábhachtach, agus thóg sé roinnt seachtainí orm na seatanna is fearr is féidir a fháil. An chéad seachtain bhí na camaill beagán leisciúil uisce a ól fad is a bhí mo cheamara faoin uisce agus gan ach cúpla bailithe le n-ól, rud nach raibh uaim. Ach tar éis roinnt laethanta bhí na camaill tar éis glacadh liom féin agus mo threalamh cheana féin.

“Tar éis mo chéad seachtain de lámhach na gcamail d’athraigh mé go cordaí sioncronaithe leictreonacha le haghaidh mo strobaí in ionad cáblaí snáthoptaice mar gheall ar fhadhbanna – agus ar deireadh tháinig na seatanna le chéile.”

“Is cinnte gur chuir íomhá lúcháireach agus portráid de chamaill iontas orainn,” a dúirt Rowlands. “Tugann teagmháil súl iontach, saobhadh uillinne agus dromchla dea-roghnaithe neart duit le breathnú air agus cuireann an béal íochtarach, leanbhúil, leisciúil deireadh croí-théamh le grianghraf ardchaighdeáin, atá i bhfad níos mó ná ábhar a mheallann tú.”

(Tógtha le radharc éisc Nikon Z8 + Nikkor 8-15mm, tithíocht Nauticam NA-Z8, dhá Inon Z330. f/18, 1/100ú, ISO 100)

Portráid sa dara háit

Scáthchruth Deilf Abhainn Amazon © Hussain Aga Khan (An Eilvéis) / UPY 2025

“Chaith mé coicís i Manaus sa Bhrasaíl, áit a mbíonn thart ar 10 n-oibreoir ag beathú na deilfeanna abhann, rud a mheallann turasóirí. Thugamar cuairt ar phontún le ceathrar cónaitheoirí botanna agus trá a tharraingíonn timpeall seacht gcinn in aghaidh an lae.

"Buataisí cuma an-neamhghnách i gcomparáid le deilfeanna eile, le rostra thar a bheith fada - le ribí tosaigh orthu - súile bídeacha agus coirp tiubh. Ba é an smaoineamh a bhí anseo ná iarracht a dhéanamh radharc gan choinne a fháil ar ainmhí iontasach nár chuala an chuid is mó daoine faoi. Theastaigh uaim freisin a chur in iúl go bhfuil siad ina gcónaí faoi cheannbhrat na foraoise in uisce ar dhath Coca-Cola.

“D’éirigh níos fusa de réir a chéile na deilfeanna seo a fheiceáil gach lá ar feadh coicíse agus muid ag cur aithne ar a gcruth, a ngluaiseacht agus a n-iompraíocht agus fiú, go pointe áirithe, ar charachtair aonair.”

“Déantar siméadracht mhealltach a chomhcheangal le heilimintí grafacha íostacha agus pailéad dathanna srianta chun comhdhéanamh cumhachtach a chruthú a chuireann anatamaíocht neamhghnách agus gnáthóg na deilf abhann in iúl go soiléir,” a dúirt Mustard. "Seo go léir agus i bhfianaise álainn freisin."

(Tógtha le Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, tithíocht Nauticam NA-R5, solas nádúrtha. f/9, 1/125ú, ISO 1250)

Buaiteoir Coral Reefs

Kaleidoscope As Dath © Catherine Holmes (RA) / UPY 2025

Ba é suíomh Holmes an Pasáiste Gorgonian ag Wayil Batan Island, Misool i Raja Ampat, an Indinéis. “Bhí an t-ádh liom coinníollacha foirfe a fháil le huisce glan agus iasc baoite scolaíochta ag suaitheadh ​​i measc na gcainneon de bhommie coiréil mhóir, maisithe le coiréil bhog verdant. Bhí sé mar aidhm agam an sceir a ghabháil agus iad lán de dhathanna agus de dhathanna chun sinn go léir a spreagadh chun an ghnáthóg luachmhar seo a chosaint.”

“Tá an íomhá seo ag screadaíl ‘coiréil’!” arsa Friedrich. “Is annamh freisin íomhá ingearach a fheiceáil a oibríonn go maith de sceir choiréil. Tá an dáileadh solais ar an íomhá thar a bheith álainn agus an sceir lán le dath.”

