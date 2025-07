Grianghrafadóir Siorc na Bliana: Na buaiteoirí

at 1: am 00

Tá Lá Feasachta ar Shiorcanna (14 Iúil) roghnaithe ag an gcarthanas atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe, an Shark Trust, chun buaiteoirí a chomórtais Grianghrafadóir Siorcanna na Bliana 2025 a fhógairt.

Bhí iontrálacha ó 34 tír ionadaíoch do 76 de na 1,200 speiceas siorc, roic, sciata agus chimera, agus beidh taispeántas d’íomhánna na ndaoine a bhí ag éirí go ceannais ar taispeáint don chuid eile de “Mí na Siorc” i mí Iúil i Plymouth, baile Iontaobhas na Siorc.

Bronnadh an teideal Grianghrafadóir Siorc na Bliana 2025 ar Julian Hebenstreit as a ghrianghraf de shiorc liopard, a tógadh ag suíomh tumadóireachta coitianta amach ó Bhá Byron i New South Wales, san Astráil.

“Is cuimhin liom an codarsnacht ghéar idir an taobh amuigh fiáin agus míchompordach agus an domhan socair agus ciúin faoin uisce,” a dúirt sé faoin íomhá. “Bhí mé ag tumadóireacht saor an lá sin, agus chuaigh an siorc thar mo cheann ag doimhneacht de thart ar 15m, agus sin an uair a shocraigh mé iarracht a dhéanamh áilleacht an ainmhí seo a ghabháil chomh maith agus ab fhéidir liom.”

"Roghnaigh mé an íomhá seo mar meabhraíonn sí dom cén fáth a ndéanaim an rud a dhéanaim... Ní hamháin go bhfuil sé faoi fhiadhúlra a dhoiciméadú; baineann sé le háilleacht leochaileach an aigéin a chur in iúl ar bhealach a chuireann cúram ar dhaoine."

“Ar an gcéad amharc, tá an grianghraf seo sách simplí, ach tá doimhneacht ann a thugann luach saothair d’amharcanna arís agus arís eile,” a dúirt Simon Rogerson a bhí, in éineacht le Charles Hood agus Nick Robertson-Brown, ar dhuine den triúr breithiúna.

"Seasann cruth órga shiorc liopard an Ind-Aigéin Chiúin i gcodarsnacht ghéar leis an gcarraig dhorcha agus leis an ngaineamh bán. Trí é a chur beag sa fhráma, cruthaítear drámaíocht seachas achair. Domsa, tugann sé le fios go bhfuil ár siorcanna atá fágtha againn ann go dona, agus an speiceas órga seo ag léiriú seoda i dtréimhsí dorcha."

Bhuaigh Hebenstreit pacáiste tumadóireacht-agus-fanachta siorc sna Bahámaí ó aireacht turasóireachta na n-oileán agus Diverse Travel, mar aon le trófaí.

Buaiteoir Oileáin na Breataine

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Bhí Hector Clarke i mbarr chatagóir na nOileán Briotanach lena ghrianghraf de chatshiorc beag breathnóra ina luí ar mhais réaltaí brioscacha ag doimhneacht 20m i Loch Carrann in Albain.

“Bhí sé an-chompordach le mo láithreacht, rud a thug deis dom teacht thar a bheith gar,” a dúirt sé. “Is maith liom an chaoi a ngabhann an íomhá seo dlús agus éagsúlacht na beatha sa cheantar seo, ó na réaltaí briosca il-dhathacha go dtí an catshark patrúnúil go hálainn.”

De bharr chúngú an locha in aice lena acomhal leis an Atlantach, brúitear méideanna ollmhóra uisce atá saibhir i gcothaithigh trí chainéal beag. “In ainneoin na sruthanna taoide fíochmhara, is iad na caoláin seo an áit is fearr liom sa Ríocht Aontaithe chun teacht ar shiorcanna beaga breaca,” a dúirt Clarke.

Buaiteoir thar lear

(© Martin Broen / Iontaobhas Siorcanna)

Bhuaigh Clarke agus buaiteoir na catagóire Thar Lear, Martin Broen, tumadóireacht Mares an duine.ríomhairí as a gcuid iarrachtaí. Léiríonn scoilt-urchar monografach Broen imirce gathanna mobula i Meicsiceo.

Gach bliain, bailíonn na mílte de na roic, ar a dtugtar a gcuid snámh sioncrónach agus léimeanna san aer, i Murascaill California atá saibhir i gcothaithigh. Meastar gur imeacht ríthábhachtach éiceolaíoch é an imirce agus, le blianta beaga anuas, tá iarrachtaí caomhnaithe níos déine chun srian a chur le gabháil sheachbhóthair, gnáthóga ríthábhachtacha a chosaint agus cleachtais turasóireachta a rialáil.

