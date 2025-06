Súil bhrónach ag lonrú i gcomórtas grianghrafadóireachta WOD na Náisiún Aontaithe

Buaiteoirí an 12ú comórtas bliantúil grianghraf Fógraítear comórtas Lá Domhanda na nAigéan de chuid na Náisiún Aontaithe (8 Meitheamh) inniu (XNUMX Meitheamh) mar chuid de cheiliúradh Lá Domhanda na nAigéan atá ar siúl i Nice, agus roghnóidh an painéal moltóireachta ceathrar buaiteoirí den chéad áit as na mílte iontráil ó ghrianghrafadóirí amaitéaracha agus gairmiúla.

Bhí catagóirí ó bhlianta roimhe sin i gcomórtas na bliana seo – Aghaidheanna Faoi Uisce Móra agus Beaga, Radharcanna Mara Faoi Uisce agus Radharcanna Mara Os Cionn Uisce – agus breis nua, Iontas: Ag Cothabháil a Chothabhálann Sinn, arb é téama WOD na Náisiún Aontaithe 2025 é freisin.

Is iad buaiteoirí na gcatagóirí ná Andrey Nosik (an Rúis), Dani Escayola (an Spáinn), Leander Nardin (an Ostair) agus Rachel Moore (SAM). grianghraf, a bhí sa chatagóir Wonder agus atá le feiceáil thuas, tógadh é i Mo'orea, sa Pholainéis Fhrancach anuraidh agus tá súil míol mór droma darb ainm Sweet Girl ann.

“Ceithre lá tar éis dom an nóiméad pearsanta seo a ghabháil, bhuail long a bhí ag gluaiseacht go gasta í agus maraíodh í,” a deir Moore. “Is meabhrúchán croíbhriste é a bás ar na 20,000 míol mór a chailltear i mbuailtí long gach bliain.”

“Táimid ag baint úsáide as a scéal chun abhcóideacht a dhéanamh ar son cosaintí níos láidre, ag achainí ar son dlíthe luais níos déine timpeall Tahiti agus Mo'orea le linn shéasúr na míolta móra. Tá súil agam go spreagfaidh oidhreacht Sweet Girl fíorathrú chun na hainmhithe dochreidte seo a chosaint agus chun cosc ​​a chur ar chaillteanas gan chiall breise.”

I measc na moltóirí ar an gcomórtas bhí na grianghrafadóirí faoi uisce Ipah Uid Lynn (an Mhalaeisia), William Tan (Singeapór) agus Marcello Di Francesco (an Iodáil) agus an grianghrafadóir fiadhúlra Francach Vanessa Mignon. Ó bunaíodh é in 2014, tá an comórtas á choimeád ag an ngrianghrafadóir faoi uisce agus fiadhúlra Beilgeach Ellen Cuylaerts.

Iontas: Ag Cothú an Rud a Chothaíonn Sinn

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Sa dara háit i ndiaidh Moore sa chatagóir Iontas, bhí pictiúr an ghrianghrafadóra Spáinnigh Luis Arpa Toribio d'ialtóg óg phinn i gCaolas Lembeh na hIndinéise. Tógadh é le luas comhla mall, solas srónach agus panáil ceamara d'aon ghnó chun mothú gluaiseachta agus drámaíochta a chruthú.

Bíonn coirp dhubha suntasacha ag iasc ialtóg óg pinnate atá imlínithe in oráiste geal, cé go gcaillfidh siad an dathú seo laistigh de mhíonna de réir mar a aibíonn siad. “Thóg sé foighne agus buanseasmhacht thar dhá thumadh an íomhá seo a ghabháil, toisc go mbíonn na héisc óga gníomhacha seo i gcónaí ag iarraidh foscadh a fháil i scoilteanna, rud a fhágann go bhfuil an pictiúr thar a bheith dúshlánach,” a deir Toribio.

Sa tríú háit sa chatagóir bhí grianghraf a tógadh i dtearmann siorc Jardines de la Reina i gCúba. Thaispeáin Steven Lopez ó na Stáit Aontaithe siorc sceire Cairibeach ag fíodóireacht trí ghrúpa siorc síodúla in aice leis an dromchla.

Agus comhla mall agus soilse strobacha á n-úsáid agus an siorc ag casadh go géar, “d’éirigh an ghluaiseacht doiléir i stua tonnta trasna a chinn, soilsithe ag dathanna órga luí na gréine”.

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Aghaidheanna Móra agus Beaga

Chonaic buaiteoir chatagóir na nAghaidheanna Móra agus Beaga, Andrey Nosik, warbonnet Seapánach i Muir na Seapáine, thart ar 80km ó Vladivostok. “Fuair ​​mé an t-iasc ornáideach ag doimhneacht thart ar 30m faoi dheireadh longbhriste,” a deir sé. “Ní cosúil go bhfuil eagla ar an speiceas seo roimh thumadóirí – os a choinne sin, is cosúil go mbainfidh sé taitneamh as an aird – agus rinne sé iarracht fiú suí ar phort cruinneacháin mo cheamara.

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Tháinig Giacomo Marchione ón Iodáil sa dara háit sa chuid seo. “Ar cheann de na tumadóireachtaí uisce dubha iomadúla a rinne mé in Anilao, sna hOileáin Fhilipíneacha, chonaic mé féin agus mo threoraí rud éigin ag bogadh go neamhrialta ag doimhneacht thart ar 20m, thart ar 10 go 15cm ar mhéid. Thuigeamar go gasta gur brat neamhchoitianta a bhí ann. ochtapas.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

“De réir mar a chuaigh muid i ngar dó, d’oscail sé a blaincéad álainn, ag nochtadh a chlóca il-dhathach. D’éirigh liom cúpla pictiúr a thógáil sula ndeachaigh sé ar a bhealach.” Deirtear go léiríonn an speiceas cuid den démorfacht ghnéasach is foircní sa nádúr, agus baineannaigh suas le 40,000 uair níos troime ná fireannaigh!