(Tógtha le Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @ 12mm, tithíocht Nauticam, strobes Retra Pro le diffusers. f/11, 1/160ú, ISO 320)

Cluiche Coral Reefs sa dara háit

Gairdíní an Mhuir Chairib Reef Siorcanna © Jenny Stoc (RA) / UPY 2025

“Agus mo fhráma á líonadh le mairnéalaigh corcra agus slat mhara scagach, shocraigh mé go híseal ar ghrinneall na farraige, ag ceilt mé féin agus mo cheamara oiread agus is féidir le súil le pas gar ón siorc sceireacha a bhí ag timpeallú na Cairibe,” a dúirt Stock. “Agus mé imithe, d’fhan mé leis an nóiméad foirfe.

“Ar deireadh, shnámh an créatúr seo go galánta isteach i mo fhráma, a crith le feiceáil sa chúlra, ag cur doimhneacht drámatúil le m’íomhá.

“Is páirc mhara náisiúnta cosanta í Jardines de la Reina i gCúba ó 1996 i leith. Sa lá atá inniu ann tá teorainn le hiascaireacht agus líon na gcuairteoirí agus tá clú agus cáil ar a oileánra sceireacha 90 míle ar fad mar gheall ar choiréil iontacha agus ar shaol na mara faoi bhláth. Is féidir le siorcanna sceireacha sa Mhuir Chairib fás suas le 3m ar fad agus tá siad ar cheann de na creachadóirí APEX is mó san éiceachóras sceireacha.”

“Sampla iontach den chaoi a n-éiríonn na creachadóirí APEX i bpáirc mhuirí faoi chosaint,” a dúirt Rowlands. “Cuireann an uillinn íseal drámatúil béim ar chumhacht an phríomhábhair agus reoiteann an solas breise an t-aicsean agus cuireann sé amach na dathanna sláintiúla.”

(Tógtha le Canon 5D IV + 16-35mm, tithíocht Nauticam, soilse Retra. f/14, 1/125ú, ISO 800)

Buaiteoir Dubh & Bán

Deilfeanna ar thóir © Enric Gener (An Spáinn) / UPY 2025

“Gabhadh an íomhá seo sa Mhuir Rua thuaidh le linn turas saor chun cuardach a dhéanamh ar dheilfeanna bolgshrónacha,” a dúirt Gener. “Léiríonn an nóiméad deasghnátha cúplála dlúth, áit a raibh roinnt fireannach - ceathrar le feiceáil sa phictiúr, cé go raibh cuid eile in aice láimhe - ag dul ar thóir baineann go spraíúil.

“Taispeántas dinimiciúil agus deasghnátha a bhí ann, leis na fireannaigh ag dul i mbun sceireacha cairdiúil agus uaireanta ag cúpláil leis na mná, agus a gcorp ag teacht le chéile go hachomair ar feadh cúpla soicind. Go háirithe, ní raibh an baineannach ag iarraidh éalú; ghlac sí páirt ghníomhach, ag súgradh leo agus ag fanacht leo.

“Shnámh an grúpa ar fad go galánta agus ar luas mall d’aon ghnó, rud a chruthaigh radharc iontach faoi uisce.”

“Taispeánann an íomhá seo sainmhíniú dubh agus bán grianghrafadóireacht; tagann an comhdhéanamh beo leis an athrú tuisceanach go monacrómach,” a bhí i bhfíorasc Friedrich. “Íomhá iontach.”

(Tógtha le Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, tithíocht Seacam, solas nádúrtha. f/4, 1/500ú, ISO 160)

Dubh & Bán Dara háit

Uisce Zen © James Rokop (SAM) / UPY 2025

Tógadh an íomhá seo ag imeacht seolta na gCluichí Oilimpeacha i Los Angeles d'fhoireann snámha ealaíne Oilimpeach SAM ag an LA Expo Centre. “Mar ghrianghrafadóir na hócáide, bhí mé in ann grianghraif den fhoireann faoin uisce agus ón talamh araon,” a dúirt Rokop.

“Sa lámhaigh seo, tá an snámhóir ag téamh suas roimh thaispeánann na foirne a gcuid gnáthaimh de chuid na gCluichí Oilimpeacha i bPáras 2024 trí sheasamh ag bun na linne i mbun cleachtadh análaithe.