“Faoi dhromchla an tí, cruthaíonn scoil dlúth gathanna bailé lonrúil, geoiméadrach, a gcorp ag glacadh gathanna gréine ag scagadh tríd an aigéan,” a dúirt Broen faoina íomhá. “Thuas, snámhann bád beag le breathnóirí go ciúin, finné ciúin ar cheann de na radharcanna is galánta sa nádúr.”

Buaiteoir Chlár Aigéaneolaíochta

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Oibríonn Iontaobhas na Siorcanna ar fud an domhain chun stádas caomhnaithe siorcanna, sciata agus roic a fheabhsú agus bronnadh gradaim bhreise ar iontrálacha a raibh dlúthbhaint acu lena thionscadail reatha.

Díríonn a Chlár Aigéanach ar chaomhnú siorcanna agus roic aigéin, a dtugann sé cur síos orthu mar cheann de na speicis is íocónaí agus is tábhachtaí ó thaobh feidhme de, ach atá faoi bhagairt thar a bheith mór ag ró-iascaireacht.

Bhain Byron Conway, a bhuaigh an chatagóir seo le pictiúr de shiorcanna síodúla ar an dromchla i bpáirc náisiúnta Jardines de la Reina i gCúba, úsáid as luas comhla mall chun gluaiseacht nádúrtha a chur san íomhá.

“Thug sé seo deis dom fuinneog Snell a úsáid ag luí na gréine chun roinnt dathanna áille a lasadh ón luí na gréine thuas agus an gaol atá ag na siorcanna seo leis an dromchla a thaispeáint,” a dúirt sé. “Eispéireas cuimhneacháin, i measc na n-eachtraí is fearr a bhí agam le hainmhithe móra.”

Buaiteoir Living With Sharks

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Is tionscadal nua trasdisciplíneach de chuid Iontaobhas na Siorcanna é Living With Sharks a deir sé a bhfuil sé mar aidhm aige saincheisteanna atá ag teacht chun cinn a aithint agus réitigh chothroma a chruthú i gcomhar le pobail atá buailte, ag díriú ar lucht trá, iascairí áineasa agus rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí éiceathurasóireachta siorc agus roic amhail tumadóireacht scúba nó snorcláil.

Léirigh an íomhá bhuaiteach, le Gillian Marsh, siorc gorm i bhfad amach ó chósta Chorn na Breataine le grianghrafadóir faoi uisce. Tógadh an íomhá i solas nádúrtha agus mé ag snorcláil.

“Bhí na siorcanna gorma dána agus fiosrach, agus bhí go leor idirghníomhaíochtaí maithe againne, an ceathrar snorclóirí, leo, ach is maith liom go háirithe an t-idirghníomhaíocht san íomhá seo,” a mhínigh sí. “Tá sé mealltach a shamhlú go bhfuil an siorc ag fiafraí den ghrianghrafadóir: ‘An bhfuil mo thaobh is fearr agat?’”

Buaiteoir Chlár na Meánmhara

(© Linda Mazza / Shark Trust)

Tá beagnach 80 speiceas siorc agus roic ina gcónaí sa Mheánmhuir agus tá 53% díobh ar a laghad i mbaol díothaithe, a deir an Shark Trust. Timpeallaithe ag 22 tír ar thrí mhór-roinn agus le níos mó ná 77,000 bád beag, tá sé faoi réir réimse leathan brúnna iascaigh éagsúla.

Ag obair trí líonra de chomhpháirtithe réigiúnacha, deir an t-iontaobhas go gcumhdaíonn a Chlár Meánmhara rannpháirtíocht beartais, cláir téarnaimh speicis-shonracha agus rannpháirtíocht phobail.

Níor ghabh Linda Mazza, buaiteoir na catagóire, a híomhá féin de shiorc cat atá i mbaol criticiúil sa Mheánmhuir, mar go bhfuil sé chomh deacair iad a aimsiú ansin, ach chuir sí geall ceart go mbeadh an pointe sin ina chúis le tionchar ar na moltóirí.

Fuair sí an t-eiseamal seo amach ó oileán beag bídeach ó thuaidh de Lanzarote sna hOileáin Chanáracha, agus bhí súil aici go léireodh a cur síos lom a leochaileacht agus a nádúr míthuiscint araon.

“Ós rud é go bhfuilim i mo chónaí sna hOileáin Chanáracha, feicim siorcanna aingeal ar fhormhór mo thumadóireachtaí, ach ní raibh mé riamh aghaidh ar aghaidh le ceann mar seo. Ba nóiméad fíor-speisialta é,” a mhínigh sí.

"An rud is breá liom faoi seo grianghraf ná nach ngabhann sé an scáthchruth clasaiceach, cruth-aingeal is coitianta a fheictear – a thógtar de ghnáth ón spéir chun a marcanna uathúla, a gcamúfláil agus a bhfoirfeacht éabhlóideach a thaispeáint. Ina áit sin, is portráid dlúth í seo, a tógadh de sheans amháin.