Tháinig Lars von Ritter Zahony ón nGearmáin sa tríú háit: “Bíonn teagmhálacha iontacha le rónta liopard i gcónaí nuair a dhéanaimid turais go Leithinis an Antartaigh,” a deir sé. “Ag druidim liom go dána agus a chuid fiacla á nochtadh aige, bhí an duine seo fonnmhar a chur in iúl dom gurbh í an chuid seo den Antartaice a chríoch. Tógadh an pictiúr seo ag luí na gréine, rud a fhágann go bhfuil atmaisféar gruama ann.”

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Muirdhreacha Faoi Uisce

Sa chatagóir Radharcanna Mara Faoi Uisce, thaifead an buaiteoir Dani Escayola cuairt ar loch smugairle róin agus é ar thuras maireachtála ar bord i ndeisceart Raja Ampat, san Indinéis: “Ba é ceann de na heispéiris is iontaí a bhí agam riamh a bheith timpeallaithe ag na milliúin smugairle róin, atá tar éis teacht chun cinn chun a gcumas gathanna a chailleadh mar gheall ar easpa creachadóirí.”

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Sa dara háit bhí Gerald Rambert ó Oileán Mhuirís, a ghabh scoil roic ag luí ag stáisiún glantacháin, meallta ag na sruthanna láidre ansin. “D’fhás roinnt roic cleachta le tumadóirí, rud a thug deis dóibh teagmháil dlúth mar seo a dhéanamh,” a deir sé.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

"Ar an drochuair, i ndiaidh an bánúcháin thromchúisigh a d'fhulaing na sceireacha anseo anuraidh, is annamh a bhíonn cruinnithe den chineál seo le feiceáil, agus tá eagla orm nach bhfeicfidh mé a leithéid arís san áit chéanna."

Deir Pedro Carillo ón Spáinn, atá sa tríú háit, nár aimsíodh La Rapadura ar chósta thuaidh Tenerife sna hOileáin Chanáracha ach sa bhliain 1996 ach gurb é “ceann de na tírdhreacha faoi uisce is iontaí ar domhan é, agus é rangaithe i gcónaí i measc na suíomhanna tumadóireachta is fearr ar an phláinéid.”

“Is toradh ar phróisis bholcánacha a tharla idir 500,000 agus milliún bliain ó shin na colúin arda basalt seo,” a deir Carillo, a chuir an tsamhail Yolanda Garcia sa suíomh.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

"Lonnaithe i réigiún ina raibh tionchar ag cleachtais iascaireachta neamhdhleathacha a bhí coitianta tráth ar an saol mara, tá luach geolaíoch agus éiceolaíoch araon ag baint leis an séadchomhartha nádúrtha iontach seo, agus tá eolaithe agus grianghrafadóirí faoi uisce ag moladh a chosanta."

Ghlac Leander Nardin, buaiteoir chatagóir na Radharcanna Mara Os Cionn Uisce, grianghraf ó eitleán de loch suaimhneach atá idir dhúncha tirime agus a chothaítear le sruthán mín ar stráice iargúlta den chósta in aice le Bá na Siorcanna in Iarthar na hAstráile.

“Nochtann an íomhá seo na codarsnachtaí cumhachtacha agus an áilleacht fholaithe san áit a mbuaileann an talamh agus an aigéan le chéile, ag meabhrú dúinn gurb é an aigéan foinse na beatha go léir agus go bhfuil gach rud sa nádúr ceangailte go domhain,” a deir Nardin.

( Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

An t-aistriú go Nice

San am atá thart, bhí UN WOD ar siúl i gCeanncheathrú na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac ach aistríodh imeacht na bliana seo go dtí an Fhrainc le go dtarlódh sé díreach roimh an Comhdháil Aigéin na Náisiún Aontaithe, a bheidh ar siúl i Nice ón 9-13 Meitheamh.

Cuirfear na grianghraif bhuaiteacha i láthair beo ag an gcomhdháil le linn ócáid ​​phainéil ar an 11 Meitheamh ag an Agora i La Baleine. Taispeánfar iad freisin i dtaispeántais ghailearaí ag NEO VogelArtLab i Nice agus ag an Explorer's Club (Nua-Eabhrac) i rith na seachtaine.

Rinne Rannóg Gnóthaí Aigéin agus Dlí na Farraige na Náisiún Aontaithe comhordú ar an gcomórtas, Treoir DivePhoto (DPG), Oceanic Global agus Coimisiún Idir-Rialtasach Aigéaneolaíochta UNESCO.

Saor in aisce agus oscailte don phobal, iarrann sé gach bliain ar ghrianghrafadóirí ó gach cearn den domhan áilleacht an aigéin agus tábhacht théama Lá Domhanda na nAigéan de chuid na Náisiún Aontaithe a chur in iúl. Caithfidh gach iontrálaí cairt de 14 ghealltanas maidir le heitic a shíniú i. grianghrafadóireacht.

Is féidir na hiontrálacha is fearr i ngach catagóir a fháil mar aon le buaiteoirí ó bhlianta roimhe seo sa gailearaí fíorúil an chomórtais.