“Tá cumas scamhóg dochreidte ag snámhóirí ealaíne agus tá siad in ann na héachtaí neamhghnácha seo a dhéanamh ar nós seasamh ar íochtar na linne gan stró. Ba é seo an t-aon snámhóir a bhain úsáid as bun na linne mar seo le haghaidh a teas suas agus tharraing an radharc neamhghnách m’aird láithreach. Léirigh an íomhá mothú na síochána agus na suaimhnis."

“Comhdhéanamh pinpoint a oibríonn chomh iontach sin i ndubh agus bán, ag cruthú íomhá álainn atá lán le suaimhneas an domhain faoi uisce,” a dúirt Mustard. “Ní raibh a fhios againn é le linn na moltóireachta, ach is breá linn go háirithe gur breathnaíodh an íomhá seo agus nach raibh sí suite.”

(Tógtha le Canon R3 + 35mm, tithíocht Ikelite, solas nádúrtha. f/3.2, 1/1000th, ISO 125)

Buaiteoir Amach & Le Teacht & Grianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana 2025 Ar Aghaidh & Teacht

Aurora Faoi Uisce © ruruka (An Chóiré) / UPY 2025

“Thaistil mé go Cancun, Meicsiceo den chéad uair le haghaidh lámhaigh dhá bhliain ó shin agus ó shin i leith tá mé faoi dhraíocht ag a draíocht,” a dúirt Ruruka. “Na laethanta seo, tugaim cuairt go minic ar Cancun. Ón áit a bhfuil cónaí orm is aistear an-fhada é – timpeall 24 uair an chloig ar eitleán – ach ailíníonn an áit seo go foirfe le treo mo grianghrafadóireacht agus cuireann sé éagsúlacht deiseanna lámhaigh ar fáil.

“Chun an grianghraf áirithe seo a ghabháil, thug mé cuairt le linn shéasúr báistí an tsamhraidh agus d’oibrigh mé le treoraí Cóiréis áitiúil mar mo mhúnla.”

“Íomhá urghnách le hardchaighdeán teicniúil agus iarléiriú foirfe uirthi!” arsa Friedrich. “Tá an tumadóir suite go maith sa chóimheas órga cé nach bhfuil sé os comhair aon rud. Níl ann ach cothromaíocht an tsolais ón taobh amuigh a thiteann isteach san uaimh ach athrá iontach agus léiríonn sé cad atá i gceist leis an íomhá.”

(Tógtha le Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, tithíocht Nauticam, solas nádúrtha. f/9, 1/60ú, ISO ISO 800)

An Dara háit An Teacht Chun Cinn

Dún Teagmháil Ar an gCineál Ollmhór © Bothán Críostaí (Singeapór) / UPY 2025

“Bhí na míolta móra droma Tonga ar mo liosta mianta le fada an lá agus is cinnte nach raibh díomá air,” a dúirt Hut. “Gach uair a théann tú isteach san uisce bíonn sé difriúil, le pearsantacht uathúil ag gach míol mór, agus a ndearcadh i leith na snámhóirí ag athrú go minic i rith an lae.

“Is iad na cinn is spreagúla, ar ndóigh, ná na teagmhálacha ina bhfuil fiosracht na míolta móra in oiriúint do do chuid féin, agus is léir gur mar sin a bhí an péire mamaí agus lao seo. Bhí muid in ann roinnt uaireanta an chloig a chaitheamh leo agus iad ag seoladh timpeall na n-oileán Vava'u, ag taisteal, scíthe agus spraoi.

“Tá an lámhaigh seo, a tógadh nuair a thrasnaigh an péire sceir éadomhain, fós ar cheann de na híomhánna is fearr liom ón lá iontach sin.”

"Cad é an aisling a bhíonn ag máthair agus lao!" arsa Mustard. “Tugann an sceir tuiscint iontach ar scála do na míolta móra, ag taispeáint i ndáiríre a méid, agus ag cur spéise agus doimhneacht amhairc leis an comhdhéanamh. Labhair faoi gach rud ag teacht le chéile. ”…

(Tógtha le Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, tithíocht Nauticam, solas nádúrtha. f/11, 1/250ú ISO 800)

Buaiteoir Dlúth

An áilleacht an swamp © Bryant Turffs (SAM) / UPY 2025

Ghlac Turffs an íomhá seo ag ceann de na láithreacha is fearr leis laistigh de Pháirc Náisiúnta Everglades, arna dtarraingt ag a timpeallacht shuaimhneach, “uiscí soiléire, solas ag scagadh trí chrainn cufróg agus na speicis éisc, dúchasacha agus tugtha isteach”.

