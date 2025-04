Seolann Shark Trust comórtas grianghraf saor-iontrála

Tá an charthanacht atá bunaithe i Plymouth, an Shark Trust, tar éis a grianghrafadóireacht agus tá sé ag iarraidh ar thumadóirí agus ar dhaoine eile na grianghraif is fearr leo a chur isteach ar théama ar bith a chuimsíonn ní hamháin siorcanna ach roic, scátaí, chimaera nó fiú cásanna uibheacha.

Gan a bheith ar dhaoine eatarthu leis an Pictiúr Mór Siorcanna, a reáchtálann an t-iontaobhas gach samhradh chun íomhánna nua a fháil dá bhunachar sonraí, an Shark Trust grianghrafadóireacht Tá an iomaíocht ann d'íomhánna a d'fhéadfaí a thógáil ag am ar bith.

Gathanna sting

Chun a shiorc glan a fháil -grianghraf Ina theannta sin, tá an t-iontaobhas ag tabhairt cuireadh do ghrianghrafadóirí faoi uisce suas le ceithre íomhá a chur isteach thar na sé seachtaine atá romhainn.

Comórtas aonchatagóir atá ann ó thaobh iontrála de, cé go mbeidh dámhachtainí ní hamháin don bhuaiteoir iomlán ach faoi na ceannteidil British Isles & Overseas, Best Eggcase, Young Shark Photographer (faoi 18), agus iontrálacha a bhaineann le cláir Meánmhara, Maireachtáil le Siorcanna agus Aigéanaic an Shark Trust.

Roghnóidh na moltóirí Charles Hood, Nick Robertson-Brown agus Simon Rogerson na hiomaitheoirí sa bhabhta ceannais, agus déanfar a saothar a phriontáil le taispeáint ag Ocean Studios i Plymouth's. Clós Ríoga William i rith mhí Iúil, atá ainmnithe mar “Mí Siorcanna”. Beidh deis ag baill den phobal ar cuairt ansin vóta a chaitheamh ar son na n-íomhánna is fearr leo.

Teacht ar cheann casúir iontach

Is í an phríomhdhuais ná pacáiste “Shark Dive & Stay” do bheirt i Nassau le lóistín ag Breezes agus tumadóireacht le Stuart Cove’s Dive Bahámaí. Soláthraíonn Aireacht Turasóireachta agus Éagsúla na Bahámaí é seo Taisteal (eitiltí as an áireamh).

I measc na nduaiseanna eile tá dhá Mares Quad 2 ríomhairí, dealbh de shiorc bruscar trá Scapa Joe, marsantas Shark Trust Teemill, tumadóireacht oíche ultraivialait ga agus catshark do bheirt i Sir Benfro le Haven Diving Services agus turas tumadóireachta tráthnóna In Deep do bheirt i Plymouth.

Tá go dtí an 15 Bealtaine ag grianghrafadóirí i mbliana le cur isteach ar an gcomórtas ag an Suíomh Iontaobhas Siorcanna agus tá iontráil saor in aisce, cé go bhfuil fáilte roimh thabhartais. Nochtfar na buaiteoirí ag deireadh mhí Iúil.