“Bhí mé ag breathnú ar siorc eile nuair a fuair mé mé féin aghaidh ar aghaidh leis an gceann seo go tobann. Ar ámharaí an tsaoil, bhí mo cheamara réidh agam. Zúmáil mé isteach go tapaidh agus ghabh mé an nóiméad sular bhog mé go ciúin ar shiúl chun nach gcuirfinn isteach air.

"Léiríonn an íomhá a eascraíonn as sin peirspictíocht neamhghnách agus b'fhéidir nach bhfuil chomh maith céanna. Nochtann sí an ceann cothrom, na súile, an béal beagán oscailte, na barbaill agus uigeacht an chraicinn go beoga - fiú na créachtaí agus na neamhfhoirfeachtaí."

"Domsa, seo grianghraf briseann sé an bacainn is gnách idir an lucht féachana agus an siorc. Cruthaíonn sé dlúthchaidreamh gan choinne. Ag an nóiméad sin, mhothaigh mé thar a bheith pribhléideach – bhí mé in ann mothúchán agus léiritheacht chiúin an tsioirc a bhrath.”

Buaiteoir an tSeilg Mhóir ar Uibheacha

(© Grant Evans / Shark Trust)

Is é an Sealg Mór ar Uibheacha tionscadal eolaíochta saoránach suaitheanta an Shark Trust, ag iarraidh ar dhaoine a bheith airdeallach agus iad ag siúl ar thránna ar fud an domhain agus, go ríthábhachtach, ar thumadóirí agus ar shnámhóirí atá ag faire amach do uibheacha beo atá ag forbairt faoin uisce.

Lámhaigh Grant Evans an cás uibhe siorc pitseáma seo fillte timpeall ar lucht leanúna mara i gCathair na Rinne, san Afraic Theas, ar longbhriseadh an HMSAS. Pietermaritzburg, long chogaidh a chuaigh go tóin poill i mBá Bréagach sa bhliain 1994 mar sceir shaorga.

“Thóg mé an pictiúr seo mar cheap mé gur radharc aisteach a bhí ann, agus tá sé tábhachtach céimeanna saoil na siorc a aithint sula mbíonn sé ina shiorc lánfhoirmithe a fheictear chomh minic ag sníomh trí na foraoisí ceilpe in aice láimhe,” a dúirt sé.

“Léiríonn sé freisin an tábhacht a bhaineann le grinneall na farraige do na hainmhithe seo, toisc go bhfuil na lucht leanúna mara seo ag teastáil uathu chun a gcuid uibheacha a dhaingniú go sábháilte. Tá bagairt ar na coiréil seo agus ar láithreacha taiscthe uibheacha na gcatshearc san Afraic Theas mar gheall ar an trálaeireacht ghrinneall.”

Buaiteoir Ghradam Grianghrafadóir Óg na Bliana Siorcanna

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Iontaobhas Siorcanna)

Ar deireadh, bronnadh an teideal Grianghrafadóir Óg Siorc na Bliana 2025 ar Panitbhand Paribatra Na Ayudhya, 14 bliana d'aois, as íomhá de shiorc míol mór ag beathú ar an dromchla sna Maildiví níos luaithe i mbliana.

Ba é seo an chéad uair a bhuail Panitbhand leis an speiceas: “Bhí mé an-tógtha an t-iasc is mó ar domhan a fheiceáil le mo shúile féin ag beathú ar chuid de na créatúir bheo is lú san aigéan. Domsa, ní hé an nóiméad seo an t-aon rud atá ann; ní mór dúinn gníomhú chun a chinntiú go mairfidh na fathaigh dochreidte, mhíne seo den fharraige.”

“Creidim gur féidir linn le chéile cabhrú le siorcanna míolta móra maireachtáil agus snámh go saor ina mbaile aigéin, rud a ligfidh dóibh an pláinéad seo a roinnt linn sna blianta atá le teacht.”

Is féidir na grianghraif bhuaiteacha seo mar aon leis na grianghraif a fuair an dara háit agus na grianghraif a fuair Moladh Ard a fheiceáil. líne ag an Suíomh Iontaobhas Siorcanna, agus an saor in aisce priontáil Tá an taispeántas fós ag Ocean Studios i Plymouth Clós Ríoga William go dtí XNUM Iúil.

Úsáidfear na híomhánna chun tacú le hiarrachtaí caomhnaithe siorc agus roic “sna blianta atá le teacht”, a deir an carthanas.

Chomh maith leis sin ar Divernet: BUAIL LE SEACHTAIN NA SIORC MÓR AGUS JAWS, SEOLADH COMÓRTAS GRIANGHRAF SAOR IN AISCE AG SHARK TRUST, ÉIRIGH TAISTIL ÉAGSÚIL INA PHATRÚN AR SHARK TRUST