“Thug mé cuairt arís ar an láthair seo go minic ag iarraidh ábhair éagsúla agus an solas a ghabháil i gceart,” a dúirt sé. “Athraíonn na leibhéil uisce go suntasach, uaireanta triomaíonn siad go hiomlán, le linn amanna éagsúla den bhliain.

“Tá na speicis éisc faoi shreabhadh leanúnach, agus is minic a bhíonn an láthair seo faoi smacht ag daoine coimhthíocha. Go híorónta, an uair seo, ní raibh an iomarca machnaimh déanta agam agus bhain mé taitneamh as an radharcra nuair a bhí an garáiste seo i bhFlorida suite go foirfe i bhfráma mo GoPro.”

“Comhdhéanamh tríthoiseach iontach a chuireann an garáiste seo i bhFlorida nach bhfeictear go hannamh ina ghnáthóg luascach,” a dúirt Mustard. “Is iontach an rud é, go fírinneach, go ndéantar an íomhá seo a lámhaigh le ceamara simplí GoPro, rud a thaispeánann cé mhéad duine a bhfuil an trealamh go léir a theastaíonn uathu cheana féin chun grianghraif áille faoi uisce a ghabháil.”

(Tógtha le GoPro Hero 7 Black + AOI Lionsa Ultra Leathan 0.73x, tithíocht Sár-Suité GoPro, solas nádúrtha. f/2.8, 1/180ú, ISO 791)

Dlúth Dara háit

Giant Frogfish © Enrico Somogyi (An Ghearmáin) / UPY 2025

“Agus muid ag tumadóireacht in Anilao sna hOileáin Fhilipíneacha fuaireamar an t-iasc mór álainn seo ag doimhneacht timpeall 15m,” a dúirt Somogyi. “Rinne mé iarracht pictiúr a fháil le cúlsolas daite, agus cúlra d’éisc bheaga agus den ghrian. Tar éis cúpla fráma fuair mé an pictiúr seo agus bhí an-áthas orm.”

“Íomhá mhór ó dhlúth beag, soilsithe go foirfe le go leor buaicphointí moltacha, gan a bheith ró-gheal,” a dúirt Rowlands. “Tá teaglaim iontach ag baint le spriongaí gréine agus braon éisc bheaga chun an pacáiste a chríochnú ón ár gcraobh an Chomhlachta atá i réim.”

(Tógtha le tithíocht Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, Fantasea, dhá strobe Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000ú, ISO 125)

Buaiteoir Uillinn Leathan Uiscí na Breataine & Grianghrafadóir Faoi Uisce na Breataine 2025

An Séala Aisteach © David Alpert (RA) / UPY 2025

Measann Alpert Devon Thuaidh “go héasca ar cheann de na cóstaí is áille sa Bhreatain. Aillte arda garbha buailte ag farraige neamhthógálach. Leis an dara athrú taoide is airde ar domhan, tagann an sruth atá ag dul as oifig i gcoinne tonnta agus gaoth ag rolladh isteach ón Atlantach Thuaidh. Seas ar ais agus iontas.

“Tá teorainn leis na fuinneoga tumadóireachta agus mar sin bhunaigh mé mé féin sa cheantar ar feadh dhá mhí anuraidh, ag iniúchadh áiteanna éagsúla. Léiríonn an seat seo rón glas amach ó Oileán Lundy, Limistéar faoi Chosaint Mara ó 1973 i leith.

“Is créatúir aisteacha aisteacha iad rónta, níos idirghníomhaí ná aon speiceas eile a bhfuil mé ag tumadóireacht leo ar fud an domhain. Go hachomair, táim ar dhuine den bheagán pribhléid, ag trasnú an droichid isteach i saol ainmhí fiáin mothaitheacha.”

“Sa chomórtas UPY de ghnáth feicimid go leor íomhánna róin, go háirithe sna catagóirí Briotanacha,” a dúirt Friedrich. “Ba ghnách liom a bheith i dteagmháil bog do na híomhánna seo ach tar éis an oiread sin a fheiceáil anois, tá mo chaighdeáin an-ard.

“Cé go bhfuil an íomhá seo fíor stunner! Frámaithe chomh maith sin sna feamainn agus leis an solas ag teacht ón gcúl sna huiscí éadomhain. Comhlánaítear an comhdhéanamh ag cuma aisteach an tséala don ghrianghrafadóir. Portráid den scoth.”

(Tógtha le Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, tithíocht Nauticam, dhá strobe Inon Z330. f/8, 1/200ú, ISO 200)

Sa dara háit ar Uillinn Leathan Uiscí na Breataine

Octopus cuachta (Eledone cirrhosa) Le Coral Bog © Simon Teampall (RA) / UPY 2025

“Is iondúil go mbíonn mo theagmhálacha le hochtapas sa RA neamhphleanáilte,” a dúirt Temple, agus ní haon eisceacht é an ceann seo i Lochcarron na hAlban. “Bhí sé go luath i mí na Bealtaine agus bhí an infheictheacht lag. Roghnaigh mé an lionsa is leithne a bhí agam agus bheartaigh mé sleamhnú ar an sceir leis an tuile taoide, rud a d’fhéadfainn a ghabháil i measc na coiréil bhoga.

“Lár bealaigh tríd an tumadóireacht, d’ardaigh an sruth gan choinne, rud a d’iompaigh ár sruth réidh ina thiomána tapa. Ansin chonaic mé é: ochtapas suite go hard ar bhalla na sceir. Phreab mé go dian in aghaidh an tsrutha, ag ardú mo cheamara mar a chonaic sé go suaimhneach mé.

“Bhí an taoide gan staonadh agus níor éirigh liom ach ceithre bhuille a bhainistiú sular tharraing sé as dom. Agus mé ag imeacht, thug mé súil siar ar aon sracfhéachaint dheireanach. D’fhan an t-ochtapas, is cosúil nach raibh aon fhaitíos air ónár dteagmháil ach as raon feidhme é.”

“Suíomh den scoth d’ábhar íocónach ón RA atá le feiceáil níos mó agus níos mó timpeall ár gcladach,” a dúirt Rowlands. “Aibhsíonn an soilsiú bog na dathanna pastail agus íslíonn an radharcra amach as an bhfráma chun doimhneacht a chruthú a bheidh foirfe trí theagmháil súl iontach agus staidiúir clasaiceach.”

(Tógtha le Nikon D500 + 10.5mm, tithíocht Aquatica, Inon Z-240 Cineál 4 strobe. f/8, 1/125ú, ISO 400)

Buaiteoir Macra British Waters

An Hiker Hitch © Dan Bolt (RA) / UPY 2025

“Ó am go chéile tháinig mé trasna ar an medusa seo Neoturris pileata in uisce oscailte ach níor ghlac sé grianghraf maith de cheann,” a dúirt Bolt den teagmháil seo in Albain. “An uair seo, áfach, bhí mo chara agus mé féin ag díriú orthu go sonrach agus ar chréatúir eile dá leithéid chun iarracht a dhéanamh deiseanna grianghrafadóireachta 'dubhuisce' na RA a fhiosrú.

“As an iliomad íomhánna a ghlac mé an lá sin, nocht an ceann seo crústaigh larbha laistigh de chlog an medusa. Léiríonn na frámaí ar gach taobh den ghabháil seo go bhfuil an portán larbha (nó gliomach) ar an taobh amuigh den chlog, ach ar an toirt seo bhí sé go foirfe ar an taobh eile uaim – is é sin an éifeacht a bhí le coimeád laistigh den chorp trédhearcach.”

“Is smugairle róin é seo nach bhfeictear ach go hannamh, ach tagann an nóiméad wow i ndáiríre nuair a fheiceann tú an ribí róibéis hitchhiking tríd an gcloch trédhearcach,” a dúirt Mustard. “Néal, iontas agus úrscéal."

(Tógtha le OM Systems OM-1 + macra Panasonic 45mm, tithíocht AOI, dhá strobe Duo Sea & Sea YS-D3. f/13, 1/250ú, ISO 250)

An Dara háit ar Macra British Waters

Gliomach Fliú Spiny Squat © James Lynott (RA) / UPY 2025

Tógadh an íomhá seo ag Inveraray, Loch Fyne in Albain. “Tá clú agus cáil ar an suíomh seo mar go bhfuil go leor anemóin áille tine ealaíne ann ar dhoimhneacht éadomhain, ach tá seanphíobán clúdaithe le bloic choincréite ann freisin a bhfuil go leor beatha ann, lena n-áirítear an gliomach spíonach squat.

“Is iondúil go bhfaightear na gliomaigh squat seo ag cloí bun os cionn ar bholláin / crochóga agus imíonn siad nuair a bhrúitear comhla an cheamara. Mar sin féin, ar an tumadóireacht oíche seo bhí siad ag fánaíocht faoin aer agus ní raibh an chuma ar an scéal gur tógadh cúpla pictiúr.

“Léiríonn na gliomaigh squat seo an fhluaraiseacht is gile atá feicthe agam i gcrústaigh agus bhí mé an-sásta leis an tumadóireacht seo a bheith in ann an t-ainmhí ar fad a ghabháil i bhfráma. Bhain mé úsáid as scagairí excitation ar mo strobes, chomh maith le scagaire bacainn buí os comhair an lionsa chun an fhluaraiseacht a ghabháil.”

“Nocht iniúchadh fluaraiseacha James ar uiscí na Breataine ábhar iontach eile nuair a tógadh grianghraf leis an teicníc seo,” a dúirt Mustard. “Codarsnacht beagán níos mó sa phróiseáil, barr beag bídeach agus rothlú go hingearach agus d’fhéadfadh an seat fíor-chuimhneach seo a bheith imithe an bealach ar fad…”

(Tógtha le Córas OM OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, tithíocht AOI, dhá scagairí Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50ú, ISO 500)

Buaiteoir British Waters ag Maireachtáil le Chéile

Rusty Haven © Dan Bolt (RA) / UPY 2025

Léiríonn an íomhá seo a tógadh i Lochcarron na hAlban “cumas an dúlra an chuid is fearr a bhaint as drochstaid”, a dúirt Bolt. “Tá báirse beag in áit ar an dromchla ag an mbloc iarainn agus an slabhra trom, áit a stórálann tumadóirí muiríní áitiúla a gcuid trealaimh.

“Is córas sceireacha ar snámh é an báirse féin, agus mheall na bloic ancaire go leor speiceas freisin.

“Bhí mé ag cleachtadh le haghaidh duine eile grianghrafadóireacht faoi uisce iomaíocht nuair a thóg mé an lámhaigh. Ar feadh cúpla lá roimh chomórtas 'splash in' ar an lá, bhí an portán seo go seasta sa suíomh seo, nó an-ghar. Faraor, ar an lá ní raibh sé le feiceáil in aon áit. Dar liomsa, áfach, chiallaigh sé sin go raibh mé in ann mo ghrianghraif cleachtais a úsáid le haghaidh UPY!”

“Uillinn dea-roghnaithe a áiríonn go leor cúlra chun doimhneacht amhairc agus suíomh a chomhcheangal,” a dúirt Rowlands. “Tá na slabhraí ag tosú cumhachtach sa tulra agus ansin ag cúlú go deas as an radharc agus iasc beag fiosrach ag dul isteach go barr an fhráma ar a bharr. Buaiteoir fiúntach.”

(Tógtha le OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, tithíocht AOI, dhá strobe Duo Sea & Sea YS-D3. f/7.1, 1/50ú, ISO 640)

An dara háit sa chomórtas Maireachtáil le Chéile British Waters

Tóg A anáil Deep © Crainn Guy (RA) / UPY 2025

“Agus fótaisintéis na feamainne timpeall orainn, lorgaimid tearmann ó luas tapa an tsaoil laethúil faoi na tonnta, áit a bhfuil sé ciúin,” a dúirt Trees den ghrianghraf seo a tógadh i gCuan Balaclava, Portland. “Déanaimid scíth a ligean, laghdaítear ráta ár gcroí; do go leor daoine, soláthraíonn an t-aigéan áit chun síocháin a fháil.

“Gan socrú roimh ré agus gan ach soilsiú comhthimpeallach, gabhann an grianghraf seo saor-thumadóir i nóiméad suaimhneas agus í ag fighe a bealach tríd an gceilp. Go ró-luath, tugaimid dromchla don aer.”

“Radharc álainn a chomhtháthaíonn le múnla an-deas,” a dúirt Friedrich. “Tá atmaisféar na lámhaigh agus an fhrámaithe deas déanta go maith, agus an tsamhail ag miongháire agus gléasta chomh deas sin. Ní fhéadfadh ach na heití a bheith sa fhráma freisin, rud ar bith eile le cáineadh!”

(Tógtha le Nikon D850 + 14-24mm f2.8, tithíocht Nauticam, solas nádúrtha. f/2.8, 1/640th, ISO 200)

Grianghrafadóir Caomhnaithe Mara na Bliana Save Our Seas

1 / 200,000,000 © Robert Marc Lehmann (An Ghearmáin) / UPY 2025

“Níl sa tíogair seo ach ceann amháin de thart ar 200 milliún siorcanna a chailleann a mbeatha gach bliain ag daoine,” a dúirt Lehmann ón ngrianghraf seo a gabhadh san Indinéis. “Ó bhí mé sé bliana d'aois (35 bliain+), tá mé ag déanamh dianstaidéir ar shiorcanna. Sna blianta seo ar fad, is ar éigean atá aon rud athraithe agus is frustrachas é sin.

“Cosnaíonn siorcanna a ngnáthóg, an fharraige, trína bhfeidhm éiceolaíoch mar 'póilíní sláinte'. Braitheann breis agus billiún duine ar an bhfarraige gach lá agus análaimid go léir an ocsaigin a tháirgtear san fharraige den chuid is mó. Má leanaimid ar aghaidh ag díothú na n-ainmhithe a chosnaíonn ár ngnáthóg is mó agus is tábhachtaí, táimid ag fáil réidh lenár slí bheatha féin.

“Agus sin an fáth a bhfuil mé ag troid ar son daoine le siorcanna a fheiceáil agus a thuiscint trí mo shúile. Gach uair a thógaim grianghraf mar seo, bíonn sé gortaithe, ach trí íomhánna is féidir liom na milliúin daoine a spreagadh chun siorcanna agus a gcás a thuiscint agus difríocht a dhéanamh.”

Chuir Alex Mustard síos ar an lámhaigh mar “íomhá iontach, scéalaíochta, le ceathrar fear ag tarraingt an chreachadóir farraige ollmhór seo ar tír. Tá an solas álainn, tá an comhdhéanamh tumtha agus tá an t-am, ag gabháil gothaí an iascaire, foirfe.

“Cé go dtarlaíonn sé seo ó lá go lá agus go bhfuil sé dlíthiúil sa chuid is mó d’áiteanna, léiríonn an fear a shíneann amach chun stop a chur leis an ngrianghraf cad a cheapann a choinsias ar a bhfuil ar siúl acu. Cumhachtach grianghrafadóireacht. "

(Tógtha le Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF go RF Mount. f/5.6, 1/6400th, ISO 1000)

Grianghrafadóir Caomhnaithe Mara na Bliana Sábháil Ár Muirí sa Dara háit

Íospartach Stailc Bád © Henley Spiers (RA) / UPY 2025

Tógadh an pictiúr seo i Meicsiceo Baja California Sur, áit a dtugann corp turtar farraige fuinneog ar an saol agus ar an mbás san aigéan oscailte. “Thug na gásanna ar fud chuas an turtair fianaise shoiléir gur cailleadh é mar gheall ar stailc bád – bás mínádúrtha agus meabhrúchán tochtmhar go gcaithfidh na hainmhithe seo an t-aigéan a roinnt le láithreacht dhaonna atá ag méadú i gcónaí,” a dúirt Spires.

“Fiú le linn báis, áfach, d’éirigh an turtar ina shoitheach saoil. I bhfad amach ar an bhfarraige, is cineál rafta beatha inbhéartaithe é gach giota sléibhe, bíodh sé nádúrtha nó de dhéantús an duine. Úsáideann éisc bheaga aon struchtúr is féidir leo a aimsiú chun dul i bhfolach ar chreachadóirí. Anseo, tá corp dianscaoilte an turtair glactha go tapa mar dhídean ag iasc óg."

“Is ábhar lom, ar-teachtaireacht ann féin é seo ach cruthaíonn an uillinn aníos machnamh suntasach ó thaobh amhairc agus an dromchla íogair ar a bharr,” a dúirt Rowlands. “Íomhá ina bhfuil an oiread sin sonraí amhairc ach gan ach teachtaireacht amháin. Foirfe agus uafásach i mbearta comhionanna."

(Tógtha le Nikon D850 + Nikonos 13mm, tithíocht Nauticam, solas nádúrtha. f/22, 1/500ú, ISO 800)

